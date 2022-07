Доступна документо-ориентированная СУБД MongoDB 6.0

2.4 , лютый жжжжж ( ? ), 19:28, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – >Монга лучше редиса? монга лучше постгреса ) она вообще топчик для прогеров с ООП головного мозга (нас сейчас около 83.5%)

3.6 , Аноним ( 6 ), 19:32, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – как так то? Постгресовский jsonb отлично подвинул монгу. Из ООП баз есть какая-то экзотическая Caché, не смотрел но осуждаю

2.8 , hshhhhh ( ok ), 19:48, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – redis -- это прродвинутый memcache нельзя сравнивать редис и монго

3.9 , Аноним ( 1 ), 19:56, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если очень хочется? Понятно, что рассматриваю классическую модель использования, при которой данные не удаляются вообще никогда. Но они могут обновляться.

4.11 , hshhhhh ( ok ), 19:58, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А если очень хочется? Понятно, что рассматриваю классическую модель использования, при

> которой данные не удаляются вообще никогда. Но они могут обновляться. можно найти срез функционала который можно сравнивать, но они же совсем в разных весовых категориях.

4.14 , пох. ( ? ), 20:25, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Классическая модель использования redis - когда данные не только удаляются, а еще и автоматически удаляются. Все остальное - как правило означает что разработчиками ниасилено ничего кроме редиса (включая гуглопоиск) и из него пытаются сделать гибрид монги-rdbms-и еще если можно-rabbit. Оно первое время у таких даже работает, особенно в тестовой среде. Потом конечно падает под собственным весом и нанимают нормальных.

5.16 , Аноним ( 1 ), 21:13, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, мне нравится, что оно вроде экономное, и при этом эффективное. Тот же слон раздувается как не в себя.

6.18 , НяшМяш ( ok ), 21:24, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Redis это в первую очередь key-value хранилище с плюшками. Если пытаться навернуть что-то сложнее, то монга будет выгоднее.

6.24 , hshhhhh ( ok ), 22:45, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – редис работает пока есть оперативка, а потом перестаёт. и не гарантирует сохранность данных. редис -- это временное хранилище с TTL, но хорошее.