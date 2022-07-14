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Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования

14.07.2022 09:55

Подготовлено обновление специализированной сборки дистрибутива DogLinux (Debian LiveCD в стиле Puppy Linux), построенной на пакетной базе Debian 11 "Bullseye" и предназначенной для тестирования и обслуживания ПК и ноутбуков. В состав входят такие приложения, как GPUTest, Unigine Heaven, CPU-X, GSmartControl, GParted, Partimage, Partclone, TestDisk, ddrescue, WHDD, DMDE. Дистрибутив позволяет проверить работоспособность оборудования, нагрузить процессор и видеокарту, проверить SMART HDD и NVMe SSD. Размер Live-образа, загружаемого с USB-накопителей, 1.14 ГБ (torrent).

В новой версии:

  • Пакеты базовой системы обновлены до релиза Debian 11.4. Добавлен пакет man-db и сохранены англоязычные man страницы (В предыдущих сборках все man'ы были вырезаны).
  • В сборку для архитектуры amd64 добавлены библиотеки для запуска 32-разрядных приложений.
  • Исправлены скрипты для создания модулей apt2sfs, apt2sfs-fullinst и remastercow. Они больше не удаляют все man-файлы, вместо этого добавлен вызов функции из файла /usr/local/lib/cleanup, который можно дополнять.
  • dd_rescue, luvcview и whdd пересобраны в окружении Debian 11.
  • Обновлены Chromium 103.0.5060.53, CPU-X 4.3.1, DMDE 4.0.0.800 и HDDSuperClone 2.3.3.
  • Включен в состав альтернативный скрипт установки instddog2win (добавляет DebianDog к Windows, установленной в EFI режиме).

Особенности сборки:

  • Поддерживается загрузка в UEFI и режиме Legacy/CSM. В том числе по сети через PXE с NFS. С устройств USB/SATA/NVMe, с файловых систем FAT32/exFAT/Ext2/3/4/NTFS. UEFI Secure Boot не поддерживается, его требуется отключить.
  • Для нового оборудования предусмотрен вариант загрузки HWE (live/hwe включает свежие ядро Linux, libdrm и Mesa).
  • Для совместимости со старым оборудованием в составе имеется live32 i686 версия с ядром без PAE.
  • Размер дистрибутива оптимизирован для использования в режиме copy2ram (дает возможность после загрузки извлечь USB-накопитель/сетевой кабель). При этом копируются в оперативную память только те squashfs-модули, которые используются.
  • Содержит три версии проприетарных драйверов NVIDIA - 470.x, 390.x и 340.x. Необходимый для загрузки модуль драйвера определяется автоматически.
  • При запуске GPUTest и Unigine Heaven автоматически определяются конфигурации ноутбуков с гибридными видеоподсистемами Intel+NVIDIA, Intel+AMD и AMD+NVIDIA и выставляются необходимые переменные окружения для запуска на дискретной видеокарте.
  • Системное окружение основано на Porteus Initrd, OverlayFS, SysVinit и Xfce 4.16. За монтирование накопителей отвечает pup-volume-monitor (без применения gvfs и udisks2). Вместо Pulseaudio напрямую используется ALSA. Применен свой скрипт для решения проблемы с приоритетом HDMI звуковых карт.
  • Можно устанавливать любое ПО из репозиториев Debian, а также создавать модули с необходимым дополнительным ПО. Поддерживается активация squashfs-модулей после загрузки системы.
  • Shell-cкрипты и настройки можно копировать в каталог live/rootcopy и они будут применены при загрузке без необходимости пересборки модулей.
  • Работа осуществляется с правами root. Интерфейс английский, файлы с переводами по умолчанию вырезаны для экономии места, но в консоли и X11 настроено отображение кириллицы и переключение раскладки по Ctrl+Shift. Пароль по умолчанию для пользователя root - dog, для пользователя puppy - dog. Доработанные файлы конфигурации и скрипты находятся в 05-customtools.squashfs.
  • Установка с помощью скрипта installdog на раздел FAT32, при этом используются загрузчики syslinux и systemd-boot (gummiboot). В качестве альтернативы предоставляются готовые файлы конфигурации для grub4dos и Ventoy. Возможна установка на жёсткий диск/SSD предпродажного ПК/ноутбука для демонстрации работоспособности. Раздел FAT32 затем легко удалить, скрипт не вносит изменений в UEFI variables (очередь загрузки в прошивке UEFI).


  1. Главная ссылка к новости (https://gumanzoy.blogspot.com/...)
  2. OpenNews: Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования
  3. OpenNews: Вышел релиз Linux дистрибутива Yellow Dog Linux 6.2
  4. OpenNews: Выпуск EasyOS 3.2, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux
  5. OpenNews: Вышел Yellow Dog Linux 6.0
  6. OpenNews: Вышел дистрибутив Yellow Dog Linux for CUDA 6.2.1
Автор новости: gumanzoy
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57501-doglinux
Ключевые слова: doglinux, hardware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:12, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стим запускается без проблем?
     
     
  • 2.4, gumanzoy (?), 13:27, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Стим запускается без проблем?

    Не пробовал не скорее всего ему много i386 либ потребуется.
    i386 mesa и nvidia библиотек нет в сборке.

    Запускаются GPUTest и Unigine Heaven из модулей в комплекте.
    С флешки запускал Xonotic и Quake 2 RTX

     
     
  • 3.7, Аноним (1), 13:37, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохо, толку-то тогда с нормального драйвера. Хотя, много… У него же свой рантайм был, как раз, чтобы этого избежать?
     
     
  • 4.10, gumanzoy (?), 13:40, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > толку-то тогда с нормального драйвера.

    Драйвера здесь для нагрузочного тестирования. Оба 64битных бенчмарка в комплекте OpenGL.
    Сборка компактная, поэтому максимально урезаны. CUDA, OpenCL нет. Vulkan RTX на нвидии работает.

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:14, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, кто-то всерьёз этим пользуется? Софт же ниочём.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:38, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сразу видно не знакомого с темой человека!
     
     
  • 3.12, Аноним (2), 13:46, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну покажите мне, пожалуйста, здесь аналог Victoria. Ой, а его нет.
    GPUTest, заброшенный восемь лет назад, тоже внушает ностальгические чувства.
     
     
  • 4.13, gumanzoy (?), 13:53, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > аналог Victoria

    Есть WHDD

    > GPUTest, заброшенный восемь лет назад, тоже внушает ностальгические чувства.

    Да но жарит RTX 3070, RX 5500 XT и RX 6800M не хуже последних релизов виндового FurMark.

    Если кто могёт запилите на базе Geeks3D GeeXLab нативный FurMark!

     
     
  • 5.14, Аноним (2), 14:02, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть WHDD

    Это даже не гимп взамен фотошопа, а пейнт.

     
     
  • 6.15, gumanzoy (?), 14:12, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это даже не гимп взамен фотошопа, а пейнт.

    Согласен. Но критикуя - предлагайте.
    Нет нативного аналога Victoria.
    В сборку включены нативная WHDD и DOSовские MHDD и HDAT2 (умеет в AHCI).

    Использовать для этих целей винду и Victoria - пожалуйста. Но как Live система тестирования ноутбучного железа винда не годится. В ней нужно драйвера устанавливать.
    Это не плюс или минус. Просто особенность системы и поставки драйверов для неё.
    На базе винды такая компактная сборка с драйверами невозможна.

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:20, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ставишь линукс на топовый ноутбук, а он …. не работает)))
     
     
  • 2.5, gumanzoy (?), 13:34, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ставишь линукс на топовый ноутбук, а он …. не работает)))

    Из того что проверено. Пара асусов. Линукс не ставил, просто запустил свою сборку )))
    Asus G513QR Ryzen 9 5900HX + nVidia RTX 3070 8G
    Asus G513QY Ryzen 9 5900HX + Radeon RX 6800M 12G
    У обоих и встройка и дискретка работают. Звук, WiFi, тачпад работают.
    Подсветка клавиатуры возможно не регулировалась, не помню.

     
  • 2.20, keydon (ok), 18:19, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно не работает. Ты же забыл кнопку включения ноутбука нажать. На выключенном ноуте линукс не ставится, увы.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:34, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Вместо Pulseaudio напрямую используется ALSA. Применен свой скрипт для решения проблемы с приоритетом HDMI звуковых карт.

    1) Создай проблему
    2) Героически реши её

    Блин, когда уже все перейдут на трубопровод? На обеих моих компах работает получше любой пульсы.

     
     
  • 2.9, Аноним (8), 13:39, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты видимо в аудио не разбираешься от слова совсем
     
     
  • 3.16, Аноним (6), 14:13, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Иксперд подъехал.
     
  • 2.11, gumanzoy (?), 13:43, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сборка компактная.
    А поддержка звука здесь только для проверки ноутбучных стерео динамиков. С этим ALSA отлично справляется.
    speaker-test -c 2 -t wav
     
     
  • 3.17, Аноним (6), 14:15, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так а чем трубопровод помешает компактности? Не ужели слишком жирный? А хотя да, с ним не было бы необходимости пейсать специальный скрипт. Непорядок!
     
     
  • 4.18, gumanzoy (?), 14:49, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно у pipewire мало зависимостей. Не смотрел на него. Вот пульса ffmpeg тянет. А у меня в сборке этих libav вообще нет.

    В любом случае скрипт меньше весит. Да и кроне него здесь других самописных скриптов тонны. Это же Puppy.

     

  • 1.19, Аноним (-), 17:04, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то с памятью у них скромно. Вот так надо: https://ibb.co/HKkXrPj Mate + zswap. Win32, а почему Win32 я вам не скажу, не спрашивайте на то есть мои причины.
     
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