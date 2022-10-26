Конкурс обоев рабочего стола для Xfce 4.18

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|1.3, Avririon (ok), 10:37, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вы смеялись над Денисом, а уважаемые разрабы тоже считают обои очень важными.
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|1.4, Аноним (4), 10:37, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У меня чёрный фон. Потому как тайловый WM и за окнами нифига не видно всё равно
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|2.10, Аноним (1), 10:41, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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как так можешь?! меня бы мутить начало только от мысли о том, что закрыв все окна меня поглотит #000000
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|2.29, Айноним (?), 11:15, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я по умолчанию делаю режим флоат вместо тайл, так удобнее, поэтому нескучных картинок всеже накачал, с автозаменой через 5 минут.
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|3.49, Аноним (49), 12:03, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> делаю режим флоат вместо тайл, так удобнее
то есть совсем как в вантузе, где примитивная тайловость тоже есть?
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|4.53, Аноним (53), 12:35, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он имел в виду продвинутые тайловость и полноценное управление с клавиатуры 10, которых в линуксе никогда не будет.
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|5.55, Аноним (49), 12:53, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> полноценное управление с клавиатуры
Появилось ли в вантузе перебиндивание клавиш? Например поменять местами Super и LAlt. Можно ли в вантузе без скачивания сторонних приблуд переключать раскладку через Caps Lock? И при этом отображать недефолтную раскладку лампочкой на Scroll Lock? И научился ли вантуз в Compose Key? Чтоб не надо было набирать коды по памяти на цифровой клаве, а просто нажимать Alt Gr, "o", "c" (получится ©).
Если на какой-либо вопрос ответ "да", то уточни год, когда это появилось, чтоб я сравнил с иксами, посмотрим, на сколько десятилетий отстает вантуз.
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|2.47, Аноним (49), 12:01, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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установить обои на рабочий стол - это как повесить картину за шкафом.
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|2.12, Аноним (1), 10:43, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сейчас работа кипит над 4.17, а это значит что 4.18 не за горами
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|2.37, Айноним (?), 11:27, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кому они нужны?
Согласен. Лучше бы код оптимизировали. Или запилили бы генератор нескучных обоев.
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|3.33, Аноним (33), 11:22, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неизменённая_крыска_Xfce_бежит_к_доктору_для_изменения_гендера.png
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|2.26, Аноним (19), 11:06, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нескучные анимированные обои! В КДЕ можно такие сделать через плагин.
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|3.40, Аноним (1), 11:45, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В КДЕ можно такие сделать через плагин
вот им лучше не надо давать лишнего повода упасть
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|1.16, Аноним (19), 10:48, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ахаха по стопам Попова пошли, похвально. Даже общественным мнением интересуются.
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|3.64, Аноним (64), 14:10, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как здорово что тут не только эксперты по Си собрались, но и эксперты по дизайну.
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|1.44, Аноним (44), 11:51, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А зачем это? А для чего это? И самый главный вопрос — чем обои для Xfce отличаются от обоев для KDE, Gnome, да для винды, просигосподи?
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|1.46, Аноним (46), 12:00, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Блжд, в большинстве дистров, даже в раче ещё 4.16, в каком дистре это всё можно будет использовать, после их релиза?!
И да, пусть, наркоманы, починят сперва нормальное отображение списком в thunar, а то оно стало ущербным.
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|2.50, Аноним (44), 12:04, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, вы не понимаете, гораздо сильнее вы нуждаетесь в новых обоях.
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|2.61, Аноним (59), 13:58, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раз ты такой умный и не наркоман (в отличии от xfce разработчиков) то возьми и почини
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|1.51, Аноним (44), 12:09, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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– Учитель, не желаете ли красивую картинку для вашего десктопа? У меня есть коллекция "обоев для рабочего стола" со звёздным небом и моральным законом.
Мне вот чтобы вспомнить, какие обои установлены, надо поднапрячься, притом я рабочий стол активно использую, как хламничек (на то он и стол).
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|1.56, Tiptoper (?), 12:57, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мой рабочий стол исключительно цвета моего любимого бильярдного стола. Темнозелёного и бархатистого.
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|1.62, Аноним (64), 14:04, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нехорошие разработчики объявили конкурс обоев, вместо, разработки xfce.
Как же так! Опеннет эксперты коллективно возмущенны этим страшным поступком и уже брызжут слюной во все стороны.
Единственное что непонятно, почему сами эксперты, xfce разрабатывать не хотят, ведь здесь каждый первый программист на Си уровня сеньер.
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|3.66, Аноним (66), 14:12, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Уровня сеньор столько работы что он да кровати дойти не может, работает всё время.
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|2.65, Аноним (66), 14:11, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Представь себе в мире кроме разработки Xfce и писанины на опеннетике есть ещё куча вариантов чем заняться. Мир давно перестал быть однополярным.
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