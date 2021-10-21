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Проект LLVM переходит со списков рассылки на платформу Discourse

13.01.2022 22:20

Проект LLVM сообщил о переходе с системы почтовых рассылок на сайт llvm.discourse.group на базе платформы Discourse для общения разработчиков и публикации анонсов. До 20 января все архивы прошлых обсуждений будут перенесены на новую площадку. Работа списков рассылки будет переведена в режим только для чтения 1 февраля. Переход позволит сделать общение более простым и привычным для новичков, структурировать обсуждения в llvm-dev, организовать полноценное модерирование и фильтрацию спама. Участники не желающие использовать web-интерфейс и мобильное приложение смогут воспользоваться предоставляемым в Discourse шлюзом для взаимодействия по email.

Платформа Discourse предоставляет систему линейных обсуждений, предлагаемых для замены списков рассылки, web-форумов и чатов. Поддерживается разделение тем на основе тегов, отправка уведомлений о появлении ответов на сообщения, обновление списка сообщений в темах в режиме реального времени, динамическая загрузка содержимого по мере чтения, возможность подписки на интересующие разделы и отправки ответов по email. Система написана на языке Ruby с использованием фреймворка Ruby on Rails и библиотеки Ember.js (данные хранятся в СУБД PostgreSQL, быстрый кэш хранится в Redis). Код распространяется под лицензией GPLv2.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/l...)
  2. OpenNews: Debian тестирует Discourse как потенциальную замену спискам рассылки
  3. OpenNews: CERN перешёл с Facebook Workplace на открытые платформы Mattermost и Discourse
  4. OpenNews: Проект GTK намерен отказаться от почтовых рассылок в пользу платформы Discourse
  5. OpenNews: Проект KDE перешёл на Matrix для общения разработчиков
  6. OpenNews: Mozilla перейдёт с IRC на Matrix и добавит в Firefox второго провайдера DNS-over-HTTPS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56505-llvm
Ключевые слова: llvm, maillist, discourse
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:42, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Discourse - это тот ужас, в котором:
    * сверху огромный баннер и закрывающая текст непрокручиваемая область, чтобы что-то осмысленное  увидеть нужно листать
    * ссылку на отдельное сообщение не поставишь (не переход на позицию в простыне, а именно на отдельное сообщение),
    * все одним списком и кто кому отвечает сразу не понять
    * вместо нормальных дат показывает "4 часа назад/2 недели назад/месяц назад" (они что математиков тренируют, для каждого сообщения время и дату вычислять),
    * страница сразу не грузится и что-бы начать что-то искать сперва нужно бесконечно долго листать вниз,
    * по Ctrl+F вместо браузерной панели поиска появляется web-виджет, через который хрен что найдёшь

     
     
  • 2.4, Rev (?), 22:52, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Полностью с вами согласен. А не посоветуете какую-нибудь альтернативу?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 22:54, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    списки рассылки
     
     
  • 4.26, Rev (?), 23:38, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, это костыль. Древняя попытка сделать форум на костылях.
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:02, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >вместо нормальных дат показывает "4 часа назад/2 недели назад/месяц назад" (они что математиков тренируют, для каждого сообщения время и дату вычислять)

    Полная дата есть по наведению. Да и вообще, в чём необходимость частого вычисления даты, кроме как для автоматизированных вещей? Люди не роботы так-то.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 23:10, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Полная дата есть по наведению.

    Ты предлагаешь на каждом сообщении мышь на дату наводить?

    > Да и вообще, в чём необходимость частого вычисления даты, кроме как для автоматизированных вещей? Люди не роботы так-то.

    Мне лично понятнее ориентироваться в абсолютных значениях, 13 января 22:30, а не 25 дней назад и 14 часов назад.

     
     
  • 4.28, keydon (ok), 23:44, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    js скриптик не долго написать. Но я лучше бы этот скриптик писали те кто любят относительную дату.
     
  • 2.11, Аноним (14), 23:05, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно ещё в придачу и дырявое. Например, сегодня такое нашли

    https://github.com/discourse/discourse/security/advisories/GHSA-p63q-jp48-h8xh
    A user invited via email to a forum with must_approve_users enabled is going to be automatically logged in bypassing the check that does not allow unapproved users to sign in. They will be able to do everything an approved user can do. If they logout, they cannot log in back.

    А два месяца назад была критическая дыра

    https://github.com/discourse/discourse/security/advisories/GHSA-jcjx-pvpc-qgwq
    Oct 21, 2021
    A validation bug in the upstream aws-sdk-sns gem can lead to RCE in Discourse via a maliciously crafted request.

     
  • 2.12, Vladjmir (ok), 23:05, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато модно и молодёжно :)
     
  • 2.16, penetrator (?), 23:12, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    платная помойка одним словом
     
  • 2.19, Аноним (19), 23:25, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Еще эта дрянь обмазана JavaScript и CDN-ами.
     
  • 2.23, Аноним (19), 23:35, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все одним списком и кто кому отвечает сразу не понять

    В оригинальной статье написано, что пдевать они на это хотели:

    > We did hear of one feature some would miss compared to Mailman: the ability to reply to someone directly through email. However, while it may not be ideal for some, we feel this is a worthwhile tradeoff to gain the other benefits, e.g. better safety for LLVM developers and users in general.

     
  • 2.24, prokoudine (ok), 23:36, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ссылку на отдельное сообщение не поставишь (не переход на позицию в простыне, а именно на отдельное сообщение),

    Вроде бы давно пора привыкнуть, что во всех околосоциальных платформах ссылка на сообщение прикручена к дате публикации. Можно щёлкнуть прямо по дате, чтобы всплывшую выделенную ссылку скопировать, можно right-click и в стандартном меню браузера выбрать "Скопировать ссылку".

    > все одним списком и кто кому отвечает сразу не понять

    Древовидного просмотра, вроде, нет. Есть функция "ответить", и тогда при цитировании есть стрелочка вверх для перехода к комменту, на который отвечено. При наличии ответов есть функция "Развернуть все ответы прямо под исходным комментарием" — тычешь в "X replies".

    С остальным в целом согласен.

     

  • 1.2, Аноним (6), 22:43, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осторожно, такими темпами ещё домашним телефоном можно перестать пользоваться
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:55, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как без домашнего телефона в интернет тогда ходить?
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:46, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я ушел анонсить свой хелловорлд в твиттер.
    И, все же будучи противником всякой корпорастии, не смог не оценить удобство.

    А оный дискурс - страх и ужас.

     
  • 1.5, Anonymoustus (ok), 22:53, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помянем.
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:54, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Они что издеваются? У них только JavaScript-ов 6 МБ, а они лишь по 20 сообщений за раз грузят и чтобы всё обсуждение в 1000 сообщений открыть нужно часами вниз листать.
    И как вернуть поиск через браузер по Ctrl-F, который они перехватывают?
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 23:04, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, что они перехватывают, но Firefox у меня спокойно отправляет Ctrl+F в поиск по браузеру. Даже Chromium при Ctrl+F открывает поиск в браузере. Что у вас за браузер такой?
     
     
  • 3.13, Аноним (9), 23:05, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "в браузере", а не "по браузеру", опечатка.
     
  • 3.17, Аноним (7), 23:14, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он только на коротких обсуждениях открывает браузерный поиск, а если сообщений больше 20 начинают перехватывать. Например, попробуйте Ctrl+F нажать здесь https://llvm.discourse.group/t/mlir-benchmarks/4945
     
  • 2.27, Аноним (27), 23:39, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там даже подсказка есть: два раза Ctrl-F и включит нативный поиск браузера
     

  • 1.15, BrainFucker (ok), 23:10, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > на сайт llvm.discourse.group на базе платформы Discourse

    То есть даже не селф хостед, а воспользовались чужим сервисом? Мда, лучше бы уж тогда Реддит использовали, а не эту дичь для п-сов.

     
     
  • 2.25, VZ (??), 23:37, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо история обсуждений и принятия решений их больше не интересует.
     

  • 1.20, Аноним (20), 23:32, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Паскудство какое-то. Что за д...ы такое внедряют.
    Mailing Lists в миллион раз удобнее!
     
  • 1.21, Анонка (?), 23:32, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чтобы угнетенные девочки с неопределившимся гендером не напрягали свой мозг
     
  • 1.22, Аноним (22), 23:35, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Участники не желающие использовать web-интерфейс и мобильное приложение смогут воспользоваться предоставляемым в Discourse шлюзом для взаимодействия по email.

    Когда-нибудь голосование было честным? Мнение ваше услышано, закон будем исполнять.

     
  • 1.29, Аноним (29), 23:48, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как раз хороший шаг. Вы когда нибудь пробовали найти баг в списках архивов? Mailman. Так себе удовольствие.
     
  • 1.30, Аноним (30), 23:48, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > сделать общение более простым и привычным для новичков

    привычным к чему? лайки и смайлики вместо мыслей?

     

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