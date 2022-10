Релиз СУБД PostgreSQL 15

После года разработки опубликована новая стабильная ветка СУБД PostgreSQL 15. Обновления для новой ветки будут выходить в течение пяти лет до ноября 2027 года. Основные новшества: Добавлена поддержка SQL-команды "MERGE", напоминающей выражение "INSERT ... ON CONFLICT". MERGE позволяет создавать условные SQL-выражения, объединяющие в одном выражении операции INSERT, UPDATE и DELETE. Например, при помощи MERGE можно организовать слияние двух таблиц, вставляя недостающие записи и обновляя существующие. MERGE INTO customer_account ca USING recent_transactions t ON t.customer_id = ca.customer_id WHEN MATCHED THEN UPDATE SET balance = balance + transaction_value WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (customer_id, balance) VALUES (t.customer_id, t.transaction_value);

Значительно улучшены алгоритмы сортировки данных в памяти и на диске. В зависимости от типа данных в тестах наблюдается повышение скорости сотрировки от 25% до 400%.

Ускорена работа оконных функций с использованием row_number(), rank(), dense_rank() и count().

Реализована возможность параллельного выполнения запросов c выражением "SELECT DISTINCT".

В механизме подключения внешних таблиц Foreign Data Wrapper (postgres_fdw) реализована поддержка асинхронных коммитов в дополнение к добавленной ранее возможности асинхронной обработки запросов к внешним серверам.

Добавлена возможность применения алгоритмов LZ4 и Zstandard (zstd) для сжатия WAL-логов транзакций, что при некоторых нагрузках позволяет одновременно повысить производительность и сэкономить дисковое пространство. Для сокращения времени восстановления после сбоя добавлена поддержка упреждающего извлечения страниц, фигурирующих в WAL-логе.

В утилиту pg_basebackup добавлена поддержка сжатия файлов с резервными копиями на стороне сервера, используя методы gzip, LZ4 или zstd. Предоставлена возможность использования собственных модулей для архивирования, позволяющий обойтись без необходимости запуска shell-команд.

Добавлена серия новых функций для обработки строк с использованием регулярных выражений: regexp_count(), regexp_instr(), regexp_like() и regexp_substr().

В функцию range_agg() добавлена возможность агрегирования многодиапазоных типов ("multirange").

Добавлен режим security_invoker, позволяющий создавать представления, выполняемые с правами вызывающего пользователя, а не создателя представления.

Для логической репликацией реализована поддержка фильтрации строк и задания списков столбцов, позволяющих на стороне отправителя выделить из таблицы подмножество данных для репликации. Кроме того, в новой версии упрощено управление конфликтами, например, появилась возможность пропуска конфликтующих транзакций и автоматического отключения подписки при выявлении ошибки. При логической репликации разрешено использование двухфазных коммитов (2PC).

Добавлен новый формат логов - jsonlog, сохраняющий информацию в структурированнов виде, используя формат JSON.

Администратору предоставлена возможность делегирования пользователям отдельных полномочий для изменения определённых параметров конфигурации сервера PostgreSQL.

В утилиту psql добавлена поддержка поиска информации о настройках при помощи команды "\dconfig".

Обеспечено использование разделяемой памяти для накопления статистики о работе сервера, что позволило избавиться от отдельного процесса сбора статистики и периодического сброса состояния на диск.

Предоставлена возможность использования по умолчанию свойства локали "ICU Collation", позволяющего задавать правила сортировки и методы сопоставления с учётом смысла символов.

Предложено встроенное расширение pg_walinspect, позволяющее инспектировать содержимое файлов с WAL-логами при помощи SQL-запросов.

Для схемы public у всех пользователей, за исключением владельца БД, осуществлён отзыв полномочий на выполнение команды CREATE.

В PL/Python удалена поддержка Python 2. Удалён устаревший эксклюзивный режим резервного копирования ("exclusive backup"). Дополнение: С 19:00 до 20:00 (MSK) состоится вебинар-обсуждение изменений новой версии с Павлом Лузановым (Postgres Professional). Для тех, у кого не получится присоединиться к эфиру, открыта запись июньского доклада Павла "PostgreSQL 15: MERGE и не только" на PGConf.Russia.