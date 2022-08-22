Открыт код HDDSuperClone, программы для копирования информации с неисправных жестких дисков

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|1.4, Аноним (4), 10:02, 22/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пока что ddrescue меня не подводил. Просто не стоит доводить диски до такого состояния, когда требуется что то более тяжелое. Нужно постоянно мониторить их смарт, а для этого поставить прогу типа CrystalDiskInfo, которая имеет еще некоторые полезные возможности, например отрубить AAM/APM, который приводит преждевременному выходу головок и строя.
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|2.12, Аноним (12), 10:16, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Должно быть регулярное сканирование в кроне (и короткое и полное), от самого смарта толку никакого -- при неисправности он даже не обновится, пока не отправишь команду диску провести самодиагностику.
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|2.20, Pahanivo (ok), 11:04, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это если у вас диск начал плавную штатную деградацию.
От обрыва шлейфа головок, клина двигателя или сгорания контроллера, увы, не поможет.
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|2.7, Аноним (4), 10:05, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Основная фишка таких прог - быстро большими блоками копировать то, что еще копируется, а потом медленно маленькими блоками по 100500 попыток пытаться выжать то, что больше не копируется. Иногда помогает.
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|2.10, Аноним (10), 10:13, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если dd наткнется на сбойный сектор, прекратит чтение. Ddrescue и сабж пропустит сбойный сектор и продолжит дальше. Затем вернётся и потихоньку начнет пытаться прочитать как можно больше из сбойного места.
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|3.15, Nikolai (??), 10:33, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не вводите людей в заблуждение, у dd есть опции работы со сбойными секторами, такие как noerror например
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|4.18, Прохожий (??), 10:47, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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noerror действует несколько иначе - он просто игнорирует ошибки и продолжает копировтаь дальше, не пытаясь перечитывать сбойные данные, а здесь они именно перечитываются снова и снова в попытках прочитать их.
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|1.6, Аноним (6), 10:04, 22/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А есть дистрибутив для копирования информации с исправных жестких дисков? А то неисправных у меня нет.
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|2.8, Аноним (4), 10:06, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем сразу дистрибутив? Отдельных программ достаточно. Мне больше всего нравится Gnome Disks.
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|2.22, Аноним (22), 11:14, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Доводим диск до неисправного состояния, и задача сводится к решённой...
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|1.9, Аноним (12), 10:12, 22/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Там вроде напрямую к диску подключаются когда хотят выцепить данные, а не вот это всё. Мой опыт с десятком сдохших сигейтов разных лет -- они дохнут по разному, но все как один перестают адекватно реагировать на команды. Чаще всего ОС при подключении такого диска к ПК зависает и при подключении на холодную не загружается вовсе. Программными средствами это не решить. Да и, в любом случае, полагаться на ОС такое себе -- это во времена доса можно было работать с дисками напрямую, современный софт так не может. Но, ребята молодцы, респект и уважуха, как говорится. Как правило, авторы таких поделок мошенники ещё те.
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