Организация прослушивания через проходящий в помещении оптический кабель

Группа исследователей из университета Цинхуа (Китай) разработала технику прослушивания разговоров в помещении, в котором проходит оптический кабель, например, используемый для подключения к интернету. Звуковые колебания создают перепады давления воздуха, из-за которых возникают микровибрации в оптическом кабеле, модулируемые с передаваемой по кабелю световой волной. Возникающие искажения можно проанализировать на достаточно большом расстоянии при помощи лазерного интерферометра Маха-Цендера.

В ходе эксперимента удалось полностью распознать звучащую речь при наличии в помещении перед модемом трехметрового открытого куска оптического кабеля (FTTH). Измерение производилось на расстоянии 1.1 км от находящегося в подслушиваемом помещении конца кабеля. Дальность прослушивания и возможность фильтрации помех коррелирует с длиной находящегося в помещении кабеля, т.е. при уменьшении длины кабеля в помещении уменьшается и максимальное расстояние с которого возможно прослушивание.

Показано, что определение и восстановление звукового сигнала в сетях оптической связи может быть реализовано скрытно, незаметно для объекта прослушивания и без нарушения используемых коммуникационных функций. Для незаметного вклинивание в канал связи исследователями был задействован мультиплексор с разделением по длине волны (WDM, Wavelength Division Multiplexer). Дополнительное снижение уровня фонового шума достигается через балансировку плеч интерферометра.

В качестве мер для противодействия прослушиванию называется сокращение длины находящегося в помещении оптического кабеля и размещение кабеля в жёстких кабель-каналах. Для снижения эффективности прослушивания также можно использовать при подключении наклонные оптические разъёмы APC (Angled Physical Connect) вместо коннекторов с плоским торцом (PC). Для производителей оптических кабелей рекомендовано использовать в качестве покрытия оптоволокна материалы с высоким модулем упругости, такие как металл и стекло.



