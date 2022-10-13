Релиз СУБД PostgreSQL 15

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|2.2, Аноним (2), 18:17, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Я тут слышал, на задачах типа хранить в ней данные мускул с innodb поэффективней будет. А в сыбасе ещё и картинки хранить норм, но это совсем уж ынтерпрайз уровень.
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|3.4, Лолштоним (ok), 18:21, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И правда, зачем нам вообще файловая система, если всё можно хранить в бд.
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|4.5, Аноним (2), 18:28, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В том и суть, сыбасе оптимизирует процесс и хранит такие данные самостоятельно, не засирая память почём зря. Что касается мускула, то можно было сравнить его в том же nepomuk, насколько я это помню мускул был предпочтительной опцией как раз по причине различий в производительности (но я использовал sqlite, мне норм). Так всё очень зависит от характера использования, что подтверждают и всевозможные агрегаторы.
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|3.17, Аноним (17), 19:06, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда отдел разработки не может согласовать с админами где им хранить картинки - это вовсе не значит, что возникла кровавая ынтерпрайзность. Это всего лишь попался некомпетентный продакт-менеджер.
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|3.7, ЫгиПгт (?), 18:34, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А почему ты не ездишь на запорожце? Не нравится? А почему ты до сих пор не сделал свой автомобиль?
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|1.8, Аноним (8), 18:40, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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(Не троллинг, я просто не знаю) - Какие препятствия есть у постгреса, чтобы его начали использовать по-серьёзному вместо оракла?
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|2.10, V100 (?), 18:47, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как минимум нет пакетов, невозможно объединять код встроенных процедур.
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|3.15, Аноним (8), 18:54, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пакеты я на гуглил как sql packages и мне выдало ссылку на оракл. А второе для чего надо и как гуглится?
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|5.23, v100 (?), 19:19, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Использовать схемы вместо пакетов это не решение, а какой-то треш. Как работать с 20-50 схемами одновременно, непонятно.
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|3.22, Аноним (22), 19:18, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, да, бизнес-логика на процедурах в БД, этот изврат должен подохнуть вместе с ораклом.
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|4.24, v100 (?), 19:20, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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к сожалению, пока нет альтенатив oracle. Логике на процедурах БД тоже нет альтернатив, как ни жаль
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|6.28, v100 (?), 19:40, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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знаете, местный хамский тон дискуссий что-то мне неприятен. Со вашими сдохнуть, нахрена и т.п.
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|4.34, Аноним (8), 19:49, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А где ещё бизнес-логику писать? - в приложении что ли? (я опять просто хочу разобраться)
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|2.36, хрю (?), 19:52, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для ентерпрайза - поддержка, нормальные бекапы, управление через браузер и худо-бедно нормальное восстановление при halt.
Это всё на самом деле решаемо - оракл уже достаточно давно не нужен. Постгрес многим софтом поддерживается (но многие расширения, требуют не постгрес), просто к ораклу все привыкли, если спецы, у многих накоплена база знаний.
По самим возможностям Оракл имно уже давно в перде - после text, массивов и jsonb с индексами к ораклу возвращаешься как к недоразумению.
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|3.42, хрю (?), 19:58, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И да. Продавать оракл выгодно партнерам. Партнеры получают просто деньги за воздух.
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|2.37, Аноним (37), 19:54, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно начать с самого просто ихкоробочного мастер-мастер. А оракла она есть у постгри никогда не будет, там всегда велосипеды сбоку, который использовать страшно.
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|2.38, soomrack (ok), 19:55, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. нет лоббирования, а у oracle есть
2. нет системы сертификации специалистов
3. долгое время не было синхронизации нескольких субд, все делали свои велосипеды
4. если про РФ, то нет систематической подготовки кадров (в вузах вообще все очень плохо в РФ)
Ну и не стоит забывать, что opensource это тоже способ сдерживания конкуретнов и хантинга специалистов. На развитие opensource очень сильно влияют корпорации, сдерживая развитие в ключевых направлениях, без которых применение в бизнесе очень ограничено.
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|2.45, AleksK (ok), 20:01, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1C давно и успешно может использовать его вместо Oracle и MS SQL вполне себе по-серёзному.
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|1.9, Серж (??), 18:40, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ИМХО, сделали бы упор лучше на производительность в целом и проблему наличия всяких pgbouncer'ов. Самое важное что должна уметь СУБД это переварить как можно больше пользователей/данных на запись/обновление и отдать данные по выборке как можно быстрее.
Конструкции всякие это клёво, но данные это первостепенная задача. Молодцы что сделали улучшение скорости. Но это самое главное изменение. Остальное просто лишний шлак. Всякие там алгоритмы сжатия... В итоге все сжатие отключают, чтоб быстрее было. Вот что нужно!
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|2.13, Аноним (3), 18:53, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну так сделай упор. Или привык, что тебе всё на блюдечке приносят?
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|2.27, Аноним (2), 19:40, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты же в курсе, как её раздувает? И в памяти, и на диске. Это всё время и задержки. Чем меньше данных читать/писать, тем эффективнее работа. Чем меньше памяти уходит на данные, тем эффективнее можно расходовать этот ресурс (причём, часто накладные расходы от сжатия вообще незначительные, а выгода колоссальная).
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|2.39, хрю (?), 19:56, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>Самое важное что должна уметь СУБД это переварить как можно больше пользователей/данных на запись/обновление и отдать данные по выборке как можно быстрее.
нет. Самое важное это надежное и не противоречивое хранение данных и предсказуемое возвращение результата. Всё остальное это пожелания. Откройте книги по бд, там не будет про скорость ничего.
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|2.40, Анно Домини (?), 19:56, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Те, кому нужна производительность, пользуются in-memory NoSQL. У Постгреса другие задачи и приоритеты. Иди портфель собирай.
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|1.14, Аноним (14), 18:53, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ЫгиПгт
> А почему ты не ездишь на запорожце? Не нравится? А почему ты до сих пор не сделал свой автомобиль?
Все просто Ватсон!
Пишет отец сыну.
"Гога если ты не изучишь C++, то я куплю тебе красный Запорожец, чтобы все знали какой ты дурак."
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|2.20, Chlen22sm (?), 19:08, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> я куплю тебе красный Запорожец
Фигасе богачи. Для большинства даже красный мопед невозможно было выпросить у бати.
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|4.32, Аноним (-), 19:45, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты забыл какая невыносимая вонь неслась от советских мотоциклов и автомобилей. У современных евромашин стандарты выброса газов и экономия топлива намного выше.
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|3.30, Аноним (-), 19:42, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Для большинства даже красный мопед невозможно было выпросить у бати.
Преувеличиваешь. В нищенском совке, если у пацана был велик, то он уже, во дворе, считался богачём.
Если бы мопед свой, то такой человек считался "миллионером". Не шучу.
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|4.43, Аноним (14), 19:58, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гм.
Жил при совке и на 120 руб. зарплаты мог с женой и с детьми летом отдохнуть в Крыму.
Что до мопедов, то и не богатая семья могла вполне приобрести его.
Вот ныне многое не так.
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|2.29, НяшМяш (ok), 19:41, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вижу устаревшую методичку. Просто заменить в тексте С++ на Rust - онанимы на руках носить будут.
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|1.33, Аноним (14), 19:48, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Что-то там написать по "современному", а в вопросах производительности кода они могут лишь "щеки надувать".
Немного о том, то Россия отстает в вопросах микроэлектроники.
Так вот.
API из-за бугра зачастую часто и густо не производительно.
Если вместо ГК разработать производительный API, то задачи на 28 нанометровом CPU будут работать не медленнее, чем на 3 нанометровом CPU.
Тренд нынешнего века - разработка ГК, который кому-то нужно всучить.
ИМХО то о чем сказал не фантазии, а опыт разработки.
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|1.35, Аноним (14), 19:51, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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НяшМяш
> Вижу устаревшую методичку. Просто заменить в тексте С++ на Rust - онанимы на руках носить будут.
Тем кто привык использовать микроскоп для забивания гвоздей, ничто не поможет.
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|1.44, Аноним (44), 20:00, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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для соседней темы
ну чё снова внедряем свой код в государственные эвм. а потом обновляем
когда можно начинати наполняти всяким хламом многонациональный код.
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