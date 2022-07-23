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Доступна документо-ориентированная СУБД MongoDB 6.0

23.07.2022 18:50

После года разработки представлен выпуск документо-ориентированной СУБД MongoDB 6.0, которая занимает нишу между быстрыми и масштабируемыми системами, оперирующими данными в формате ключ/значение, и реляционными СУБД, функциональными и удобными в формировании запросов. Код MongoDB написан на языке C++ и распространяется под лицензией SSPL, которая основана на лицензии AGPLv3, но не является открытой, так как содержит дискриминирующее требование поставки под лицензией SSPL не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса.

MongoDB поддерживает хранение документов в JSON-подобном формате, имеет достаточно гибкий язык для формирования запросов, может создавать индексы для различных хранимых атрибутов, эффективно обеспечивает хранение больших бинарных объектов, поддерживает журналирование операций по изменению и добавлению данных в БД, может работать в соответствии с парадигмой Map/Reduce, поддерживает репликацию и построение отказоустойчивых конфигураций.

В MongoDB имеются встроенные средства по обеспечению сегментирования (распределение набора данных по серверам на основе определенного ключа), в сочетании с репликацией позволяющие построить горизонтально масштабируемый кластер хранения, в котором отсутствует единая точка отказа (сбой любого узла не сказывается на работе БД), поддерживается автоматическое восстановление после сбоя и перенос нагрузки с вышедшего из строя узла. Расширение кластера или преобразование одного сервера в кластер производится без остановки работы БД простым добавлением новых машин.

Основные особенности нового выпуска:

  • Реализована возможность выполнения запросов, охватывающих данные, хранимые в зашифрованном виде (Queryable Encryption). Данные расшифровываются на стороне пользователя и в процессе обработки запроса остаются зашифрованными (запрос выполняется над зашифрованными данными, без их предварительной расшифровки). В текущем виде в запросах допускаются только выражения сравнения, но в дальнейшем планируется добавить поддержку проверки диапазонов, префиксов, суффиксов, подстрок и других операций.
  • Расширены возможности, связанные с хранением данных в форме временного ряда (time series collections), оптимизированные для хранения срезов значений параметров, записываемых через определённые промежутки времени (время и набор соответствующих этому времени значений), например, необходимость в хранении подобных данных возникает в системах мониторинга, финансовых платформах, системах опроса состояний датчиков. В новом выпуске предоставлена возможность использования вторичных и составных индексов с коллекциями данных в форме временного ряда. Добавлена поддержка прикрепления дополнительных данных, например, географической информации для учёта расстояния и местоположения. Повышена производительность чтения, выполнения запросов и сортировки.
  • Добавлены новые средства по отслеживанию изменений ("потоки изменений", API Change Streams), при помощи которых можно организовать отправку приложениям уведомлений об изменении данных в БД. Сведения об изменениях поступают в режиме реального времени и позволяют создавать приложения с использованием методов реактивного и событийно-ориентированного программирования. События обрабатываются при помощи метода watch, при необходимые события можно отсеивать и агрегировать при помощи операторов $match, $project и $redact. В новой версии предоставлена возможность получения предыдущего и последующего состояния документа (например, когда документ удалён или изменён). Помимо операций с использованием языка DML (data manipulation language) предоставлена поддержка операций DDL (data definition language), таких как создание и удаление индексов и коллекций. Добавлены средства для фильтрации ассоциированных уведомлений.
  • В операторах $lookup и $graphlookup реализована полная поддержка секционированных (sharded) хранилищ. Оптимизирована производительность операции $lookup, например, при наличии индекса по внешнему ключу сопоставление небольшого числа документов теперь выполняется в 5-10 раз быстрее, а большого числа - в два раза быстрее. Для сопоставлений без использования индексов прирост производительности может достигать 100 раз.
  • Предоставлена возможность выполнения сложных аналитических запросов над непротиворечивыми срезами (snapshot) состояния рабочих данных. Подобные аналитические запросы могут охватывать несколько сегментов в больших распределённых конфигурациях MongoDB.
  • Добавлены новые операторы $maxN , $minN и $lastN для определения значений в наборе данных, а также оператор $sortArray для сортировки элементов массива.
  • Значительно повышена эффективность сегментирования. Применяемый по умолчанию размер блока для сегментированной коллекции увеличен до 128 МБ. Добавлена команда configureCollectionBalancing для дефрагментации сегментированной коллекции.
  • В средства клиентского шифрования данных на уровне полей (CSFLE, client-side field-level encryption) добавлена поддержка KMIP-совместимых провайдеров ключей.
  • Добавлена возможность сжатия и шифрования лога аудита, в котором отражается активность пользователей СУБД.
  • Реализован экспериментальный режим синхронизации данных между кластерами MongoDB (Cluster-to-Cluster Sync).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mongodb.com/blog/p...)
  2. OpenNews: Выпуск FerretDB 0.3, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL
  3. OpenNews: Доступна документо-ориентированная СУБД MongoDB 5.0
  4. OpenNews: Утечка персональных данных 275 млн индийских пользователей через публичную СУБД MongoDB
  5. OpenNews: Используемая проектом MongoDB лицензия SSPL признана недопустимой в Fedora Linux
  6. OpenNews: Ошибка настройки MongoDB привела к утечке 445 млн email-адресов клиентов компании Veeam
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57542-mongodb
Ключевые слова: mongodb
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:11, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Монга лучше редиса? Какая из них менее токсична?
     
     
  • 2.4, лютый жжжжж (?), 19:28, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    >Монга лучше редиса?

    монга лучше постгреса ) она вообще топчик для прогеров с ООП головного мозга (нас сейчас около 83.5%)

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 19:32, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как так то? Постгресовский jsonb отлично подвинул монгу. Из ООП баз есть какая-то экзотическая Caché, не смотрел но осуждаю
     
  • 2.8, hshhhhh (ok), 19:48, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    redis -- это прродвинутый memcache

    нельзя сравнивать редис и монго

     
     
  • 3.9, Аноним (1), 19:56, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если очень хочется? Понятно, что рассматриваю классическую модель использования, при которой данные не удаляются вообще никогда. Но они могут обновляться.
     
     
  • 4.11, hshhhhh (ok), 19:58, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если очень хочется? Понятно, что рассматриваю классическую модель использования, при
    > которой данные не удаляются вообще никогда. Но они могут обновляться.

    можно найти срез функционала который можно сравнивать, но они же совсем в разных весовых категориях.

     
  • 4.14, пох. (?), 20:25, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классическая модель использования redis - когда данные не только удаляются, а еще и автоматически удаляются.

    Все остальное - как правило означает что разработчиками ниасилено ничего кроме редиса (включая гуглопоиск) и из него пытаются сделать гибрид монги-rdbms-и еще если можно-rabbit. Оно первое время у таких даже работает, особенно в тестовой среде.

    Потом конечно падает под собственным весом и нанимают нормальных.


     
     
  • 5.16, Аноним (1), 21:13, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, мне нравится, что оно вроде экономное, и при этом эффективное. Тот же слон раздувается как не в себя.
     
     
  • 6.18, НяшМяш (ok), 21:24, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Redis это в первую очередь key-value хранилище с плюшками. Если пытаться навернуть что-то сложнее, то монга будет выгоднее.
     
  • 6.24, hshhhhh (ok), 22:45, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    редис работает пока есть оперативка, а потом перестаёт.

    и не гарантирует сохранность данных.

    редис -- это временное хранилище с TTL, но хорошее.

     

  • 1.2, Яя (?), 19:12, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Ну как доступна: в России ее не скачать, видимо, радужных в компании больше, чем думающих. В общем, стоит ли использовать в проектах, чтобы потом не налететь на грабли, когда им еще что-то не понравится в мире - загадка.
     
     
  • 2.5, лютый жжжжж (?), 19:30, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >стоит ли использовать в проектах

    Учитывая, что у неё нет внятных конкурентов, то куда деваться-то? ) я прокси настроил в узбекистане для обнов, других неудобств не было

     
  • 2.12, Аноник (?), 19:59, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот ты не умеешь думать, ты радужный?
     
     
  • 3.15, Dzen Python (ok), 20:56, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А таки он прав. Засунут тебе модуль какой, опенсорцный, само собой, который лочит базу, если ты не правильной национальности, по комплексу из языка и часового пояса. И делать-то что?
     
     
  • 4.17, Neon (??), 21:24, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая нынче свобода, демократия с либералами. Есть только одно их правильное, одобренное в Вашингтоне мнение, и все остальные неправильные.)
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 21:57, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    доооо, зато у тебя свободы полные штаны. можешь только подвякивать на непрофильных форумал, а чуть что - на бутылку на 7 лет
     
  • 4.23, Аноним (23), 22:00, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И делать-то что?

    Менять часовой пояс, очевидно. Но не из-за умозрительного модуля, конечно же, а для себя. Жизнь одна, нет никакой причины провести её в плохом часовом поясе.

     
  • 2.21, Аноним (22), 21:56, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а причем тут радужные? рф - страна мульти-культи круче любых европ, за интересы русских сажают в тюрьму, белый мужчина бесправен и имеет право только платить налоги, нацмены командуют пушечным мясом на донбассе, а по количеству голубых клубов москва - город номер один
     

  • 1.3, funny.falcon (?), 19:26, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему про индексы опустили?
    Что теперь можно создавать несколько  партиал индексов по одному набору колонок. Это очень важное улучшение.
     
  • 1.10, Бывалый смузихлёб (?), 19:58, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > которая занимает нишу между быстрыми и масштабируемыми
    > и функциональными и удобными в формировании запросов

    Заучит так будто она медленная и не масштабируемая зато неудобная и нефункциональная в формировании запросов

     
     
  • 2.20, Аноним (22), 21:53, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто ты типичный иксперт опеннет, ни с чем не работавший, но скудоумие имеющий
     

  • 1.19, Аноним (22), 21:47, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чiрков - кремлевский подсос
     

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