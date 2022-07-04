Уязвимость в web-фреймворке Django, которая может привести к подстановке SQL-кода

|
|1.1, Аноним (1), 15:32, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
просто используешь построитель запросов и все. Но нет, давайте клеить sql-строку самому.
|
|
|
|2.4, Без аргументов (?), 15:50, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
Меня, как опытному в SQL, люто бомбит от использования ORM, в котором надо трижды извратиться, сделав более сложночитаемый код, чтобы сделать более менее сложную операцию, сильно связывает руки. Но, конечно, за такие уязвимости и актисанитарию пороть надо.
|
|
|
|3.6, Аноним (6), 16:06, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
У меня конструкции вида select(func.max(text("cast(key as integer)")),text('value')).select_from(cls, func.json_tree(cls.relations)).where(text("key and json_type(key) == 'integer' and type=='object'")) всё норм, ничего не бомбит. Легко читается, даже легче, чем чисто sql. Вы что-то делаете не так.
|
|
|
|4.8, Аноним (6), 16:11, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Кстати, там то же самое рядом через ORM, если это зло и намного хуже, то я даже не знаю ем тут помочь.
maxvalue = max([int(k) for k in self.relations])
return (maxvalue, self.relations[str(maxvalue)],)
а вот это orm-sql
return select(func.max(text("cast(key as integer)"))).select_from(cls, func.json_tree(cls.relations)).where(text("key and json_type(key) == 'integer' and type=='object'"))
ну и где читаемее?
|
|3.7, Аноним (7), 16:09, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Опять все путают ORM и Query Builder.
ORM нужна для того, чтобы автоматически организовать как сохранение данных дерева объектов в РСУБД, так и восстановление их из сохраненных в РСУБД данных в память. Такая своего рода сериализация, только в РСУБД, что позволяет эффективно организовать поиск по данным.
Query Builder нужен преимущественно как часть ORM для построения запросов для поиска нужных объектов в базе. При использовании Query Builder совместно с ORM важно, что они друг с другом интергрированы, и в качестве результата будут получены не сырые данные из базы, а нужный объект (или коллекция) со всеми вложенными объектами-коллекциями.
Для аналитических же запросов - в которых и нужны более-менее сложные операции - ORM вообще не применимы (поскольку тут нет двухстороннего маппинга). Query Builder-ы иногда полезны, если запрос строится в зависимости от данных, запрошенным пользователем - без них довольно неудобно собирать запрос по частям (что-то в select, что-то в join, что-то в where и т.д.). Но тут подойдет только мощный query builder, не уступающий написанию запроса вручную, типа SQLAlchemy. С более примитивными QB, которые разработаны как вспомогательные части для ORM, будет проще генерировать запрос вручную.
|
|
|
|4.18, kai3341 (ok), 19:29, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Для аналитических же запросов - в которых и нужны более-менее сложные операции - ORM вообще не применимы (поскольку тут нет двухстороннего маппинга).
> Но тут подойдет только мощный query builder, не уступающий написанию запроса вручную, типа SQLAlchemy
Вот весь прикол в том, что аналитические запросы есть смысл класть на нормальную ORM типа алхимии (DjangoORM говно). Так как статью (ниже) читать дело не царское, скажу тут. ORM позволяет сделать SQL-запрос модульным, позволяет повторно переиспользовать код через наследование или композицию. Также адекватная ORM умеет в вывод типов. Алхимия позволяет также реализовывать макросы, что удачно сочетается с выводом типов.
Ещё раз для тех, что не умеет читать: чмORM типа той же djangoORM дают преимущества только на простейших запросах (CRUD), но на аналитике дрыщут в лужу. Адекватные ORM типа алхимии дают как преимущества на банальном CRUD, так и на аналитике.
Ну и таки шо по производительности? Если верхний мозг не использовать, то алхимия тормозит, джанга чуть меньше тормозит. Если верхний мозг в наличии, то небольшие тормоза получаем на этапе инициализации, но в рантайме производительность мало отличается от raw sql. Вопросу уделено особое внимание в статье
А ещё про миграции никто не рассказал
|
|3.9, kai3341 (ok), 16:16, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Меня, как опытному в SQL, люто бомбит от использования ORM, в котором надо трижды извратиться, сделав более сложночитаемый код, чтобы сделать более менее сложную операцию, сильно связывает руки. Но, конечно, за такие уязвимости и актисанитарию пороть надо.
Меня тоже бомбило, но потом я попробовал алхимию: https://habr.com/ru/post/559738/
Выходит плюс/минус тот же самый синтаксис
|
|
|
|4.12, Аноним (12), 17:30, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Если выходит плюс минус так же, зачем? Чтобы что? В базу оно все равно пойдет в виде запроса. Лишь бы не писать SQL?
Из той же серии билдеры регулярных выражений (не путать с грамматиками). Иррациональный страх перед технологиями отцов-основателей? Своё лучше пахнет и делает волосы мягче и шелковистее?
|
|
|
|5.13, kai3341 (ok), 18:19, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Как думаете, зачем я дал ссылку на статью? Ответ -- в ней ответы на заданные вами вопросы и некоторые ещё не заданные
|
|3.11, Аноним (11), 16:53, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Расскажи пожалуйста подробно, зачем ты делаешь сложные операции? Ты не думал что твои геройствования связаны с плохой архитектурой?
|
|3.17, Аноним (17), 18:56, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А каким образом Вы боретесь с уязвимостями типа "sql-иньекция"?
|
|1.14, Аристарх (??), 18:46, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> подстановку своего SQL-кода
Тест на имбецила в 21 веке. Если такая ошибка находится, СРАЗУ же в отдел кадров на увольнение по собственному!
|
|1.15, Sergey (??), 18:46, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А как это можно использовать ? Не совсем понятно, куда нужно вбивать свой СКУЛь запрос ;(
|
|1.16, Аноним (17), 18:49, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Нужно использовать "подготовленные выражения" и тогда sql-иньекции станут невозможны.
|