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GitHub сворачивает разработку редактора кода Atom

08.06.2022 21:30

Компания GitHub объявила о прекращении разработки редактора кода Atom. 15 декабря этого года все проекты в репозиториях Atom будут переведены в архивный режим и станут доступны только для чтения. Вместо Atom компания GitHub намерена сосредоточить своё внимание на более популярном открытом редакторе Microsoft Visual Studio Code (VS Code), который в своё время был создан как надстройка над Atom, и основанной на VS Code облачной среде разработки GitHub Codespaces. Код редактора распространяется под лицензией MIT и желающие продолжить разработку могут воспользоваться возможностью создания форка.

Отмечается, что несмотря на то, что последний релиз Atom 1.60 вышел в марте, последние годы разработка ведётся по остаточному принципу и в проект давно не вносились существенные новые возможности. За последнее время вперёд продвинулись новые облачные инструменты работы с кодом, способные работать в браузере, и число пользователей обособленного приложения Atom заметно сократилось. Фреймворк Electron, в основу которого легли созданные в Atom наработки, давно является отдельным проектом и продолжит развитие без изменений.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2022-06-08...)
  2. OpenNews: Экспериментальный текстовый редактор Xray от создателей Atom
  3. OpenNews: GitHub реализовал средства совместной разработки для редактора кода Atom
  4. OpenNews: GitHub и Facebook представили открытую интегрированную среду разработки Atom IDE
  5. OpenNews: Выпуск текстового редактора Atom 1.6, развиваемого GitHub
  6. OpenNews: GitHub открыл исходные тексты среды редактирования кода Atom
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57319-atom
Ключевые слова: atom, github
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, user90 (?), 21:36, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дебилы) Менять одно дерьмо на второе.. Что это тут вообще делает?)
     
     
  • 2.6, анон (?), 21:48, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    мелкомягкие ж... всё своё впихнуть пытаются, что и на халяву не сделось...
     

  • 1.2, имярек (?), 21:37, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура, ещё один прожект на электроне издох.
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:38, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не чокаясь.
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:39, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Компания Microsoft объявила о прекращении разработки редактора кода Atom. ...  Вместо Atom компания Microsoft намерена сосредоточить своё внимание на более популярном открытом редакторе Microsoft Visual Studio Code.

    Поправил.

     
  • 1.5, Dzen Python (ok), 21:39, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хе. А ведь как рекламировался, как рекламировался...столько труда ушло на ту стилизованную под ретро рекламу.

    Пусть стог иголок будет тебе пухом, атом.  

     
     
  • 2.9, user90 (?), 21:52, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и ладно бы так, а ведь эти "разработчики" могут расползтись по другим проектам. Хотя наверно в 90% их не возьмут))
     

  • 1.7, AleksK (ok), 21:50, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А зачем микрософту два почти одинаковых редактора
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:51, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Компания GitHub

    ..давно не существует.

     
  • 1.10, Аноним (10), 21:53, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то мне это напоминает,
    вроде у микрософта была такая бизнес-стратегия
    Embrace, extend and extinguish
     
  • 1.11, Sw00p aka Jerom (?), 21:55, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кек, а тут Максим Соловьев открыл исходники Эльбруса :)

    https://www.youtube.com/watch?v=O9AEBx45WGQ

     
  • 1.12, Ooiiii (?), 22:01, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное чтобы не трогали vim
     
  • 1.13, Аноним (13), 22:02, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это одно из самых эталонных EEE от Майков за последнее время. Купили компанию чтобы закрыть продукт и выкатить тоже самое, но с перламутровыми пуговицами.  
     
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