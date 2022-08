Открыт код HDDSuperClone, программы для копирования информации с неисправных жестких дисков

2.12 , Аноним ( 12 ), 10:16, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Должно быть регулярное сканирование в кроне (и короткое и полное), от самого смарта толку никакого -- при неисправности он даже не обновится, пока не отправишь команду диску провести самодиагностику.

3.17 , Аноним ( 17 ), 10:43, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – welcome to zfs

2.20 , Pahanivo ( ok ), 11:04, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это если у вас диск начал плавную штатную деградацию.

От обрыва шлейфа головок, клина двигателя или сгорания контроллера, увы, не поможет.