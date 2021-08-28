Новые выпуски анонимной сети I2P 1.5.0 и C++-клиента i2pd 2.39

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|2.4, foo (?), 09:49, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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увеличивай число потоков, соркращай цепочки - будет быстрее
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|3.9, Аноним (9), 10:16, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сокращая цепочки, вы обнуляете секурити, ради мнимого превосходства в которой вы используете эту тормозилу вместо тора.
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|4.13, Аноним (13), 10:35, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня есть стойкое подозрение, что тормозят сами сайты, а не соединение. Ну вроде как выбираем самый плохой хостинг и запускаем на нём жаву, вот это результат.
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|5.22, Аноним (-), 11:36, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сайты не тормозят, инфа из первых рук. Вот мой сайт - http://labor-union-ru.i2p/
У него моментальный отклик. Хостинг не нагружается даже на 25% ни по процу ни по памяти ни по сети. Тормозит сам i2p.
По другому и быть не может если поставленна цель анонимизации. Иначе будет возможна атака по времени. В TOR например спецально добавили задержку до полусекунды для борьбы с этой атакой.
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|6.25, Аноним (13), 11:45, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я так запускал сервер какой-то игрушки. Загрузка минимальная, а лаг до нескольких секунд на 1 пользователе и до нескольких минут на 3. Когда всё зависло загрузка стала заметной конечно, но там вообще всё остановилось.
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|6.66, Аноньимъ (ok), 13:38, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В логи смотрите.
Это счастье ошибками полно.
Там жуткий говнолапшекод.
Ну и NTCP2 включите в конфиге принудительно.
И джава версию попробуйте.
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|4.21, Аноним (-), 11:32, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сокращая цепочки секьюрность не страдает от слова совсем т.к. данные передаются в зашифрованном виде. Страдает анонимность.
А была ли анонимность если сами разрабы говорят, что редко допустимы прямые соединения? Можно было бы утверждать, что наоборот повышает анонимность если бы в i2p сидел весь инет т.к. проще прятаться в толпе, но там сидит максимум 50000 со слов разрабов i2pd, а по данным моего floodfill'а максимум было ~7300.
На данный момент это похоже на honeypot.
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|6.37, Аноним (-), 12:04, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там в админ панели показывает сколько роутеров он нашёл или его нашли, больше 7300 ни разу не поднималось. Что интересно, это число (максимум 7300) значительно падает (примено на 2000) в пятницу и возрастает обратно к ~7300 в воскресенье-понедельник, как если бы погоны перед выходными тормозили свои компы.
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|7.56, Аноним (-), 13:03, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То что админы русских мелких компашек массово установили i2p роутеры на рабочие машины на хрюшах с каким-нибудь 1С, включенные в течение рабочей недели и вырубающиеся на выходные, тебе в голову не пришло?
Впрочем, конструктивный разговор с параноиками невозможен. Так что - ДА, везде майоры, и даже под твоей кроватью майор прячется.
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|9.65, Аноним (-), 13:35, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Кто-нибудь, переведите с параноидального языка на русский И да - традиционное н... текст свёрнут, показать
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|1.2, Аноним (2), 09:28, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пока этой сетью занимаются 3.5 Анона , а пользуются еще меньше - прогресса не видать.
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|2.3, Аноним (3), 09:45, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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остальные радостно живут с прогрессом роскомпозора и славят ..йло
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|3.10, Аноним (9), 10:18, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как там дела в сопредельной? Говорят у вас ютуб и фейсбук готовятся запретить. ВК уже давно. Кого вы там у себя славите, напомните?
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|4.15, Аноним (15), 10:53, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без ютуба и пейсбука обойтись можно, а вот без линкедина - вряд ли. Но я здесь ни одного ..ла не славят. Ни вашего, ни нашего. И так есть чем заняться.
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|5.17, ыы (?), 11:03, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наполнять трубу газом.. теперь собственного производства...
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|6.46, Аноним (-), 12:31, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, пусть своими газами пустую трубу наполняют, а не форумы в Рунете (которые им барен вроде запретил, а холопы в него всё лезут через прокси)
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|5.62, Аноньимъ (ok), 13:20, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>а вот без линкедина
И зачем вам эта помойка с холёными свиньями обхваливающими самих себя?
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|2.58, Аноньимъ (ok), 13:06, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так оно успешно работает.
Чего вам за прогресс нужен?
Через неё же вроде и монеро ходит.
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|1.5, Штыбель (?), 09:50, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кто-нибудь юзает сабж под AIX или Solaris? Интересно, как обстоят дела с производительностью, по сравнению с GNU/Linux на amd64.
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|1.6, JJ (??), 09:57, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кто в курсе. Под I2P „живые“ jabber-конференции есть? )
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|2.7, Аноним (7), 10:03, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>живые“ jabber-конференции
>jabber-конференции
>живые
>Под I2P
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|3.18, ыы (?), 11:06, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А зачем сразу хамить? Нечего ответить по существу- проходите мимо...
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|2.48, Аноним (-), 12:39, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну тогда тут копирну, помимо упомянутых в новости в i2pd следующие изменения Av... большой текст свёрнут, показать
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|3.52, Аноним (-), 12:47, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Avoid slow tunnels with more than 250 ms per hop (a java-i2p не избегает)
Это доказательство внедрения дырок. В TOR специально добавляют задержку до 500 ms, а тут погоны от задержек избавляются. Привет timing attack.
Придётся выпускать свой вариант i2pd без ФСБ'ых закладок.
>Allow ipv6 addresses for UDP server tunnels
не работает. IPv6 в i2pd вообще не рабоатет.
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|4.60, Аноньимъ (ok), 13:12, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>не работает. IPv6 в i2pd вообще не рабоатет.
Раньше работало, а терь перестало?
>В TOR специально добавляют задержку до 500 ms, а тут погоны от задержек избавляются
I2P работает совершенно иначе.
Последствия подобных манипуляций другие.
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|4.64, Аноним (-), 13:32, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Avoid slow tunnels with more than 250 ms per hop (a java-i2p не избегает)
>Это доказательство внедрения дырок
Параноик, прими уже таблетки.
Это доказательство того что i2pd-делы хотят разогнать скорость на своём клиенте, и что примечательно им это удаётся. Установил на мобилку свежую apk - сеть грузится явно побыстрее чем нативный i2p-клиент.
Ответил анону на Кислице.ш2з, заценил сайт местного смутьяна про "работающую бедность" (содержимое сайта - обычное скучное "Эхо лождя"), сайты грузятся ощутимее веселее чем на нативном клиенте, время работы 40 минут.
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|2.45, фсб (?), 12:30, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А нам оно зачем? "полезные идиоты" его и так пилят, без нас.
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|1.20, Аноним (-), 11:28, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Для сведения:
- IPv6 в i2pd до сих пор не работает, вечно статус - testing.
- в i2pd добавили шифрование по ГОСТ. Нафига? Не торчат ли погоны у разрабов или владельцев разрабов?
- в i2p кроме соединений через хопы допустимы и прямые соединения.
И зацените мой сайт - http://labor-union-ru.i2p/
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|2.32, Аноним (-), 11:53, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>- в i2pd добавили шифрование по ГОСТ. Нафига?
Потому что могут, надо полагать. Способы шифрования лишними не бывают.
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|3.39, Аноним (-), 12:08, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Конечно, учитывая, что в ГОСТ есть внедрённые бэкдоры ещё одна дырка для погон лишней не будет.
Про дыру в ГОСТ (стриборг/кузнечик) нагуглишь сам.
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|6.50, Аноним (-), 12:44, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>на хабге про это когда-то пейсали
Это не пруф.
Повторяю: пруф нахрюка в студию.
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|7.54, Аноним (-), 12:51, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если тебе очень нужно обратись к автору статьи. Ты же не хочешь, чтобы получился "испорченый телефон"?
Хотя предполагаю, что его мат.доказательства ты вероятно не поймёшь.
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|5.68, Анонимъ (?), 13:43, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С точки зрения секюрити следует считать по умолчанию небезопасным любую пепяку. Безопасность требует доказательства.
Наличие сомнений в безопасности означает наличие уязвимостей.
Например у гостовых алгоритмов "потеряна" часть доказательства безопасности. Не зная что там на самом деле мы предполагаем худший вариант просто по той причине, что этот вариант в принципе возможен. На слово не верим.
Тем не менее возможно использовать такие штуки в качестве дополнительного слоя безопасности. Но только при условии грамотной реализации (например не использовать один ключ для разных шифронаборов). Мысль такая: предполагаем, что два шифронабора уязвимы, но уязвимостями владеют две разные стороны (которые эти шифронаборы создали). Для активной атаки требуется владеть обеими уязвимостями одновременно. В случае непересечения шифронаборов безопасность улучшается. А вот если есть какие-то коллизии, то итоговая система может получиться менее безопасной чем самый небезопасный шифронабор.
В общем надо смотреть. По умолчанию считаем, что там что-то не так.
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|6.72, Аноним (-), 13:56, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Наличие сомнений в безопасности означает наличие уязвимостей.
В дурдом провели интернет?
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|2.49, Аноним (-), 12:41, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>- IPv6 в i2pd до сих пор не работает, вечно статус - testing.
Как минимум
- NTP sync through ipv6
- Allow ipv6 addresses for UDP server tunnels
читай ссылки.
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|3.53, Аноним (-), 12:49, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тебе говорю, что в i2pd 2.39.0 IPv6 не работает. Может себе поставишь и сам проверишь? Я проверил. На заборе тоже много чего написано, а там дрова.
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|2.69, Аноним (-), 13:43, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>зацените мой сайт - http://labor-union-ru.i2p/
Смутьян, твой сайт - дрянь, и по содержимому, и по способу его подачи.
Текстовые простыни с унылотой про то "как страшно жить" в ш2з интересны наверно только тебе.
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|2.33, Аноним (-), 11:55, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чубатый, зачем ты в Рунете передаёшь привет своим товарищам СБУ-шникам, опять таблетки не принял?
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|1.36, Аноним (36), 12:04, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще помню были всегда срачи на тему C++ vs Java клиент. Джавский клиент вроде безопаснее в плане памяти (джава при запросе нул принтера или подобной хрени просто упадет, когда плюсы могут сделать хз что), в то же время админы серверов и прочие умельцы жаловались, что жор памяти и ресурсов у джава клиента невозможный.
Но вот что я из всей этой истории хотел бы знать - а на Rust или хотя бы Golang клиент будет, как думаете?
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|2.40, Аноним (-), 12:11, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Есть подозрение, что Java клиент и тоже под колпаком. Чувак который пилит Java клиент известен, к нему не могли не придти если бы i2p заинтересовал спецслужбы.
Чувак который начали пилить i2pd тоже вероятно известен, на vk.ru есть профиль какого чудилы который заявляет, что разрабатывает i2pd. Повторюсь, на данный момент i2pd больше похож на honeypot.
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|3.41, Аноним (36), 12:17, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие-то слухи я слышал, но есть ли какие-то более существенные доказательства уязвимости сети?
Тот же Тор ВМФ США разрабатывали, и что? Это чето мало кого пугает
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|4.42, Аноним (-), 12:21, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На западе наркомагазины закрывают в среднем через полгода-восемь месяцев после открытия. Совпадение? Не думаю. Вероятно в TOR есть дыра через которую собирают данные и затем прихлопывают всю сеть включая покупателей.
То, что в РФ не закрывают гидру говорит только об одном, погоны или крышуют или монополизировали наркоторговлю в стране. Что не удивительно если вспомнить, что МИД РФ самолётами вывозил кокс из Колумбии.
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|5.67, Аноньимъ (ok), 13:42, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Голанг производительнее жавы, гораздо
И причём тут спецслужбы колпаки и ханейпоты?
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|6.71, Аноним (36), 13:50, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я и не говорил про ханипоты, это другой анон поднимал вопрос. Я на C++ версию гляжу только с точки зрения "C++ менее безопасный в плане памяти язык, хоть и более производительный чем джава"
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|1.51, Хан (?), 12:46, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Рассиянам самое то, скоро ютуб запретят и будут по деревням радио слушать и сигнал Царьграда ловить на полячку
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|2.55, Red_Plague (?), 12:56, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Заменя не вонуйся, я скоро понаеду в Украину. Мне ПМЖ Украины должны автоматом дать.
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