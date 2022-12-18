The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Первый выпуск проекта Pulsar, подхватившего разработку редактора кода Atom

18.12.2022 14:46

В соответствии с ранее озвученным планом 15 декабря компания GitHub прекратила поддержку редактора кода Atom и перевела репозиторий проекта в архивный режим, ограниченный доступом только для чтения. Вместо Atom компания GitHub переключила своё внимание на редактор Microsoft Visual Studio Code (VS Code), который в своё время был создан как надстройка над Atom.

Код редактора Atom распространяется под лицензией MIT и за несколько лет до сворачивание Atom был основан форк Atom Community (GitHub), нацеленный на предоставление альтернативных сборок, формируемых независимым сообществом и включающих дополнительные компоненты для построения интегрированной среды разработки. После сворачивания основного проекта некоторые независимые разработчики присоединились к работе над Atom Community, но консервативные цели и модель разработки данного продукта устраивали не всех.

Итогом стало создание ещё одного форка - Pulsar (GitHub), в который вошли в том числе некоторые из основателей Atom Community. Новый форк поставил перед собой цель не только предоставить редактор, функционально повторяющий Atom, но и провести обновление архитектуры и заняться продвижением новых значительных возможностей, таких как новый API для взаимодействия с сервером и поддержка умного поиска.

Другим принципиальным отличием Pulsar от Atom Community стала иная политика приёма изменений и намерение максимально снизить барьер вхождения в проект новых разработчиков и упростить продвижение новшеств (любой имеет возможность предложить улучшение, которое считает необходимым). При принятии важных решений в сообществе Pulsar предлагается использовать общее голосование, в котором каждый может принять участие. При принятии мелких улучшений предлагается использовать обратную связь на основе обсуждения и рецензирования pull-запросов, в которых также могут принимать участие все желающие.

В день прекращения поддержки Atom опубликован первый тестовый выпуск Pulsar, в котором кроме ребрендинга произведена замена бэкенда для работы с репозиторием расширений - проприетарный Package Backend заменён на открытый аналог, а имеющиеся пакеты перенесены и переведены на Pulsar Package Repository. В новой версии также предоставлена поддержка установки пакетов-дополнений из Git, обновлены платформа Electron 12 и фреймворк Node.js 14, удалены устаревшие экспериментальные возможности и код для сбора телеметрии, добавлены сборки для архитектуры ARM для Linux и macOS.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: GitHub сворачивает разработку редактора кода Atom
  3. OpenNews: Экспериментальный текстовый редактор Xray от создателей Atom
  4. OpenNews: GitHub реализовал средства совместной разработки для редактора кода Atom
  5. OpenNews: GitHub выпустил среду редактирования кода Atom 1.0
  6. OpenNews: GitHub открыл исходные тексты среды редактирования кода Atom
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58351-pulsar
Ключевые слова: pulsar, atom
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:05, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что у них там с названиями такое? Кидает от элементарных частиц (атом, электрон) к космическим масштабам. Ажно на целый пульсар замахнулись!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:08, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > атом, электрон
    > элементарных частиц

    Это не элементарные частицы.

     
     
  • 3.7, стоячок (?), 16:33, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а что-же?
    атом - составная элементарная частица, электрон - самая настоящая элементарная частица. Или Вы свидетель альтернативной физики?
     
     
  • 4.9, Karimator (?), 16:38, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кварки с глюонами негодуют
     
     
  • 5.10, Аноним (10), 16:49, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я слышал что и они могут состоять из чего-то, врут?
     
  • 2.15, Аноним (15), 17:02, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трезво оценили системные требования.
     

  • 1.2, AppelMarket (ok), 16:05, 18/12/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –17 +/
     
  • 1.4, Анонус (?), 16:15, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С одной стороны разнообразие это хорошо. С другой, лучше бы проекту Theia помогли. Там и архитектура, и совместимость с VS Code по расшрениям. Ну и корпораты, куда без них. А так, станет очередной игрушкой для кучки фанатов.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:32, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Theia основано на VSCode. Если микрософт **внезапно** закроет vscode, или дропнет разработку, или просто поменяет лицензию (в рамках EEE, разумеется) то Theia автоматически умрет.
     
     
  • 3.11, Анонус (?), 16:51, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Theia основано на VSCode. Если микрософт **внезапно** закроет vscode, или дропнет разработку,
    > или просто поменяет лицензию (в рамках EEE, разумеется) то Theia автоматически
    > умрет.

    Вообще-то нет. Theia создана архитектурно похожей на VS Code + совместимость с расширениями. Но она не является производной от VS Code или Atom.

     
     
  • 4.13, Аноним (10), 16:53, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем разница Microsoft Visual Studio и Visual Studio Code?

     
     
  • 5.14, Анонус (?), 16:59, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В чем разница Microsoft Visual Studio и Visual Studio Code?

    Примерно во всем. А что?

     
  • 5.17, Аноним (17), 17:07, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Первое - полноценная IDE с компиляторами и т.д., а второе - просто редактор кода
     
     
  • 6.18, анонна (?), 17:18, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    замечу большинству кодеров хватит обычного редактора кода. даже линевый кврайт сойдет. под питон вообще ничего кроме редактора и интерпретатора не нужно.)) для си тоже. единственная польза от сред разработки в больших проектах с кучей разработчиков. в остальных случаях среда разработки сравнима с понтами.
     
  • 2.12, Аноним (10), 16:52, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...лучше бы проекту projectname помогли...
    Сообщения такого рода не имеют смысла, т.к. очередной форк делается с целью тещенья собственного эго и в надежде срубить бабла, а если браться за чужой форк, то по логике вещей придётся делиться баблом и славой.
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:23, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Вместо Atom компания GitHub переключила своё внимание на редактор Microsoft Visual Studio Code (VS Code), который в своё время был создан как надстройка над Atom.

    Да ладно? А что-же произошло? Ах да MS купили GitHub и начали губить чужие проекты перетаскивая разрабочиков на свои. И да Atom не жалко, текстовый редактор на web технологиях - это как теслой шурупы закалачивать.

     
     
  • 2.16, Нон (?), 17:07, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем временем vs code и атом нормально большие файлы открывают, а хвалебные смешные/плюсовые Kate/gedit на линуксах этим похвастаться не могут.
     

  • 1.8, Аноним (8), 16:36, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > удалены ... и код для сбора телеметрии

    https://gitlab.com/megastallman/uncoded

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру