Релиз набора компиляторов LLVM 15.0

1, Анонн ( ? ), 23:34, 06/09/2022 [ответить] + / – Отличная новость! Крутой прогресс за полгода.

2, Аноним ( 2 ), 23:39, 06/09/2022 [ответить] + / – >Добавлена экспериментальная поддержка Си-подобного языка HLSL (High-Level Shader Language), применяемого в DirectX для написания шейдеров. Вайн задействует?

5, Аноним ( 2 ), 23:45, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://github.com/microsoft/DirectXShaderCompiler - просто аттракцион невиданной щедрости какой-то



3, Аноним ( 3 ), 23:39, 06/09/2022 [ответить] + / – Ждём обновления ldc для dlang.

4, lucentcode ( ok ), 23:39, 06/09/2022 [ответить] + / – А про ассемблер llvm-mc ничего не слышно? Он совместим с gas, но весьма ограниченно. .S файлы сформированные с помощью llvm с помощью gas собираются на ура, а вот файлы созданные для gas не в 100% случаев собираются llvm-mc, что навевает на мысль, что ассемблер из проекта llvm не на 100% совместим с gas. Хотя, если писать на ассемблере с учётом небольших нюансов, можно использовать одни и те же файлы и под gas, и под llvm-mc.

