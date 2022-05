Google открыл наработки, связанные с защищённым сетевым протоколом PSP

2.10 , Аноним ( 10 ), 12:22, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > И опять ненужно-udp... http://sites.inka.de/~W1011/devel/tcp-tcp.html

3.17 , Аноним ( 17 ), 13:00, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Полагаю, что автор комментария выше ожидал, что это будет отдельный протокол (в IP-смысле), а не протокол, инкапсулированный в UDP. А автору выше отвечу: в Linux UDP хорошо оптимизирован, поэтому протоколы, инкапсулированные в него, в среднем работают быстрее, чем отдельные. Поэтому, например, предпочтительно использовать GRE over fou или gue, а не чистый GRE.

4.18 , Аноним ( 17 ), 13:04, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >UDP based encapsulation is likely to become ubiquitous in data centers, not just for virtualization use case but also for non-virtualization. The reasons for this are simple: it's a low overhead protocol and allows us to leverage several UDP specific optimizations commonly supported by networking hardware (RSS and ECMP for instance). 4.25 , Аноним ( 25 ), 13:16, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как бы ни была у тебя хорошо оптимизирована еще одна ненужная обертка - от этого лучше работать то что в нее завернуто не станет. Особенно когда декларируемая цель - как раз супероптимизация того что внутри этой обертки. Да еще и вынесенная непосредственно на железо сетевой карты. Просто гуглерабы любую проблему давно уже рассматривают как гвоздь. Нет протоколов кроме udp. 2.11 , Анонус ( ? ), 12:22, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А откуда инфа про собственное волокно?

2.24 , Аноним ( 24 ), 13:16, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если не UDP, то что, Васян иксперд с opennet? Почему почти все VPN протоколы на UDP, иксперд? Ты вообще знаешь хоть что-то про протоколы и почему, например, TCP/IP для энкапсуляции стараются никогда не использовать? // b.