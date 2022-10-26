Конкурс обоев рабочего стола для Xfce 4.18

2.10 , Аноним ( 1 ), 10:41, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – как так можешь?! меня бы мутить начало только от мысли о том, что закрыв все окна меня поглотит #000000

2.29 , Айноним ( ? ), 11:15, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я по умолчанию делаю режим флоат вместо тайл, так удобнее, поэтому нескучных картинок всеже накачал, с автозаменой через 5 минут.

3.49 , Аноним ( 49 ), 12:03, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > делаю режим флоат вместо тайл, так удобнее то есть совсем как в вантузе, где примитивная тайловость тоже есть?

4.53 , Аноним ( 53 ), 12:35, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он имел в виду продвинутые тайловость и полноценное управление с клавиатуры 10, которых в линуксе никогда не будет.

5.55 , Аноним ( 49 ), 12:53, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > полноценное управление с клавиатуры Появилось ли в вантузе перебиндивание клавиш? Например поменять местами Super и LAlt. Можно ли в вантузе без скачивания сторонних приблуд переключать раскладку через Caps Lock? И при этом отображать недефолтную раскладку лампочкой на Scroll Lock? И научился ли вантуз в Compose Key? Чтоб не надо было набирать коды по памяти на цифровой клаве, а просто нажимать Alt Gr, "o", "c" (получится ©). Если на какой-либо вопрос ответ "да", то уточни год, когда это появилось, чтоб я сравнил с иксами, посмотрим, на сколько десятилетий отстает вантуз.

2.47 , Аноним ( 49 ), 12:01, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – установить обои на рабочий стол - это как повесить картину за шкафом.

2.54 , Fracta1L ( ok ), 12:41, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вау ты такой серьёзный дядечка

