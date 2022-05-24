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Проект OpenBSD опубликовал OpenIKED 7.1, переносимую реализацию протокола IKEv2 для IPsec

24.05.2022 11:41

Опубликован выпуск OpenIKED 7.1, реализации протокола IKEv2, развиваемой проектом OpenBSD. Изначально компоненты IKEv2 представляли собой неделимую часть IPsec-стека OpenBSD, но теперь выделены в отдельный переносимый пакет и могут использоваться в других операционных системах. Например, работа OpenIKED проверена во FreeBSD, NetBSD, macOS и различных дистрибутивах Linux, включая Arch, Debian, Fedora и Ubuntu. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией ISC.

OpenIKED позволяет развёртывать виртуальные частные сети на базе IPsec. Стек IPsec образован двумя основными протоколами: протоколом обмена ключами (IKE) и протоколом передачи шифрованного трафика (ESP). OpenIKED реализует элементы аутентификации, настройки, обмена ключами и поддержания политик безопасности, а протокол для шифрования трафика ESP обычно предоставляются ядром операционных систем. Из методов аутентификации в OpenIKED могут использовать предварительно установленные ключи (pre-shared), EAP MSCHAPv2 с сертификатом X.509 и открытые ключи RSA и ECDSA.

В новой версии добавлена команда 'ikectl show certinfo' для показа загруженных сертификатов и удостоверяющих центров, улучшена поддержка фрагментации сообщений IKEv2, расширены возможности настройки потока, добавлена поддержка изоляции фонового процесса при помощи механизма AppArmor в Linux, добавлены новые тесты для выявления регрессивных изменений на разных платформах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск strongSwan 5.4.0, открытой реализации IPsec
  3. OpenNews: Новая атака SLOTH, затрагивающая протоколы TLS 1.2, SSH и IKE/IPsec с MD5 и SHA-1
  4. OpenNews: ФБР заподозрили в помещении бэкдора в IPSEC-стек OpenBSD (дополнено)
  5. OpenNews: Проект OpenBSD опубликовал NTP-сервер OpenNTPD 6.8p1
  6. OpenNews: Выпуск OpenBSD 7.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57240-openiked
Ключевые слова: openiked, ipsec, openbsd
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:25, 24/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Есть смысл, или лучше душить сильного гуся?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:31, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем гусь не устраивает?
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:36, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Strong Goose? Это что за VPN такой?
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 12:43, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/strongswan/strongswan
     
  • 2.5, Самый Лучший Гусь (?), 12:59, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не души гуся, души змея, который Wireguard.
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:58, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лебедя
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:59, 24/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Как я намучался настраивать ike2 на винде. От сборки к сборке лотерея, заработает или нет.

    >Например, работа OpenIKED проверена во FreeBSD, NetBSD, macOS и различных дистрибутивах Linux, включая Arch, Debian, Fedora и Ubuntu.

    Чет про illumos, Openindiana молчат. Думаю тоже можно?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:56, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как обычно, проверяют только в openbsd, во всех остальных как придётся. Поэтому, видимо, даже в линуксе только с переменным успехом.
     
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