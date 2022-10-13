Релиз СУБД PostgreSQL 15

2.10 , V100 ( ? ), 18:47, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Как минимум нет пакетов, невозможно объединять код встроенных процедур.

3.15 , Аноним ( 8 ), 18:54, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пакеты я на гуглил как sql packages и мне выдало ссылку на оракл. А второе для чего надо и как гуглится?

4.18 , Твайлайт Спаркл ( ok ), 19:06, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "plpgsql package" https://www.postgresql.org/docs/current/plpgsql-porting.html

https://stackoverflow.com/questions/35043957/whats-the-equivalent-to-oracle-pa

5.23 , v100 ( ? ), 19:19, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Использовать схемы вместо пакетов это не решение, а какой-то треш. Как работать с 20-50 схемами одновременно, непонятно.

3.22 , Аноним ( 22 ), 19:18, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, да, бизнес-логика на процедурах в БД, этот изврат должен подохнуть вместе с ораклом.

4.24 , v100 ( ? ), 19:20, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – к сожалению, пока нет альтенатив oracle. Логике на процедурах БД тоже нет альтернатив, как ни жаль

5.25 , penetrator ( ? ), 19:33, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а вот нахрена оно простите надо?

6.28 , v100 ( ? ), 19:40, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – знаете, местный хамский тон дискуссий что-то мне неприятен. Со вашими сдохнуть, нахрена и т.п.

4.34 , Аноним ( 8 ), 19:49, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А где ещё бизнес-логику писать? - в приложении что ли? (я опять просто хочу разобраться)

2.12 , Аноним ( 3 ), 18:51, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Меньше платят.

2.36 , хрю ( ? ), 19:52, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для ентерпрайза - поддержка, нормальные бекапы, управление через браузер и худо-бедно нормальное восстановление при halt. Это всё на самом деле решаемо - оракл уже достаточно давно не нужен. Постгрес многим софтом поддерживается (но многие расширения, требуют не постгрес), просто к ораклу все привыкли, если спецы, у многих накоплена база знаний. По самим возможностям Оракл имно уже давно в перде - после text, массивов и jsonb с индексами к ораклу возвращаешься как к недоразумению.

3.42 , хрю ( ? ), 19:58, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И да. Продавать оракл выгодно партнерам. Партнеры получают просто деньги за воздух.

2.37 , Аноним ( 37 ), 19:54, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно начать с самого просто ихкоробочного мастер-мастер. А оракла она есть у постгри никогда не будет, там всегда велосипеды сбоку, который использовать страшно.

2.38 , soomrack ( ok ), 19:55, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1. нет лоббирования, а у oracle есть

2. нет системы сертификации специалистов

3. долгое время не было синхронизации нескольких субд, все делали свои велосипеды

4. если про РФ, то нет систематической подготовки кадров (в вузах вообще все очень плохо в РФ) Ну и не стоит забывать, что opensource это тоже способ сдерживания конкуретнов и хантинга специалистов. На развитие opensource очень сильно влияют корпорации, сдерживая развитие в ключевых направлениях, без которых применение в бизнесе очень ограничено.

2.41 , Аноним ( 41 ), 19:57, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Постгрес нельзя поставить на голое железо без прослоек в виде ФС. Оракл легко ставится на raw partition

https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/ntqrf/raw-part >Input/output (I/O) to a raw partition offers approximately a 5% to 10% performance improvement 2.45 , AleksK ( ok ), 20:01, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1C давно и успешно может использовать его вместо Oracle и MS SQL вполне себе по-серёзному.

