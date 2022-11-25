В Docker Hub выявлено 1600 вредоносных образов контейнеров

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|2.3, test (??), 13:56, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Основная масса все таки базируется на чем либо, оригинальных очень мало.
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|3.10, YetAnotherOnanym (ok), 14:26, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Основная масса все таки базируется на чем либо, оригинальных очень мало.
Одно дело базироваться на образе, который указали разрабы софта (сейчас почти у всех более-менее значимых продуктов в доках есть что-то типа "берёте наш образ для докера вот по этой ссылке и запускаете"), или на голом Альпине, другое дело - находить образ какими-то левыми путями (типа советов от гуру на форумах "возьми вот этот образ, он лучше официального").
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|4.14, Аноним (14), 14:38, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> находить образ какими-то левыми путями
От этого ничто не защитит. Если кодер твердо поставил перед собой цель выстрелить в ногу, он этого добьется. Введи в докерхаб предмодерирование - он начнет пользоваться альтернативным хабом. Сделай так, чтобы нельзя было менять репозиторий имаджей - так он скачает себе Docker_UNLOCKED_by_MegaHaX0R_2008.exe. К счастью, таких кодеров настолько ничтожно мало, что даже комментировать твой коммент - зашквар.
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|2.9, Аноним (14), 14:19, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ленивые админчики и кодеры, которые не могут/лень собрать свой бинарь докера должны страдац.
Ленивые админчики и кодеры, которые не могут/лень написать свой докер должны страдац.
Ленивые админчики и кодеры, которые не могут/лень написать свой операционка должны страдац.
Ленивые админчики и кодеры, которые не могут/лень написать свой производство процов должны страдац.
Ленивые админчики и кодеры, которые не могут/лень написать свой архитектура процов должны страдац.
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|3.27, Аноним (27), 17:06, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ленивые админчики и кодеры, которые не могут/лень написать свой комментарий должны страдац!
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|2.12, Аноним (12), 14:28, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю насчёт собрать, но единственный смысл сабжа в том, что оно уже готовое. В прод совать, конечно, не норм.
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|2.5, Аноним (5), 14:03, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На хост ставят свой Sysdig (в видео докера, но с очень плотной связью с хостом ). Потом качают на хост известные контейнеры и прога Sysdig их мониторит так как умеет.
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|1.8, YetAnotherOnanym (ok), 14:16, 25/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В технологии, придуманной для того, чтобы что-то разворачивать в продакшоне быстро и не включая голову, по другому и быть не может.
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|2.13, Аноним (14), 14:31, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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эту технологию придумали для получения предсказуемого pinned окружения, потому что в большинстве дистров ты имеешь только ту библиотеку, которую тебе дадут, а не ту, с которой ты писал/тестировал ("УМВР просто поставьте на прод мой дистр лол").
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|3.20, YetAnotherOnanym (ok), 15:35, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Тёплое vs мягкое".
Предсказуемое окружение, в котором всё, что надо, заранее прибито гвоздями в нужных местах, тоже надо разворачивать обдуманно и с внимательным изучением того, что разворачиваешь. А ставить не думая левый контейнер - это тоже самое, что тащить в рот неведомую какашку, только потому, что она упакована так же, как армейский сухпай.
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|4.22, Аноним (14), 15:47, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ставить не думая левый контейнер - это тоже самое, что тащить в рот неведомую какашку
Я тоже осуждаю воображаемых тобой кодеров, которые "ставят не думая левый контейнер". Слушай, а вообрази еще кого-нибудь, чтобы и их тоже можно было осудить?
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|1.23, Аноним (23), 16:15, 25/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>в 24 токены к API NPM
Ну что-то NPM слабо как-то, всего 24 входа только.
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|1.24, test (??), 16:30, 25/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати всех их вредоносное ПО по сути останется только внутри данного контейнера.
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|1.28, Аноним (27), 17:08, 25/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Енто исскуственный интеллект протаскивает щупальца во все дырки, чтобы в нужное время захватить мир!
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