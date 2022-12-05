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Выпуск FerretDB 0.7, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQ

05.12.2022 18:11

Опубликован выпуск проекта FerretDB 0.7, позволяющего заменить документо-ориентированную СУБД MongoDB на PostgreSQL без внесения изменений в код приложений. FerretDB реализован как прокси-сервер, транслирующий обращения к MongoDB в SQL-запросы к PostgreSQL, что позволяет использовать PostgreSQL в качестве фактического хранилища. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Потребность миграции может возникнуть в связи с переходом MongoDB на несвободную лицензию SSPL, которая основана на лицензии AGPLv3, но не является открытой, так как содержит дискриминирующее требование поставки под лицензией SSPL не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса.

Основной целевой аудиторией FerretDB являются пользователи, которые не применяют в своих приложениях расширенные возможности MongoDB, но желают использовать полностью открытый программный стек. На текущем этапе развития FerretDB пока поддерживает лишь часть возможностей MongoDB, наиболее часто применяемых в типовых приложениях. В будущем планируют достигнуть полной совместимости с драйверами для MongoDB и предоставить возможность использовать FerretDB в качестве прозрачной замены MongoDB.

MongoDB занимает нишу между быстрыми и масштабируемыми системами, оперирующими данными в формате ключ/значение, и реляционными СУБД, функциональными и удобными в формировании запросов. MongoDB поддерживает хранение документов в JSON-подобном формате, имеет достаточно гибкий язык для формирования запросов, может создавать индексы для различных хранимых атрибутов, эффективно обеспечивает хранение больших бинарных объектов, поддерживает журналирование операций по изменению и добавлению данных в БД, может работать в соответствии с парадигмой Map/Reduce, поддерживает репликацию и построение отказоустойчивых конфигураций.

Среди изменений в FerretDB 0.7:

  • Реализлована диагностическая команда msg_explain, необходимая для платформы Tigris.
  • В команду listCollections добавлена поддержка фильтров (опция "filter").
  • Разрешено использование символа "-" в именах БД.
  • Увеличено число параметров, поддерживаемых в команде find.
  • В пакет wire с реализацией протокола "wire" (протокол для взаимодействия с MongoDB) добавлена возможность проверки документов. Минимально поддерживаемая версия протокола wire снижена до 13, что соответствует MongoDB 5.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/FerretDB/Fe...)
  2. OpenNews: Проект MangoDB развивает реализацию протокола СУБД MongoDB поверх PostgreSQL
  3. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 15
  4. OpenNews: Используемая проектом MongoDB лицензия SSPL признана недопустимой в Fedora Linux
  5. OpenNews: Доступна документо-ориентированная СУБД MongoDB 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58267-ferretdb
Ключевые слова: ferretdb, postgresql, mongodb
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, pashev.ru (?), 19:41, 05/12/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    Запускается в браузере на джаваскрипт?
     
     
  • 2.6, Олег (??), 21:00, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не
    в браузере запускается виртуалка а в ней уже в кубере на делфи
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:43, 05/12/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    сначала завяжутся на ненужно, потом завязываются на костыли
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:33, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато не как у всех мода.
     

  • 1.5, Xasd8 (?), 20:45, 05/12/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    L
     
  • 1.7, Аноним (8), 21:33, 05/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Уж, гадюка, секс.
     
  • 1.9, Аноним (9), 21:52, 05/12/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут прямо и просится троллейбус.jpeg.
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:32, 05/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Как бэкенд там плоские sql таблицы с jsonb полями для хранения документов я так понимаю?

    Агрегационные пайплайны как они переложили в расширения SQL для работы с jsob постгрессовые интересно...

     

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