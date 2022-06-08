GitHub сворачивает разработку редактора кода Atom

Компания GitHub объявила о прекращении разработки редактора кода Atom. 15 декабря этого года все проекты в репозиториях Atom будут переведены в архивный режим и станут доступны только для чтения. Вместо Atom компания GitHub намерена сосредоточить своё внимание на более популярном открытом редакторе Microsoft Visual Studio Code (VS Code), который в своё время был создан как надстройка над Atom, и основанной на VS Code облачной среде разработки GitHub Codespaces. Код редактора распространяется под лицензией MIT и желающие продолжить разработку могут воспользоваться возможностью создания форка.

Отмечается, что несмотря на то, что последний релиз Atom 1.60 вышел в марте, последние годы разработка ведётся по остаточному принципу и в проект давно не вносились существенные новые возможности. За последнее время вперёд продвинулись новые облачные инструменты работы с кодом, способные работать в браузере, и число пользователей обособленного приложения Atom заметно сократилось. Фреймворк Electron, в основу которого легли созданные в Atom наработки, давно является отдельным проектом и продолжит развитие без изменений.



