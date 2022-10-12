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На GitHub по ошибке опубликован ключ доступа к базе пользователей Toyota T-Connect

12.10.2022 10:06

Автомобилестроительная корпорация Toyota раскрыла сведения о возможной утечке базы пользователей мобильного приложения T-Connect, позволяющего интегрировать свой смартфон с информационной системой автомобиля. Инцидент вызван публикацией на GitHub части исходных текстов сайта T-Connect, в которых оказался ключ доступа к серверу, хранящему персональные данные клиентов. Код по ошибке был опубликован в публичном репозитории в 2017 году и до середины сентября 2022 года утечка оставалась незамеченной.

Используя опубликованный ключ злоумышленники могли получить доступ к базе данных, содержащей email-адреса и управляющие коды более чем 269 тысяч пользователей приложения T-Connect. Разбор ситуации показал, что причиной утечки стала ошибка субподрядчика, занимавшегося разработкой сайта T-Connect. Утверждается, что следов несанкционированного использования размещённого в открытом доступе ключа не выявлено, но компания не может полностью исключить попадание содержимого БД в руки посторонних. После выявления проблемы 17 сентября скомпрометированный ключ был заменён на новый.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57906-toyota
Ключевые слова: toyota, git
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:22, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Тойота - управляй мечтой! Необязательно своей 😏
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 11:03, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тойоты вообще с культурой кодинга не очень. Проверено глючной фирмварью электронного газа и дохлыми водителями. Бывает так что корпорация просто не готова к XXI веку. Это один из тех случаев.
     
     
  • 3.19, Лолштоним (ok), 11:26, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тойота выпускает автомобили, а не занимается кодингом.
     

  • 1.2, ryoken (ok), 10:34, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>Код по ошибке был опубликован в публичном репозитории в 2017 году и до середины сентября 2022 года утечка оставалась незамеченной.

    Вот же шляпы... И как за 5 лет им никто радостей не подстроил? Или подстроили, а эти молчат? :)

     
     
  • 2.9, Lost Inside (ok), 10:57, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Человеческий фактор такой человеческий.
     

  • 1.3, Шарп (ok), 10:38, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    В 2к22 всё ещё находятся разрабы, которые коммитят закрытые ключи в репу. Ну вот что ты будешь делать.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:40, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато дёшево.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:48, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    дэбилы были есть и будут
    некоторые из них кстати пишут 2к вместо 20
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 11:07, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Прикольно было когда вот эти кривоглазые фирмварь ECU так же накорябали. Разве не круто когда у авто свое собственное мнение на тему состояния педали газа, не зависящее от вас? :)
     
  • 2.7, AKTEON (?), 10:51, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (голосом РКН)
    А что такого-то ?? Что там скрывать-то от мира и от правительства ??
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:51, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что в этом годе такого замечательного что все должны были перестать выкладывать ключи?
     

  • 1.6, Аноним (8), 10:51, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во какая безопасность 5 лет ключ лежал в открытом доступе и никто им не воспользовался. А вы говорите.
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 11:09, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как проверялось что никто не воспользовался? Они при такой культуре информационных технологий это умеют вообще? В лучшем случае у них формальный комплайнс по бумажкам, а по факту швах.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:15, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пошли бы на чёрный рынок и посмотрели продаются там эти данные или нет. Представляешь так можно было!
     

  • 1.10, хрю (?), 10:57, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Знающие люди давно уже очень давно говорят, что автомобилестроители о безопасности ит имеют очень отдаленное понимание. И отсутствие всякой массовой вирусни объясняется, что это просто нах никому не надо.
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 11:10, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А также экзотичностью и специализированостью топика. Однако если немного копнуть и читануть интересные форумы, потом будет остро хотеться ходить пешком, да и сигналку нестандартную почему-то захочется.
     
  • 2.17, Аноним (16), 11:17, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас будет открыта страшная тайна, но они совсем не занимаются ИТ от слова ваще. У них все делают подрядчики типа Люксофта, EPAM. А там уже адок и содомия постоянная.  
     

  • 1.15, burik666 (ok), 11:11, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > После выявления проблемы 17 сентября скомпрометированный ключ был заменён на новый.

    а могли сделать 'git rm' и пушнуть это =)

     
  • 1.18, Онаним. (?), 11:23, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не по ошибке, а по девляпсингу.
    Девляпсинг - это не ошибка, это стиль жизни.
     
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