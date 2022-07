Уязвимость в web-фреймворке Django, которая может привести к подстановке SQL-кода

2.4 , Без аргументов ( ? ), 15:50, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Меня, как опытному в SQL, люто бомбит от использования ORM, в котором надо трижды извратиться, сделав более сложночитаемый код, чтобы сделать более менее сложную операцию, сильно связывает руки. Но, конечно, за такие уязвимости и актисанитарию пороть надо.

У меня конструкции вида select(func.max(text("cast(key as integer)")),text('value')).select_from(cls, func.json_tree(cls.relations)).where(text("key and json_type(key) == 'integer' and type=='object'")) всё норм, ничего не бомбит. Легко читается, даже легче, чем чисто sql. Вы что-то делаете не так.

Кстати, там то же самое рядом через ORM, если это зло и намного хуже, то я даже не знаю ем тут помочь. maxvalue = max([int(k) for k in self.relations])

return (maxvalue, self.relations[str(maxvalue)],) а вот это orm-sql return select(func.max(text("cast(key as integer)"))).select_from(cls, func.json_tree(cls.relations)).where(text("key and json_type(key) == 'integer' and type=='object'")) ну и где читаемее?

Опять все путают ORM и Query Builder. ORM нужна для того, чтобы автоматически организовать как сохранение данных дерева объектов в РСУБД, так и восстановление их из сохраненных в РСУБД данных в память. Такая своего рода сериализация, только в РСУБД, что позволяет эффективно организовать поиск по данным. Query Builder нужен преимущественно как часть ORM для построения запросов для поиска нужных объектов в базе. При использовании Query Builder совместно с ORM важно, что они друг с другом интергрированы, и в качестве результата будут получены не сырые данные из базы, а нужный объект (или коллекция) со всеми вложенными объектами-коллекциями. Для аналитических же запросов - в которых и нужны более-менее сложные операции - ORM вообще не применимы (поскольку тут нет двухстороннего маппинга). Query Builder-ы иногда полезны, если запрос строится в зависимости от данных, запрошенным пользователем - без них довольно неудобно собирать запрос по частям (что-то в select, что-то в join, что-то в where и т.д.). Но тут подойдет только мощный query builder, не уступающий написанию запроса вручную, типа SQLAlchemy. С более примитивными QB, которые разработаны как вспомогательные части для ORM, будет проще генерировать запрос вручную.

> Для аналитических же запросов - в которых и нужны более-менее сложные операции - ORM вообще не применимы (поскольку тут нет двухстороннего маппинга).

> Но тут подойдет только мощный query builder, не уступающий написанию запроса вручную, типа SQLAlchemy

Вот весь прикол в том, что аналитические запросы есть смысл класть на нормальную ORM типа алхимии (DjangoORM говно). Так как статью (ниже) читать дело не царское, скажу тут. ORM позволяет сделать SQL-запрос модульным, позволяет повторно переиспользовать код через наследование или композицию. Также адекватная ORM умеет в вывод типов. Алхимия позволяет также реализовывать макросы, что удачно сочетается с выводом типов. Ещё раз для тех, что не умеет читать: чмORM типа той же djangoORM дают преимущества только на простейших запросах (CRUD), но на аналитике дрыщут в лужу. Адекватные ORM типа алхимии дают как преимущества на банальном CRUD, так и на аналитике. Ну и таки шо по производительности? Если верхний мозг не использовать, то алхимия тормозит, джанга чуть меньше тормозит. Если верхний мозг в наличии, то небольшие тормоза получаем на этапе инициализации, но в рантайме производительность мало отличается от raw sql. Вопросу уделено особое внимание в статье А ещё про миграции никто не рассказал

> Меня, как опытному в SQL, люто бомбит от использования ORM, в котором надо трижды извратиться, сделав более сложночитаемый код, чтобы сделать более менее сложную операцию, сильно связывает руки. Но, конечно, за такие уязвимости и актисанитарию пороть надо. Меня тоже бомбило, но потом я попробовал алхимию: https://habr.com/ru/post/559738/

Выходит плюс/минус тот же самый синтаксис

4.12 , Аноним ( 12 ), 17:30, 04/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Если выходит плюс минус так же, зачем? Чтобы что? В базу оно все равно пойдет в виде запроса. Лишь бы не писать SQL?

Из той же серии билдеры регулярных выражений (не путать с грамматиками). Иррациональный страх перед технологиями отцов-основателей? Своё лучше пахнет и делает волосы мягче и шелковистее?

Как думаете, зачем я дал ссылку на статью? Ответ -- в ней ответы на заданные вами вопросы и некоторые ещё не заданные

Расскажи пожалуйста подробно, зачем ты делаешь сложные операции? Ты не думал что твои геройствования связаны с плохой архитектурой?

А каким образом Вы боретесь с уязвимостями типа "sql-иньекция"?