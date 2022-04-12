Компания Perforce объявила о поглощении проекта Puppet

Компания Perforce, развивающая коммерческие системы управления версиями, управления жизненным циклом ПО и координации совместной работы разработчиков, объявила о поглощении компании Puppet, координирующей разработку одноимённого открытого инструментария для централизованного управления конфигурацией серверов. Сделку, сумма которой не раскрывается, планируют завершить во втором квартале 2022 года.

Отмечается, что Puppet вольётся в Perforce в форме отдельного бизнес-подразделения и будет продолжать развивать продукты без смены бренда. С учётом объединения компаний число сотрудников Perforce возрастёт с 1200 до 1700. Предполагается, что интеграция с продуктами Puppet позволит Perforce сформировать единое комплексное решение от одного производителя, покрывающее потребности команд, использующих методологию DevOps, и включающее средства автоматизации управления и обеспечения безопасности инфраструктуры. Взаимодействие с сообществом разработчиков открытого ПО и развитие открытой кодовой базы Puppet останется на том же уровне.



