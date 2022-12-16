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GitHub объявил о внедрении в следующем году всеобщей двухфакторной аутентификации

16.12.2022 09:49

GitHub анонсировал перевод на обязательную двухфакторную аутентификацию всех пользователей, публикующих код на GitHub.com. На первом этапе в марте 2023 года обязательная двухфакторная аутентификация начнёт применяться для отдельных групп пользователей, постепенно охватывая всё новые и новые категории.

В первую очередь изменение затронет разработчиков, публикующих пакеты, OAuth-приложения и GitHub-обработчики, формирующих релизы, участвующих в разработке проектов, критически важных для экосистем npm, OpenSSF, PyPI и RubyGems, а также вовлечённых в работу над четырьмя миллионами самых популярных репозиториев. До конца 2023 года GitHub намерен полностью запретить для всех пользователей возможность отправки изменений без применения двухфакторной аутентификации. По мере приближения момента перевода на двухфакторную аутентификацию пользователям будут направляться email-уведомления и выводиться предупреждения в интерфейсе.

Новое требование позволит усилить защиту процесса разработки и обезопасить репозитории от внесения вредоносных изменений в результате утечки учётных данных, использования того же пароля на скомпрометированном сайте, взломов локальной системы разработчика или применения методов социального инжиниринга. По мнению GitHub получение злоумышленниками доступа к репозиториям в результате захвата учётных записей является одной из наиболее опасных угроз, так как в случае успешной атаки может быть осуществлена подстановка скрытых изменений в популярные продукты и библиотеки, используемые в качестве зависимостей.

Дополнительно можно отметить начало предоставления всем пользователям публичных репозиториев на GitHub бесплатного сервиса по отслеживанию случайной публикации конфиденциальных данных, таких как ключи шифрования, пароли к СУБД и токены доступа к API. Всего реализовано более 200 шаблонов для выявления различных видов ключей, токенов, сертификатов и учётных данных. Для исключения ложных срабатываний проверяются только гарантированно определяемые типы токенов. До конца января возможность будет доступна только для участников программы бета-тестирования, после чего сервисом смогут воспользоваться все желающие.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2022-12-14...)
  2. OpenNews: В NPM включена обязательная двухфакторная аутентификация для сопровождающих значимых пакетов
  3. OpenNews: Анализ утечек конфиденциальных данных через репозитории на GitHub
  4. OpenNews: GitHub реализовал поддержку токенов для предоставления выборочного доступа
  5. OpenNews: GitHub реализовал возможность упреждающей блокировки утечек токенов к API
  6. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2022 год и представил программу грантов открытым проектам
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58335-github
Ключевые слова: github, 2fa
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (97) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КО (?), 09:51, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    "пользователей, публикующих код"
    выдыхаем
     
     
  • 2.68, Аноним (68), 15:47, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А вообще, кто-то в трезвом уме пользуется шитхабом?
     
  • 2.72, встрялВтопик (?), 16:29, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-нибудь настраивал и использовал SSH на пингвине?
    Это же обтристанный костыль.
    Анонизм с алиасами окружениями, чтобы воспользоваться обтристанным ключом для обстристаного приложения.
    Могу я обойтись без этого анонизиа? - Могу, могу писать двух-пяти строковые команды.
    Смогут другие приложения работающие с SSH работать с оным без предварительного анонизма? - Нет, все приложения взаимодействуют с ним командами подразумевающий предварительно настроенный анонизм.

    Я не хочу плодить переменные в анонируя конфигурациями переменных.

    Где приложение для работяг клавиатурного труда?

    А если я использую SSH раз в месяц? Мне или анонировать с конфигурацией засоряя систему переменными 24/7, или заучивать несколько строк команды.
    А ещё у меня SSH ключ с паролем. Толку мне от навязанного анонизма с переменными окружения?

    НЕ ГОРИТ У МЕНЯ, НЕ-ГО-РИТ!

     
     
  • 3.76, Аноним (76), 16:35, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот да. Пора уже Github переводить на RDP и другие технологии Microsoft (R)
     
  • 3.84, Аноним (84), 17:22, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну я настраивал SSH на Arch Linux Совершенно не понимаю, твоих проблем Сгене... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:53, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Корпорации как всегда в своем стиле, насильно и безальтернативно внедряют то о чем их не просили
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:05, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    А то ты так хотел себе в колено выстрелить...
     
  • 2.35, Аноним (35), 12:27, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну а что - сбой у провайдера -> нет SMS -> нет сабжа. Причем в последнее время описанная ситуация - норма. В Сбере и у МТС, бывают, SMS о покупках приходят сразу пачкой часа через 2-3. Еле убрал ее с Госуслуг, к которым был привязан корпоративный аккаунт для входя в ГИС.
     
     
  • 3.36, tema (??), 12:32, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использовать 2FA через SMS!? - не смеши ))
     
  • 3.61, Аноним (61), 14:47, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >нет SMS -> нет сабжа

    А отправку SMS в РФ гитхаб и не поддерживает https://docs.github.com/en/authentication/securing-your-account-with-two-facto

     
  • 3.83, leap42 (ok), 17:22, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох уж эти эксперты opennet 🤣🤣🤣

    Там приложеньку надо настраивать или ключ аппаратный. СМС только fallback и не для всех стран. Пруф - сейчас настраивал себе.

     
  • 2.85, leap42 (ok), 17:28, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Корпорации как всегда в своем стиле, насильно и безальтернативно внедряют то о чем их не просили...

    ... в свой продукт вообще-то. Они никого не заставляют им пользоваться.

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:57, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А куда вы денетесь с подводной лодки?! Дешевле и полезнее ведь новый телефон купить, чем Дрю де Волту за подписку платить.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:59, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чем Дрю де Волту за подписку платить

    можно подробнее

     
  • 2.32, КО (?), 12:11, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А причем здесь телефон, паспорт то у тебя всё равно один.
     

  • 1.6, Аноним (4), 10:00, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Users who created a release

    То есть почти все. Релиз создаётся автоматически при создании метки с именем, похохим на версию.

     
     
  • 2.55, myhand (ok), 14:25, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прям человек, похожий на прокурора.

    Но нет.  Ты не почти все - ты чего-то накурился...  Релизы, конечно, можно автоматизировать, но из коробки этого нет.

     

  • 1.9, Аноним (9), 10:15, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Все уходите к Github, друзья.
     
     
  • 2.25, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:58, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно пора. Особенно после внедрения пилотки.
     

  • 1.10, pashev.ru (?), 10:16, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну, штош. Адьёс.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:51, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пашевру, ты говоришь адьес так, словно ты на гитхабе, словно ты не поднял свою штуку на заведомо дырявой версии cgit (приглашаю всех кстати заюзать публично доступные эксплоиты)
     
     
  • 3.40, ip1982 (ok), 12:40, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  говоришь адьес так, словно ты на гитхабе

    А как говорят "адьес" не на гигхабе?

     
  • 2.104, Аноним (104), 18:18, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это который раз ты уже на паше-вру переездать будешь?
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:22, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Честно, в гитхаб через раз для логина нужно переть на почту и подтверждать, что я - это я, уже в кишках сидит. Теперь к этому добавят двухфакторку и как этим пользоваться тогда?


    Когда сервис ломает руки и требует обязательно 2FA, это хороший знак того, что пора искать альтернативу. Хорошо, что это не проблема, свободных гит-репозиториев немало.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:28, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На Codeberg пойдёшь? Или на framagit? На эти репозитории непонятных васянов, которые существуют не пойми за счёт чьего финансирования, и которые может быть, для того и затевались, чтобы код на себя оттягивать, а потом в него бэкдоры вставлять, когда IP-адрес скачивающего правильный, например адрес сборочных серверов крупного дистра?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:48, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    gitlab ?
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 11:26, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Насмешил : )
     
  • 3.62, Аноним (62), 14:54, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Microsoft-то, конечно, заслуживает доверия (нет).
     
     
  • 4.74, Аноним (74), 16:35, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майкам есть что терять, а васянов никто не вспомнит.
     
  • 3.89, Аноним (89), 17:41, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ipfs, gittorrent
     
  • 2.14, Аноним (13), 10:38, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в гитхаб через раз для логина нужно переть на почту и подтверждать, что я - это я

    Экспериментально установлено, что это - когда IP-адрес меняется. А у некоторых жёлто-полосатых провайдеров такой дефицит IPv4 адресов, что 2 разных HTTP-запроса с разницей в несколько секунд могут иметь разные IPv4-адреса, из-за чего при необходимости бана одного пользователя, его банят подсетями вместе со всеми остальными пользователями из этой подсети. При этом эти провайдеры даже не собираются переходить на IPv6. Не собираются переходить на IPv6, Карл! В 2022 году! Надо менять провайдера. Что думаете о STARLINK (на масковском, а московском).

     
     
  • 3.90, Аноним (89), 17:42, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а московском

    Это ростелеком.

     
  • 2.21, Admino (ok), 11:39, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ещё надо понимать, что больше количество пользователей вообще не пишет код, а ходит на гитхаб, чтобы оставить сообщения об ошибках.

    Теперь они не будут так делать.

     
  • 2.88, Аноним (104), 17:40, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который раз поражаюсь: почему у опеннетчиков не работают даже самые базовые вещи? Вечно то не качается, то забанено, то вот теперь почту подтверждать надо. Вы там что, сидите за провайдеским натом на одном айпишнике все?
     

  • 1.17, Об вас пекчусь (?), 11:18, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец‐то дождались!
    Но не нужно останавливаться на полумерах. Нужно сразу через гопуслуги со всей биометрией и сертификатом о том, шо ты правильный.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:10, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в гитфлик сказали же уже.
     
  • 2.56, myhand (ok), 14:27, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тех, кто делает гопуслуги - гитхабов почему-то не появляется...
     

  • 1.18, Аноним (18), 11:24, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    не логинюсь, когда всплывает окошко для кода из email-а
     
  • 1.20, Аноним (20), 11:39, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Круто. Вот так настроишь двухфакторку по номеру телефона +7 или по почте в домене ru, а потом однажды твой аккаунт заблокируют без возможности восстановления или удалят нафик, потому что "рожей не вышел".
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:53, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://gitflic.ru/auth/signup
     
     
  • 3.93, Аноним (93), 17:55, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой-то подвох, не через Госуслуги и без биометрии :-S
     
  • 2.29, Аноним (30), 12:10, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Какая проблем просто взять и выйти рожей не понятно.
     
  • 2.33, Аноним (33), 12:15, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Леонид Юрьев, перелогиньтесь пожалуйста
     
     
  • 3.45, Аноним (20), 13:11, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю, кто такой Леонид Юрьев. Просто вспомнил, как нашу компанию без предупреждения вышвырнули из Slack.
     
     
  • 4.91, Аноним (104), 17:43, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Законы штука такая, не будешь выполнять — выкинут.
     
     
  • 5.94, Аноним (93), 17:57, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот, вкинут и n лет не выпустят.
     
  • 2.58, myhand (ok), 14:30, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > двухфакторку по номеру телефона +7

    Этого уже давно нет, кстати.  Хотя у тех, кто успел - пока работает.  А как отвалится - есть способы.

    > потом однажды твой аккаунт заблокируют без возможности восстановления или удалят нафик

    Ну и что мешало гитхабу поудалять нафиг всех своих пользователей раньше, умник?

     
     
  • 3.80, Аноним (80), 16:56, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >пока работает
    >как отвалится - есть способы

    Надежды юношей питают. :)

    >Ну и что мешало гитхабу поудалять нафиг всех своих пользователей раньше, умник?

    Во-1, не хами. Во-2, ИТ-компании не все сразу ушли, это процесс. Из свежего: https://habr.com/ru/news/t/705234/
    Так что еще не вечер, как говорится.

     
  • 2.92, Аноним (89), 17:44, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >двухфакторку по номеру телефона +7 или по почте в домене ru

    Для полного счастья желательно ещё, чтобы они же были привязаны к госуслугам. И чтобы пароли совпадали.

     
  • 2.103, Аноним (104), 18:16, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно бы сам рожей не вышел, а то вот ведь засада: рожей не вышли какие-то упыри, а ты страдаешь из-за этого. Хоть иди и решай этих упырей, сами-то не сдохнут.
     

  • 1.23, Аноним (61), 11:54, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >обязательную двухфакторную аутентификацию всех пользователей

    То есть теперь для опубликования своего кода на гитхабе всем нужно будет обязательно иметь следящий маячок/зонд под названием "смартфон"? Сволочи!

     
     
  • 2.28, Аноним (30), 12:09, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только не говори что ты знал что так будет когда майки купили гитхаб. Все об этом знали и просто случилось то что должно было случится.
     
  • 2.31, Хру (?), 12:11, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OTP так то и на компе работает.
     
     
  • 3.34, Аноним (61), 12:26, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого комп должен быть оснащен специальным устройством-считывателем, которое дорого стоит и для которого должны быть рабочие драйвера. Не вариант.
     
     
  • 4.38, tema (??), 12:37, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не нужно никакое специальное устройство-считыватель, просто в приложение копируешь секретный ключ который тебе сайт выдает..
     
     
  • 5.41, Аноним (61), 12:41, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В какое приложение?
     
  • 5.42, Аноним (61), 12:51, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приложение из недоступных в РФ AppStore и Google Play Market?
     
     
  • 6.52, Хру (?), 14:21, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Например, такое: https://poolpog.github.io/bash-otp/ ну или https://www.cyberciti.biz/faq/use-oathtool-linux-command-line-for-2-step-verif

    oathtool есть почти во вчех правильных дистрах!

     
     
  • 7.54, Хру (?), 14:23, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то что подумал аноним номер 30, то называется usb-token типа nitrokey. Удобная штука если сопровождаешь пакеты постоянно но деняк стоит.
     
     
  • 8.102, Аноним (104), 18:14, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ерунду оно стоит, не выдумывай Если ты постоянно пакеты сопровождаешь, то на... текст свёрнут, показать
     
  • 7.66, Аноним (66), 15:11, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > oathtool есть почти во вчех правильных дистрах!

    Это тот oathtool, который сам для работы требует слить ему телефонный номер?!

     
     
  • 8.99, Аноним (61), 18:05, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, эта тулза одноразовый код для логина генерит на основе выданного гитхабом кл... текст свёрнут, показать
     
  • 7.97, Аноним (61), 18:02, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >oathtool

    Проверил. Работает. Ну хоть что-то, а не сраный смартфон.

     

  • 1.27, Аноним (30), 12:09, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ахаха т.е. мяу допрыгались от радости что майки друг опенсорса. Нате распишитесь.
     
     
  • 2.37, Аноним (76), 12:33, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Съедят и это.
     

  • 1.39, Аноним (39), 12:40, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    3rd party сервисы, СМС-ки, гугол и т.д. не нужны. Хранить и генерировать TOTP коды можно через FreeOTP на android или OTPClient на Linux
     
     
  • 2.51, Kirikekeks (ok), 14:18, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, первый ответ который я розумею. Откуда все эти мэйлы, мессенджеры и смс выше? Все что надо для генерации кода по времени, это точно настроенное время на клиенте и вот эти приложения.
     
     
  • 3.64, penetrator (?), 15:07, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а нахер нужен этот OTP? если ты хранишь его на компе? кто мешает хранить тебе на компе случайный рандомный пароль, с нормальной энтропией, а не linuzpassword

    кто мелкософту мешает сделать это опцией?

    не нравится мне это ж-ж-ж

     
     
  • 4.67, _kp (ok), 15:31, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем, что ОТР можно подделать, и потом не мог доказать, что это не сам пользователь сделал какие то действия.
    Для того же и электронные подписи.
     
  • 4.71, Kirikekeks (ok), 16:27, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а нахер нужен этот OTP? если ты хранишь его на компе? кто
    > мешает хранить тебе на компе случайный рандомный пароль, с нормальной энтропией,
    > а не linuzpassword
    > кто мелкософту мешает сделать это опцией?
    > не нравится мне это ж-ж-ж

    Так я же дегенерат, мне 20 символов рандома не запомнить никогда. 6 максимум +totp связка надежная. Есть надежда, что первую часть без паяльника не узнать, а вторая переменная, без первой, вопервых, тоже за минуту раскрыть и ввести это очень сложно, а во вторых смысла нет. Вот кстати подсмотренный пароль, или подслушанный тоже не дают простого длступа.

    Как всегда, кто первым нагнет, тот и будет счастлив, потому как иметь 150 totp я точно не буду, и гитхаб рвется в тройку на моих устройствах.

     
     
  • 5.79, Аноним (76), 16:46, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пароль у юзера хранится в голове, а на серверах - в виде хэша. TOTP подразумевает хранение секрета на устройстве пользователя, которое само по себе может быть скомпрометировано. Концептуально это тот же блокнотик с паролями, разве что не связанное напрямую с устройством, на котором происходит ввод. Или связанное - если авторизация выполняется прямо на мобильном устройстве, либо OTP установлено на десктоп. TOTP нельзя использовать с несекурными паролями!

    Запомнить 20 символов можно и очень просто. Придумываешь какое-нибудь предложение из исковерканных слов, вроде "глокая куздра" и готово. 4-5 слов запомнить очень легко.

     
     
  • 6.100, Аноним (104), 18:06, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бы ссылки на исследования привёл, что ли. А то нафантазировал два абзаца, да всё по мотивам шёпота в своей же голове.
     

  • 1.43, Аноним (43), 13:07, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Под благовидной маской МыкроЗофта выглянуло свиное рыло.
    В 2024 году вход будет по чипу в руке (для вашей безопасности).
     
  • 1.44, Аноним (44), 13:08, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В ветке перепись дегенератов, впрочем как всегда здесь.

    Поставить OTP двухфакторку и один раз в пол года ввести шесть цифр.
    Мегазадача, да.

     
     
  • 2.46, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:13, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дегенерат ставит себе всякую хрень и ввводит цифры на полгода.
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 13:52, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну у вас видимо и пароль на всех ресурсах одинаковый. А потом мы слышым про одиозные взломы все инфры из-за одного идиота, который принципиально не использовал 2FA с опенсорсным генератором.
     
     
  • 4.57, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:29, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну у вас видимо и пароль на всех ресурсах одинаковый.

    Только дегенерат может сделать такой вывод.

     
     
  • 5.107, Санёк_ЗАКОН (?), 18:29, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебя сучoнка е6ать завтра будут
     

  • 1.48, Аноним (49), 13:51, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Я не понимаю, местные анонимы, вы про TOTP вообще ничего не слышали? А если и слышали, то только что его можно использовать в Google Authenticator? Реализуется в 30 строчек кода, можете хоть на Bash написать себе свой уникальный и неповторимый генератор кодов.
     
     
  • 2.53, Аноним (61), 14:23, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Я не понимаю, местные анонимы, вы про TOTP вообще ничего не слышали?

    Только плохое. Создает дополнительные неудобства и требует небезопасный смартфон.

    >можете хоть на Bash написать

    Ты - теоретик. А на практике все OTP прибивают гвоздями к зондосмартфону.

     
     
  • 3.63, Анонус (?), 15:03, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ты сам к зондосмартфону гвоздями не прибит?
     
     
  • 4.70, Аноним (61), 16:22, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня его вообще нет.
     
  • 3.75, Аноним (84), 16:35, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты дурак или прикидываешься?
    https://github.com/keepassxreboot/keepassxc/tree/develop/src/totp
     
  • 3.98, Аноним (104), 18:03, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну давай, расскажи про практику. Что там в TOTP конкретно у смартфону прибито? Можешь сразу с ссылкой на RFC.
     
     
  • 4.101, Аноним (61), 18:12, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё, я уже с работой oathtool разобрался, которую тут выше посоветовали. Работает без смартфонного шлака.
     
  • 4.108, Аноним (61), 18:36, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну давай, расскажи про практику.

    На практике везде требуют "mobile app" или sms.

    >Можешь сразу с ссылкой на RFC.

    Не, лучше это почитай https://docs.github.com/en/authentication/securing-your-account-with-two-facto

     
  • 2.65, penetrator (?), 15:10, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем?

    зачем создавать проблему, чтобы потом с апломбом ее решать?

    если у тебя локалхост дырявый то тебе никакой OTP не поможет

    а если у тебя пароль адекватный рандомный длинной 20+, и хранится надежно, то зачем тебе лишний источник проблем?

     
     
  • 3.86, Аноним (84), 17:38, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а зачем?

    Сгорел сарай - гори и хата. См. "Вектор атаки".

    > если у тебя локалхост дырявый

    А если нет?
    А если пароль просто перехватили?
    А если пароль сбросил злонамеренный сотрудник твоего почтового провайдера?
    А если ...?

     
  • 2.78, Аноним (84), 16:41, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сперва тоже подумал, что комментарии на Опеннет захватили идиоты. Но потом присмотрелся и обнаружил, что 99% бреда про TOTP генерируется одним единственным Анонимом (61). Видать, какой-то ребёнок порвался, что отобрали любимую конфету.
     

  • 1.69, полуфрактал (?), 15:48, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    двухфакторная авторизация не на раст это не безопастно
     
  • 1.77, Максим (??), 16:38, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GitHub не нужен. Храните проекты на своих собственных сайтах, чтобы не плясать под чужую дудку.
     
  • 1.81, Аноним (2), 17:05, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    EEE
     
  • 1.82, Аноним (82), 17:20, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Следующий этап - обязательное ношение подгузников.

    Очень много случаев недержания у людей, так что это для нашей же безопасности.

     
     
  • 2.96, Аноним (93), 18:01, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А лучше двухфакторная защита - подгузники и впитывающие трусы.
     

  • 1.87, Аноним (89), 17:40, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Предлагаю двухфакторную аутентификацию такого плана:
    первый фактор - пароль или ключ SSH
    второй фактор - подпись PGP
     
  • 1.95, Аноним (104), 17:59, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какая-то перепись инфантилов, которые думают, что им все должны, что 2FA это коды по смс и почте, а про RFC6238 не слышали вообще. Экспертиза опеннет, который мы заслужили.

    Майкрософт всё правильно делает. Я бы ещё для публичных опенсорс-проектов с >10 разработчиков ввёл безальтернативное требование хардварных токенов и подписи коммитов в main. Обезьяны, которым наплевать на безопасность своего проекта и его пользователей пусть к Дрю в его загон для фриков перебираются.

     
     
  • 2.105, Аноним (61), 18:27, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Майкрософт всё правильно делает.

    Обязаловка для ВСЕХ - это не правильно. Обезьяны, которые дрочат на двухфакторку и хардварные токены пусть перебираются в загон к криптошизикам.

     

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