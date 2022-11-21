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Micron опубликовал движок хранения HSE 3.0, оптимизированный для SSD-накопителей

21.11.2022 22:27

Компания Micron Technology, специализирующаяся на производстве DRAM и флеш-памяти, опубликовала выпуск движка хранения HSE 3.0 (Heterogeneous-memory Storage Engine), разработанный с учётом специфики использования на SSD-накопителях и постоянной памяти (NVDIMM). Движок выполнен в форме библиотеки для встраивания в другие приложения и поддерживает обработку данных в формате ключ-значение. Код HSE написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0.

HSE оптимизирован не только для достижения максимальной производительности, но и для обеспечения долговечности работы различных классов SSD-накопителей. Высокая скорость работы достигается за счёт гибридной модели хранения - наиболее актуальные данные кэшируются в ОЗУ, что снижает число обращений к накопителю. Движок может применяться для низкоуровневого хранения данных в NoSQL СУБД, программных хранилищах (SDS, Software-Defined Storage) типа Ceph и Scality RING, платформах для обработки больших объёмов данных (Big Data), системах высокопроизводительных вычислений (HPC), устройствах интернета вещей (IoT) и решениях для систем машинного обучения. В качестве примера интеграции движка в сторонние проекты подготовлен вариант документно-ориентированной СУБД MongoDB, переведённый на использование HSE.

Основные возможности HSE:

  • Поддержка типовых и расширенных операторов для обработки данных в формате ключ/значение;
  • Полная поддержка транзакций с возможностью изоляции срезов хранилища через создание снапшотов (снапшоты также могут применяться для поддержания независимых коллекций в одном хранилище);
  • Возможность использования курсоров для перебора данных в представлениях на основе снапшота;
  • Модель данных, оптимизированная для смешанных типов нагрузки;
  • Гибкие механизмы управления надёжностью хранения;
  • Настраиваемые схемы оркестровки данных (распределения по разным типам памяти, присутствующим в хранилище);
  • Библиотека с C API, которая может динамически связываться с любыми приложениями. Наличие привязок для Python и Java;
  • Поддержка хранения ключей и данных в сжатом виде.
  • Возможность масштабирования до терабайтов данных и сотен миллиардов ключей в хранилище;
  • Эффективная обработка тысяч параллельных операций;
  • Возможность использования в одном хранилище SSD-накопителей разных классов для оптимизации производительности и продления срока службы накопителя.



Значительное изменение номера версии в HSE 3.0 вызвано наличием изменений в API, CLI, параметрах конфигурации, REST-интерфейсе и формате хранения, нарушающих обратную совместимость. При подготовке нового выпуска основное внимание было уделено оптимизации хранения данных для повышения производительности при некоторых важных видах нагрузки. Среди наиболее заметных улучшений:

  • Производительность операций с курсором теперь не зависит от длины фильтра, что позволяет без снижения пропускной способности перебирать ключи, используя курсор с произвольными фильтрами.
  • Увеличена производительность чтения и записи в ситуациях использования монотонно увеличивающихся ключей, например, при хранении срезов значений параметров, записываемых через определённые промежутки времени, в системах мониторинга, финансовых платформах и системах опроса состояний датчиков.
  • В API предоставлена возможность управления сжатием на уровне отдельных значений, что позволяет держать в одном хранилище как сжатые, так и несжатые записи.
  • Добавлены новые режимы открытия KVDB, позволяющие формировать запросы к БД в хранилищах, доступных только на чтение.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/hse-project...)
  2. OpenNews: Новая проблема в SSD-накопителях HPE, приводящая к потере данных через 40000 часов
  3. OpenNews: Facebook выпустил модуль Flashcache 3.0 для организации кэширования на SSD-накопителях
  4. OpenNews: Доступен dm-writeboost, Linux-модуль для кэширования на SSD-накопителях
  5. OpenNews: Система кэширования на SSD-накопителях BCache претендует на включение в ядро Linux
  6. OpenNews: Micron открыл код движка хранения HSE, оптимизированного для SSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58165-hse
Ключевые слова: hse, micron, nosql, mongo, ssd, memory
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:52, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    "наиболее актуальные данные кэшируются в ОЗУ, что снижает число обращений к накопителю"

    идея поражает своей новизной

     
     
  • 2.2, анонимус (??), 22:56, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и че дальше?
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 23:23, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Очевидно, что всё будет храниться в памяти, ssd станет вечным, а скорость неописуемой. Всё как ты хотел. Сможешь даже вытащить его из компа и положить рядом, чтобы радовал глаз своей скоростью и надёжностью.
     
     
  • 4.7, анонна (?), 23:54, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    верно и при этом производители памяти смогут хорошо навариться на увеличенном её расходе = требования к железу станут опять выше. как видим и производителям и этим махинаторам все на руку)) ура прогресс.. или регресс? в лине разделяемые библиотеки кажись как раз для борьбы с "ожирением" системы придумали? ждем ноухау - разделяемые куски операционной системы)) ну там системд-ядро или системд выполняющая его функции? короче все счастливы и у всех есть повод поживиться еще раз))
     
  • 4.27, Аноним (-), 02:04, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сможешь даже вытащить его из компа и положить рядом, чтобы радовал глаз своей
    > скоростью и надёжностью.

    Вот только после ребута или слета питания будет какая-то подстава, которой SSD не подвержен.

     

  • 1.3, pashev.ru (?), 23:21, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В чём суть «оптимизаций»? Есть сравнения с другими? Насколько дольше проживёт флэшка с этой библиотекой, чем с другой?
     
  • 1.11, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:25, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему новость о новай версии sqlite - в мини-новостях, а какая-то известная в "узких кругах" HSE в главных?
     
  • 1.14, AleksK (ok), 00:28, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Высокая скорость работы достигается за счёт гибридной модели хранения - наиболее актуальные данные кэшируются в ОЗУ

    Почти все актуальные операционные системы так делают. Более у того у всех жестких дисков хоть HDD хоть SSD есть кэш под эти цели.

     
  • 1.19, Аноним (19), 00:48, 22/11/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.24, Аноним (-), 01:19, 22/11/2022 Скрыто модератором
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  • 3.29, Аноним (-), 02:06, 22/11/2022 Скрыто модератором
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  • 4.30, Аноним (30), 02:11, 22/11/2022 Скрыто модератором
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  • 5.35, Аноним (35), 03:22, 22/11/2022 Скрыто модератором
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