Организация прослушивания через проходящий в помещении оптический кабель

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|1.1, dullish (ok), 12:19, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Какая прелесть... Что-то мне подсказывает, в спецслужбах китайцам будут не очень благодарны за такой слив.
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|2.21, myhand (ok), 14:21, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потцему? Я бы поставил на то, что слив был по велению партии и правительства. Дескать, мы могем вас вот так. Что значит а еще как?
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|2.25, Аноним (25), 14:40, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да через любой IoT с проприетарной прошивкой без заморочек с организацией побочного физического канала.
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|1.4, Самый Лучший Гусь (?), 12:38, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем такие сложности, когда уже давно умеют через вибрации окон и бетонных перекрытий подслушиват?. А когда такое не провернуть - можно кота с микрофоном отправить.
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|2.9, Аноним (9), 12:53, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ручку с микрофоном подкинуть - классика направления. Правда, реализации от чайников ловятся в два счета элементарным детектором поля... если он у вас, конечно, был.
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|2.10, Аноним (-), 12:57, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> можно кота с микрофоном отправить
Можно мастера отправить для (вне)планового техосмотра (настройки) противопожарных датчиков.
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|2.19, Аноним (19), 14:18, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще в прошлом веке научились подавлять вибрацию окон. А уж защите от котов несколько миллионов лет. Тут главное желание.
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|1.6, Шарп (ok), 12:45, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Молодец товарищ исследователь. Теперь мы смочь прослушать проклятый капиталист. Вот тебе твоя чашка рис и кошка-жена.
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|1.7, Microsoft (?), 12:45, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понял меры по противодействию. Не лучше ли поставить на входе в здание оптический повторитель, который прочитает и заново закодирует сигнал? Не говоря уже о том, что бы просто использовать медь внутри здания.
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|2.13, Аноним (-), 13:06, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не понял меры по противодействию.
С внешним враждебным миром взаимодействовать только через специальный объект/помещение - шлюз.
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|1.11, Alex5Anc (ok), 12:59, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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3 метра открытой опты в помещении... мне одному кажется, что тут что-то не так?
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|1.14, Страдивариус (?), 13:09, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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15 лет назад я слышал байку, что когда для правительственной связи оптоволокно прокладывают, то его красят перед этим чёрной краской. Вот оно чё, Михалыч!
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|1.15, mos87 (ok), 13:15, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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лол в России давным давно установлено, где нужно решать Серьёзные Вопросы(тм) - в бане)) и не зря.
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|2.20, Аноним (19), 14:20, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато ты можешь прослушать Васяна который себе оптику от Ростелекома кинул. Через открытые щитки где может лазить кто угодно.
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|1.26, Аноним (26), 14:40, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В ходе эксперимента удалось полностью распознать звучащую речь при наличии в помещении перед модемом трехметрового открытого куска оптического кабеля (FTTH).
Эх, теперь нельзя даже потрындеть перед открытым участком оптического кабеля (FTTH).
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