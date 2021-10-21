Проект LLVM переходит со списков рассылки на платформу Discourse

|
|1.1, Аноним (1), 22:42, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
|
Discourse - это тот ужас, в котором:
* сверху огромный баннер и закрывающая текст непрокручиваемая область, чтобы что-то осмысленное увидеть нужно листать
* ссылку на отдельное сообщение не поставишь (не переход на позицию в простыне, а именно на отдельное сообщение),
* все одним списком и кто кому отвечает сразу не понять
* вместо нормальных дат показывает "4 часа назад/2 недели назад/месяц назад" (они что математиков тренируют, для каждого сообщения время и дату вычислять),
* страница сразу не грузится и что-бы начать что-то искать сперва нужно бесконечно долго листать вниз,
* по Ctrl+F вместо браузерной панели поиска появляется web-виджет, через который хрен что найдёшь
|
|
|
|2.4, Rev (?), 22:52, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Полностью с вами согласен. А не посоветуете какую-нибудь альтернативу?
|
|
|
|
|
|4.26, Rev (?), 23:38, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не, это костыль. Древняя попытка сделать форум на костылях.
|
|2.9, Аноним (9), 23:02, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
>вместо нормальных дат показывает "4 часа назад/2 недели назад/месяц назад" (они что математиков тренируют, для каждого сообщения время и дату вычислять)
Полная дата есть по наведению. Да и вообще, в чём необходимость частого вычисления даты, кроме как для автоматизированных вещей? Люди не роботы так-то.
|
|
|
|3.14, Аноним (14), 23:10, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Полная дата есть по наведению.
Ты предлагаешь на каждом сообщении мышь на дату наводить?
> Да и вообще, в чём необходимость частого вычисления даты, кроме как для автоматизированных вещей? Люди не роботы так-то.
Мне лично понятнее ориентироваться в абсолютных значениях, 13 января 22:30, а не 25 дней назад и 14 часов назад.
|
|
|
|4.28, keydon (ok), 23:44, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
js скриптик не долго написать. Но я лучше бы этот скриптик писали те кто любят относительную дату.
|
|2.23, Аноним (19), 23:35, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> все одним списком и кто кому отвечает сразу не понять
В оригинальной статье написано, что пдевать они на это хотели:
> We did hear of one feature some would miss compared to Mailman: the ability to reply to someone directly through email. However, while it may not be ideal for some, we feel this is a worthwhile tradeoff to gain the other benefits, e.g. better safety for LLVM developers and users in general.
|
|2.24, prokoudine (ok), 23:36, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ссылку на отдельное сообщение не поставишь (не переход на позицию в простыне, а именно на отдельное сообщение),
Вроде бы давно пора привыкнуть, что во всех околосоциальных платформах ссылка на сообщение прикручена к дате публикации. Можно щёлкнуть прямо по дате, чтобы всплывшую выделенную ссылку скопировать, можно right-click и в стандартном меню браузера выбрать "Скопировать ссылку".
> все одним списком и кто кому отвечает сразу не понять
Древовидного просмотра, вроде, нет. Есть функция "ответить", и тогда при цитировании есть стрелочка вверх для перехода к комменту, на который отвечено. При наличии ответов есть функция "Развернуть все ответы прямо под исходным комментарием" — тычешь в "X replies".
С остальным в целом согласен.
|
|1.2, Аноним (6), 22:43, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Осторожно, такими темпами ещё домашним телефоном можно перестать пользоваться
|
|1.3, Аноним (3), 22:46, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я ушел анонсить свой хелловорлд в твиттер.
И, все же будучи противником всякой корпорастии, не смог не оценить удобство.
А оный дискурс - страх и ужас.
|
|1.7, Аноним (7), 22:54, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Они что издеваются? У них только JavaScript-ов 6 МБ, а они лишь по 20 сообщений за раз грузят и чтобы всё обсуждение в 1000 сообщений открыть нужно часами вниз листать.
И как вернуть поиск через браузер по Ctrl-F, который они перехватывают?
|
|
|
|2.10, Аноним (9), 23:04, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не знаю, что они перехватывают, но Firefox у меня спокойно отправляет Ctrl+F в поиск по браузеру. Даже Chromium при Ctrl+F открывает поиск в браузере. Что у вас за браузер такой?
|
|2.27, Аноним (27), 23:39, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там даже подсказка есть: два раза Ctrl-F и включит нативный поиск браузера
|
|1.15, BrainFucker (ok), 23:10, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> на сайт llvm.discourse.group на базе платформы Discourse
То есть даже не селф хостед, а воспользовались чужим сервисом? Мда, лучше бы уж тогда Реддит использовали, а не эту дичь для п-сов.
|
|
|
|2.25, VZ (??), 23:37, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Видимо история обсуждений и принятия решений их больше не интересует.
|
|1.20, Аноним (20), 23:32, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Паскудство какое-то. Что за д...ы такое внедряют.
Mailing Lists в миллион раз удобнее!
|
|1.21, Анонка (?), 23:32, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Чтобы угнетенные девочки с неопределившимся гендером не напрягали свой мозг
|
|1.22, Аноним (22), 23:35, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Участники не желающие использовать web-интерфейс и мобильное приложение смогут воспользоваться предоставляемым в Discourse шлюзом для взаимодействия по email.
Когда-нибудь голосование было честным? Мнение ваше услышано, закон будем исполнять.
|
|1.29, Аноним (29), 23:48, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Как раз хороший шаг. Вы когда нибудь пробовали найти баг в списках архивов? Mailman. Так себе удовольствие.
|
|1.30, Аноним (30), 23:48, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> сделать общение более простым и привычным для новичков
привычным к чему? лайки и смайлики вместо мыслей?
|