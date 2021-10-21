Проект LLVM переходит со списков рассылки на платформу Discourse

2.4 , Rev ( ? ), 22:52, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Полностью с вами согласен. А не посоветуете какую-нибудь альтернативу?

3.6 , Аноним ( 6 ), 22:54, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – списки рассылки

4.26 , Rev ( ? ), 23:38, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, это костыль. Древняя попытка сделать форум на костылях.

2.9 , Аноним ( 9 ), 23:02, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – >вместо нормальных дат показывает "4 часа назад/2 недели назад/месяц назад" (они что математиков тренируют, для каждого сообщения время и дату вычислять) Полная дата есть по наведению. Да и вообще, в чём необходимость частого вычисления даты, кроме как для автоматизированных вещей? Люди не роботы так-то.

3.14 , Аноним ( 14 ), 23:10, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Полная дата есть по наведению. Ты предлагаешь на каждом сообщении мышь на дату наводить? > Да и вообще, в чём необходимость частого вычисления даты, кроме как для автоматизированных вещей? Люди не роботы так-то. Мне лично понятнее ориентироваться в абсолютных значениях, 13 января 22:30, а не 25 дней назад и 14 часов назад.

4.28 , keydon ( ok ), 23:44, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – js скриптик не долго написать. Но я лучше бы этот скриптик писали те кто любят относительную дату.

2.11 , Аноним ( 14 ), 23:05, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оно ещё в придачу и дырявое. Например, сегодня такое нашли https://github.com/discourse/discourse/security/advisories/GHSA-p63q-jp48-h8xh

A user invited via email to a forum with must_approve_users enabled is going to be automatically logged in bypassing the check that does not allow unapproved users to sign in. They will be able to do everything an approved user can do. If they logout, they cannot log in back. А два месяца назад была критическая дыра https://github.com/discourse/discourse/security/advisories/GHSA-jcjx-pvpc-qgwq

Oct 21, 2021

A validation bug in the upstream aws-sdk-sns gem can lead to RCE in Discourse via a maliciously crafted request. 2.12 , Vladjmir ( ok ), 23:05, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зато модно и молодёжно :)

2.16 , penetrator ( ? ), 23:12, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – платная помойка одним словом

2.19 , Аноним ( 19 ), 23:25, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Еще эта дрянь обмазана JavaScript и CDN-ами.

2.23 , Аноним ( 19 ), 23:35, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > все одним списком и кто кому отвечает сразу не понять В оригинальной статье написано, что пдевать они на это хотели: > We did hear of one feature some would miss compared to Mailman: the ability to reply to someone directly through email. However, while it may not be ideal for some, we feel this is a worthwhile tradeoff to gain the other benefits, e.g. better safety for LLVM developers and users in general. 2.24 , prokoudine ( ok ), 23:36, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ссылку на отдельное сообщение не поставишь (не переход на позицию в простыне, а именно на отдельное сообщение), Вроде бы давно пора привыкнуть, что во всех околосоциальных платформах ссылка на сообщение прикручена к дате публикации. Можно щёлкнуть прямо по дате, чтобы всплывшую выделенную ссылку скопировать, можно right-click и в стандартном меню браузера выбрать "Скопировать ссылку". > все одним списком и кто кому отвечает сразу не понять Древовидного просмотра, вроде, нет. Есть функция "ответить", и тогда при цитировании есть стрелочка вверх для перехода к комменту, на который отвечено. При наличии ответов есть функция "Развернуть все ответы прямо под исходным комментарием" — тычешь в "X replies". С остальным в целом согласен.

