На GitHub по ошибке опубликован ключ доступа к базе пользователей Toyota T-Connect

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|2.11, Аноним (-), 11:03, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У тойоты вообще с культурой кодинга не очень. Проверено глючной фирмварью электронного газа и дохлыми водителями. Бывает так что корпорация просто не готова к XXI веку. Это один из тех случаев.
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|1.2, ryoken (ok), 10:34, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>Код по ошибке был опубликован в публичном репозитории в 2017 году и до середины сентября 2022 года утечка оставалась незамеченной.
Вот же шляпы... И как за 5 лет им никто радостей не подстроил? Или подстроили, а эти молчат? :)
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|1.3, Шарп (ok), 10:38, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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В 2к22 всё ещё находятся разрабы, которые коммитят закрытые ключи в репу. Ну вот что ты будешь делать.
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|2.5, Аноним (5), 10:48, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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дэбилы были есть и будут
некоторые из них кстати пишут 2к вместо 20
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|3.12, Аноним (-), 11:07, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Прикольно было когда вот эти кривоглазые фирмварь ECU так же накорябали. Разве не круто когда у авто свое собственное мнение на тему состояния педали газа, не зависящее от вас? :)
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|2.7, AKTEON (?), 10:51, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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(голосом РКН)
А что такого-то ?? Что там скрывать-то от мира и от правительства ??
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|2.8, Аноним (8), 10:51, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что в этом годе такого замечательного что все должны были перестать выкладывать ключи?
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|1.6, Аноним (8), 10:51, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Во какая безопасность 5 лет ключ лежал в открытом доступе и никто им не воспользовался. А вы говорите.
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|2.13, Аноним (-), 11:09, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как проверялось что никто не воспользовался? Они при такой культуре информационных технологий это умеют вообще? В лучшем случае у них формальный комплайнс по бумажкам, а по факту швах.
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|3.16, Аноним (16), 11:15, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пошли бы на чёрный рынок и посмотрели продаются там эти данные или нет. Представляешь так можно было!
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|1.10, хрю (?), 10:57, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Знающие люди давно уже очень давно говорят, что автомобилестроители о безопасности ит имеют очень отдаленное понимание. И отсутствие всякой массовой вирусни объясняется, что это просто нах никому не надо.
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|2.14, Аноним (-), 11:10, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А также экзотичностью и специализированостью топика. Однако если немного копнуть и читануть интересные форумы, потом будет остро хотеться ходить пешком, да и сигналку нестандартную почему-то захочется.
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|2.17, Аноним (16), 11:17, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас будет открыта страшная тайна, но они совсем не занимаются ИТ от слова ваще. У них все делают подрядчики типа Люксофта, EPAM. А там уже адок и содомия постоянная.
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|1.15, burik666 (ok), 11:11, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> После выявления проблемы 17 сентября скомпрометированный ключ был заменён на новый.
а могли сделать 'git rm' и пушнуть это =)
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