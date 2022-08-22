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Открыт код HDDSuperClone, программы для копирования информации с неисправных жестких дисков

22.08.2022 09:30

Открыты исходные тексты программы для копирования информации с неисправных жестких дисков - HDDSuperClone, которая позволяет извлечь с диска сохранившиеся данные в условиях возникновения ошибок при чтении или выхода из строя отдельных магнитных головок. В качестве причины открытия исходных текстов упоминается отсутствие времени для поддержания проекта. Код открыт под лицензией GPLv2 (лицензия упомянута внутри файлов с кодом). Код опубликован в tar-архиве, но энтузиастами на GitHub уже создан репозиторий, в котором планируют продолжить развитие проекта.

Изначально проект поставлялся в бинарных сборках под соглашением EULA и развивался в качестве продвинутой альтернативы утилите GNU ddrescue, расширяющей её возможностями, ранее доступными только в аппаратных системах клонирования сбойных дисков, таких как DeepSpar DDI4 и RapidSpar. HDDSuperClone поддерживает импорт и экспорт файлов с журналами ddrescue, что позволяет при необходимости переключаться между этими двумя утилитами.

Открытый код охватывает в том числе и платную Pro-версию, в которой доступны следующие возможности:

  • Режимы прямого доступа "Direct AHCI" и "Direct USB", позволяющие адаптивно сбрасывать или перезапускать по питанию нестабильно работающие накопителей в случае их зависания.
  • Режим "Virtual Driver", который позволяет копировать не весь диск, а только те сектора на которых располагаются нужные данные.
  • Возможность доступа к накопителю с использование виртуального диска, имеющего другой размер логических секторов, что может быть полезным для возвращения оригинального размера логических секторов на диске, доступ к которому осуществляется через интерфейс SATA, но который изначально использовался с интерфейсом USB.
  • Поддержка клонирования и создания образов накопителей SAS (SCSI), в которых используется 520 байт на сектор, и сохранение результата в образ или на другой диск, в которых используется 512 байт на сектор.
  • Функция анализа состояния диска.
  • Поддержка размеров секторов, отличных от 512 байт, и возможность настройки размера блока для оптимизации работы с bad-секторами на дисках, в которых используются секторы, размером 4096 байт.
  • Режим быстрого пропуска, в котором применяется более агрессивных алгоритм обхода повреждений на дисках и игнорирования сбойных магнитных головок.
  • Поддержка использования данных, возвращаемых интерфейсом ATA, для пометки проблемных секторов.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.hddsuperclone.com/s...)
  2. OpenNews: Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования
  3. OpenNews: Выпуск утилиты восстановления данных ddrescue 1.23
  4. OpenNews: Вышел DEFT 8.1, дистрибутив с инструментарием для расследования компьютерных преступлений
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.3
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.8.0
Автор новости: gumanzoy
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57664-hddsuperclone
Ключевые слова: hddsuperclone, disk, ddrescue
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 10:02, 22/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока что ddrescue меня не подводил. Просто не стоит доводить диски до такого состояния, когда требуется что то более тяжелое. Нужно постоянно мониторить их смарт, а для этого поставить прогу типа CrystalDiskInfo, которая имеет еще некоторые полезные возможности, например отрубить AAM/APM, который приводит преждевременному выходу головок и строя.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:16, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Должно быть регулярное сканирование в кроне (и короткое и полное), от самого смарта толку никакого -- при неисправности он даже не обновится, пока не отправишь команду диску провести самодиагностику.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:43, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    welcome to zfs
     
  • 2.20, Pahanivo (ok), 11:04, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это если у вас диск начал плавную штатную деградацию.
    От обрыва шлейфа головок, клина двигателя или сгорания контроллера, увы, не поможет.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:03, 22/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чем это лучше dd?
     
     
  • 2.7, Аноним (4), 10:05, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основная фишка таких прог - быстро большими блоками копировать то, что еще копируется, а потом медленно маленькими блоками по 100500 попыток пытаться выжать то, что больше не копируется. Иногда помогает.
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:13, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если dd наткнется на сбойный сектор, прекратит чтение. Ddrescue и сабж пропустит сбойный сектор и продолжит дальше. Затем вернётся и потихоньку начнет пытаться прочитать как можно больше из сбойного места.
     
     
  • 3.15, Nikolai (??), 10:33, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не вводите людей в заблуждение, у dd есть опции работы со сбойными секторами, такие как noerror например
     
     
  • 4.18, Прохожий (??), 10:47, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    noerror действует несколько иначе - он просто игнорирует ошибки и продолжает копировтаь дальше, не пытаясь перечитывать сбойные данные, а здесь они именно перечитываются снова и снова в попытках прочитать их.
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:21, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Совет от бывалых. Никогда не бекаптесь при помощи dd.
     
     
  • 3.16, pashev.ru (?), 10:35, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Больше никогда не подходи к комплюктеру.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:04, 22/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть дистрибутив для копирования информации с исправных жестких дисков? А то неисправных у меня нет.
     
     
  • 2.8, Аноним (4), 10:06, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем сразу дистрибутив? Отдельных программ достаточно. Мне больше всего нравится Gnome Disks.
     
  • 2.11, Аноним (10), 10:14, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Clonezilla.
     
  • 2.14, Аноним (13), 10:21, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Акронис
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:14, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доводим диск до неисправного состояния, и задача сводится к решённой...
     

  • 1.9, Аноним (12), 10:12, 22/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Там вроде напрямую к диску подключаются когда хотят выцепить данные, а не вот это всё. Мой опыт с десятком сдохших сигейтов разных лет -- они дохнут по разному, но все как один перестают адекватно реагировать на команды. Чаще всего ОС при подключении такого диска к ПК зависает и при подключении на холодную не загружается вовсе. Программными средствами это не решить. Да и, в любом случае, полагаться на ОС такое себе -- это во времена доса можно было работать с дисками напрямую, современный софт так не может. Но, ребята молодцы, респект и уважуха, как говорится. Как правило, авторы таких поделок мошенники ещё те.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:52, 22/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > современный софт так не может

    Victoria может.

     

  • 1.21, забей (?), 11:07, 22/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    собрал пакет для дебиана, но надеюсь никогда не понадобится...
     

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