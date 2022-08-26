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Google опубликовал библиотеку для выявления проблемных криптографических ключей

26.08.2022 08:09

Участники Google Security Team опубликовали открытую библиотеку Paranoid, предназначенную для выявления ненадёжных криптографических артефактов, таких как открытые ключи и цифровые подписи, созданных в уязвимых аппаратных (HSM) и программных системах. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Проект может оказаться полезен для косвенной оценки применения алгоритмов и библиотек, в которых имеются известные бреши и уязвимости, влияющие на надёжность формируемых ключей и цифровых подписей, если проверяемые артефакты генерируются недоступными для проверки аппаратным обеспечением или закрытыми компонентами, представляющими собой чёрный ящик. Библиотека также может анализировать наборы псевдослучайных чисел на предмет надёжности их генератора, и по большой коллекции артефактов выявлять неизвестные ранее проблемы, возникающие из-за ошибок при программировании или использовании ненадёжных генераторов псевдослучайных чисел.

При проверке при помощи предложенной библиотеки содержимого публичного лога CT (Certificate Transparency), включающего сведения о более чем 7 миллиардах сертификатов, не выявлено проблемных открытых ключей на основе эллиптических кривых (EC) и цифровых подписей на базе алгоритма ECDSA, но найдены проблемные открытые ключи на базе алгоритма RSA. В частности, выявлено 3586 ненадёжных ключей, сгенерированных кодом с неисправленной уязвимостью CVE-2008-0166 в OpenSSL-пакете для Debian, 2533 ключей, связанных с уязвимостью CVE-2017-15361 в библиотеке Infineon, и 1860 ключей с уязвимостью, связанной с поиском наибольшего общего делителя (GCD). Информация об остающихся в обиходе проблемных сертификатах направлена удостоверяющим центрам для их отзыва.



  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Выявлен метод клонирования ключей из криптографических токенов на базе чипов NXP
  3. OpenNews: Mozilla внедряет CRLite для проверки проблемных TLS-сертификатов
  4. OpenNews: Google вводит в Chrome обязательное логирование для SSL-сертификатов
  5. OpenNews: Отобранный NIST постквантовый криптоалгоритм SIKE оказался не защищён от взлома на обычном компьютере
  6. OpenNews: Дэниэл Бернштейн подал в суд из-за утаивания NIST информации о постквантовых криптоалгоритмах
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57679-crypto
Ключевые слова: crypto, google
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 09:36, 26/08/2022 Скрыто модератором
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  • 2.2, anonymous (??), 09:38, 26/08/2022 Скрыто модератором
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  • 2.4, Жироватт (ok), 09:48, 26/08/2022 Скрыто модератором
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  • 2.6, пох. (?), 09:55, 26/08/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.3, Аноним (3), 09:46, 26/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    Хоть кто-то пишет полезный софт.
     
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 09:52, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем полезность?
    Нет, кроме шуток, в чем полезность, если реальные проблемы с т.н. "криптоартефактами" будут скрывать по просьбе незаметного человечка из комнаты 101А.
     
     
  • 3.8, Аноним (3), 10:03, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не менее реальные проблемы, о которых любители сферического дебиана могут и не знать. Чем больше проблем, тем более широкий круг лиц может их использовать.
     

  • 1.7, Аноним (-), 10:01, 26/08/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда перепишут на раст?
     
  • 1.9, Бывалый смузихлёб (?), 10:21, 26/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    >  Информация об остающихся в обиходе проблемных сертификатах направлена удостоверяющим центрам для их отзыва

    Самое примечательно как всегда в конце. Почти как в той песне про День Выборов

     

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