GitHub объявил о внедрении в следующем году всеобщей двухфакторной аутентификации

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|2.72, встрялВтопик (?), 16:29, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто-нибудь настраивал и использовал SSH на пингвине?
Это же обтристанный костыль.
Анонизм с алиасами окружениями, чтобы воспользоваться обтристанным ключом для обстристаного приложения.
Могу я обойтись без этого анонизиа? - Могу, могу писать двух-пяти строковые команды.
Смогут другие приложения работающие с SSH работать с оным без предварительного анонизма? - Нет, все приложения взаимодействуют с ним командами подразумевающий предварительно настроенный анонизм.
Я не хочу плодить переменные в анонируя конфигурациями переменных.
Где приложение для работяг клавиатурного труда?
А если я использую SSH раз в месяц? Мне или анонировать с конфигурацией засоряя систему переменными 24/7, или заучивать несколько строк команды.
А ещё у меня SSH ключ с паролем. Толку мне от навязанного анонизма с переменными окружения?
НЕ ГОРИТ У МЕНЯ, НЕ-ГО-РИТ!
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|3.76, Аноним (76), 16:35, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот да. Пора уже Github переводить на RDP и другие технологии Microsoft (R)
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|3.84, Аноним (84), 17:22, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну я настраивал SSH на Arch Linux Совершенно не понимаю, твоих проблем Сгене... большой текст свёрнут, показать
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|1.2, Аноним (2), 09:53, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Корпорации как всегда в своем стиле, насильно и безальтернативно внедряют то о чем их не просили
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|2.35, Аноним (35), 12:27, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну а что - сбой у провайдера -> нет SMS -> нет сабжа. Причем в последнее время описанная ситуация - норма. В Сбере и у МТС, бывают, SMS о покупках приходят сразу пачкой часа через 2-3. Еле убрал ее с Госуслуг, к которым был привязан корпоративный аккаунт для входя в ГИС.
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|3.83, leap42 (ok), 17:22, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох уж эти эксперты opennet 🤣🤣🤣
Там приложеньку надо настраивать или ключ аппаратный. СМС только fallback и не для всех стран. Пруф - сейчас настраивал себе.
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|2.85, leap42 (ok), 17:28, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Корпорации как всегда в своем стиле, насильно и безальтернативно внедряют то о чем их не просили...
... в свой продукт вообще-то. Они никого не заставляют им пользоваться.
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|1.4, Аноним (4), 09:57, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А куда вы денетесь с подводной лодки?! Дешевле и полезнее ведь новый телефон купить, чем Дрю де Волту за подписку платить.
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|2.32, КО (?), 12:11, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А причем здесь телефон, паспорт то у тебя всё равно один.
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|1.6, Аноним (4), 10:00, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Users who created a release
То есть почти все. Релиз создаётся автоматически при создании метки с именем, похохим на версию.
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|2.55, myhand (ok), 14:25, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прям человек, похожий на прокурора.
Но нет. Ты не почти все - ты чего-то накурился... Релизы, конечно, можно автоматизировать, но из коробки этого нет.
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|2.16, Аноним (16), 10:51, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пашевру, ты говоришь адьес так, словно ты на гитхабе, словно ты не поднял свою штуку на заведомо дырявой версии cgit (приглашаю всех кстати заюзать публично доступные эксплоиты)
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|3.40, ip1982 (ok), 12:40, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> говоришь адьес так, словно ты на гитхабе
А как говорят "адьес" не на гигхабе?
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|1.12, Аноним (12), 10:22, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Честно, в гитхаб через раз для логина нужно переть на почту и подтверждать, что я - это я, уже в кишках сидит. Теперь к этому добавят двухфакторку и как этим пользоваться тогда?
Когда сервис ломает руки и требует обязательно 2FA, это хороший знак того, что пора искать альтернативу. Хорошо, что это не проблема, свободных гит-репозиториев немало.
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|2.13, Аноним (13), 10:28, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На Codeberg пойдёшь? Или на framagit? На эти репозитории непонятных васянов, которые существуют не пойми за счёт чьего финансирования, и которые может быть, для того и затевались, чтобы код на себя оттягивать, а потом в него бэкдоры вставлять, когда IP-адрес скачивающего правильный, например адрес сборочных серверов крупного дистра?
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|2.14, Аноним (13), 10:38, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>в гитхаб через раз для логина нужно переть на почту и подтверждать, что я - это я
Экспериментально установлено, что это - когда IP-адрес меняется. А у некоторых жёлто-полосатых провайдеров такой дефицит IPv4 адресов, что 2 разных HTTP-запроса с разницей в несколько секунд могут иметь разные IPv4-адреса, из-за чего при необходимости бана одного пользователя, его банят подсетями вместе со всеми остальными пользователями из этой подсети. При этом эти провайдеры даже не собираются переходить на IPv6. Не собираются переходить на IPv6, Карл! В 2022 году! Надо менять провайдера. Что думаете о STARLINK (на масковском, а московском).
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|2.21, Admino (ok), 11:39, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ещё надо понимать, что больше количество пользователей вообще не пишет код, а ходит на гитхаб, чтобы оставить сообщения об ошибках.
Теперь они не будут так делать.
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|2.88, Аноним (104), 17:40, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Который раз поражаюсь: почему у опеннетчиков не работают даже самые базовые вещи? Вечно то не качается, то забанено, то вот теперь почту подтверждать надо. Вы там что, сидите за провайдеским натом на одном айпишнике все?
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|1.17, Об вас пекчусь (?), 11:18, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Наконец‐то дождались!
Но не нужно останавливаться на полумерах. Нужно сразу через гопуслуги со всей биометрией и сертификатом о том, шо ты правильный.
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|2.56, myhand (ok), 14:27, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У тех, кто делает гопуслуги - гитхабов почему-то не появляется...
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|1.20, Аноним (20), 11:39, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Круто. Вот так настроишь двухфакторку по номеру телефона +7 или по почте в домене ru, а потом однажды твой аккаунт заблокируют без возможности восстановления или удалят нафик, потому что "рожей не вышел".
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|3.45, Аноним (20), 13:11, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не знаю, кто такой Леонид Юрьев. Просто вспомнил, как нашу компанию без предупреждения вышвырнули из Slack.
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|2.58, myhand (ok), 14:30, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> двухфакторку по номеру телефона +7
Этого уже давно нет, кстати. Хотя у тех, кто успел - пока работает. А как отвалится - есть способы.
> потом однажды твой аккаунт заблокируют без возможности восстановления или удалят нафик
Ну и что мешало гитхабу поудалять нафиг всех своих пользователей раньше, умник?
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|3.80, Аноним (80), 16:56, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>пока работает
>как отвалится - есть способы
Надежды юношей питают. :)
>Ну и что мешало гитхабу поудалять нафиг всех своих пользователей раньше, умник?
Во-1, не хами. Во-2, ИТ-компании не все сразу ушли, это процесс. Из свежего: https://habr.com/ru/news/t/705234/
Так что еще не вечер, как говорится.
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|2.92, Аноним (89), 17:44, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>двухфакторку по номеру телефона +7 или по почте в домене ru
Для полного счастья желательно ещё, чтобы они же были привязаны к госуслугам. И чтобы пароли совпадали.
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|2.103, Аноним (104), 18:16, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ладно бы сам рожей не вышел, а то вот ведь засада: рожей не вышли какие-то упыри, а ты страдаешь из-за этого. Хоть иди и решай этих упырей, сами-то не сдохнут.
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|1.23, Аноним (61), 11:54, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>обязательную двухфакторную аутентификацию всех пользователей
То есть теперь для опубликования своего кода на гитхабе всем нужно будет обязательно иметь следящий маячок/зонд под названием "смартфон"? Сволочи!
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|2.28, Аноним (30), 12:09, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только не говори что ты знал что так будет когда майки купили гитхаб. Все об этом знали и просто случилось то что должно было случится.
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|3.34, Аноним (61), 12:26, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для этого комп должен быть оснащен специальным устройством-считывателем, которое дорого стоит и для которого должны быть рабочие драйвера. Не вариант.
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|4.38, tema (??), 12:37, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не нужно никакое специальное устройство-считыватель, просто в приложение копируешь секретный ключ который тебе сайт выдает..
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|7.54, Хру (?), 14:23, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А то что подумал аноним номер 30, то называется usb-token типа nitrokey. Удобная штука если сопровождаешь пакеты постоянно но деняк стоит.
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|7.66, Аноним (66), 15:11, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> oathtool есть почти во вчех правильных дистрах!
Это тот oathtool, который сам для работы требует слить ему телефонный номер?!
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|8.99, Аноним (61), 18:05, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не, эта тулза одноразовый код для логина генерит на основе выданного гитхабом кл... текст свёрнут, показать
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|7.97, Аноним (61), 18:02, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>oathtool
Проверил. Работает. Ну хоть что-то, а не сраный смартфон.
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|1.27, Аноним (30), 12:09, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ахаха т.е. мяу допрыгались от радости что майки друг опенсорса. Нате распишитесь.
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|1.39, Аноним (39), 12:40, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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3rd party сервисы, СМС-ки, гугол и т.д. не нужны. Хранить и генерировать TOTP коды можно через FreeOTP на android или OTPClient на Linux
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|2.51, Kirikekeks (ok), 14:18, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, первый ответ который я розумею. Откуда все эти мэйлы, мессенджеры и смс выше? Все что надо для генерации кода по времени, это точно настроенное время на клиенте и вот эти приложения.
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|3.64, penetrator (?), 15:07, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а нахер нужен этот OTP? если ты хранишь его на компе? кто мешает хранить тебе на компе случайный рандомный пароль, с нормальной энтропией, а не linuzpassword
кто мелкософту мешает сделать это опцией?
не нравится мне это ж-ж-ж
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|4.67, _kp (ok), 15:31, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Затем, что ОТР можно подделать, и потом не мог доказать, что это не сам пользователь сделал какие то действия.
Для того же и электронные подписи.
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|4.71, Kirikekeks (ok), 16:27, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а нахер нужен этот OTP? если ты хранишь его на компе? кто
> мешает хранить тебе на компе случайный рандомный пароль, с нормальной энтропией,
> а не linuzpassword
> кто мелкософту мешает сделать это опцией?
> не нравится мне это ж-ж-ж
Так я же дегенерат, мне 20 символов рандома не запомнить никогда. 6 максимум +totp связка надежная. Есть надежда, что первую часть без паяльника не узнать, а вторая переменная, без первой, вопервых, тоже за минуту раскрыть и ввести это очень сложно, а во вторых смысла нет. Вот кстати подсмотренный пароль, или подслушанный тоже не дают простого длступа.
Как всегда, кто первым нагнет, тот и будет счастлив, потому как иметь 150 totp я точно не буду, и гитхаб рвется в тройку на моих устройствах.
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|5.79, Аноним (76), 16:46, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пароль у юзера хранится в голове, а на серверах - в виде хэша. TOTP подразумевает хранение секрета на устройстве пользователя, которое само по себе может быть скомпрометировано. Концептуально это тот же блокнотик с паролями, разве что не связанное напрямую с устройством, на котором происходит ввод. Или связанное - если авторизация выполняется прямо на мобильном устройстве, либо OTP установлено на десктоп. TOTP нельзя использовать с несекурными паролями!
Запомнить 20 символов можно и очень просто. Придумываешь какое-нибудь предложение из исковерканных слов, вроде "глокая куздра" и готово. 4-5 слов запомнить очень легко.
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|6.100, Аноним (104), 18:06, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты бы ссылки на исследования привёл, что ли. А то нафантазировал два абзаца, да всё по мотивам шёпота в своей же голове.
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|1.43, Аноним (43), 13:07, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Под благовидной маской МыкроЗофта выглянуло свиное рыло.
В 2024 году вход будет по чипу в руке (для вашей безопасности).
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|1.44, Аноним (44), 13:08, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В ветке перепись дегенератов, впрочем как всегда здесь.
Поставить OTP двухфакторку и один раз в пол года ввести шесть цифр.
Мегазадача, да.
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|3.49, Аноним (49), 13:52, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну у вас видимо и пароль на всех ресурсах одинаковый. А потом мы слышым про одиозные взломы все инфры из-за одного идиота, который принципиально не использовал 2FA с опенсорсным генератором.
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|1.48, Аноним (49), 13:51, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Я не понимаю, местные анонимы, вы про TOTP вообще ничего не слышали? А если и слышали, то только что его можно использовать в Google Authenticator? Реализуется в 30 строчек кода, можете хоть на Bash написать себе свой уникальный и неповторимый генератор кодов.
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|2.53, Аноним (61), 14:23, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Я не понимаю, местные анонимы, вы про TOTP вообще ничего не слышали?
Только плохое. Создает дополнительные неудобства и требует небезопасный смартфон.
>можете хоть на Bash написать
Ты - теоретик. А на практике все OTP прибивают гвоздями к зондосмартфону.
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|3.98, Аноним (104), 18:03, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну давай, расскажи про практику. Что там в TOTP конкретно у смартфону прибито? Можешь сразу с ссылкой на RFC.
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|4.101, Аноним (61), 18:12, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё, я уже с работой oathtool разобрался, которую тут выше посоветовали. Работает без смартфонного шлака.
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|2.65, penetrator (?), 15:10, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а зачем?
зачем создавать проблему, чтобы потом с апломбом ее решать?
если у тебя локалхост дырявый то тебе никакой OTP не поможет
а если у тебя пароль адекватный рандомный длинной 20+, и хранится надежно, то зачем тебе лишний источник проблем?
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|3.86, Аноним (84), 17:38, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а зачем?
Сгорел сарай - гори и хата. См. "Вектор атаки".
> если у тебя локалхост дырявый
А если нет?
А если пароль просто перехватили?
А если пароль сбросил злонамеренный сотрудник твоего почтового провайдера?
А если ...?
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|2.78, Аноним (84), 16:41, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сперва тоже подумал, что комментарии на Опеннет захватили идиоты. Но потом присмотрелся и обнаружил, что 99% бреда про TOTP генерируется одним единственным Анонимом (61). Видать, какой-то ребёнок порвался, что отобрали любимую конфету.
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|1.77, Максим (??), 16:38, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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GitHub не нужен. Храните проекты на своих собственных сайтах, чтобы не плясать под чужую дудку.
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|1.82, Аноним (82), 17:20, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Следующий этап - обязательное ношение подгузников.
Очень много случаев недержания у людей, так что это для нашей же безопасности.
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|1.87, Аноним (89), 17:40, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Предлагаю двухфакторную аутентификацию такого плана:
первый фактор - пароль или ключ SSH
второй фактор - подпись PGP
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|1.95, Аноним (104), 17:59, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какая-то перепись инфантилов, которые думают, что им все должны, что 2FA это коды по смс и почте, а про RFC6238 не слышали вообще. Экспертиза опеннет, который мы заслужили.
Майкрософт всё правильно делает. Я бы ещё для публичных опенсорс-проектов с >10 разработчиков ввёл безальтернативное требование хардварных токенов и подписи коммитов в main. Обезьяны, которым наплевать на безопасность своего проекта и его пользователей пусть к Дрю в его загон для фриков перебираются.
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|2.105, Аноним (61), 18:27, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Майкрософт всё правильно делает.
Обязаловка для ВСЕХ - это не правильно. Обезьяны, которые дрочат на двухфакторку и хардварные токены пусть перебираются в загон к криптошизикам.
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