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Выпуск xfce4-terminal 1.0.0

03.04.2022 08:06

Разработчики проекта Xfce представили значительный выпуск эмулятора терминала Xfce Terminal 1.0.0. Новый выпуск подготовлен новым сопровождающим, который подхватил разработку после того как проект остался без сопровождения в 2020 году. Код программы написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

Выпуск также примечателен изменением схемы нумерации версий. В рамках ветки 1.1.x будут формироваться экспериментальные выпуски, на основе которых затем будет сформирован стабильный релиз 1.2.0. В случае значительных изменений, таких как портирование на GTK4, или после постепенного достижения нумерации 1.9.x планируется сформировать ветку 2.0.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Улучшена работа прокрутки по мере вывода информации (настройка "Scrolling on output"), которая теперь на время автоматически отключается в случае начала прокрутки пользователем вверх.
  • Добавлена поддержка плавающих полос прокрутки.
  • В меню добавлен пункт для отправки сигналов процессам.
  • Переделаны опции '--tab' и '--window'.
  • Добавлен режим полного заполнения (настройка "Fill") при отображении фоновых изображений.
  • Переделан диалог, выводимый при попытке вставки из буфера обмена данных с небезопасными escape-последовательностями. Также добавлена опция для отключения вывода подобных предупреждений.
  • Предоставлена возможность изменения поведения для клика правой кнопкой мыши.
  • Добавлена поддержка редактора ярлыков.
  • Обеспечена более целостная интеграция с окружением Xfce через использование класса XfceTitledDialog и применения декорирования окон на стороне клиента.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.xfce.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Thunar 4.17.0, развиваемого проектом Xfce
  3. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Xfce 4.16
  4. OpenNews: Основан Xfce Classic, форк Xfce без декорирования окон на стороне клиента
  5. OpenNews: Проект Xfce выпустил рабочий стол xfdesktop 4.15.0 и файловый менеджер Thunar 4.15.0
  6. OpenNews: В Xfce осуществлён перевод диалогов на декорирование окон на стороне клиента
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56956-xfce
Ключевые слова: xfce, terminal
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:52, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дааааааааааа! Ждал годы и годы и вот оно! Появилось чудо чудесное!
     
  • 1.2, lockywolf (ok), 09:02, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный терминал, с которым в Линуксе нет геморроя. Долгих лет проекту.
     
     
  • 2.4, Попандопала (?), 10:04, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Sakura тоже такая же,хотя xterm вполне устраивает. Не знаю только как в нем сделать вставку копипасты по правому клику мышки,так и пользуюсь,средней кнопкой  с выделением...
     
     
  • 3.9, Ooiiii (?), 11:41, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Shift-ins
     
  • 2.6, r1fau2 (?), 10:10, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После перехода xfce4-terminal на gtk3 у меня не стало возвращения к первоначальному размеру окна из полного экрана (F11). Перешел на lilyterm (gtk2), там с ресайзом все нормально и других фич много.
     
     
  • 3.14, someone (??), 12:12, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жмакаю F11 — все нормально возвращается (arch)
     
     
  • 4.15, r1fau2 (?), 12:39, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полагаю у меня (т. е. в freebsd) это из-за vte3, например tilda то же на нем, и когда жмешь F11 (возврат из полного экрана) - окно практически то же (почти на весь экран), но только с рамочками.
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 12:45, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте yakuake и забудьте все эти проблемы как страшный сон.
     
     
  • 6.17, r1fau2 (?), 12:56, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, проблем то сейчас нет, lilyterm вполне устраивает ) Просто я написал, что были пробемы с терминалами на vte3. А yakuake, я так понял, это KDE. У меня другой подход - минималистичный - openbox, lilyterm и т. д.  
     
  • 2.7, Ан (??), 10:24, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    rxvt-unicode
     
     
  • 3.10, d (??), 11:55, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xterm. Всего хватает.
     
  • 2.8, Доктор (??), 11:30, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у вас геморрой, то это к проктологу, смена терминала тут не поможет.
     

  • 1.3, YetAnotherOnanym (ok), 09:07, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >  Улучшена работа прокрутки по мере вывода информации (настройка "Scrolling on output"), которая теперь на время автоматически отключается в случае начала прокрутки пользователем вверх.

    Дайте я его обниму и расцелую.

     
  • 1.5, Аноним (5), 10:05, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Юзаю terminator, очень удобная штука.
     
     
  • 2.11, d (??), 11:56, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он всё еще на 2м питоне?
     

  • 1.12, Аноним (-), 12:05, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Код программы написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

    Годно.

     
  • 1.13, Аноним (13), 12:05, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обеспечена более целостная интеграция с окружением Xfce через использование класса XfceTitledDialog и применения декорирования окон на стороне клиента.

    Этот самый XfceTitledDialog с CSD всё, прижился в Xfce окончательно? Или есть шанс на опциональность?

     
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