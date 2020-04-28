Micron открыл код движка хранения HSE, оптимизированного для SSD

2.10 , Аноним ( 10 ), 12:54, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Что есть аварийное выключение? Такого не существует в природе.

3.12 , Аноним ( 8 ), 13:07, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Выключение сервера из розетки. Да представь сервера подключаются в физическую розетку, а не летают в облаках вместе с птицами.

4.15 , Аноним ( 10 ), 13:17, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Импосибру, такого не бывает. Абсолютно невероятный кейс.

3.13 , Аноним ( 13 ), 13:07, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну давай назовем как "аварийный останов". Такое в природе существует

4.16 , Аноним ( 10 ), 13:18, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оправданием может служить только попадание тактического ядерного заряда прямиком в датацентр.

2.11 , Аноним ( 6 ), 13:06, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кэширование записи в озу позволяет значительно снизить объем записываемых данных. Непредвиденное выключение приведет только к потере этих закэшированных данных. И это нормально.

Главное чтобы у адинистратора были рычаги, чтобы выставить в зависимости от критичности данных размер этого буфера.

3.14 , Аноним ( 8 ), 13:11, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну не знаю, некоторые файловые системы от такого разваливаются. А тут база данных и тут возможно варианты.

4.19 , нах. ( ? ), 14:15, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вариантов в любом случае возможны ровно два: мы сохраняем транзакционную целостность, подтверждая программе факт фиксации изменения на персистентном носителе, или мы на нее плюем. (необратимая порча базы/fs все равно возможна - для этого (надеюсь) у нас был бэкап?) Во втором случае вполне можно сохранить (или восстановить, в конце-концов) _структурную_ целостность базы (или fs) - но нет никакой возможности сказать, какие операции теперь надо переделать или считать не происходившими. Потому что мы это теперь никак не узнаем. Эти данные потеряны, нет их. Нигде нет. Вот зарплату нашему прохфессору кислых щей к счету приплюсовали, но эта ячейка осталась только в памяти. А из счета его работодателя уже вычли, и эта информация (ну, так получилось) уже попала на носитель. А с базой у нас все в порядке.

Вариант интересней - мы уже начали туда писать, и вдруг питание йок, указатель на блок обновился, но содержимое блока - мусор с диска. Опа, оказывается, прохфессор в этом месяце не только не заработал ничего, но и торчит банку пятнадцать миллиардов. Блок на диске - существует, причин не доверять содержимому нет, прохфессор, пройдите на эстакаду. Вместо адреса блока на диске в указателе лежит -1? Профессора не существует вообще, эктерминационная команда выехала для установления структурной целостности мироздания. Чтобы таких вещей не происходило - используются transaction logs и трехступенчатая запись. И любая база, даже такая которой деньги доверять нельзя - пишет их с O_DIRECT, чтобы быть абсолютно точно уверенной, что если запись вернула OK - данные попали на диск, а не в воздухе повисли. 3.17 , нах. ( ? ), 13:52, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Кэширование записи в озу позволяет значительно снизить объем записываемых данных. спасибо, профессор, а можно мы вас опять заморозим? Ваша лекция о модных научных тенденциях 1962го года будет актуальна лет через 150. Сейчас, в начале 21 века, writeback cache признан крайне малоэффективным, если что. Особенно вот на модных нынче persistent ram он "полезен", ага. > Непредвиденное выключение приведет только к потере этих закэшированных данных. И это нормально. нет, это ненормально, если эти данные вообще были для чего-то нужны. Если они не были нужны ни для чего - их тем более незачем было кэшировать. Давайте, для понимания, мы потеряем вашу зарплату - ну а чо такова, сервер непредвиденно выключился, перевод денег вашему работодателю мы подтвердить успели, а вам - вот, дырка от бублика.