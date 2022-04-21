Bloomberg открыл код memray, инструмента профилирования памяти для Python

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|1.1, Аноним (1), 08:31, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Профилировать память в питоне довольно больно. Хороший, годный опенсорс.
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|2.8, Аноним (8), 09:56, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да вроде нормально, кажется что основные плюшки тут это учет памяти библиотек и красивый интерфейс
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|1.5, Аноним (5), 09:08, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Сначала пишут на неподходящем для этого языке большие приложения, потом пишут профилировщики.
Большие приложения не сразу становятся большими. Это на заметку тем, кто думает написать "прототип" на питоне, а потом его переписать.
Нисколько питона ни для чего не нужно!
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|2.6, ПерлухаБратуха (?), 09:50, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сначала пишут на неподходящем для этого языке большие приложения, потом пишут профилировщики.
> Большие приложения не сразу становятся большими. Это на заметку тем, кто думает
> написать "прототип" на питоне, а потом его переписать.
> Нисколько питона ни для чего не нужно!
Согласен. Но на каком ЯП предлагаете разрабатывать, к примеру. Конкретно, желательно.
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|4.33, ананим.orig (?), 11:43, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> финансовых
Вы ведь в курсе что в мире происходит?
Зыж
Вот казалось бы — где жаба и где убыль населения >1'000'000 в РФ.
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|3.14, YetAnotherOnanym (ok), 10:19, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На подходящем.
Вычислительно-тяжёлые, требующие скорости - на чистых сях или плюсах, сервера - на эрланге или жабе, а логи раз в сутки можно прошерстить на питоне или перле. Для какого-то экзотического случая - тоже свой специфический язык может понадобиться. Например, когда-то мне пришлось освоить TCL, чтобы через Expect (котрый от NIST'а) опрашивать железяку по telnet.
Да, сюрпрайз, программисту (и даже просто сисадмину) надо знать несколько языков.
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|5.28, PnD (??), 11:13, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не в тренде. На расте надо *переписывать*.
* Кроме шуток, с ослабевающим интересом наблюдаю за приключениями ржавчины.
Задумывался как конкурент плюсам (ПМСМ), но похоже что забыли спроектировать. А сразу кинулись кодить.
Как результат, проблемы с линковкой с сишным кодом, а сложность синтаксиса стремится к плюсовому по мере развития.
Вместо конкурента крестам вышел ещё один интересный ЯП. Возможно, что-то написанное на rust таки доведут до ума ("на hackell же довели" в качестве "слабого доказательства"). Но и только.
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|5.29, YetAnotherOnanym (ok), 11:19, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да на здоровье. Если язык даёт возможность обслуживать миллионы соединений без закидывания левой ноги за правое ухо - пусть пишут.
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|4.20, Брат Анон (ok), 10:49, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Угу. Сначала пишут на плюсах, а потом удивляются десять лет подряд парадоксу дефекта массы нейтрино. Пока через десять лет этот софт не будет переписан на Обероне))
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|5.37, Аноним (35), 11:46, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И много софта на Обероне переписали, кроме того для 1-го блока РоАЭС?
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|2.7, Аноним (7), 09:53, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Большие приложения не сразу становятся большими.
Верно. Для любой сишной прикладной либы обязательно нужпы питоньи биндинги.
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|3.11, Аноним (10), 10:08, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кому нужны? Начинающим программистам, которые умеют только на питоне и пишут на нем всё?
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|4.23, Вобла (?), 10:58, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например, тем кто не первый год занимается программированием и знает, что детали реализации (в данном случае в виде арифметики указателей и прочих прелестей) можно и зачастую даже нужно скрывать.
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|2.9, Вобла (?), 10:03, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Приятно видеть, что некоторые вещи совсем не меняются, проходят через года в одном и том же виде, и сейчас, как и сто лет назад, отсутствие в классе учителя не может пройти незамеченным.
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|2.13, Ivan (??), 10:17, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, гуру, расскажи, на чем конкретно надо писать большие приложения?
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|2.22, Аноним (22), 10:54, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сначала пишут на неподходящем для этого языке большие приложения, потом пишут профилировщики.
Эк ты изящно сишников-плюсовиков, жабистов, эрланговцев и даже хаскеллистов приложил ...
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|2.32, Бывалый смузихлёб (?), 11:30, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прямо описАл историю airbnb с тоннами заморочек к синтаксису и подходами к разработке и конечной разработке приложения на реакт-натив.
Приём, сама по себе штука весьма неплохая, но со всеми их подходами, проект превращается в лютейшую помойку.
Посоны в итоге настолько зазнались и перемудрили со всем этим, что не нашли варианта лучше как тупо с него свалить и забить на все их же подходы и модули, которые продолжительное время всерьёз рекомендовали другим как "стандарт разработки крупного проекта"™ и которые некоторые до сих пор пытаются применять, всерьёз удивляясь что их проекты стремительно превращаются в кучу гомна
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|2.17, pashev.ru (?), 10:36, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, открыл и открыл. Такие открытия сейчас легко делаются в Гугле. А кто эту штуку изобрёл?
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|3.18, деанон (?), 10:46, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чевобл? Возьми и легко открой что-нибудь крупное и полезное или уже иди делай уроки, аналитик мамкин
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