Новые выпуски анонимной сети I2P 1.7.0 и C++-клиента i2pd 2.41

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|1.1, Аноним (1), 10:18, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–18 +/–
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Использование C++ настораживает, язык ведь весьма опасный. Использовали что ли Haskell или Лисп бы
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|2.8, Аноним (8), 11:41, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Использование C++ настораживает, язык ведь весьма опасный. Использовали что ли Haskell
> или Лисп бы
Настораживает наличие голого зада в виде IPпишников всех участников сети которые видно всем при желании.
Потенциальный тащмайор может адресно образцово-показательно покарать несколько участников сети за сам факт использвания "сети для педофилов, террористов и прочих распространителей запрещённого контента". Под это можно и соответственный указ выпустить. Самый очевидный кейс. Так чтобы остальные 10 раз задумались над желением таким пользоваться.
А клиент на C++ при том что есть и альтернатива меньше всего настораживает.
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|3.9, Аноним (8), 11:43, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
>> или Лисп бы
> Настораживает наличие голого зада в виде IPпишников всех участников сети которые видно
> всем при желании.
> Потенциальный тащмайор может адресно образцово-показательно покарать несколько участников
> сети за сам факт использвания "сети для педофилов, террористов и прочих
> распространителей запрещённого контента". Под это можно и соответственный указ выпустить.
> Самый очевидный кейс. Так чтобы остальные 10 раз задумались над желением
> таким пользоваться.
> А клиент на C++ при том что есть и альтернатива меньше всего
> настораживает.
На вопрос что надо было делать?
Надо было изначально проектировать сеть таким образом чтобы сам факт её использования не был настолько очевиден.
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|3.12, Аноним (1), 12:09, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как же, по-вашему, может быть не видно айпишников, коли сеть работает через Интернет? Так и так какие-то айпишники видны, никто не знает, конечно, кто из этих айпишников есть кто и что передает, но если у вас через Интернет развернуто, то как минимум внутри самой сети айпишники маршрутизирующих нод видны. Тор от этого тоже не избавлен как бы
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|4.26, Аноним (26), 12:58, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Если вы разбираетесь в вопросе то наверняка понимаете ответ и в таком случае вы ... большой текст свёрнут, показать
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|5.37, Аноним (-), 13:25, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> нельзя быть нетрадиционных ценностей
> Попольный такой клуб
Прям по Фрейду ...
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|5.57, Аноним (57), 14:42, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если у вас сеть через Интернет развернута, вы никак не скроете, что вы пользуетесь этой сетью. В вашей аналогии с клубом - в клубе может находится агент, который так и так будет всех запоминать и сливать кому надо.
> свечения IPшниками будь она спроектирована иначе
Как? Примеры какие может быть, хоть теоретических сетей? Потому что если вы передаёте данные через IP сеть, тот, кому вы их передаёте, IP видит.
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|5.82, penetrator (?), 16:03, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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столько много текста и ниодного предложения по сути технического вопроса - в общем балабол с большой буквы П
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|5.84, Составление сообщения (?), 16:11, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Есть ли варианты решения для исправления минусов как и какие-то наработки по этому вопросу? Есть.
Какие? Дерево Жизни? Ретрошара? Что-нибудь ещё?
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|3.14, Аноним (-), 12:18, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Настораживает наличие голого зада в виде IPпишников всех участников сети которые видно
> всем при желании.
купи впн или сам нарули на хостинге), от локального майора хватит а ремотному придется i2p ломать, массаж почек ремотно не делается
> Самый очевидный кейс. Так чтобы остальные 10 раз задумались над желением таким пользоваться.
и замаскировались немного, чем разнообразнее тем лучше
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|4.28, Аноним (26), 13:02, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Настораживает наличие голого зада в виде IPпишников всех участников сети которые видно
>> всем при желании.
> купи впн или сам нарули на хостинге), от локального майора хватит а
> ремотному придется i2p ломать, массаж почек ремотно не делается
Спасибо за беспокойство. Но я не нуждаюсь
>> Самый очевидный кейс. Так чтобы остальные 10 раз задумались над желением таким пользоваться.
> и замаскировались немного, чем разнообразнее тем лучше
Я знаю что мне в моём случае делать. Но спасибо за советы и участие ;)
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|3.78, Anonimous123 (?), 15:47, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Настораживает наличие голого зада в виде IPпишников всех участников сети которые видно всем при желании.
Кажется ты не знаешь как работает сеть...
Во первых, получить всю NetDb невозможно. Во вторых, есть много способов не публиковать адрес в NetDb: не открывать порт (в режиме Firewalled сеть не публикует твой адрес т.к. это не имеет смысла), использовать I2P поверх Yggdrasil (будет публиковаться внутренний адрес) и тд.
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|2.10, Аноним (-), 12:03, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Использование C++ настораживает, язык ведь весьма опасный. Использовали что ли Haskell или Лисп бы
Используйте хоть брейнфак. И новость напишите, когда и если оно у вас заработает.
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|2.4, trickybestia (ok), 11:03, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В java-версии есть не только сам i2p-роутер, но ещё и торрент-клиент, почтовый клиент, и ещё куча всего. Всё это работает через веб-морду.
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|2.80, Anonimous123 (?), 15:55, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Основная версия более юзер-френдли. Как и написал человек выше, там есть встроенный почтовик, торрент клиент и многое другое.
I2Pd сложнее настраивается (конфиг) и дополнительный софт нужно ставить отдельно. Но он так же и быстрее.
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|3.86, пупкин (?), 16:15, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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..и многое другое нахер не нужное.
проблема не в скорости, а в требуемых ресурсах, чтобы это ява-чудовище могло работать хотя бы само, а о том, чтобы рядом с ним работало ещё что-то другое- об этом и заикаться не стоит.
я стал пользоваться i2p только после появления сишного клиента, который прекрасно чувствует себя даже на роутерных тостерах. уверен, что основная проблема непопулярности i2p- чудовищный ява-клиент, но религиозным фанатикам, породившим его, глубоко н@срать на проблемы пользователей. уже не помню ответ на просьбу сделать клиент на сях, но там было что-то "идите н@х"
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|2.6, Аноним (6), 11:24, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В стандартной библиотеке языка Rust выявлена уязвимость (CVE-2022-21658), связанная с состоянием гонки в функции std::fs::remove_dir_all(). В случае применения данной функции для удаления временных файлов в привилегированном приложении злоумышленник может добиться удаления произвольных системных файлов и каталогов, к удалению которых в обычных условиях у атакующего нет доступа.
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|4.16, Аноним (-), 12:22, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Одна лишь. А сколько уязвимостей в программах на C++?
Одна? В поиске CVE по слову Rust несколько сотен находится. А если у анонимуса стэк только на 1 вулн хватает, это его проблемы.
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|5.72, Аноним (1), 15:26, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всего лишь несколько сотен, на C++ же - десятки тысяч, если не сотни. Не сопоставимо, знаете ли
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|6.83, Аноним (-), 16:08, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всего лишь несколько сотен, на C++ же - десятки тысяч, если не
> сотни. Не сопоставимо, знаете ли
На C++ и софта понаписано за десятилетия. А в далеком '97 вулнами никто не парился. А раст что, его тогда в проекте не было. Он за 10+ лет ни 1 стабильного стандарта не выкатил. Так что завтра чудо тим может списать вас всех в deprecated, тем более что рулится оно мс, гуглом и амазоном, у них кодеров много, могут и переписать пару энтерпразин если надо.
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|3.15, Анонн (?), 12:18, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну да, это неприятно - майор поудаляет тебе коллекцию порно. Но у тебя же есть бекапы, правда?
Но зато не выполнит произвольный код, не засветит твой ip, не сопрет ssh-ключ. Хотя может и выполнит - используя очередную дырень в ядре.
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|4.24, Аноним (24), 12:41, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но зато не выполнит произвольный код, не засветит твой ip, не сопрет
> ssh-ключ. Хотя может и выполнит - используя очередную дырень в ядре.
у явовского i2p как раз был тупой вулн с деаноном всех подряд, представляете? ))
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|3.34, Аноним (-), 13:19, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В случае применения данной функции для удаления временных файлов в привилегированном приложении злоумышленник может добиться удаления произвольных системных файлов и каталогов, к удалению которых в обычных условиях у атакующего нет доступа.
Т.е. для успешной атаки злоумышленнику нужно "привилегированное приложение", без конца создающее и удаляющее (причем, сразу директорией) временные файлы И возможность выполнения своего кода ...
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|3.50, Аноним (-), 14:08, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> хорошее применение для Rust
создание клуба для нитакихкаквсе обиженок на службе у заинтересованных бенефициаров. Других применений не нашлось.
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|3.85, Аноним (-), 16:14, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кстати да, наверное хорошее применение для Rust.
tox уже переписывают, лет 5 наверное, аж 1 псих который на этом что-то кодит, и толпа бесполезняшек вещающих как все будет круто, очень помогает кодеру так что оно так и болтается недоделком - а с учетом размеров этой штуки сроки надо помножить на эн, в общем повезет если вы вообще доживете до светлого будушего, только захрен тебе, деду, будет анонимизатор? Завалинка будет уместнее.
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|2.81, anonymous (??), 16:02, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Tor таки переписывают, afaik. Но у разрабов тора есть на это ресурсы, видимо.
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|1.7, Аноним (7), 11:34, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Много лет назад все говорили, что если бы не тормозная джава, все использовали бы I2P. Ну и как? Годы идут. "Мальчик" скоро в школу пойдет.
Отдельно доставляет BSD лицензия i2pd. Tor под GPL процветает, не мешает лицензия.
Не говоря уже о том, что основной проект общественное достояние.
Аудит был хоть какой-то? Нет? Судя по созданию обвязки для тестирования "сочетаемости" реализация протокола неполна или даже некорректна. В версии 2.41, ппц клоунада. 0.2.41, было бы ближе к истине.
Криптографию тормозную догадались начать менять, и 20 лет не прошло! Может ещё через 10 дойдет, что протокол надо перепроектировать.
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|2.11, Аноним (1), 12:07, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Tor под GPL процветает
Не под GPL он процветает, а под чутким руководством Минобороны США
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|3.18, Аноним (18), 12:25, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Разработка полностью открыта. Пальцем ткните, кто там из минобороны. Раньше кстати про ЦРУ говорили. Теперь уже минобороны. Путаница в показаниях.
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|4.23, Аноним (1), 12:35, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> кто там из минобороны
Основатели проекта же!
> Разработка полностью открыта.
Как это будет мешать планам спецслужб США? Да никак! Ширма для отвода глаз
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|5.38, Аноним (18), 13:26, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Как это будет мешать планам спецслужб США
Кстати, что мешает спецслужбам США внедриться в проект I2P. Среди анонимных васянов намного проще затесаться. Сообщество меньше, глаз специалистов мало.
Тор - это не студенческая курсовая. По ней статьи научные пишут серьезные люди, на основе которых потом пишут всякие onionbalance. Множество экспертов прямо или косвенно работает над безопасностью, проводят исследования его безопасности. Все это понятно не дает гарантий, в конце концов ты сам должен проверять исходники.
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|6.87, Аноним (-), 16:18, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем им вообще куда-то внедряться? Комитить левый код - паливо. Но есть много вариантов как и что делать и без этого. В tor есть довольно большие выводки "аномалий". Их периодически гасят операторы директорий, но они отползают, перегруппируются, отрастают снова, процесс продолжается. Ничего не мешает делать и с сабжем.
Так что анонимность штука сложная, клювами не клац-клац.
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|3.31, ммм (?), 13:13, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Твой комментарий был отправлен через сеть Интернет которую создало Министерство Обороны США. Но ты можешь создать свою сеть Чебурнет и писать свои умные комментарии там. Почему ты еще не сдалал этого?
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|4.58, Аноним (1), 14:44, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разница есть, эта сеть-Интернет ни о каких гарантиях анонимности и прочего речи не ведёт. А Тор - ведёт
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|2.19, Аноним (-), 12:27, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Криптографию тормозную догадались начать менять, и 20 лет не прошло! Может ещё
> через 10 дойдет, что протокол надо перепроектировать.
Они его вообще на жабе сначала написали. Потом до кого-то стало медленно доходить что энтерпрайзный фрегат с тяжелым крипто на яве оказывается не то что работает на коробке с опенврт за 30 долларов, а ставить энтерпрайзный дедиг для запуска анонимайзера юзеры почему-то не хотят.
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|3.30, Аноним (18), 13:10, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И правильно, что написали на жабе Потому что это отрезает целую кучу проблем с ... большой текст свёрнут, показать
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|4.45, kusb (?), 13:43, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что на так с роутером? Я бы ему доверял даже больше, чем многим ПС, если ОС своя. Он включён когда компьютер - не. Я контролирую его.
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|5.48, Аноним (18), 14:00, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не так то, что данные передаются по сети без шифрования. Если это вайфай - ну вы понели. Даже если по проводам, есть возможность снять данные на уровне сетевухи (она может быть слишком умной). лучше, чтобы в нее данные шли уже зашифрованными.
Постоянная включенность может быть и минусом (какие плюсы, кстати? опять какие-то и2п-специфичные?). Передать данные и выйти из сети может быть более безопасно с точки зрения атак с пассивным наблюдением (это спорно, как тема для размышлений больше).
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|3.49, Аноним (49), 14:08, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Они его вообще на жабе сначала написали. Потом до кого-то стало медленно доходить
Это два отдельных проекта.
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|2.42, kusb (?), 13:38, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как должна быть устроена такая программа и почему i2p не такой? Что не так с криптографией?
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|3.51, Аноним (18), 14:15, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Тут вопрос в том, что вам нужно, и какая программа удовлетворяет требованиям и п... большой текст свёрнут, показать
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|2.54, Anonimous123 (?), 14:37, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Криптографию тормозную догадались начать менять, и 20 лет не прошло! Может ещё через 10 дойдет, что протокол надо перепроектировать.
Криптографию они уже давно меняют, там много где она есть
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|1.17, aannoonnyymm (?), 12:22, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> работающую поверх обычного интернета
i2pd также работает поверх yggdrasil
> В java-версии есть не только сам i2p-роутер
торрент клиент i2pSnark из поставки Java версии есть и в версии standalone и может работать и через i2pd
> "Мальчик" скоро в школу пойдет.
Мальчик ещё не муж, но уже отрок. Скорости растут, растёт и количество пользователей
> Криптографию тормозную догадались начать менять, и 20 лет не прошло
шашечки или ехать. Усиленно взялись за эту задачу и уже хорошо.
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|2.21, Аноним (24), 12:33, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> торрент клиент i2pSnark из поставки Java версии есть и в версии standalone
> и может работать и через i2pd
ему для запуска яву с сотней мегов JRE тоже надо?
> шашечки или ехать. Усиленно взялись за эту задачу и уже хорошо.
это на гусеничный экскаватор похоже, хоть с шашечками хоть без
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|2.27, Аноним (18), 12:59, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ехать? Ехать - Tor. Шашечки - I2P.
>растёт и количество пользователей
2.5 инвалида ставят, чтобы покрасоваться. За счет общего роста населения интернетов неизбежен какой-то рост. Если сравнить с тором, все становится понятно. Нишевой продукт, как творчество какой-нибудь экстремальной метал группы, используется для самоидентификации и самовыражения пользователя, а не для прикладных задач.
Что взялись спустя 20 (двадцать) лет, так себе достижение. Всю дорогу компостировали людям мозги, что именно так и надо, иначе несекурно. Тор плохой у них был все время. Который так и не был скомпрометирован.
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|4.32, Аноним (18), 13:14, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эксплойт, который позволял деанонимизировать клиент или хидден сервис, давай линк. И не проблемы в торбраузере и всякие фишинг-атаки, а чтобы в самой сети или демоне.
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|5.35, Anonymous123 (?), 13:22, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А почему это эксплоит должен быть публичным? (Хотя и такое было, когда деанонили сайты через shodan). Большенство узлов Тора принадлежат спецам, вычислить маршрут трафика не составляет труда. Да и самих узлов все меньше и меньше, Тор уже еле держится и иногда падает. В топку тор
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|6.39, Аноним (18), 13:28, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Большенство узлов Тора принадлежат спецам
Это утверждение требует доказательства.
>Тор уже еле держится и иногда падает
А это уже полный бред.
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|7.59, Anonimous123 (?), 14:46, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Цитирую слова одного человека:
>Стартовые узлы I2P держат не юридические лица, а инкогнито в своем большинстве, на которых сложнее оказать давление (потому что надо еще их отыскать). В случае с ТОРом — это видные организации. В начале 2021, как раз в момент беспорядков с Трампом в США, Тор падал (не резолвились домены v3, я и многие — свидетели). Это также случайно, как отключение интернета в Беларуси и России во время митингов. "Имеющий очи да видит", как говорится.
I2P-роутер можно завести вручную, имея стартовый пакет на флешке (взяв его у друга, например).
Тогда обращаться к стартовым узлам вовсе не нужно. С Тором такое невозможно.
>Я подумываю над статьей, которая в полноте описывала бы преимущество сети, которая не подразумевает по умолчанию выходных прокси в клирнет, потому что выход в клирнет — также узкое место в сети Tor. Выходных узлов Тора по миру — считанные единицы, большая часть из которых принадлежит силовикам (институты США — это АНБ, а также на территории Европы — местным силовикам вроде Европола). Основной метод деанона пользователя Тор — тайминг-атака: 000,1 — пользователя встретила сторожевая нода в стране N, а в 000,2 кто-то зашел с выходной ноды Тора на ресурс в стране M. Несколько таких совпадений и в личном деле пользователя уже доказано who is who, т.е. что он является тем самым некто в стране N (мониторинг в стране N ведется силами систем вроде СОРМ и Prism, а иногда сторожевые узлы принадлежат владельцам упомянутых систем контроля и всё становится еще проще). I2P не имеет выходных узлов по умолчанию, что не позволяет неопытному пользователю опростоволоситься на такой глупости.
>О преимуществе простоты Тор, которая обеспечивает скорость… Рекомендую использовать клирнет: и быстрее, и проще. Bon Appetit ;)
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|6.47, Аноним (-), 14:00, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Большенство узлов Тора принадлежат спецам, вычислить маршрут трафика не составляет труда. Да и самих узлов все меньше и меньше, Тор уже еле держится и иногда падает.
Пруфцы таки будут, или вскудахи майорской подстилки в них не нуждаются?
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|8.76, Аноним (-), 15:41, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Нет, вообще ни во что не верю Доверяю достоверной подтвержденной инфе, а не выс... текст свёрнут, показать
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|9.77, Аноним (74), 15:47, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
БезопасТность и анонимность - это 30 технологии и 70 образ жизни и мышление П... текст свёрнут, показать
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|1.43, kusb (?), 13:40, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Разработчики из России, насколько безопасна программа? Насколько просто оставить уязвимости в открытом коде или хитрое переполнение (си же). Правда что проект переизобретает криптографию?
Автор увлечён ГОСТ шифрованием, это интересно.
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|2.46, Аноним (18), 13:52, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И заметьте - никаких криков про товарища майора. Хотя тут команда разработки имеет скорее всего воинские звания, и наверняка получали приглашения в органы на букву Ф еще в студенчестве.
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|2.52, john_erohin (?), 14:22, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Автор увлечён ГОСТ шифрованием,
каким именно ?
"ГОСТ шифрование" очень разное, кое-что живет с 1989 года, почти ко всему есть вопросы без ответов.
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|3.71, Аноним (74), 15:24, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Коллега, учитывая Ваши правила пипитабли, гостовское шифрование Вас не спасет.
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|2.55, kai3341 (ok), 14:38, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Разработчики из России, насколько безопасна программа?
Разработчик не в РФ, следовательно, в безопасности. Программа тоже безопасна
> Насколько просто оставить уязвимости в открытом коде или хитрое переполнение (си же).
Пока сложно -- все PR проходят через orignal. Не знаю, настроены ли CI со статическими анализаторами, такими как PVS Studio и Coverity
> Правда что проект переизобретает криптографию?
Активно применяет криптографию. Разработчики в ней хорошо шарят
> Автор увлечён ГОСТ шифрованием, это интересно.
Попытка избежать единой точки отказа. Если бэкдоры есть в AES и ГОСТ, то они разные, и для расшифровки данных придётся использовать обе. А чтобы США выдали потенциальный бэкдор РФ -- это нужен весьма нетривиальный инцидент
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|3.60, Аноним (18), 14:48, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Разработчик не в РФ, следовательно, в безопасности. Программа тоже безопасна
Ну прямо быдлобезопасность бинго!
>Разработчики в ней хорошо шарят
Девочка, тебе это кто-нибудь сказал? (с)
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|4.64, kai3341 (ok), 14:55, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Разработчики в ней хорошо шарят
> Девочка, тебе это кто-нибудь сказал? (с)
Пруфы в студию со ссылками на код в github, где они там чего не шарят. Будет очэнь интересно
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|5.69, Аноним (18), 15:02, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ваша вера сильна :) Но в сфере компьютерной безопасности нет места доверию.
Когда этот курсовик-переросток пройдет аудит, тогда и поговорим.
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|3.88, Составление сообщения (?), 16:21, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Разработчик не в РФ
А где?
>Попытка избежать единой точки отказа. Если бэкдоры есть в AES и ГОСТ, то они разные, и для расшифровки данных придётся использовать обе. А чтобы США выдали потенциальный бэкдор РФ -- это нужен весьма нетривиальный инцидент
Вот это разумно, моё почтение.
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|2.73, Аноним (18), 15:28, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что вы там практикуете, можете рассказать? Помимо настройки клиента сети есть какие-нибудь развлечения?
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|1.75, Аноним (74), 15:35, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Конечно нет! Мы исключительно сознательные и законопослушные пользователи. Практикуем настройку только в какадемических целях. Такое красногдазое развлечение. Тором вообще не пользуемся. Предиктор сказал нельзя, значит нельзя!
А с кокой целью интересуетесь?
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