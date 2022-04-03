Выпуск xfce4-terminal 1.0.0

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|2.4, Попандопала (?), 10:04, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Sakura тоже такая же,хотя xterm вполне устраивает. Не знаю только как в нем сделать вставку копипасты по правому клику мышки,так и пользуюсь,средней кнопкой с выделением...
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|2.6, r1fau2 (?), 10:10, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После перехода xfce4-terminal на gtk3 у меня не стало возвращения к первоначальному размеру окна из полного экрана (F11). Перешел на lilyterm (gtk2), там с ресайзом все нормально и других фич много.
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|4.15, r1fau2 (?), 12:39, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полагаю у меня (т. е. в freebsd) это из-за vte3, например tilda то же на нем, и когда жмешь F11 (возврат из полного экрана) - окно практически то же (почти на весь экран), но только с рамочками.
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|5.16, Аноним (16), 12:45, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуйте yakuake и забудьте все эти проблемы как страшный сон.
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|6.17, r1fau2 (?), 12:56, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нет, проблем то сейчас нет, lilyterm вполне устраивает ) Просто я написал, что были пробемы с терминалами на vte3. А yakuake, я так понял, это KDE. У меня другой подход - минималистичный - openbox, lilyterm и т. д.
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|2.8, Доктор (??), 11:30, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у вас геморрой, то это к проктологу, смена терминала тут не поможет.
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|1.3, YetAnotherOnanym (ok), 09:07, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Улучшена работа прокрутки по мере вывода информации (настройка "Scrolling on output"), которая теперь на время автоматически отключается в случае начала прокрутки пользователем вверх.
Дайте я его обниму и расцелую.
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|1.12, Аноним (-), 12:05, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Код программы написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.
Годно.
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|1.13, Аноним (13), 12:05, 03/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Обеспечена более целостная интеграция с окружением Xfce через использование класса XfceTitledDialog и применения декорирования окон на стороне клиента.
Этот самый XfceTitledDialog с CSD всё, прижился в Xfce окончательно? Или есть шанс на опциональность?
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