Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования

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|2.4, gumanzoy (?), 13:27, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Стим запускается без проблем?
Не пробовал не скорее всего ему много i386 либ потребуется.
i386 mesa и nvidia библиотек нет в сборке.
Запускаются GPUTest и Unigine Heaven из модулей в комплекте.
С флешки запускал Xonotic и Quake 2 RTX
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|3.7, Аноним (1), 13:37, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плохо, толку-то тогда с нормального драйвера. Хотя, много… У него же свой рантайм был, как раз, чтобы этого избежать?
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|4.10, gumanzoy (?), 13:40, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> толку-то тогда с нормального драйвера.
Драйвера здесь для нагрузочного тестирования. Оба 64битных бенчмарка в комплекте OpenGL.
Сборка компактная, поэтому максимально урезаны. CUDA, OpenCL нет. Vulkan RTX на нвидии работает.
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|3.12, Аноним (2), 13:46, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну покажите мне, пожалуйста, здесь аналог Victoria. Ой, а его нет.
GPUTest, заброшенный восемь лет назад, тоже внушает ностальгические чувства.
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|4.13, gumanzoy (?), 13:53, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> аналог Victoria
Есть WHDD
> GPUTest, заброшенный восемь лет назад, тоже внушает ностальгические чувства.
Да но жарит RTX 3070, RX 5500 XT и RX 6800M не хуже последних релизов виндового FurMark.
Если кто могёт запилите на базе Geeks3D GeeXLab нативный FurMark!
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|6.15, gumanzoy (?), 14:12, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это даже не гимп взамен фотошопа, а пейнт.
Согласен. Но критикуя - предлагайте.
Нет нативного аналога Victoria.
В сборку включены нативная WHDD и DOSовские MHDD и HDAT2 (умеет в AHCI).
Использовать для этих целей винду и Victoria - пожалуйста. Но как Live система тестирования ноутбучного железа винда не годится. В ней нужно драйвера устанавливать.
Это не плюс или минус. Просто особенность системы и поставки драйверов для неё.
На базе винды такая компактная сборка с драйверами невозможна.
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|2.5, gumanzoy (?), 13:34, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ставишь линукс на топовый ноутбук, а он …. не работает)))
Из того что проверено. Пара асусов. Линукс не ставил, просто запустил свою сборку )))
Asus G513QR Ryzen 9 5900HX + nVidia RTX 3070 8G
Asus G513QY Ryzen 9 5900HX + Radeon RX 6800M 12G
У обоих и встройка и дискретка работают. Звук, WiFi, тачпад работают.
Подсветка клавиатуры возможно не регулировалась, не помню.
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|2.20, keydon (ok), 18:19, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно не работает. Ты же забыл кнопку включения ноутбука нажать. На выключенном ноуте линукс не ставится, увы.
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|1.6, Аноним (6), 13:34, 14/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Вместо Pulseaudio напрямую используется ALSA. Применен свой скрипт для решения проблемы с приоритетом HDMI звуковых карт.
1) Создай проблему
2) Героически реши её
Блин, когда уже все перейдут на трубопровод? На обеих моих компах работает получше любой пульсы.
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|2.11, gumanzoy (?), 13:43, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сборка компактная.
А поддержка звука здесь только для проверки ноутбучных стерео динамиков. С этим ALSA отлично справляется.
speaker-test -c 2 -t wav
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|3.17, Аноним (6), 14:15, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так а чем трубопровод помешает компактности? Не ужели слишком жирный? А хотя да, с ним не было бы необходимости пейсать специальный скрипт. Непорядок!
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|4.18, gumanzoy (?), 14:49, 14/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Действительно у pipewire мало зависимостей. Не смотрел на него. Вот пульса ffmpeg тянет. А у меня в сборке этих libav вообще нет.
В любом случае скрипт меньше весит. Да и кроне него здесь других самописных скриптов тонны. Это же Puppy.
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