Новые выпуски анонимной сети I2P 1.5.0 и C++-клиента i2pd 2.39

2.4 , foo ( ? ), 09:49, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – увеличивай число потоков, соркращай цепочки - будет быстрее

3.9 , Аноним ( 9 ), 10:16, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Сокращая цепочки, вы обнуляете секурити, ради мнимого превосходства в которой вы используете эту тормозилу вместо тора.

4.13 , Аноним ( 13 ), 10:35, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня есть стойкое подозрение, что тормозят сами сайты, а не соединение. Ну вроде как выбираем самый плохой хостинг и запускаем на нём жаву, вот это результат.

5.22 , Аноним ( - ), 11:36, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сайты не тормозят, инфа из первых рук. Вот мой сайт - http://labor-union-ru.i2p/

У него моментальный отклик. Хостинг не нагружается даже на 25% ни по процу ни по памяти ни по сети. Тормозит сам i2p.

По другому и быть не может если поставленна цель анонимизации. Иначе будет возможна атака по времени. В TOR например спецально добавили задержку до полусекунды для борьбы с этой атакой.

6.25 , Аноним ( 13 ), 11:45, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я так запускал сервер какой-то игрушки. Загрузка минимальная, а лаг до нескольких секунд на 1 пользователе и до нескольких минут на 3. Когда всё зависло загрузка стала заметной конечно, но там вообще всё остановилось.

7.38 , Аноним ( - ), 12:06, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нету лага, я это проверил.

5.23 , Аноним ( - ), 11:37, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да и запущена не java, а последняя версия i2pd

6.66 , Аноньимъ ( ok ), 13:38, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В логи смотрите.

Это счастье ошибками полно.

Там жуткий говнолапшекод. Ну и NTCP2 включите в конфиге принудительно. И джава версию попробуйте.

4.21 , Аноним ( - ), 11:32, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сокращая цепочки секьюрность не страдает от слова совсем т.к. данные передаются в зашифрованном виде. Страдает анонимность.

А была ли анонимность если сами разрабы говорят, что редко допустимы прямые соединения? Можно было бы утверждать, что наоборот повышает анонимность если бы в i2p сидел весь инет т.к. проще прятаться в толпе, но там сидит максимум 50000 со слов разрабов i2pd, а по данным моего floodfill'а максимум было ~7300. На данный момент это похоже на honeypot.

5.31 , Аноним ( 31 ), 11:51, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >данным моего floodfill'а Омг

6.37 , Аноним ( - ), 12:04, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Там в админ панели показывает сколько роутеров он нашёл или его нашли, больше 7300 ни разу не поднималось. Что интересно, это число (максимум 7300) значительно падает (примено на 2000) в пятницу и возрастает обратно к ~7300 в воскресенье-понедельник, как если бы погоны перед выходными тормозили свои компы.

7.56 , Аноним ( - ), 13:03, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То что админы русских мелких компашек массово установили i2p роутеры на рабочие машины на хрюшах с каким-нибудь 1С, включенные в течение рабочей недели и вырубающиеся на выходные, тебе в голову не пришло? Впрочем, конструктивный разговор с параноиками невозможен. Так что - ДА, везде майоры, и даже под твоей кроватью майор прячется.

8.59 , Red_Plague ( ? ), 13:07, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Это для того, чтобы hr в i2p делали что Автор, у вас погон отклеился ... 9.65 , Аноним ( - ), 13:35, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Кто-нибудь, переведите с параноидального языка на русский И да - традиционное н...