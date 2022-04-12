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Компания Perforce объявила о поглощении проекта Puppet

12.04.2022 09:06

Компания Perforce, развивающая коммерческие системы управления версиями, управления жизненным циклом ПО и координации совместной работы разработчиков, объявила о поглощении компании Puppet, координирующей разработку одноимённого открытого инструментария для централизованного управления конфигурацией серверов. Сделку, сумма которой не раскрывается, планируют завершить во втором квартале 2022 года.

Отмечается, что Puppet вольётся в Perforce в форме отдельного бизнес-подразделения и будет продолжать развивать продукты без смены бренда. С учётом объединения компаний число сотрудников Perforce возрастёт с 1200 до 1700. Предполагается, что интеграция с продуктами Puppet позволит Perforce сформировать единое комплексное решение от одного производителя, покрывающее потребности команд, использующих методологию DevOps, и включающее средства автоматизации управления и обеспечения безопасности инфраструктуры. Взаимодействие с сообществом разработчиков открытого ПО и развитие открытой кодовой базы Puppet останется на том же уровне.

  1. Главная ссылка к новости (https://puppet.com/blog/an-ope...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления конфигураций серверов Puppet 4
  3. OpenNews: Компания VMware инвестировала 30 млн долларов в проект Puppet
  4. OpenNews: Система управления конфигурацией Chef стала полностью открытым проектом
  5. OpenNews: Проект Puppet меняет лицензию с GPL на Apache
  6. OpenNews: Выпуск системы управления конфигурацией Ansible 2.3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57008-puppet
Ключевые слова: puppet, perforce
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 09:54, 12/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кто все эти люди?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:01, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Masters of puppet
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:15, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Come crawling faster!
     
     
  • 4.12, Анонимусайзер (?), 11:02, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    obey your MASTER!
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:13, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это пупперы и перфорсеры.
     
     
  • 3.16, Онаним (?), 11:14, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перпуттеты и пупфорсеры.
     
     
  • 4.17, Онаним (?), 11:15, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёрт, опечаточка 80 уровня.
     

  • 1.2, Тинус Лорвальдс (ok), 09:59, 12/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, насколько оправдан сегодня выбор Puppet по сравнению с его аналогами типа того же Saltstack?
     
     
  • 2.7, An0nim0us (?), 10:27, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогично можно спросить и в обратную сторону. Кто уже использует Puppet тем нету смысла переходить на Saltstack и наоборот. Функционально все примерно одинаково для всех аналогов.
    Раньше на вопрос типа: "Какой дистрибутив самый лучший?", отвечали: "Тот который знает ваш администратор."
    Тут ситуация полностью аналогичная.
     

  • 1.3, pashev.ru (?), 10:00, 12/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что только не делают лишь бы не использовать Nix и NixOS!
     
     
  • 2.5, Павел (??), 10:09, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну всяко меньше, чем то, что потребуется,чтоб начать использовать этот никсОС. По этому он и остаётся эталонным нинужно.
     
  • 2.8, An0nim0us (?), 10:34, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звучит примерно как: "Зачем вы используете унитаз, если есть кастрюля?".
    Это разные вещи для разных задач.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:40, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы зачем используете унитаз, если есть кастрюля?
     
     
  • 4.10, An0nim0us (?), 10:51, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас есть проблемы с пониманием аналогий. Я использую каждый из этих предметов и по своему назначению, а не 1 для всего.
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 11:39, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я cpу в кастрюлю чтобы потом приготовить и пожрaть г..но
     
     
  • 6.20, Аноним (19), 11:40, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замкнутый цикл получается.
     
  • 4.11, Redirect (??), 10:53, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Че самый умный что ли , ты лучше себя спроси зачем ты срешь в кастрюлю когда есть унитаз или дворовой туалет ?
     
  • 4.13, Аноним (13), 11:10, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот самый легендарный юмор от анонимов.
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:13, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гоняю эту никсось в виртуалочке уже месяц - изучаю. Как только доизучу - перееду туда из императивного неконтролируемого стейтфул шлака, на котором сейчас сижу. Вообще, по итогам изучения никсоси, все остальные дистры воспринимаются теперь не иначе, как императивный неконтролируемый стейтфул шлак. Ну кроме гуикса, может быть.
     
     
  • 3.18, лютый жабби___ (?), 11:23, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >перееду туда из императивного неконтролируемого стейтфул шлака

    ты про свой локалхост? да хоть LFS, но когда подрастёшь, тебя с твоей поделкой на серверы не пустят. там немного другие приоритеты...

    поискал например openjdk - 11.0.12+7 - по сравнению с ними даже дебиан стабле свежак

     
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