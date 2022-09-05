The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Представлена распределённая операционная система DBOS, работающая поверх СУБД

05.09.2022 18:27

Представлен проект DBOS (DBMS-oriented Operating System), развивающий новую операционную систему для выполнения масштабируемых распределённых приложений. Особенностью проекта является использование СУБД для хранения приложений и состояния системы, а также организация доступа к состоянию только через транзакции. Проект развивается исследователями из Массачусетского технологического института, Висконсинского и Стэнфордского университетов, университета Карнеги-Меллона и компаний Google и VMware. Наработки распространяются под лицензией MIT.

Компоненты для взаимодействия с оборудованием и низкоуровневые сервисы управления памятью вынесены в микроядро. Предоставляемые микроядром возможности используются для запуска слоя с СУБД. Высокоуровневые системные сервисы, обеспечивающие выполнение приложений, взаимодействуют только с распределённой СУБД и отделены от микроядра и специфичных для конкретной системы компонентов.

Построение поверх распределённой СУБД позволяет сделать системные сервисы изначально распределёнными и не привязанными к конкретному узлу, что отличает DBOS от традиционных кластерных систем, в которых на каждом узле выполняется собственный экземпляр операционной системы, поверх которой запускаются отдельные кластерные планировщики, распределённые ФС и сетевые менеджеры.

Отмечается, что использование в качестве основы DBOS современных распределённых СУБД, хранящих данные в оперативной памяти и поддерживающих транзакции, таких как VoltDB и FoundationDB, способно обеспечить производительность, достаточную для эффективного выполнения многих системных сервисов. В СУБД в том числе могут размещаться данные планировщика, файловой системы и IPC. При этом СУБД отлично масштабируются, обеспечивают атомарность и изолированность транзакций, могут управлять петабайтами данных, предоставляют инструменты для управления доступом и отслеживания потоков данных.

Из достоинств предложенной архитектуры называется значительное расширение возможностей аналитики и снижение сложности кода за счёт использования в сервисах операционной системы обычных запросов к СУБД, на сторону которой выносится реализация транзакций и средств для обеспечения высокой доступности (подобная функциональность может быть реализована на стороне СУБД один раз и использована в ОС и приложениях).

Например, кластерный планировщик может сохранять информацию о задачах и обработчиках в таблицах СУБД и реализовывать операции планирования как обычные транзакции, смешивая императивный код и SQL. Применение транзакций упрощает решение таких проблем, как управление многопоточностью и восстановление после сбоев, так как транзакции гарантируют согласованность и устойчивость состояния. В контексте примера с планировщиком транзакции позволяют организовать одновременный доступ к совместно используемым данным и гарантировать сохранение целостности состояния в случае сбоев.

Предоставляемые в СУБД механизмы ведения логов и анализа данных могут применяться для отслеживания доступа и изменения состояния приложений, мониторинга, отладки и поддержания безопасности. Например, после обнаружения несанкционированного доступа к системе можно через выполнение SQL-запросов определить масштаб утечки, выявив все операции, сделанные процессами, получившими доступ к конфиденциальной информации.

Проект разрабатывается уже более года и находится на стадии создания прототипов отдельных компонентов архитектуры. В настоящее время подготовлен прототип работающих поверх СУБД сервисов операционной системы, таких как ФС, IPC и планировщик, а также развивается программное окружение, предоставляющее интерфейс для запуска приложений на базе модели FaaS (function-as-a-service).

На следующей стадии разработки планируется предоставить полноценный программный стек для распределённых приложений. В качестве СУБД в экспериментах пока используется VoltDB, но ведётся обсуждение создания собственного слоя для хранения данных или реализации недостающих возможностей в существующих СУБД. На стадии обсуждения также находится вопрос, какие компоненты должны выполняться на уровне ядра, а какие можно реализовать поверх СУБД.

  1. Главная ссылка к новости (https://dbos-project.github.io...)
  2. OpenNews: Доступна документо-ориентированная СУБД MongoDB 6.0
  3. OpenNews: Яндекс открыл код распределённой СУБД YDB, поддерживающей SQL
  4. OpenNews: Выпуск rqlite 7.0, распределённой отказоустойчивой СУБД на основе SQLite
  5. OpenNews: Первый публичный выпуск распределённой файловой системы JuiceFS
  6. OpenNews: Компания Alibaba открыла код распределённой СУБД PolarDB, основанной на PostgreSQL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57735-dbos
Ключевые слова: dbos, database
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:27, 05/09/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.2, Барецкий (?), 21:31, 05/09/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.3, Егор (??), 21:32, 05/09/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:33, 05/09/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.6, YetAnotherOnanym (ok), 21:36, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, к тому шло... Когда "что-то" работает на множестве узлов, и надо как-то координировать работу этого "чего-то" на этих узлах, то почему бы не использовать обкатанные технологии распределённых БД. Это напрашивается само собой.
     
  • 1.7, topin89 (ok), 21:40, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Будет интересно увидеть, когда допилят, сильно ли упадёт производительность. Что-то не верится, что лишь слегка.
     
  • 1.9, Аноним (9), 21:43, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поверх эфира запустят?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:54, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эфир с своим POS уже таки в фрод скатывается, при том буквально вот-вот, на днях. Просто офигенная схема, и совсем не фрод, когда узкая клика создателей узурпирует все коины сгенереные системой по сути, а потом их раздает, дескать. А такое "платежное средство" с самозваными рокфеллерами изниоткуда - точно нужно? Да и все эти смартконтракты и проч интересны узкой группе лиц. Обычным смертным вообще сложно объяснить что это такое и как работает, при всей забавности идеи. К тому же с учетом того что там произвольная логика - всегда есть риск что вас немного лоханут, вкрутив там что-нибудь с заподвыподвертом, и если вы не махровый кодер и реверсер, можно на раз пролететь.
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:52, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не совсем на "поверх эфира", но, уже есть проект unix поверх блокчейна:
    https://github.com/tonlabs/tonix
     
  • 1.11, Минона (ok), 22:06, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ОС поверх распределённой СУБД.

    Интересно…
    Чем из 3 составляющих САР они пожертвовали?

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:01, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозгами.
     

  • 1.12, pashev.ru (?), 22:13, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    BSOD?
     
  • 1.13, AntonAlekseevich (ok), 22:48, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    #НаконецТоПрекратитсяГеморройСВыборомОСДляСУБД #Нет
     
  • 1.15, Аноним (16), 23:00, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие ещё СУБД и транзанкции?!!! Каждому по лопате и всю жизнь выращивать картошку. А то иш, сервисов они захотели!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру