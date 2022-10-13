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Релиз СУБД PostgreSQL 15

13.10.2022 17:48

После года разработки опубликована новая стабильная ветка СУБД PostgreSQL 15. Обновления для новой ветки будут выходить в течение пяти лет до ноября 2027 года.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка SQL-команды "MERGE", напоминающей выражение "INSERT ... ON CONFLICT". MERGE позволяет создавать условные SQL-выражения, объединяющие в одном выражении операции INSERT, UPDATE и DELETE. Например, при помощи MERGE можно организовать слияние двух таблиц, вставляя недостающие записи и обновляя существующие. 
    
   MERGE INTO customer_account ca
   USING recent_transactions t
   ON t.customer_id = ca.customer_id
   WHEN MATCHED THEN
     UPDATE SET balance = balance + transaction_value
   WHEN NOT MATCHED THEN
     INSERT (customer_id, balance)
     VALUES (t.customer_id, t.transaction_value);
  • Значительно улучшены алгоритмы сортировки данных в памяти и на диске. В зависимости от типа данных в тестах наблюдается повышение скорости сотрировки от 25% до 400%.
  • Ускорена работа оконных функций с использованием row_number(), rank(), dense_rank() и count().
  • Реализована возможность параллельного выполнения запросов c выражением "SELECT DISTINCT".
  • В механизме подключения внешних таблиц Foreign Data Wrapper (postgres_fdw) реализована поддержка асинхронных коммитов в дополнение к добавленной ранее возможности асинхронной обработки запросов к внешним серверам.
  • Добавлена возможность применения алгоритмов LZ4 и Zstandard (zstd) для сжатия WAL-логов транзакций, что при некоторых нагрузках позволяет одновременно повысить производительность и сэкономить дисковое пространство. Для сокращения времени восстановления после сбоя добавлена поддержка упреждающего извлечения страниц, фигурирующих в WAL-логе.
  • В утилиту pg_basebackup добавлена поддержка сжатия файлов с резервными копиями на стороне сервера, используя методы gzip, LZ4 или zstd. Предоставлена возможность использования собственных модулей для архивирования, позволяющий обойтись без необходимости запуска shell-команд.
  • Добавлена серия новых функций для обработки строк с использованием регулярных выражений: regexp_count(), regexp_instr(), regexp_like() и regexp_substr().
  • В функцию range_agg() добавлена возможность агрегирования многодиапазоных типов ("multirange").
  • Добавлен режим security_invoker, позволяющий создавать представления, выполняемые с правами вызывающего пользователя, а не создателя представления.
  • Для логической репликацией реализована поддержка фильтрации строк и задания списков столбцов, позволяющих на стороне отправителя выделить из таблицы подмножество данных для репликации. Кроме того, в новой версии упрощено управление конфликтами, например, появилась возможность пропуска конфликтующих транзакций и автоматического отключения подписки при выявлении ошибки. При логической репликации разрешено использование двухфазных коммитов (2PC).
  • Добавлен новый формат логов - jsonlog, сохраняющий информацию в структурированнов виде, используя формат JSON.
  • Администратору предоставлена возможность делегирования пользователям отдельных полномочий для изменения определённых параметров конфигурации сервера PostgreSQL.
  • В утилиту psql добавлена поддержка поиска информации о настройках при помощи команды "\dconfig".
  • Обеспечено использование разделяемой памяти для накопления статистики о работе сервера, что позволило избавиться от отдельного процесса сбора статистики и периодического сброса состояния на диск.
  • Предоставлена возможность использования по умолчанию свойства локали "ICU Collation", позволяющего задавать правила сортировки и методы сопоставления с учётом смысла символов.
  • Предложено встроенное расширение pg_walinspect, позволяющее инспектировать содержимое файлов с WAL-логами при помощи SQL-запросов.
  • Для схемы public у всех пользователей, за исключением владельца БД, осуществлён отзыв полномочий на выполнение команды CREATE.
  • В PL/Python удалена поддержка Python 2. Удалён устаревший эксклюзивный режим резервного копирования ("exclusive backup").

Дополнение: С 19:00 до 20:00 (MSK) состоится вебинар-обсуждение изменений новой версии с Павлом Лузановым (Postgres Professional). Для тех, у кого не получится присоединиться к эфиру, открыта запись июньского доклада Павла "PostgreSQL 15: MERGE и не только" на PGConf.Russia.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 14
  3. OpenNews: Конфликт, связанный с торговыми марками PostgreSQL, остаётся не урегулирован
  4. OpenNews: Выпуск FerretDB 0.3, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL
  5. OpenNews: Компания Alibaba открыла код распределённой СУБД PolarDB, основанной на PostgreSQL
  6. OpenNews: PostgreSQL Anonymizer 0.6, расширение для анонимизации данных в СУБД
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57914-postgresql
Ключевые слова: postgresql
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Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:11, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Единственная и при этом ещё и нормальная база данных.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 18:17, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Я тут слышал, на задачах типа хранить в ней данные мускул с innodb поэффективней будет. А в сыбасе ещё и картинки хранить норм, но это совсем уж ынтерпрайз уровень.
     
     
  • 3.4, Лолштоним (ok), 18:21, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И правда, зачем нам вообще файловая система, если всё можно хранить в бд.
     
     
  • 4.5, Аноним (2), 18:28, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В том и суть, сыбасе оптимизирует процесс и хранит такие данные самостоятельно, не засирая память почём зря. Что касается мускула, то можно было сравнить его в том же nepomuk, насколько я это помню мускул был предпочтительной опцией как раз по причине различий в производительности (но я использовал sqlite, мне норм). Так всё очень зависит от характера использования, что подтверждают и всевозможные агрегаторы.
     
  • 4.6, penetrator (?), 18:32, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Integrity? Нее, не слышал
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 18:55, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    хуасе ты глухой
     
  • 3.17, Аноним (17), 19:06, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда отдел разработки не может согласовать с админами где им хранить картинки - это вовсе не значит, что возникла кровавая ынтерпрайзность. Это всего лишь попался некомпетентный продакт-менеджер.
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:19, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А почему ты до сих пор не смделал свою СУБД?
     
     
  • 3.7, ЫгиПгт (?), 18:34, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему ты не ездишь на запорожце? Не нравится? А почему ты до сих пор не сделал свой автомобиль?
     
     
  • 4.11, Аноним (3), 18:51, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очевидно, что ходить пешком полезнее.
     
  • 2.19, Chlen22sm (?), 19:06, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для 99% проектов даже SQLite избыточна.
     
  • 2.31, Анно Домини (?), 19:45, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Базу с вакуумом трудно назвать нормальной. Для большинства задач Перкона лучше.
     

  • 1.8, Аноним (8), 18:40, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    (Не троллинг, я просто не знаю) - Какие препятствия есть у постгреса, чтобы его начали использовать по-серьёзному вместо оракла?
     
     
  • 2.10, V100 (?), 18:47, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как минимум нет пакетов, невозможно объединять код встроенных процедур.  
     
     
  • 3.15, Аноним (8), 18:54, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пакеты я на гуглил как sql packages и мне выдало ссылку на оракл. А второе для чего надо и как гуглится?
     
     
  • 4.18, Твайлайт Спаркл (ok), 19:06, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "plpgsql package"

    https://www.postgresql.org/docs/current/plpgsql-porting.html
    https://stackoverflow.com/questions/35043957/whats-the-equivalent-to-oracle-pa

     
     
  • 5.23, v100 (?), 19:19, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Использовать схемы вместо пакетов это не решение, а какой-то треш. Как работать с 20-50 схемами одновременно, непонятно.
     
  • 3.22, Аноним (22), 19:18, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, да, бизнес-логика на процедурах в БД, этот изврат должен подохнуть вместе с ораклом.
     
     
  • 4.24, v100 (?), 19:20, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    к сожалению, пока нет альтенатив oracle. Логике на процедурах БД тоже нет альтернатив, как ни жаль
     
     
  • 5.25, penetrator (?), 19:33, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот нахрена оно простите надо?
     
     
  • 6.28, v100 (?), 19:40, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    знаете, местный хамский тон дискуссий что-то мне неприятен. Со вашими сдохнуть, нахрена и т.п.
     
  • 4.34, Аноним (8), 19:49, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где ещё бизнес-логику писать? - в приложении что ли? (я опять просто хочу разобраться)
     
  • 2.12, Аноним (3), 18:51, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Меньше платят.
     
  • 2.36, хрю (?), 19:52, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для ентерпрайза - поддержка, нормальные бекапы, управление через браузер и худо-бедно нормальное восстановление при halt.

    Это всё на самом деле решаемо - оракл уже достаточно давно не нужен. Постгрес многим софтом поддерживается (но многие расширения, требуют не постгрес), просто к ораклу все привыкли, если спецы, у многих накоплена база знаний.

    По самим возможностям Оракл имно уже давно в перде - после text, массивов и jsonb с индексами к ораклу возвращаешься как к недоразумению.

     
     
  • 3.42, хрю (?), 19:58, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да. Продавать оракл выгодно партнерам. Партнеры получают просто деньги за воздух.
     
  • 2.37, Аноним (37), 19:54, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно начать с самого просто ихкоробочного мастер-мастер. А оракла она есть у постгри никогда не будет, там всегда велосипеды сбоку, который использовать страшно.
     
  • 2.38, soomrack (ok), 19:55, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. нет лоббирования, а у oracle есть
    2. нет системы сертификации специалистов
    3. долгое время не было синхронизации нескольких субд, все делали свои велосипеды
    4. если про РФ, то нет систематической подготовки кадров (в вузах вообще все очень плохо в РФ)

    Ну и не стоит забывать, что opensource это тоже способ сдерживания конкуретнов и хантинга специалистов. На развитие opensource очень сильно влияют корпорации, сдерживая развитие в ключевых направлениях, без которых применение в бизнесе очень ограничено.

     
  • 2.41, Аноним (41), 19:57, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Постгрес нельзя поставить на голое железо без прослоек в виде ФС. Оракл легко ставится на raw partition
    https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/ntqrf/raw-part

    >Input/output (I/O) to a raw partition offers approximately a 5% to 10% performance improvement

     
  • 2.45, AleksK (ok), 20:01, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1C давно и успешно может использовать его вместо Oracle и MS SQL вполне себе по-серёзному.
     

  • 1.9, Серж (??), 18:40, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ИМХО, сделали бы упор лучше на производительность в целом и проблему наличия всяких pgbouncer'ов. Самое важное что должна уметь СУБД это переварить как можно больше пользователей/данных на запись/обновление и отдать данные по выборке как можно быстрее.

    Конструкции всякие это клёво, но данные это первостепенная задача. Молодцы что сделали улучшение скорости. Но это самое главное изменение. Остальное просто лишний шлак. Всякие там алгоритмы сжатия... В итоге все сжатие отключают, чтоб быстрее было. Вот что нужно!

     
     
  • 2.13, Аноним (3), 18:53, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну так сделай упор. Или привык, что тебе всё на блюдечке приносят?
     
  • 2.27, Аноним (2), 19:40, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты же в курсе, как её раздувает? И в памяти, и на диске. Это всё время и задержки. Чем меньше данных читать/писать, тем эффективнее работа. Чем меньше памяти уходит на данные, тем эффективнее можно расходовать этот ресурс (причём, часто накладные расходы от сжатия вообще незначительные, а выгода колоссальная).
     
  • 2.39, хрю (?), 19:56, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>Самое важное что должна уметь СУБД это переварить как можно больше пользователей/данных на запись/обновление и отдать данные по выборке как можно быстрее.

    нет. Самое важное это надежное и не противоречивое хранение данных и предсказуемое возвращение результата. Всё остальное это пожелания. Откройте книги по бд, там не будет про скорость ничего.

     
  • 2.40, Анно Домини (?), 19:56, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те, кому нужна производительность, пользуются in-memory NoSQL. У Постгреса другие задачи и приоритеты. Иди портфель собирай.
     

  • 1.14, Аноним (14), 18:53, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ЫгиПгт
    > А почему ты не ездишь на запорожце? Не нравится? А почему ты до сих пор не сделал свой автомобиль?

    Все просто Ватсон!  
    Пишет отец сыну.  
    "Гога если ты не изучишь C++, то я куплю тебе красный Запорожец, чтобы все знали какой ты дурак."

     
     
  • 2.20, Chlen22sm (?), 19:08, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > я куплю тебе красный Запорожец

    Фигасе богачи. Для большинства даже красный мопед невозможно было выпросить у бати.

     
     
  • 3.26, НяшМяш (ok), 19:39, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы и сейчас от _нового_ Запорожца не отказался бы.
     
     
  • 4.32, Аноним (-), 19:45, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты забыл какая невыносимая вонь неслась от советских мотоциклов и автомобилей. У современных евромашин стандарты выброса газов и экономия топлива намного выше.
     
  • 3.30, Аноним (-), 19:42, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Для большинства даже красный мопед невозможно было выпросить у бати.

    Преувеличиваешь. В нищенском совке, если у пацана был велик, то он уже, во дворе, считался богачём.
    Если бы мопед свой, то такой человек считался "миллионером". Не шучу.

     
     
  • 4.43, Аноним (14), 19:58, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гм.  
    Жил при совке и на 120 руб. зарплаты мог с женой и с детьми летом отдохнуть в Крыму.  
    Что до мопедов, то и не богатая семья могла вполне приобрести его.  
    Вот ныне многое не так.
     

  • 1.21, Аноним (14), 19:18, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Серж Не сделают Объясню почему Вот вам маленькая быль из моей работы с C ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.29, НяшМяш (ok), 19:41, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вижу устаревшую методичку. Просто заменить в тексте С++ на Rust - онанимы на руках носить будут.
     

  • 1.33, Аноним (14), 19:48, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Что-то там написать по "современному", а в вопросах производительности кода они могут лишь "щеки надувать".

    Немного о том, то Россия отстает в вопросах микроэлектроники.  

    Так вот.  
    API из-за бугра зачастую часто и густо не производительно.  
    Если вместо ГК разработать производительный API, то задачи на 28 нанометровом CPU будут работать не медленнее, чем на 3 нанометровом CPU.

    Тренд нынешнего века - разработка ГК, который кому-то нужно всучить.  

    ИМХО то о чем сказал не фантазии, а опыт разработки.

     
  • 1.35, Аноним (14), 19:51, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    НяшМяш
    > Вижу устаревшую методичку. Просто заменить в тексте С++ на Rust - онанимы на руках носить будут.

    Тем кто привык использовать микроскоп для забивания гвоздей, ничто не поможет.

     
  • 1.44, Аноним (44), 20:00, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    для соседней темы
    ну чё снова внедряем свой код в государственные эвм. а потом обновляем

    когда можно начинати наполняти всяким хламом многонациональный код.

     
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