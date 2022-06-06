Google предоставил возможность бесплатного производства пробных партий открытых чипов

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|3.48, Аноним (48), 20:15, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не нужно отдавать схемы бесплатно гуглю
и вообще от гугля надо держаться подальше
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|2.25, Аноним (25), 19:03, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Ну серьёзно ты так говоришь как будто бекдоры это что-то плохое. Но они ведь есть везде, просто тут будет от другой фирмы. Главное чтобы тебе от них ничего не было. Это из разряда зачем кататься по льду на катке можно же упасть. Конечно же есть вероятность что ты упадешь, но зато как ты весело покатаешься. А можно и не упасть.
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|2.16, Ooiiii (?), 18:48, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я даже загуглил, Елабуга процессор. Ну да, и интелы есть, только на авито с доставочкой.
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|2.6, Аноним (6), 18:23, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто поразительно, насколько одурели от анонимности комментаторы на опеннете. Бесплатное производство про-то-ти-па.
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|1.5, Аноним (6), 18:22, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Разработчик разрабатывает какой-то чип, и выпускает прототип вроде как за счет гугла. Вот он первый успех! Однако, в серию устройство запустит гугол (разработчик не успеет так быстро найти спонсора, и потенциальные инвесторы будут прекрасно понимать перспективы дальнейшей конкуренции). Разработчику предложат работу в гугле, предложат же? (Лея.жпг)
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|2.13, ыы (?), 18:40, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Логично. Когда у тебя куча денег, возможностей - неожиданно приходит понимание что фантазия имеет предел. И нужны идеи...которые желательно перехватить раньше других таких же толстосумов...
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|4.36, Аноним (20), 19:15, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всмысле запомоились? Я перестаю успевать за этими языковыми ново-образованиями.
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|4.37, Аноним (20), 19:16, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Можно ещё за-хлеб-иться, за-табуре-титься. Смысла примерно столько же.
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|2.24, Аноним (26), 19:03, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В этом весь смысл для гугла и связанных с ним компаний.
Бесплатные разработки на которых они смогут наживаться.
С этой инициативой разработчик просто у разбитого корыта останется.
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|2.40, Аноним (39), 19:26, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Типичный пример совкового мышления. Зачем красть у разработчика исходники опенсорсного чипа?
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|3.43, Брат Анон (ok), 19:42, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы сделать раньше, оформить лицензию и послать нафиг разработчика открытого чего-нибудь, не?
Дай-ка подумать... Сценаристы и Голливуд... Производители и патентные тролли... Самостоятельный ремонт и Эппл/ДжонДир...
Да не, глупость какая-то.
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|1.9, Попандопала (?), 18:28, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Клепайте свои инструкции в стиле Риск 5 хоть до опупения,главное чтобы все работало! D
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|3.15, ыы (?), 18:41, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто открытый? Загрузчики в видеоускорителе? В самом деле?
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|5.29, Аноним (25), 19:08, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато ты можешь их обмануть и сделать свой секретный бекдор. Какой-нибудь на рейсах типа spectre или там мелтдаун. А продать эксплойт, когда у тебя твою топологию заберут. Это же чистейший профит.
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|1.19, Аноним (19), 18:55, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я так понимаю, что данная инициатива из той же оперы, что и требование публиковать научные работы в западных изданиях. Узаконенный шпионаж. Хорошая попытка, Гулаг, но нет.
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|1.22, Аноним (25), 18:59, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не устану повторять бойтесь данайцев. Просто бойтесь, любых в независимости от того что они делают. Дары или что-то другое, пофиг. Страх это то что вас спасёт от их действий.
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|1.23, Аноним (26), 19:00, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Бесплатно производится только пробная партия чипов. Разработчик получает только 50 штук.
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|3.34, Аноним (20), 19:11, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>На один mvp хватит
>Минимально жизнеспособный продукт (англ. minimum viable product, MVP)
Предлагаю аббревиатура МЖП🤪
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|2.30, Аноним (20), 19:08, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати да, в тексте новости ни слова о минимальной партии. А это имеет значение.
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|2.35, Попандопала (?), 19:11, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Та ппц,будет база открытых ништяков как вы любите. Печатайте в другом месте эти чипы. То стонут нет открытых,то все захапает Гугла, а вы у кого хотите захапать? D Один только честный с коментом про открытие Эльбруса и захапывание был.
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|3.38, Аноним (20), 19:20, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я знаю у кого захапать, только не знаю у кого захапать денег на производство SoC ну и всего остального. Смартфон с открытым ЦПУ и GNU/Linux, вот только где денег взять.
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|1.41, Аноним (41), 19:33, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Корпарасы никогда ничего не делают просто так!
Ага, а потом на основе чужой работы запилят своё, всё закроют, изменят лицензию и заработают миллиарды ибо лицензия позволяет! Помоему только конченный идиот не понимает этого! Вложить минимум заработать максимум!
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|1.45, Аноним (26), 19:49, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В случае с софтом все средства производства - у разработчика, может создать сколько угодно своей копий программы.
С открытыми чипами у разработчика какие-то коды для производства - но сами чипы получать в неограниченных количествах он не сможет.
Из-за этой разницы открытые разработки чипов очень плохо стартуют, интереса у разработчиков дарить дядям с деньгами свои разработки очень мало.
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|2.47, Попандопала (?), 20:05, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как же влажные фантазии про осутствие me и амдэшных зондов? Не,вы давайте подарите людям это странное счастье,а сами можете и на шее у жен посидеть. Зато на Опеннете похвалят.
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