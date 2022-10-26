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Конкурс обоев рабочего стола для Xfce 4.18

26.10.2022 10:17

Разработчики пользовательского окружения Xfce объявили конкурс на создание новых обоев для рабочего стола, которые войдут в состав релиза Xfce 4.18, запланированного на 15 декабря 2022 года. Работы следует присылать в форматах векторной графики и распространять под лицензией CC BY-SA 4.0. Обязательным условием является наличие в работе неизменённого изображения мыши Xfce. Работы принимаются до 20 ноября, после чего на основе голосования участников сообщества будет выбран победитель.

Из изменений в Xfce 4.18 выделяется улучшение поддержки Wayland в приложениях, обновление файлового менеджера Thunar, улучшение эмулятора терминала, переработка программы для создания скриншотов, многочисленные доработки в интерфейсе.

  1. Главная ссылка к новости (https://alexxcons.github.io/bl...)
  2. OpenNews: Используемый в Xfce оконный менеджер xfwm4 портирован для работы с Wayland
  3. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Xfce 4.16
  4. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Thunar 4.17.0, развиваемого проектом Xfce
  5. OpenNews: Выпуск xfce4-terminal 1.0.0
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Дмитрий
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57983-xfce
Ключевые слова: xfce
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (62) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:30, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    я за Дениску!
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:34, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Даешь новые нескучные обои
     
  • 1.3, Avririon (ok), 10:37, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вы смеялись над Денисом, а уважаемые разрабы тоже считают обои очень важными.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:37, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня чёрный фон. Потому как тайловый WM и за окнами нифига не видно всё равно
     
     
  • 2.10, Аноним (1), 10:41, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    как так можешь?! меня бы мутить начало только от мысли о том, что закрыв все окна меня поглотит #000000
     
  • 2.29, Айноним (?), 11:15, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я по умолчанию делаю режим флоат вместо тайл, так удобнее, поэтому нескучных картинок всеже накачал, с автозаменой через 5 минут.
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 12:03, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > делаю режим флоат вместо тайл, так удобнее

    то есть совсем как в вантузе, где примитивная тайловость тоже есть?

     
     
  • 4.53, Аноним (53), 12:35, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он имел в виду продвинутые тайловость и полноценное управление с клавиатуры 10, которых в линуксе никогда не будет.
     
     
  • 5.55, Аноним (49), 12:53, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > полноценное управление с клавиатуры

    Появилось ли в вантузе перебиндивание клавиш? Например поменять местами Super и LAlt. Можно ли в вантузе без скачивания сторонних приблуд переключать раскладку через Caps Lock? И при этом отображать недефолтную раскладку лампочкой на Scroll Lock? И научился ли вантуз в Compose Key? Чтоб не надо было набирать коды по памяти на цифровой клаве, а просто нажимать Alt Gr, "o", "c" (получится ©).

    Если на какой-либо вопрос ответ "да", то уточни год, когда это появилось, чтоб я сравнил с иксами, посмотрим, на сколько десятилетий отстает вантуз.

     
  • 2.47, Аноним (49), 12:01, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    установить обои на рабочий стол - это как повесить картину за шкафом.
     
  • 2.54, Fracta1L (ok), 12:41, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вау ты такой серьёзный дядечка
     

  • 1.5, анан (?), 10:38, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чего это они вдруг зашевелились ?
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 10:43, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас работа кипит над 4.17, а это значит что 4.18 не за горами
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:49, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ещё пару годиков и выйдет. Стабильность же.
     

  • 1.6, pashev.ru (?), 10:38, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Кому они нужны? Все сразу ставят свои фотки или картинки.
     
     
  • 2.13, Аноним (4), 10:45, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А котиков?
     
     
  • 3.20, ryoken (ok), 10:50, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так на картинках могут быть и котики, не? :)
     
  • 2.17, Аноним (19), 10:49, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда ничего не ставлю ЧЯДНТ?
     
  • 2.37, Айноним (?), 11:27, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кому они нужны?

    Согласен. Лучше бы код оптимизировали. Или запилили бы генератор нескучных обоев.

     
     
  • 3.59, Аноним (59), 13:53, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю, лучше бы опеннет эксперты оптимизировали код
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:39, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Нарисовано и отфотжаблено профессиональными программистами.
     
  • 1.8, pashev.ru (?), 10:39, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Картинка: в холодильнике мышь повесилась. Неизменная мышь.
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:39, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Толстая_крыска_бежит_от_кота.png
     
     
  • 2.11, Аноним (1), 10:42, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неизменённая_крыска_Xfce_бежит_от_кота.png
     
     
  • 3.15, Аноним (4), 10:45, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кот это чей маскот? Почему не от такса бежит?
     
     
  • 4.21, Аноним (1), 10:50, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кот ничей маскот, он сильный и независимый
     
  • 3.33, Аноним (33), 11:22, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неизменённая_крыска_Xfce_бежит_к_доктору_для_изменения_гендера.png
     

  • 1.14, Ананям (?), 10:45, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Требую нескучные аниме обои!
     
     
  • 2.26, Аноним (19), 11:06, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нескучные анимированные обои!  В КДЕ можно такие сделать через плагин.
     
     
  • 3.40, Аноним (1), 11:45, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В КДЕ можно такие сделать через плагин

    вот им лучше не надо давать лишнего повода упасть

     
  • 2.58, a_kusb (ok), 13:41, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nezumi
     

  • 1.16, Аноним (19), 10:48, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахаха по стопам Попова пошли, похвально. Даже общественным мнением интересуются.
     
  • 1.18, Иваня (?), 10:49, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы на что-то действительно полезное тратили своё время. А нескучные обои можно выбрать на сайтах, которые предлагают бесплатные стоковые фотографии всех видов https://github.com/bradtraversy/design-resources-for-developers#stock-photos
     
     
  • 2.22, Аноним (19), 10:51, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нет крысы.
     
     
  • 3.24, Иваня (?), 10:55, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там нет крысы.

    Есть: https://unsplash.com/photos/KKPV5hGmQkA?utm_source=unsplash&utm_medium=referra

     
     
  • 4.25, Аноним (19), 11:05, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо эту https://gitlab.xfce.org/artwork/public/-/blob/master/logo/xfce_logo.svg
     
     
  • 5.45, Аноним (45), 12:00, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже же!
     
  • 3.35, Аноним (33), 11:24, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ИИ дорисует.
     
  • 2.60, Igraine (ok), 13:56, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потрать время на что-нибудь стоящее. Доработай xfce например
     

  • 1.27, pashev.ru (?), 11:13, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Репозиторий на гитлаб, блог на гитхад, предложенные картмнки
     
     
  • 2.28, pashev.ru (?), 11:14, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    ... предложенные картинки — лютое говно: https://gitlab.xfce.org/artwork/public/-/issues/1
     
     
  • 3.30, Аноним (1), 11:18, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    говно это ты
     
     
  • 4.52, pashev.ru (?), 12:22, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть подрыв!
     
  • 3.34, Аноним (-), 11:23, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты чё псна вшвая прихел
     
  • 3.38, Без аргументов (?), 11:35, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всяко лучше педозоодевочек-кошек
     
  • 3.64, Аноним (64), 14:10, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как здорово что тут не только эксперты по Си собрались, но и эксперты по дизайну.
     
  • 2.36, Аноним (-), 11:24, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    иди проспись
     

  • 1.39, РУСЛАН ЗИНИН (?), 11:43, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    У КДЕ похожий конкурс есть - "Конкурс сбоев рабочего стола"
     
     
  • 2.41, Аноним (1), 11:47, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ахаха это когда все дружно шлют репорты?))
     

  • 1.42, Покойник (?), 11:50, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обои с поросятками, пожалуйста
     
  • 1.44, Аноним (44), 11:51, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А зачем это? А для чего это? И самый главный вопрос — чем обои для Xfce отличаются от обоев для KDE, Gnome, да для винды, просигосподи?
     
  • 1.46, Аноним (46), 12:00, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блжд, в большинстве дистров, даже в раче ещё 4.16, в каком дистре это всё можно будет использовать, после их релиза?!

    И да, пусть, наркоманы, починят сперва нормальное отображение списком в thunar, а то оно стало ущербным.

     
     
  • 2.50, Аноним (44), 12:04, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, вы не понимаете, гораздо сильнее вы нуждаетесь в новых обоях.
     
  • 2.61, Аноним (59), 13:58, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз ты такой умный и не наркоман (в отличии от xfce разработчиков) то возьми и почини
     

  • 1.48, Ддд (?), 12:01, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может ктото из умников догадается использовать mindjourney
     
  • 1.51, Аноним (44), 12:09, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    – Учитель, не желаете ли красивую картинку для вашего десктопа? У меня есть коллекция "обоев для рабочего стола" со звёздным небом и моральным законом.

    Мне вот чтобы вспомнить, какие обои установлены, надо поднапрячься, притом я рабочий стол активно использую, как хламничек (на то он и стол).

     
  • 1.56, Tiptoper (?), 12:57, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мой рабочий стол исключительно цвета моего любимого бильярдного стола. Темнозелёного и бархатистого.
     
     
  • 2.57, Аноним (49), 13:24, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    цвета фона в косынке, одним словом
     

  • 1.62, Аноним (64), 14:04, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нехорошие разработчики объявили конкурс обоев, вместо, разработки xfce.
    Как же так! Опеннет эксперты коллективно возмущенны этим страшным поступком и уже брызжут слюной во все стороны.
    Единственное что непонятно, почему сами эксперты, xfce разрабатывать не хотят, ведь здесь каждый первый программист на Си уровня сеньер.
     
     
  • 2.63, Аноним (64), 14:05, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *уровня сеньер и выше
     
     
  • 3.66, Аноним (66), 14:12, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Уровня сеньор столько работы что он да кровати дойти не может, работает всё время.
     
  • 2.65, Аноним (66), 14:11, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Представь себе в мире кроме разработки Xfce и писанины на опеннетике есть ещё куча вариантов чем заняться. Мир давно перестал быть однополярным.
     

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