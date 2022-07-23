Доступна документо-ориентированная СУБД MongoDB 6.0

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|2.4, лютый жжжжж (?), 19:28, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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>Монга лучше редиса?
монга лучше постгреса ) она вообще топчик для прогеров с ООП головного мозга (нас сейчас около 83.5%)
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|3.6, Аноним (6), 19:32, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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как так то? Постгресовский jsonb отлично подвинул монгу. Из ООП баз есть какая-то экзотическая Caché, не смотрел но осуждаю
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|2.8, hshhhhh (ok), 19:48, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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redis -- это прродвинутый memcache
нельзя сравнивать редис и монго
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|3.9, Аноним (1), 19:56, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если очень хочется? Понятно, что рассматриваю классическую модель использования, при которой данные не удаляются вообще никогда. Но они могут обновляться.
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|4.11, hshhhhh (ok), 19:58, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А если очень хочется? Понятно, что рассматриваю классическую модель использования, при
> которой данные не удаляются вообще никогда. Но они могут обновляться.
можно найти срез функционала который можно сравнивать, но они же совсем в разных весовых категориях.
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|4.14, пох. (?), 20:25, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Классическая модель использования redis - когда данные не только удаляются, а еще и автоматически удаляются.
Все остальное - как правило означает что разработчиками ниасилено ничего кроме редиса (включая гуглопоиск) и из него пытаются сделать гибрид монги-rdbms-и еще если можно-rabbit. Оно первое время у таких даже работает, особенно в тестовой среде.
Потом конечно падает под собственным весом и нанимают нормальных.
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|5.16, Аноним (1), 21:13, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, мне нравится, что оно вроде экономное, и при этом эффективное. Тот же слон раздувается как не в себя.
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|6.18, НяшМяш (ok), 21:24, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Redis это в первую очередь key-value хранилище с плюшками. Если пытаться навернуть что-то сложнее, то монга будет выгоднее.
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|6.24, hshhhhh (ok), 22:45, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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редис работает пока есть оперативка, а потом перестаёт.
и не гарантирует сохранность данных.
редис -- это временное хранилище с TTL, но хорошее.
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|1.2, Яя (?), 19:12, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Ну как доступна: в России ее не скачать, видимо, радужных в компании больше, чем думающих. В общем, стоит ли использовать в проектах, чтобы потом не налететь на грабли, когда им еще что-то не понравится в мире - загадка.
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|2.5, лютый жжжжж (?), 19:30, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>стоит ли использовать в проектах
Учитывая, что у неё нет внятных конкурентов, то куда деваться-то? ) я прокси настроил в узбекистане для обнов, других неудобств не было
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|3.15, Dzen Python (ok), 20:56, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А таки он прав. Засунут тебе модуль какой, опенсорцный, само собой, который лочит базу, если ты не правильной национальности, по комплексу из языка и часового пояса. И делать-то что?
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|4.17, Neon (??), 21:24, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такая нынче свобода, демократия с либералами. Есть только одно их правильное, одобренное в Вашингтоне мнение, и все остальные неправильные.)
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|5.22, Аноним (22), 21:57, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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доооо, зато у тебя свободы полные штаны. можешь только подвякивать на непрофильных форумал, а чуть что - на бутылку на 7 лет
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|4.23, Аноним (23), 22:00, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И делать-то что?
Менять часовой пояс, очевидно. Но не из-за умозрительного модуля, конечно же, а для себя. Жизнь одна, нет никакой причины провести её в плохом часовом поясе.
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|2.21, Аноним (22), 21:56, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а причем тут радужные? рф - страна мульти-культи круче любых европ, за интересы русских сажают в тюрьму, белый мужчина бесправен и имеет право только платить налоги, нацмены командуют пушечным мясом на донбассе, а по количеству голубых клубов москва - город номер один
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|1.3, funny.falcon (?), 19:26, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А почему про индексы опустили?
Что теперь можно создавать несколько партиал индексов по одному набору колонок. Это очень важное улучшение.
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|1.10, Бывалый смузихлёб (?), 19:58, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> которая занимает нишу между быстрыми и масштабируемыми
> и функциональными и удобными в формировании запросов
Заучит так будто она медленная и не масштабируемая зато неудобная и нефункциональная в формировании запросов
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|2.20, Аноним (22), 21:53, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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просто ты типичный иксперт опеннет, ни с чем не работавший, но скудоумие имеющий
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