Новые выпуски анонимной сети I2P 1.7.0 и C++-клиента i2pd 2.41

2.8 , Аноним ( 8 ), 11:41, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Использование C++ настораживает, язык ведь весьма опасный. Использовали что ли Haskell

> или Лисп бы Настораживает наличие голого зада в виде IPпишников всех участников сети которые видно всем при желании.

Потенциальный тащмайор может адресно образцово-показательно покарать несколько участников сети за сам факт использвания "сети для педофилов, террористов и прочих распространителей запрещённого контента". Под это можно и соответственный указ выпустить. Самый очевидный кейс. Так чтобы остальные 10 раз задумались над желением таким пользоваться. А клиент на C++ при том что есть и альтернатива меньше всего настораживает. 3.9 , Аноним ( 8 ), 11:43, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

>> или Лисп бы

> Настораживает наличие голого зада в виде IPпишников всех участников сети которые видно

> всем при желании.

> Потенциальный тащмайор может адресно образцово-показательно покарать несколько участников

> сети за сам факт использвания "сети для педофилов, террористов и прочих

> распространителей запрещённого контента". Под это можно и соответственный указ выпустить.

> Самый очевидный кейс. Так чтобы остальные 10 раз задумались над желением

> таким пользоваться.

> А клиент на C++ при том что есть и альтернатива меньше всего

> настораживает. На вопрос что надо было делать?

Надо было изначально проектировать сеть таким образом чтобы сам факт её использования не был настолько очевиден. 3.12 , Аноним ( 1 ), 12:09, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как же, по-вашему, может быть не видно айпишников, коли сеть работает через Интернет? Так и так какие-то айпишники видны, никто не знает, конечно, кто из этих айпишников есть кто и что передает, но если у вас через Интернет развернуто, то как минимум внутри самой сети айпишники маршрутизирующих нод видны. Тор от этого тоже не избавлен как бы

4.26 , Аноним ( 26 ), 12:58, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Если вы разбираетесь в вопросе то наверняка понимаете ответ и в таком случае вы ... 5.37 , Аноним ( - ), 13:25, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > нельзя быть нетрадиционных ценностей

> Попольный такой клуб Прям по Фрейду ...

6.40 , kusb ( ? ), 13:34, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На злобу дня

5.57 , Аноним ( 57 ), 14:42, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если у вас сеть через Интернет развернута, вы никак не скроете, что вы пользуетесь этой сетью. В вашей аналогии с клубом - в клубе может находится агент, который так и так будет всех запоминать и сливать кому надо. > свечения IPшниками будь она спроектирована иначе Как? Примеры какие может быть, хоть теоретических сетей? Потому что если вы передаёте данные через IP сеть, тот, кому вы их передаёте, IP видит.

5.82 , penetrator ( ? ), 16:03, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – столько много текста и ниодного предложения по сути технического вопроса - в общем балабол с большой буквы П

5.84 , Составление сообщения ( ? ), 16:11, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Есть ли варианты решения для исправления минусов как и какие-то наработки по этому вопросу? Есть. Какие? Дерево Жизни? Ретрошара? Что-нибудь ещё?

3.14 , Аноним ( - ), 12:18, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Настораживает наличие голого зада в виде IPпишников всех участников сети которые видно

> всем при желании. купи впн или сам нарули на хостинге), от локального майора хватит а ремотному придется i2p ломать, массаж почек ремотно не делается > Самый очевидный кейс. Так чтобы остальные 10 раз задумались над желением таким пользоваться. и замаскировались немного, чем разнообразнее тем лучше

4.28 , Аноним ( 26 ), 13:02, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Настораживает наличие голого зада в виде IPпишников всех участников сети которые видно

>> всем при желании.

> купи впн или сам нарули на хостинге), от локального майора хватит а

> ремотному придется i2p ломать, массаж почек ремотно не делается Спасибо за беспокойство. Но я не нуждаюсь

>> Самый очевидный кейс. Так чтобы остальные 10 раз задумались над желением таким пользоваться.

> и замаскировались немного, чем разнообразнее тем лучше Я знаю что мне в моём случае делать. Но спасибо за советы и участие ;) 3.78 , Anonimous123 ( ? ), 15:47, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Настораживает наличие голого зада в виде IPпишников всех участников сети которые видно всем при желании. Кажется ты не знаешь как работает сеть...

Во первых, получить всю NetDb невозможно. Во вторых, есть много способов не публиковать адрес в NetDb: не открывать порт (в режиме Firewalled сеть не публикует твой адрес т.к. это не имеет смысла), использовать I2P поверх Yggdrasil (будет публиковаться внутренний адрес) и тд.

2.10 , Аноним ( - ), 12:03, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Использование C++ настораживает, язык ведь весьма опасный. Использовали что ли Haskell или Лисп бы Используйте хоть брейнфак. И новость напишите, когда и если оно у вас заработает.

