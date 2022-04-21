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Bloomberg открыл код memray, инструмента профилирования памяти для Python

21.04.2022 08:28

Компания Bloomberg открыла исходные тексты memray, инструментария для профилирования памяти в приложениях на языке Python. Программа отслеживает операции выделения памяти в Python и предлагает наглядный интерфейс для анализа и оптимизации потребления памяти различными участками кода, а также подключаемыми модулями, написанными на C/C++. Отчёты могут формироваться как в интерактивной форме, так и генерироваться в формате HTML. В состав входит CLI-интерфейс для управления профилированием и библиотека, которую можно использовать для отслеживания операций с памятью в сторонних проектах. Код опубликован под лицензией Apache 2.0. Работа поддерживается только на платформе Linux.

Основные возможности:

  • Области применения: выявление причин большого потребления памяти в приложениях, поиск утечек памяти и определение кода, выполняющего слишком много операций выделения памяти.
  • Отслеживание всех вызовов функций в привязке к общему потреблению памяти, потреблению внутри функции и числу операций выделения памяти. Возможность точной оценки стека вызовов.
  • Обработка обращений к библиотекам на C/C++ и учёт потребления памяти в нативных модулях. Поддержка анализа проектов, использующих numpy и pandas.
  • Минимальные накладные расходы и незначительное влияние на производительность анализируемого приложения. Возможность отключения отслеживания нативного кода для повышения производительности.
  • Наличие большого числа отчётов об использовании памяти, включая наглядные иерархические и ступенчатые графики (flame graph).
  • Возможность работы с потоками и анализа памяти в разрезе отдельных потоков. Поддерживаются как потоки Python, так и нативные потоки, такие как C++ threads, применяемые в модулях на C/C++.
  • Возможность интеграции с pytest и предоставление аннотаций pytest, определяющих рамки потребления памяти, при выходе за которые в процессе выполнения тестов будут формироваться предупреждения.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Компания Bloomberg открыла код распределённой СУБД Comdb2
  3. OpenNews: Компания Bloomberg представила открытый оптимизирующий компилятор BuckleScript
  4. OpenNews: Facebook представил Pysa, статический анализатор для языка Python
  5. OpenNews: Представлен Perfkit, интерфейс для профилирования и мониторинга приложений
  6. OpenNews: Релиз Sysprof 1.2.0, системы профилирования производительности для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57056-memray
Ключевые слова: memray, python, profile, debug
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:31, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Профилировать память в питоне довольно больно. Хороший, годный опенсорс.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:56, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да вроде нормально, кажется что основные плюшки тут это учет памяти библиотек и красивый интерфейс
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:09, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Блумберг, питон... Что из этого более ненужно?
     
     
  • 3.31, Ан (??), 11:25, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты.
     
  • 2.34, Аноним (34), 11:44, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в проприетарных ide типа пайшарма такого функционала нет?
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:50, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Красота то какая!
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:03, 21/04/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:08, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сначала пишут на неподходящем для этого языке большие приложения, потом пишут профилировщики.
    Большие приложения не сразу становятся большими. Это на заметку тем, кто думает написать "прототип" на питоне, а потом его переписать.
    Нисколько питона ни для чего не нужно!
     
     
  • 2.6, ПерлухаБратуха (?), 09:50, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сначала пишут на неподходящем для этого языке большие приложения, потом пишут профилировщики.
    > Большие приложения не сразу становятся большими. Это на заметку тем, кто думает
    > написать "прототип" на питоне, а потом его переписать.
    > Нисколько питона ни для чего не нужно!

    Согласен. Но на каком ЯП предлагаете разрабатывать, к примеру. Конкретно, желательно.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:07, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для обработки финансовых данных? Джава, плюсы.
     
     
  • 4.33, ананим.orig (?), 11:43, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > финансовых

    Вы ведь в курсе что в мире происходит?

    Зыж
    Вот казалось бы — где жаба и где убыль населения >1'000'000 в РФ.

     
  • 4.36, Аноним (34), 11:45, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на R вроде ещё что-то такое пишут
     
  • 3.14, YetAnotherOnanym (ok), 10:19, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На подходящем.
    Вычислительно-тяжёлые, требующие скорости - на чистых сях или плюсах, сервера - на эрланге или жабе, а логи раз в сутки можно прошерстить на питоне или перле. Для какого-то экзотического случая - тоже свой специфический язык может понадобиться. Например, когда-то мне пришлось освоить TCL, чтобы через Expect (котрый от NIST'а) опрашивать железяку по telnet.
    Да, сюрпрайз, программисту (и даже просто сисадмину) надо знать несколько языков.
     
     
  • 4.16, Вобла (?), 10:29, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на расте ничего не надо писать?
     
     
  • 5.26, Аноним (25), 11:11, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на расте ничего не надо писать

    Да.

     
  • 5.27, YetAnotherOnanym (ok), 11:12, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, раст не щупал.
     
  • 5.28, PnD (??), 11:13, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не в тренде. На расте надо *переписывать*.

    * Кроме шуток, с ослабевающим интересом наблюдаю за приключениями ржавчины.
    Задумывался как конкурент плюсам (ПМСМ), но похоже что забыли спроектировать. А сразу кинулись кодить.
    Как результат, проблемы с линковкой с сишным кодом, а сложность синтаксиса стремится к плюсовому по мере развития.
    Вместо конкурента крестам вышел ещё один интересный ЯП. Возможно, что-то написанное на rust таки доведут до ума ("на hackell же довели" в качестве "слабого доказательства"). Но и только.

     
  • 4.19, Ivan (??), 10:47, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сервера щас на go все свежие пишут
     
     
  • 5.29, YetAnotherOnanym (ok), 11:19, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да на здоровье. Если язык даёт возможность обслуживать миллионы соединений без закидывания левой ноги за правое ухо - пусть пишут.
     
  • 4.20, Брат Анон (ok), 10:49, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Угу. Сначала пишут на плюсах, а потом удивляются десять лет подряд парадоксу дефекта массы нейтрино. Пока через десять лет этот софт не будет переписан на Обероне))
     
     
  • 5.30, YetAnotherOnanym (ok), 11:20, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эээ... "Парадокс дефекта массы нейтрино" - это что?
     
     
  • 6.35, Аноним (35), 11:44, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сферический конь в вакууме. У нейтрино нет массы покоя.
     
  • 5.37, Аноним (35), 11:46, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И много софта на Обероне переписали, кроме того для 1-го блока РоАЭС?
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:53, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Большие приложения не сразу становятся большими.

    Верно. Для любой сишной прикладной либы обязательно нужпы питоньи биндинги.

     
     
  • 3.11, Аноним (10), 10:08, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому нужны? Начинающим программистам, которые умеют только на питоне и пишут на нем всё?
     
     
  • 4.23, Вобла (?), 10:58, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, тем кто не первый год занимается программированием и знает, что детали реализации (в данном случае в виде арифметики указателей и прочих прелестей) можно и зачастую даже нужно скрывать.
     
  • 2.9, Вобла (?), 10:03, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приятно видеть, что некоторые вещи совсем не меняются, проходят через года в одном и том же виде, и сейчас, как и сто лет назад, отсутствие в классе учителя не может пройти незамеченным.
     
  • 2.13, Ivan (??), 10:17, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, гуру, расскажи, на чем конкретно надо писать большие приложения?
     
     
  • 3.15, YetAnotherOnanym (ok), 10:22, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разные большие приложения - на разном. Размышляй над этим и обретёшь просветление.
     
  • 3.24, Массоны Рептилоиды (?), 11:02, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Javascript конечно же
     
     
  • 4.38, Аноним (35), 11:51, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь уже модно на Rust.
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:54, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сначала пишут на неподходящем для этого языке большие приложения, потом пишут профилировщики.

    Эк ты изящно сишников-плюсовиков, жабистов, эрланговцев и даже хаскеллистов приложил ...


     
  • 2.32, Бывалый смузихлёб (?), 11:30, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прямо описАл историю airbnb с тоннами заморочек к синтаксису и подходами к разработке и конечной разработке приложения на реакт-натив.
    Приём, сама по себе штука весьма неплохая, но со всеми их подходами, проект превращается в лютейшую помойку.
    Посоны в итоге настолько зазнались и перемудрили со всем этим, что не нашли варианта лучше как тупо с него свалить и забить на все их же подходы и модули, которые продолжительное время всерьёз рекомендовали другим как "стандарт разработки крупного проекта"™ и которые некоторые до сих пор пытаются применять, всерьёз удивляясь что их проекты стремительно превращаются в кучу гомна
     

  • 1.12, Иваня (?), 10:15, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот молодцы, красавчики, спасибо большое Bloomberg!
     
     
  • 2.17, pashev.ru (?), 10:36, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, открыл и открыл. Такие открытия сейчас легко делаются в Гугле. А кто эту штуку изобрёл?
     
     
  • 3.18, деанон (?), 10:46, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чевобл? Возьми и легко открой что-нибудь крупное и полезное или уже иди делай уроки, аналитик мамкин
     
     
  • 4.21, pashev.ru (?), 10:52, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Судя по бомбической реакции, в школу надо тебе, друг 🤭
     

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