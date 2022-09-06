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Релиз набора компиляторов LLVM 15.0

06.09.2022 19:54

После шести месяцев разработки представлен релиз проекта LLVM 15.0 - GCC-совместимого инструментария (компиляторы, оптимизаторы и генераторы кода), компилирующего программы в промежуточный биткод RISC-подобных виртуальных инструкций (низкоуровневая виртуальная машина с многоуровневой системой оптимизаций). Сгенерированный псевдокод может быть преобразован при помощи JIT-компилятора в машинные инструкции непосредственно в момент выполнения программы.

Основные улучшения в Clang 15.0:

  • Для систем на базе архитектуры x86 добавлен флаг "-fzero-call-used-regs", обеспечивающий обнуление всех использованных в функции регистров CPU перед возвращением управления из функции. Указанная опция позволяет защититься от утечки информации из функций и примерно на 20% сократить число блоков, пригодных для построения ROP-гаджетов (Return-Oriented Programming) в эксплоитах.
  • Реализована рандомизация размещения в памяти структур для кода на языке Си, которая усложняет извлечение данных из структур в случае эксплуатации уязвимостей. Рандомизация включается и выключается при помощи атрибутов randomize_layout и no_randomize_layout, и требует установки затравки при помощи флага "-frandomize-layout-seed" или "-frandomize-layout-seed-file".
  • Добавлен флаг "-fstrict-flex-arrays=<arg>", при помощи которого можно управлять границами для гибкого элемента-массива в структурах (Flexible Array Members, массив неопределённого размера в конце структуры). При выставлении значения в 0 (по умолчанию) последний элемент структуры с массивом всегда обрабатывается как гибкий массив, 1 - только размеры [], [0] и [1] обрабатываются как гибкий массив, 2 - только размеры [] и [0] обрабатываются как гибкий массив.
  • Добавлена экспериментальная поддержка Си-подобного языка HLSL (High-Level Shader Language), применяемого в DirectX для написания шейдеров.
  • Добавлен параметр "-Warray-parameter", который предупреждает о переопределении функций с не сочетающимся объявлением аргументов, связанных с массивами фиксированной и переменной длины.
  • Улучшена совместимость с MSVC. Добавлена поддержка "#pragma function" (указывает компилятору генерировать вызов функции, вместо её inline-развёртывания) и "#pragma alloc_text" (определяет имя секции с кодом функции), предоставляемых в MSVC. Добавлена поддержка совместимых с MSVC флагов /JMC и /JMC.
  • Продолжена работа по обеспечению поддержки будущих стандартов C2X и C++23. Для языка Си реализованы: атрибут noreturn, ключевые слова false и true, тип _BitInt(N) для целых чисел заданной разрядности, макросы *_WIDTH, префикс u8 для символов в кодировке UTF-8.

    Для С++ реализованы: слияние модулей, изоляция ABI членов функций, упорядоченная динамическая инициализация нелокальных переменных в модулях, многомерные индексные операторы, auto(x), нелитеральные переменные, goto и метки в функциях, объявленных как constexpr, escape-последовательности с разделителями, именованные escape-символы.

  • Расширены возможности, связанные с поддержкой OpenCL и OpenMP. Добавлена поддержка OpenCL-расширения cl_khr_subgroup_rotate.
  • Для архитектуры x86 добавлена защита от уязвимостей в процессорах, вызванных спекулятивным выполнением инструкций после операций безусловного прямого перехода. Проблема возникает из-за упреждающей обработки инструкций, следующих в памяти сразу за командой перехода (SLS, Straight Line Speculation). Для включения защиты предложена опция "-mharden-sls=[none|all|return|indirect-jmp]".
  • Для платформ с поддержкой расширения SSE2 добавлен тип _Float16, который эмулируется с использованием типа float в случае отсутствия поддержки инструкций AVX512-FP16.
  • Добавлен флаг "-m[no-]rdpru" для управления использованием инструкции RDPRU, поддерживаемой начиная с процессоров AMD Zen2.
  • Добавлен флаг "-mfunction-return=thunk-extern" для защиты от уязвимости RETBLEED, работающей через добавление последовательности инструкций, исключающей вовлечение механизма спекулятивного выполнения для косвенных переходов.

Основные новшества LLVM 15.0:

  • Добавлена поддержка CPU Cortex-M85, архитектур Armv9-A, Armv9.1-A и Armv9.2-A, расширений Armv8.1-M PACBTI-M.
  • Добавлен экспериментальный бэкенд для DirectX, поддерживающий формат DXIL (DirectX Intermediate Language), применяемый для шейдеров DirectX. Бэкенд включается через указание при сборке параметра "-DLLVM_EXPERIMENTAL_TARGETS_TO_BUILD=DirectX".
  • В Libc++ продолжена реализация новых возможностей стандартов C++20 и C++2b, в том числе завершена реализация библиотеки "format" и предложен экспериментальный вариант библиотеки "ranges".
  • Улучшены бэкенды для архитектур x86, PowerPC и RISC-V.
  • Расширены возможности компоновщика LLD и отладчика LLDB.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.llvm.org/t/l...)
  2. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 12
  3. OpenNews: Проект LLVM переходит со списков рассылки на платформу Discourse
  4. OpenNews: Первый стабильный релиз компоновщика Mold, развиваемого разработчиком LLVM lld
  5. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 13.0
  6. OpenNews: Проект LLVM представил HPVM 1.0, компилятор для CPU, GPU, FPGA и ускорителей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57739-llvm
Ключевые слова: llvm, clang, compile
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Анонн (?), 23:34, 06/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Отличная новость! Крутой прогресс за полгода.
     
  • 2, Аноним (2), 23:39, 06/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    >Добавлена экспериментальная поддержка Си-подобного языка HLSL (High-Level Shader Language), применяемого в DirectX для написания шейдеров.

    Вайн задействует?

     
     
  • 5, Аноним (2), 23:45, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/microsoft/DirectXShaderCompiler - просто аттракцион невиданной щедрости какой-то
     

  • 3, Аноним (3), 23:39, 06/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Ждём обновления ldc для dlang.
     
  • 4, lucentcode (ok), 23:39, 06/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    А про ассемблер llvm-mc ничего не слышно? Он совместим с gas, но весьма ограниченно. .S файлы сформированные с помощью llvm с помощью gas собираются на ура, а вот файлы созданные для gas не в 100% случаев собираются llvm-mc, что навевает на мысль, что ассемблер из проекта llvm не на 100% совместим с gas. Хотя, если писать на ассемблере с учётом небольших нюансов, можно использовать одни и те же файлы и под gas, и под llvm-mc.
     
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