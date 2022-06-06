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Google предоставил возможность бесплатного производства пробных партий открытых чипов

06.06.2022 18:02

Google в сотрудничестве с производственными компаниями SkyWater Technology и Efabless запустил инициативу, позволяющую разработчикам открытого аппаратного обеспечения бесплатно изготовить развиваемые ими чипы. Инициатива нацелена на стимулирование развития открытого аппаратного обеспечения, сокращение издержек при разработке открытых проектов и упрощение взаимодействия с заводами, осуществляющими производство. Благодаря инициативе любой желающий может начать разрабатывать собственные специализированные чипы, не опасаясь больших издержек на производство начальных прототипов. Все затраты на производство, упаковку и доставку берёт на себя Google.

Заявки на включение в программу бесплатного производства можно отправлять раз в два месяца. Ближайший слот будет закрыт 8 июня, а успевшие попасть в него чипы будут готовы 30 августа и отправлены авторам 18 октября. Из поданных заявок на отбирается 40 проектов (если поданных заявок окажется меньше 40 - то все прошедшие проверку на корректность будут запущены в производство). По результатам производства разработчик получит 50 чипов и 5 плат с установленными чипами.

Заявки принимаются только от проектов полностью распространяемых под открытыми лицензиями, не обременённых соглашениями о неразглашении (NDA) и не ограничивающими область использования своих продуктов. Данные для производства должны передаваться в формате GDSII, проходить предоставляемый тестовый набор и воспроизводиться из исходных проектных файлов (т.е. заявить открытый проект, а передать для производства макет проприетарного не получится).

Для упрощения разработки открытых чипов предлагаются следующие открытые инструменты:

  • SkyWater PDK (Process Design Kit), инструментарий, описывающий используемый на заводе SkyWater техпроцесс 130nm (SKY130) и позволяющий подготовить необходимые для производства микросхем проектные файлы.
  • OpenLane - набор компонентов для автоматизированного преобразования RTL-схемотехники специализированных чипов (ASIC) в формат GDSII, используемый на фабриках для изготовления микросхем.
  • XLS (Accelerated HW Synthesis) - инструментарий для синтеза проектных файлов с аппаратной начинкой чипов, соответствующих предоставленному высокоуровневому описанию необходимой функциональности, оформленному в стиле разработки программного обеспечения.
  • Набор правил для сборочной системы Bazel с поддержкой открытых инструментов (Yosys, Verilator, OpenROAD) для работы с языками описания оборудования (Verilog, VHDL, Chisel, nMigen).
  • OpenROAD - фреймворк для автоматизации процесса разработки открытых микросхем.
  • Verible - набор инструментов для разработки на языке Verilog, включая парсер, систему форматирования стиля и linter.


  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Опубликован HPVM 2.0, компилятор для CPU, GPU, FPGA и аппаратных ускорителей
  3. OpenNews: Blacksmith - новая атака на память DRAM и чипы DDR4
  4. OpenNews: Facebook разработал открытую PCIe-карту с атомными часами
  5. OpenNews: Инициатива по развитию открытых проектов для FPGA
  6. OpenNews: Представлена платформа Precursor для создания свободных мобильных устройств
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57304-chip
Ключевые слова: chip, openhardware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:11, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Звучит будто бы прекрасно, но есть один нюанс...
     
     
  • 2.14, Ooiiii (?), 18:40, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весь код должен быть *опоскриптах?
     
  • 2.21, Robin Hood (?), 18:58, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > но есть один нюанс...

    Не нужно.

     
     
  • 3.48, Аноним (48), 20:15, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не нужно отдавать схемы бесплатно гуглю
    и вообще от гугля надо держаться подальше
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:20, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Бэкдоры всем! Даром! У пусть никто не уйдет обиженным!
     
     
  • 2.8, cloud (??), 18:25, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ... это просто аналитика , это же совсем другое
     
  • 2.25, Аноним (25), 19:03, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Ну  серьёзно ты так говоришь как будто бекдоры это что-то плохое. Но они ведь есть везде, просто тут будет от другой фирмы. Главное чтобы тебе от них ничего не было. Это из разряда зачем кататься по льду на катке можно же упасть. Конечно же есть вероятность что ты упадешь, но зато как ты весело покатаешься.  А можно и не упасть.  
     

  • 1.3, user90 (?), 18:20, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > 130nm

    В какой-то елабуге так тоже смогут))

     
     
  • 2.16, Ooiiii (?), 18:48, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я даже загуглил, Елабуга процессор. Ну да, и интелы есть, только на авито с доставочкой.
     

  • 1.4, danonimous (?), 18:21, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Предлагаю открыть архитектуру Эльбрус и заказать у них бесплатное производство.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:23, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто поразительно, насколько одурели от анонимности комментаторы на опеннете. Бесплатное производство про-то-ти-па.
     
  • 2.7, user90 (?), 18:23, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    L'брус
     
     
  • 3.12, ыы (?), 18:37, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Бендер Родригес знает в них толк :)
     
  • 2.17, Ooiiii (?), 18:50, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "слишком поздно"
     
  • 2.26, Аноним (26), 19:04, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там размер чипа сильно ограничен. Для Эльбруса не вариант.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 19:21, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В 1м² не помещается? ;)
     

  • 1.5, Аноним (6), 18:22, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Разработчик разрабатывает какой-то чип, и выпускает прототип вроде как за счет гугла. Вот он первый успех! Однако, в серию устройство запустит гугол (разработчик не успеет так быстро найти спонсора, и потенциальные инвесторы будут прекрасно понимать перспективы дальнейшей конкуренции). Разработчику предложат работу в гугле, предложат же? (Лея.жпг)
     
     
  • 2.13, ыы (?), 18:40, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Логично. Когда у тебя куча денег, возможностей - неожиданно приходит понимание что фантазия имеет предел. И нужны идеи...которые желательно перехватить раньше других таких же толстосумов...
     
  • 2.20, Аноним (20), 18:56, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется, Гугл легче нанять разрабочка.
     
     
  • 3.31, DeerFriend (?), 19:08, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Амазону и Микрософту тоже было легче, но увы, запомоились в аналогичных делах.
     
     
  • 4.36, Аноним (20), 19:15, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всмысле запомоились? Я перестаю успевать за этими языковыми ново-образованиями.
     
  • 4.37, Аноним (20), 19:16, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно ещё за-хлеб-иться, за-табуре-титься. Смысла примерно столько же.
     
  • 2.24, Аноним (26), 19:03, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В этом весь смысл для гугла и связанных с ним компаний.
    Бесплатные разработки на которых они смогут наживаться.
    С этой инициативой разработчик просто у разбитого корыта останется.
     
  • 2.40, Аноним (39), 19:26, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типичный пример совкового мышления. Зачем красть у разработчика исходники опенсорсного чипа?
     
     
  • 3.43, Брат Анон (ok), 19:42, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы сделать раньше, оформить лицензию и послать нафиг разработчика открытого чего-нибудь, не?
    Дай-ка подумать... Сценаристы и Голливуд... Производители и патентные тролли... Самостоятельный ремонт и Эппл/ДжонДир...
    Да не, глупость какая-то.
     

  • 1.9, Попандопала (?), 18:28, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Клепайте свои инструкции в стиле Риск 5 хоть до опупения,главное чтобы все работало! D
     
  • 1.10, Первая буква (?), 18:30, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > при разработке открытых проектов и упрощение взаимодействия с зондами,

    показалось

     
     
  • 2.11, Попандопала (?), 18:35, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они же открытые,штампуйте со своими зондами.
     
     
  • 3.15, ыы (?), 18:41, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто открытый? Загрузчики в видеоускорителе? В самом деле?
     
     
  • 4.27, Попандопала (?), 19:04, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чипы.
     
     
  • 5.29, Аноним (25), 19:08, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато ты можешь их обмануть и сделать свой секретный бекдор. Какой-нибудь на рейсах типа spectre или там мелтдаун.  А продать эксплойт, когда у тебя твою топологию заберут. Это же чистейший профит.  
     

  • 1.18, Аноним (18), 18:55, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну теперь то Гугл хороший? Или опять неладно?
     
     
  • 2.32, DeerFriend (?), 19:09, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    неладно
     

  • 1.19, Аноним (19), 18:55, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так понимаю, что данная инициатива из той же оперы, что и требование публиковать научные работы в западных изданиях. Узаконенный шпионаж. Хорошая попытка, Гулаг, но нет.
     
  • 1.22, Аноним (25), 18:59, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не устану повторять бойтесь данайцев. Просто бойтесь, любых в независимости от того что они делают. Дары или что-то другое, пофиг.  Страх это то что вас спасёт от их действий.  
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 19:58, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Страх это то что вас спасёт от их действий

    Разум, не?

     

  • 1.23, Аноним (26), 19:00, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бесплатно производится только пробная партия чипов. Разработчик получает только 50 штук.
     
     
  • 2.28, Аноним (25), 19:06, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и норм.  Это даже больше чем 0.  На один mvp хватит
     
     
  • 3.34, Аноним (20), 19:11, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На один mvp хватит
    >Минимально жизнеспособный продукт (англ. minimum viable product, MVP)

    Предлагаю аббревиатура МЖП🤪

     
  • 2.30, Аноним (20), 19:08, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да, в тексте новости ни слова о минимальной партии. А это имеет значение.
     
     
  • 3.42, Аноним (26), 19:36, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поправили новость по моим) предложениям.
     
  • 2.35, Попандопала (?), 19:11, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та ппц,будет база  открытых ништяков как вы любите. Печатайте в другом месте эти чипы. То стонут нет открытых,то все захапает Гугла, а вы у кого хотите захапать? D Один только честный с коментом про открытие Эльбруса и захапывание был.
     
     
  • 3.38, Аноним (20), 19:20, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я знаю у кого захапать, только не знаю у кого захапать денег на производство SoC ну и всего остального. Смартфон с открытым ЦПУ и GNU/Linux,  вот только где денег взять.
     
     
  • 4.44, Анончик (?), 19:46, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же где и все берут - у потребителя
     

  • 1.33, Аноним (26), 19:10, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нормальмая инициатива для студенческих проектов.
     
  • 1.41, Аноним (41), 19:33, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Корпарасы никогда ничего не делают просто так!
    Ага, а потом на основе чужой работы запилят своё, всё закроют, изменят лицензию и заработают миллиарды ибо лицензия позволяет! Помоему только конченный идиот не понимает этого! Вложить минимум заработать максимум!
     
  • 1.45, Аноним (26), 19:49, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В случае с софтом все средства производства - у разработчика, может создать сколько угодно своей копий программы.
    С открытыми чипами у разработчика какие-то коды для производства - но сами чипы получать в неограниченных количествах он не сможет.
    Из-за этой разницы открытые разработки чипов очень плохо стартуют, интереса у разработчиков дарить дядям с деньгами свои разработки очень мало.
     
     
  • 2.47, Попандопала (?), 20:05, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же влажные фантазии про осутствие me и амдэшных зондов? Не,вы давайте подарите людям это странное счастье,а сами можете и на шее у жен посидеть. Зато на Опеннете похвалят.
     
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