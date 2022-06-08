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Выпуск ELKS 0.6, варианта ядра Linux для старых 16-разрядных процессоров Intel

08.06.2022 09:36

Опубликован выпуск проекта ELKS 0.6 (Embeddable Linux Kernel Subset), развивающего Linux-подобную операционную систему для 16-разрядных процессоров Intel 8086, 8088, 80188, 80186, 80286 и NEC V20/V30. ОС может использоваться как на старых компьютерах класса IBM-PC XT / AT, так и на SBC / SoC / FPGA, воссоздающих архитектуру IA16. Проект развивается с 1995 года и начинался как ответвление ядра Linux для устройств без блока управления памятью (MMU). Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv2. Система поставляется в форме образов для записи на floppy-диски или запуска в эмуляторе QEMU.

Предлагается два варианта сетевого стека - штатный TCP/IP стек ядра Linux и стек ktcp, работающий в пространстве пользователя. Из сетевых карт поддерживаются Ethernet-адаптеры, совместимые с NE2K и SMC. Также возможно создания каналов связи через последовательный порт при помощи SLIP и CSLIP. Из файловых систем поддерживаются Minix v1, FAT12, FAT16 и FAT32. Настройка процесса загрузки осуществляется через сценарий /etc/rc.d/rc.sys.

Помимо ядра Linux, адаптированного для 16-разрядных систем, проектом развивается набор стандартных утилит (ps, bc, tar, du, diff, netstat, mount, sed, xargs, grep, find, telnet, meminfo и т.п.), включая совместимый с bash командный интерпретатор, консольный оконный менеджер screen, текстовые редакторы Kilo и vi, графическое окружение на базе X-сервера Nano-X. Многие компоненты пространства пользователя заимствованы из Minix, включая формат исполняемых файлов.

В новом выпуске:

  • Добавлен интерпретатор языка BASIC, пригодный для рабочих станций и систем, прошиваемых в ПЗУ. В том числе реализованы команды для работы с файлами (LOAD/SAVE/DIR) и графикой (MODE, PLOT, CIRCLE и DRAW).
  • Добавлена программа для работы с архивами tar.
  • Добавлены команды man и eman для показа man-руководств, а также обеспечена поддержка показа сжатых man-страниц.
  • В реализацию bash встроена команда test ("[").
  • Добавлена команда "net restart". Переписана команда nslookup.
  • В команду mount добавлена возможность показа информации о примонтированных разделах.
  • Повышена скорость работы команды ls на разделах с ФС FAT.
  • Значительно улучшена работа и поддержка 8-разрядных систем в сетевом драйвере NE2K.
  • Переписан FTP-сервер ftpd, в котором появилась поддержка команды SITE и возможность выставления таймаутов.
  • Для всех сетевых приложений реализована поддержка резолвинга имён DNS через вызов in_gethostbyname.
  • В команду sys добавлена поддержка копирования всего диска.
  • Добавлена новая команда setup для быстрой настройки имени хоста и IP-адреса.
  • В /bootopts добавлены параметры LOCALIP=, HOSTNAME=, QEMU=, TZ=, sync= и bufs=.
  • В порт для компьютера PC-98 добавлена поддержка жёстких дисков SCSI и IDE, добавлен новый загрузчик BOOTCS, реализована поддержка загрузки из внешнего файла, расширена поддержка дисковых разделов.
  • В порт для процессоров 8018X добавлена поддержка запуска из ПЗУ и улучшена обработка прерываний.
  • В стандартной Си библиотеке добавлена математическая библиотека и обеспечена возможность работы с числами с плавающей запятой в функциях printf/sprintf, strtod, fcvt, ecvt. Переписан и значительно ускорен код функции strcmp. Предложена более компактная реализация функции printf. Добавлены функции in_connect и in_resolv.
  • В ядре улучшена поддержка файловой системы FAT, увеличено до 6 максимальное число точек монтирования, добавлена поддержка установки часового пояса, добавлены системные вызовы uname, ustatfs и alarm, переписан код для работы с таймером.




  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jbruchon/el...)
  2. OpenNews: В ядро Linux 5.19 принято около 500 тысяч строк кода, связанного с графическими драйверами
  3. OpenNews: Для ядра Linux развивается система распределённого выполнения потоков Popcorn
  4. OpenNews: Ядро Linux портировано для калькуляторов TI-Nspire
  5. OpenNews: Проект LibOS развивает вариант ядра Linux с сетевым стеком в форме библиотеки
  6. OpenNews: Релиз ОС MINIX 3.3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57315-elks
Ключевые слова: elks, kernel
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:43, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Круто, что кто-то ещё таким занимается.
    Нужно
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:46, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Типичный впопенетчик:
    Э, чиво, кокие 16-розрядные? Маи радаки тада исчо пат стол хадили, навена.
     
     
  • 2.8, YetAnotherOnanym (ok), 10:09, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минусят. Гордись.
     
     
  • 3.10, _hide_ (ok), 10:19, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1992. Скороспелые родаки.
     
     
  • 4.15, Аноним (2), 10:40, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вписки не для быдла.
     
  • 3.12, Аноним (2), 10:38, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то. Здесь не загнивающий Хабр. Здесь минусы - признание и глубокое уважение сообщества.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 10:40, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это только в твоём школьном воображение. Минусы тут значат что ты дно по жизни.  
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:49, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Красиво.
     
  • 1.4, InuYasha (??), 09:55, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно. Может, будет даже лучше DOS в образовательных целях.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:59, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только вот под дос ПО нормального побольше будет. А на этом лялихе ты будешь максимум в coreutils ковыряться.
     
  • 2.6, Full Master (?), 09:59, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что угодно будет лучше доса.
     
  • 2.9, Брат Анон (ok), 10:11, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не только в образовательных. Можно Open486 прошить в плисину и вот тебе офисный чат-сервер.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:33, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     

  • 1.7, Аноним (-), 10:05, 08/06/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –7 +/
     
  • 1.13, Аноним (14), 10:39, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже это единственный нормальный Линукс для компьютера, который можно спаять самому.  
     

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