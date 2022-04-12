Компания Perforce объявила о поглощении проекта Puppet

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|2.7, An0nim0us (?), 10:27, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аналогично можно спросить и в обратную сторону. Кто уже использует Puppet тем нету смысла переходить на Saltstack и наоборот. Функционально все примерно одинаково для всех аналогов.
Раньше на вопрос типа: "Какой дистрибутив самый лучший?", отвечали: "Тот который знает ваш администратор."
Тут ситуация полностью аналогичная.
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|2.5, Павел (??), 10:09, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну всяко меньше, чем то, что потребуется,чтоб начать использовать этот никсОС. По этому он и остаётся эталонным нинужно.
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|2.8, An0nim0us (?), 10:34, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Звучит примерно как: "Зачем вы используете унитаз, если есть кастрюля?".
Это разные вещи для разных задач.
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|4.10, An0nim0us (?), 10:51, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас есть проблемы с пониманием аналогий. Я использую каждый из этих предметов и по своему назначению, а не 1 для всего.
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|4.11, Redirect (??), 10:53, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Че самый умный что ли , ты лучше себя спроси зачем ты срешь в кастрюлю когда есть унитаз или дворовой туалет ?
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|2.14, Аноним (14), 11:13, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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гоняю эту никсось в виртуалочке уже месяц - изучаю. Как только доизучу - перееду туда из императивного неконтролируемого стейтфул шлака, на котором сейчас сижу. Вообще, по итогам изучения никсоси, все остальные дистры воспринимаются теперь не иначе, как императивный неконтролируемый стейтфул шлак. Ну кроме гуикса, может быть.
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|3.18, лютый жабби___ (?), 11:23, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>перееду туда из императивного неконтролируемого стейтфул шлака
ты про свой локалхост? да хоть LFS, но когда подрастёшь, тебя с твоей поделкой на серверы не пустят. там немного другие приоритеты...
поискал например openjdk - 11.0.12+7 - по сравнению с ними даже дебиан стабле свежак
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