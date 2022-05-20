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Google открыл наработки, связанные с защищённым сетевым протоколом PSP

20.05.2022 11:20

Компания Google объявила об открытии спецификаций и эталонной реализации протокола PSP (PSP Security Protocol), применяемого для шифрования трафика между датацентрами. Протокол использует похожую на IPsec ESP (Encapsulating Security Payloads) архитектуру инкапсуляции трафика поверх IP, обеспечивая шифрование, криптографический контроль целостности и аутентификацию источника. Код реализации PSP написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Особенностью PSP является оптимизация протокола для ускорения вычислений и снижения нагрузки на центральный процессор через вынос операций шифрования и расшифровки на сторону сетевых карт (offload). Для применения аппаратного ускорения требуется наличие специальных сетевых карт, совместимых с PSP. Для систем с сетевыми картами, не поддерживающими PSP, предложена программная реализация SoftPSP.

В качестве транспорта для передачи данных используется протокол UDP. Пакет PSP начинается с заголовка IP, после которого следует заголовок UDP и затем собственный заголовок PSP с информацией о шифровании и аутентификации. Далее прикрепляется содержимое оригинального пакета TCP/UDP, которое завершается финальным блоком PSP с контрольной суммой для подтверждения целостности. Заголовок PSP, а также заголовок и данные инкапсулируемого пакета всегда аутентифицированы для подтверждения подлинности пакета. Данные инкапсулируемого пакета могут могут быть зашифрованы, при этом допускается возможность выборочного применения шифрования с оставлением части TCP-заголовка в открытом виде (при сохранении контроля подлинности), например, для предоставления возможности инспектирования пакетов на транзитном сетевом оборудовании.

PSP не привязывается к какому-то определённому протоколу обмена ключами, предлагает несколько вариантов формата пакетов и поддерживает использование разных криптоалгоритмов. Например, предоставляется поддержка алгоритма AES-GCM для шифрования и проверки подлинности (аутентификации) и AES-GMAC для проверки подлинности без шифрования непосредственных данных, например когда данные не представляют ценности, но нужно гарантировать, что они не были подменены во время передачи и именно те, что были отправлены изначально.

В отличие от типовых VPN-протоколов в PSP применяется шифрование на уровне отдельных сетевых соединений, а не всего канала связи, т.е. PSP использует отдельные ключи шифрования для разных туннелируемых UDP- и TCP-соединений. Подобный подход даёт возможность добиться более строгой изоляции трафика от разных приложений и обработчиков, что актуально при выполнении на одном сервере приложений и сервисов разных пользователей.

В Google протокол PSP применяется как для защиты собственных внутренних коммуникаций, так и для защиты трафика клиентов Google Cloud. Протокол изначально рассчитан на эффективную работу в инфраструктурах уровня Google и должен обеспечивать аппаратное ускорение шифрования в условиях наличия миллионов активных сетевых соединений и установки сотен тысяч новых соединений в секунду.

Поддерживается два режима работы - "stateful" и "stateless". В режиме "stateless" ключи для шифрования передаются сетевой карте в дескрипторе пакета, а для расшифровки извлекаются из присутствующего в пакете поля SPI (Security Parameter Index) при помощи мастер-ключа (256-bit AES, хранится в памяти сетевой карты и заменяется каждые 24 часа), что позволяет экономить память сетевой карты и минимизировать информацию о состоянии шифрованных соединений, хранимую на стороне оборудования. В режиме "stateful" ключи для каждого соединения хранятся на сетевой карте в специальной таблице, по аналогии тем как реализовано аппаратное ускорение в IPsec.

PSP предоставляет своеобразную комбинацию возможностей протоколов TLS и IPsec/VPN. TLS подходил Google с точки зрения защиты на уровне отдельных соединений, но не устраивал из-за недостаточной гибкости для аппаратного ускорения и отсутствия поддержки UDP. IPsec обеспечивал независимость от протоколов и хорошо поддерживал аппаратное ускорения, но не поддерживал привязку ключей к отдельным соединениям, был рассчитан лишь на небольшое число создаваемых туннелей и имел проблемы с масштабированием аппаратного ускорения из-за хранения полного состояния шифрования в таблицах, размещаемых в памяти сетевой карты (например, для обработки 10 млн соединений требуется 5 ГБ памяти).

В случае PSP информация о состоянии шифрования (ключи, векторы инициализации, порядковые номера и т.п.) может передаваться в TX-дескрипторе пакета или в форме указателя на память хост-системы, не занимая память сетевой карты. По данным Google ранее на шифрование RPC-трафика в инфраструктуре компании тратилось примерно 0.7% вычислительной мощности и большой объём памяти. Внедрение PSP за счёт привлечения средств аппаратного ускорения позволило снизить этот показатель до 0.2%.

  1. Главная ссылка к новости (https://cloud.google.com/blog/...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57220-psp
Ключевые слова: psp, crypt, tunnel, vpn
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:41, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > под лицензией Apache 2.0

    👍

     
  • 1.2, Аноним (2), 11:45, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Код реализации PSP написан на языке Си

    Серьёзные проекты даже гугл на Go не пишет.

     
     
  • 2.3, Аноним (1), 11:49, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Код реализации PSP написан на языке Си
    > Серьёзные проекты даже гугл на Go не пишет.

    в принципе, можно на Dart переписать

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:08, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да можно и на Петончеге.
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:58, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Go всё же прикладной язык, а не системный.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:57, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И опять ненужно-udp... На _собственном_ оптоволокне гугля на собственном аналоговнеимеющем оборудовании - нет, все равно будем делать ненужную херню.

    Ну, видимо, современные "разработчики" все такие. Во всяком случае, те что еще нанимаются с горя в гугль.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:22, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И опять ненужно-udp...

    http://sites.inka.de/~W1011/devel/tcp-tcp.html

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:00, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полагаю, что автор комментария выше ожидал, что это будет отдельный протокол (в IP-смысле), а не протокол, инкапсулированный в UDP.

    А автору выше отвечу: в Linux UDP хорошо оптимизирован, поэтому протоколы, инкапсулированные в него, в среднем работают быстрее, чем отдельные. Поэтому, например, предпочтительно использовать GRE over fou или gue, а не чистый GRE.

     
     
  • 4.18, Аноним (17), 13:04, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >UDP based encapsulation is likely to become ubiquitous in data centers, not just for virtualization use case but also for non-virtualization. The reasons for this are simple: it's a low overhead protocol and allows us to leverage several UDP specific optimizations commonly supported by networking hardware (RSS and ECMP for instance).
     
  • 4.25, Аноним (25), 13:16, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы ни была у тебя хорошо оптимизирована еще одна ненужная обертка - от этого лучше работать то что в нее завернуто не станет.

    Особенно когда декларируемая цель - как раз супероптимизация того что внутри этой обертки. Да еще и вынесенная непосредственно на железо сетевой карты.

    Просто гуглерабы любую проблему давно уже рассматривают как гвоздь. Нет протоколов кроме udp.

     
  • 2.11, Анонус (?), 12:22, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А откуда инфа про собственное волокно?
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:16, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не UDP, то что, Васян иксперд с opennet?

    Почему почти все VPN протоколы на UDP, иксперд?

    Ты вообще знаешь хоть что-то про протоколы и почему, например, TCP/IP для энкапсуляции стараются никогда не использовать?

    // b.

     

  • 1.5, Аноним (6), 11:58, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Корп зла опять стала корп добра.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:15, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпорация вынесла "добра" на свалку.
     

  • 1.7, richman1000000 (ok), 12:01, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >PSP применяется шифрование на уровне отдельных сетевых соединений, а не всего канала связи

    наверно при таком количестве соединений по другому было нельзя...

     
     
  • 2.15, Аноним (4), 12:45, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот, при таком количестве соединений по другому было можно и нужно, но гуглоинженеры такие вот гуглоинженеры.

    Сперва придумывают себе трудности, потом героически их преодолевают. Когда у тебя будут бесконечные деньги - ты тоже так сможешь.

     

  • 1.12, Аноним (12), 12:41, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    PSP Security Protocol

    Play Station Portable Security Protocol. Датацентры какие-то...

     
  • 1.14, bOOster (ok), 12:44, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо, не нужно.
    Какие-то проблемы из пальца высосаные..
     
     
  • 2.22, Аноним (24), 13:14, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваше мнение очень важно для нас. Нет.

    // b.

     

  • 1.26, Аноним (23), 13:16, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гугол будто в своем мире живет, где ничего нет и все надо переизобрести заново.
     

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