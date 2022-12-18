Первый выпуск проекта Pulsar, подхватившего разработку редактора кода Atom

В соответствии с ранее озвученным планом 15 декабря компания GitHub прекратила поддержку редактора кода Atom и перевела репозиторий проекта в архивный режим, ограниченный доступом только для чтения. Вместо Atom компания GitHub переключила своё внимание на редактор Microsoft Visual Studio Code (VS Code), который в своё время был создан как надстройка над Atom.

Код редактора Atom распространяется под лицензией MIT и за несколько лет до сворачивание Atom был основан форк Atom Community (GitHub), нацеленный на предоставление альтернативных сборок, формируемых независимым сообществом и включающих дополнительные компоненты для построения интегрированной среды разработки. После сворачивания основного проекта некоторые независимые разработчики присоединились к работе над Atom Community, но консервативные цели и модель разработки данного продукта устраивали не всех.

Итогом стало создание ещё одного форка - Pulsar (GitHub), в который вошли в том числе некоторые из основателей Atom Community. Новый форк поставил перед собой цель не только предоставить редактор, функционально повторяющий Atom, но и провести обновление архитектуры и заняться продвижением новых значительных возможностей, таких как новый API для взаимодействия с сервером и поддержка умного поиска.

Другим принципиальным отличием Pulsar от Atom Community стала иная политика приёма изменений и намерение максимально снизить барьер вхождения в проект новых разработчиков и упростить продвижение новшеств (любой имеет возможность предложить улучшение, которое считает необходимым). При принятии важных решений в сообществе Pulsar предлагается использовать общее голосование, в котором каждый может принять участие. При принятии мелких улучшений предлагается использовать обратную связь на основе обсуждения и рецензирования pull-запросов, в которых также могут принимать участие все желающие.

В день прекращения поддержки Atom опубликован первый тестовый выпуск Pulsar, в котором кроме ребрендинга произведена замена бэкенда для работы с репозиторием расширений - проприетарный Package Backend заменён на открытый аналог, а имеющиеся пакеты перенесены и переведены на Pulsar Package Repository. В новой версии также предоставлена поддержка установки пакетов-дополнений из Git, обновлены платформа Electron 12 и фреймворк Node.js 14, удалены устаревшие экспериментальные возможности и код для сбора телеметрии, добавлены сборки для архитектуры ARM для Linux и macOS.