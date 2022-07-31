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Организация прослушивания через проходящий в помещении оптический кабель

31.07.2022 11:42

Группа исследователей из университета Цинхуа (Китай) разработала технику прослушивания разговоров в помещении, в котором проходит оптический кабель, например, используемый для подключения к интернету. Звуковые колебания создают перепады давления воздуха, из-за которых возникают микровибрации в оптическом кабеле, модулируемые с передаваемой по кабелю световой волной. Возникающие искажения можно проанализировать на достаточно большом расстоянии при помощи лазерного интерферометра Маха-Цендера.

В ходе эксперимента удалось полностью распознать звучащую речь при наличии в помещении перед модемом трехметрового открытого куска оптического кабеля (FTTH). Измерение производилось на расстоянии 1.1 км от находящегося в подслушиваемом помещении конца кабеля. Дальность прослушивания и возможность фильтрации помех коррелирует с длиной находящегося в помещении кабеля, т.е. при уменьшении длины кабеля в помещении уменьшается и максимальное расстояние с которого возможно прослушивание.

Показано, что определение и восстановление звукового сигнала в сетях оптической связи может быть реализовано скрытно, незаметно для объекта прослушивания и без нарушения используемых коммуникационных функций. Для незаметного вклинивание в канал связи исследователями был задействован мультиплексор с разделением по длине волны (WDM, Wavelength Division Multiplexer). Дополнительное снижение уровня фонового шума достигается через балансировку плеч интерферометра.

В качестве мер для противодействия прослушиванию называется сокращение длины находящегося в помещении оптического кабеля и размещение кабеля в жёстких кабель-каналах. Для снижения эффективности прослушивания также можно использовать при подключении наклонные оптические разъёмы APC (Angled Physical Connect) вместо коннекторов с плоским торцом (PC). Для производителей оптических кабелей рекомендовано использовать в качестве покрытия оптоволокна материалы с высоким модулем упругости, такие как металл и стекло.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57580-optic
Ключевые слова: optic, microphone
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 12:19, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какая прелесть... Что-то мне подсказывает, в спецслужбах китайцам будут не очень благодарны за такой слив.
     
     
  • 2.21, myhand (ok), 14:21, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потцему?  Я бы поставил на то, что слив был по велению партии и правительства.  Дескать, мы могем вас вот так.  Что значит а еще как?
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:26, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так это древний канал утечки, кому надо давно уже закрыли его
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:30, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А подсматривать через холодильник??
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 12:51, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    окей гугл
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:37, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сверху на шкафу
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:40, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да через любой IoT с проприетарной прошивкой без заморочек с организацией побочного физического канала.
     

  • 1.4, Самый Лучший Гусь (?), 12:38, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем такие сложности, когда уже давно умеют через вибрации окон и бетонных перекрытий подслушиват?. А когда такое не провернуть - можно кота с микрофоном отправить.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:53, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ручку с микрофоном подкинуть - классика направления. Правда, реализации от чайников ловятся в два счета элементарным детектором поля... если он у вас, конечно, был.
     
  • 2.10, Аноним (-), 12:57, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > можно кота с микрофоном отправить

    Можно мастера отправить для (вне)планового техосмотра (настройки) противопожарных датчиков.

     
  • 2.19, Аноним (19), 14:18, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще в прошлом веке научились подавлять вибрацию окон. А уж защите от котов несколько миллионов лет.  Тут главное желание.  
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:44, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только медные телефонные провода, только хардкор.
     
  • 1.6, Шарп (ok), 12:45, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Молодец товарищ исследователь. Теперь мы смочь прослушать проклятый капиталист. Вот тебе твоя чашка рис и кошка-жена.
     
  • 1.7, Microsoft (?), 12:45, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не понял меры по противодействию. Не лучше ли поставить на входе в здание оптический повторитель, который прочитает и заново закодирует сигнал? Не говоря уже о том, что бы просто использовать медь внутри здания.
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 13:06, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не понял меры по противодействию.

    С внешним враждебным миром взаимодействовать только через специальный объект/помещение - шлюз.

     

  • 1.11, Alex5Anc (ok), 12:59, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    3 метра открытой опты в помещении... мне одному кажется, что тут что-то не так?
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 13:02, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стереотип: китайский сенсей, то есть мастер проводил оптику.
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:59, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня - 21 см!
     

  • 1.14, Страдивариус (?), 13:09, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    15 лет назад я слышал байку, что когда для правительственной связи оптоволокно прокладывают, то его красят перед этим чёрной краской. Вот оно чё, Михалыч!
     
  • 1.15, mos87 (ok), 13:15, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лол в России давным давно установлено, где нужно решать Серьёзные Вопросы(тм) - в бане)) и не зря.
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 14:20, 31/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато ты можешь прослушать Васяна который себе оптику от Ростелекома кинул. Через открытые щитки где может лазить кто угодно.  
     

  • 1.16, Андрей (??), 13:52, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Микрофонный эффект,
     
  • 1.18, Аноним (17), 14:02, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Снимаю перед ними шляпу из фольги
     
  • 1.22, darkshvein (ok), 14:23, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    таких бы людей, да не разгадку старения бросить в бой...
     
  • 1.23, Аноним (23), 14:31, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почём нынче бытовые интерферометры Маха-Цендера?
     
  • 1.26, Аноним (26), 14:40, 31/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В ходе эксперимента удалось полностью распознать звучащую речь при наличии в помещении перед модемом трехметрового открытого куска оптического кабеля (FTTH).

    Эх, теперь нельзя даже потрындеть перед открытым участком оптического кабеля (FTTH).

     
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