Новые выпуски анонимной сети I2P 1.5.0 и C++-клиента i2pd 2.39

2.16 , Аноним ( 16 ), 10:56, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Возьми и допиши, кнопка "Исправить" справа под новостью.

3.18 , ыы ( ? ), 11:06, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А зачем сразу хамить? Нечего ответить по существу- проходите мимо...

3.27 , Беспринципность ( ? ), 11:46, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кнопка требует включить жс.

2.48 , Аноним ( - ), 12:39, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ну тогда тут копирну, помимо упомянутых в новости в i2pd следующие изменения Av... 3.52 , Аноним ( - ), 12:47, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Avoid slow tunnels with more than 250 ms per hop (a java-i2p не избегает) Это доказательство внедрения дырок. В TOR специально добавляют задержку до 500 ms, а тут погоны от задержек избавляются. Привет timing attack.

Придётся выпускать свой вариант i2pd без ФСБ'ых закладок. >Allow ipv6 addresses for UDP server tunnels не работает. IPv6 в i2pd вообще не рабоатет.

4.60 , Аноньимъ ( ok ), 13:12, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >не работает. IPv6 в i2pd вообще не рабоатет. Раньше работало, а терь перестало? >В TOR специально добавляют задержку до 500 ms, а тут погоны от задержек избавляются I2P работает совершенно иначе.

Последствия подобных манипуляций другие.

4.64 , Аноним ( - ), 13:32, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Avoid slow tunnels with more than 250 ms per hop (a java-i2p не избегает)

>Это доказательство внедрения дырок Параноик, прими уже таблетки. Это доказательство того что i2pd-делы хотят разогнать скорость на своём клиенте, и что примечательно им это удаётся. Установил на мобилку свежую apk - сеть грузится явно побыстрее чем нативный i2p-клиент. Ответил анону на Кислице.ш2з, заценил сайт местного смутьяна про "работающую бедность" (содержимое сайта - обычное скучное "Эхо лождя"), сайты грузятся ощутимее веселее чем на нативном клиенте, время работы 40 минут.