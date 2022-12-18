Первый выпуск проекта Pulsar, подхватившего разработку редактора кода Atom

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|1.1, Аноним (1), 16:05, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Что у них там с названиями такое? Кидает от элементарных частиц (атом, электрон) к космическим масштабам. Ажно на целый пульсар замахнулись!
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|2.3, Аноним (3), 16:08, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> атом, электрон
> элементарных частиц
Это не элементарные частицы.
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|3.7, стоячок (?), 16:33, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а что-же?
атом - составная элементарная частица, электрон - самая настоящая элементарная частица. Или Вы свидетель альтернативной физики?
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|1.4, Анонус (?), 16:15, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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С одной стороны разнообразие это хорошо. С другой, лучше бы проекту Theia помогли. Там и архитектура, и совместимость с VS Code по расшрениям. Ну и корпораты, куда без них. А так, станет очередной игрушкой для кучки фанатов.
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|2.6, Аноним (6), 16:32, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Theia основано на VSCode. Если микрософт **внезапно** закроет vscode, или дропнет разработку, или просто поменяет лицензию (в рамках EEE, разумеется) то Theia автоматически умрет.
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|3.11, Анонус (?), 16:51, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Theia основано на VSCode. Если микрософт **внезапно** закроет vscode, или дропнет разработку,
> или просто поменяет лицензию (в рамках EEE, разумеется) то Theia автоматически
> умрет.
Вообще-то нет. Theia создана архитектурно похожей на VS Code + совместимость с расширениями. Но она не является производной от VS Code или Atom.
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|5.14, Анонус (?), 16:59, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В чем разница Microsoft Visual Studio и Visual Studio Code?
Примерно во всем. А что?
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|5.17, Аноним (17), 17:07, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Первое - полноценная IDE с компиляторами и т.д., а второе - просто редактор кода
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|6.18, анонна (?), 17:18, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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замечу большинству кодеров хватит обычного редактора кода. даже линевый кврайт сойдет. под питон вообще ничего кроме редактора и интерпретатора не нужно.)) для си тоже. единственная польза от сред разработки в больших проектах с кучей разработчиков. в остальных случаях среда разработки сравнима с понтами.
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|2.12, Аноним (10), 16:52, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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...лучше бы проекту projectname помогли...
Сообщения такого рода не имеют смысла, т.к. очередной форк делается с целью тещенья собственного эго и в надежде срубить бабла, а если браться за чужой форк, то по логике вещей придётся делиться баблом и славой.
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|1.5, Аноним (5), 16:23, 18/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Вместо Atom компания GitHub переключила своё внимание на редактор Microsoft Visual Studio Code (VS Code), который в своё время был создан как надстройка над Atom.
Да ладно? А что-же произошло? Ах да MS купили GitHub и начали губить чужие проекты перетаскивая разрабочиков на свои. И да Atom не жалко, текстовый редактор на web технологиях - это как теслой шурупы закалачивать.
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|2.16, Нон (?), 17:07, 18/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем временем vs code и атом нормально большие файлы открывают, а хвалебные смешные/плюсовые Kate/gedit на линуксах этим похвастаться не могут.
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