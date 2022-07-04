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Уязвимость в web-фреймворке Django, которая может привести к подстановке SQL-кода

04.07.2022 15:22

Опубликованы корректирующие выпуски web-фреймворка Django 4.0.6 и 3.2.14, в которых устранена уязвимость (CVE-2022-34265), потенциально позволяющая выполнить подстановку своего SQL-кода. Проблема затрагивает приложения, использующие непроверенные внешние данные в параметрах kind и lookup_name, передаваемых в функции Trunc(kind) и Extract(lookup_name). Программы, которые допускают в значениях lookup_name и kind только проверенные данные уязвимость не затрагивает.

Проблема блокирована через запрет использования в аргументах функций Extract и Trunc символов отличных от букв, цифр, "-", "_", "(" и ")". Ранее в передаваемых значениях не вырезалась одинарная кавычка, что позволяло выполнить свои SQL-конструкции через передачу значений вида "day' FROM start_datetime)) OR 1=1;--" и "year', start_datetime)) OR 1=1;--". В следующем выпуске 4.1 планируется дополнительно усилить защиту методов извлечения и усечения дат, но внесённые в API изменения приведут к нарушению совместимости со сторонними бэкендами для работы с БД.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск web-фреймворка Django 3.0
  3. OpenNews: WordPress и Apache Struts среди web-платформ лидируют по числу уязвимостей с эксплоитами
  4. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в форумном движке MyBB
  5. OpenNews: Отчёт о компрометации git-репозитория и базы пользователей проекта PHP
  6. OpenNews: Новый вариант атаки на Log4j 2, позволяющий обойти добавленную защиту
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57452-django
Ключевые слова: django, sql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:32, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    просто используешь построитель запросов и все. Но нет, давайте клеить sql-строку самому.
     
     
  • 2.4, Без аргументов (?), 15:50, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Меня, как опытному в SQL, люто бомбит от использования ORM, в котором надо трижды извратиться, сделав более сложночитаемый код, чтобы сделать более менее сложную операцию, сильно связывает руки. Но, конечно, за такие уязвимости и актисанитарию пороть надо.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 16:06, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    У меня конструкции вида select(func.max(text("cast(key as integer)")),text('value')).select_from(cls, func.json_tree(cls.relations)).where(text("key and json_type(key) == 'integer' and type=='object'")) всё норм, ничего не бомбит. Легко читается, даже легче, чем чисто sql. Вы что-то делаете не так.
     
     
  • 4.8, Аноним (6), 16:11, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кстати, там то же самое рядом через ORM, если это зло и намного хуже, то я даже не знаю ем тут помочь.

    maxvalue = max([int(k) for k in self.relations])
    return (maxvalue, self.relations[str(maxvalue)],)

    а вот это orm-sql

    return select(func.max(text("cast(key as integer)"))).select_from(cls, func.json_tree(cls.relations)).where(text("key and json_type(key) == 'integer' and type=='object'"))

    ну и где читаемее?

     
  • 3.7, Аноним (7), 16:09, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Опять все путают ORM и Query Builder.

    ORM нужна для того, чтобы автоматически организовать как сохранение данных дерева объектов в РСУБД, так и восстановление их из сохраненных в РСУБД данных в память. Такая своего рода сериализация, только в РСУБД, что позволяет эффективно организовать поиск по данным.

    Query Builder нужен преимущественно как часть ORM для построения запросов для поиска нужных объектов в базе. При использовании Query Builder совместно с ORM важно, что они друг с другом интергрированы, и в качестве результата будут получены не сырые данные из базы, а нужный объект (или коллекция) со всеми вложенными объектами-коллекциями.

    Для аналитических же запросов - в которых и нужны более-менее сложные операции - ORM вообще не применимы (поскольку тут нет двухстороннего маппинга). Query Builder-ы иногда полезны, если запрос строится в зависимости от данных, запрошенным пользователем - без них довольно неудобно собирать запрос по частям (что-то в select, что-то в join, что-то в where и т.д.). Но тут подойдет только мощный query builder, не уступающий написанию запроса вручную, типа SQLAlchemy. С более примитивными QB, которые разработаны как вспомогательные части для ORM, будет проще генерировать запрос вручную.

     
     
  • 4.18, kai3341 (ok), 19:29, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для аналитических же запросов - в которых и нужны более-менее сложные операции - ORM вообще не применимы (поскольку тут нет двухстороннего маппинга).
    > Но тут подойдет только мощный query builder, не уступающий написанию запроса вручную, типа SQLAlchemy

    Вот весь прикол в том, что аналитические запросы есть смысл класть на нормальную ORM типа алхимии (DjangoORM говно). Так как статью (ниже) читать дело не царское, скажу тут. ORM позволяет сделать SQL-запрос модульным, позволяет повторно переиспользовать код через наследование или композицию. Также адекватная ORM умеет в вывод типов. Алхимия позволяет также реализовывать макросы, что удачно сочетается с выводом типов.

    Ещё раз для тех, что не умеет читать: чмORM типа той же djangoORM дают преимущества только на простейших запросах (CRUD), но на аналитике дрыщут в лужу. Адекватные ORM типа алхимии дают как преимущества на банальном CRUD, так и на аналитике.

    Ну и таки шо по производительности? Если верхний мозг не использовать, то алхимия тормозит, джанга чуть меньше тормозит. Если верхний мозг в наличии, то небольшие тормоза получаем на этапе инициализации, но в рантайме производительность мало отличается от raw sql. Вопросу уделено особое внимание в статье

    А ещё про миграции никто не рассказал

     
  • 3.9, kai3341 (ok), 16:16, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Меня, как опытному в SQL, люто бомбит от использования ORM, в котором надо трижды извратиться, сделав более сложночитаемый код, чтобы сделать более менее сложную операцию, сильно связывает руки. Но, конечно, за такие уязвимости и актисанитарию пороть надо.

    Меня тоже бомбило, но потом я попробовал алхимию: https://habr.com/ru/post/559738/
    Выходит плюс/минус тот же самый синтаксис

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 17:30, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если выходит плюс минус так же, зачем? Чтобы что? В базу оно все равно пойдет в виде запроса. Лишь бы не писать SQL?
    Из той же серии билдеры регулярных выражений (не путать с грамматиками). Иррациональный страх перед технологиями отцов-основателей? Своё лучше пахнет и делает волосы мягче и шелковистее?
     
     
  • 5.13, kai3341 (ok), 18:19, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как думаете, зачем я дал ссылку на статью? Ответ -- в ней ответы на заданные вами вопросы и некоторые ещё не заданные
     
  • 3.11, Аноним (11), 16:53, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Расскажи пожалуйста подробно, зачем ты делаешь сложные операции? Ты не думал что твои геройствования связаны с плохой архитектурой?
     
  • 3.17, Аноним (17), 18:56, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А каким образом Вы боретесь с уязвимостями типа "sql-иньекция"?
     

  • 1.2, васёк (?), 15:36, 04/07/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.14, Аристарх (??), 18:46, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > подстановку своего SQL-кода

    Тест на имбецила в 21 веке. Если такая ошибка находится, СРАЗУ же в отдел кадров на увольнение по собственному!

     
  • 1.15, Sergey (??), 18:46, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как это можно использовать ? Не совсем понятно, куда нужно вбивать свой СКУЛь запрос ;(
     
  • 1.16, Аноним (17), 18:49, 04/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно использовать "подготовленные выражения" и тогда sql-иньекции станут невозможны.
     

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