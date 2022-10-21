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Уязвимость в библиотеке с основной реализацией алгоритма SHA-3

21.10.2022 08:39

В реализации криптографической хэш-функции SHA-3 (Keccak), предлагаемой в пакете XKCP (eXtended Keccak Code Package), выявлена уязвимость (CVE-2022-37454), которая может привести к переполнению буфера в процессе обработки определённо оформленных данных. Проблема вызвана ошибкой в коде конкретной реализации SHA-3, а не уязвимостью в самом алгоритме. Пакет XKCP преподносится как официальная реализация SHA-3, развивается при участии команды разработчиков Keccak и используется в качестве основы в функциях для работы с SHA-3 в различных языках программирования (например, код XKCP используется в Python-модуле hashlib, Ruby-пакете digest-sha3 и PHP-функциях hash_*).

По заявлению исследователя, выявившего проблему, ему удалось использовать уязвимость для нарушения криптографических свойств хэш-функции и нахождения первого и второго прообраза, а также определения коллизий. Кроме того, заявлено о создании прототипа эксплоита, позволяющего добиться выполнения кода при вычислении хэша специально оформленного файла. Потенциально уязвимость также может быть использована для атак на алгоритмы проверки цифровых подписей, использующих SHA-3 (например, Ed448). Подробности методов проведения атак планируется опубликовать позднее, после повсеместного устранения уязвимости.

Насколько уязвимость затрагивает существующие приложения на практике пока не ясно, так как для проявления проблемы в коде должно применяться цикличное вычисление хэша блоками и один из обрабатываемых блоков должен иметь размер около 4 ГБ (не менее 2^32 - 200 байт). При обработке входных данных разом (без последовательного вычисления хэша частями) проблема не проявляется. В качестве наиболее простого метода защиты предлагается ограничить максимальный размер данных, участвующих в одной итерации вычисления хэша.

Уязвимость вызвана ошибкой при блочной обработке входных данных. Из-за некорректного сравнения значений с типом "int" определяется неверный размер ожидающих обработки данных, что приводит к записи хвоста за пределы выделенного буфера. В частности, при сравнении использовалось выражение "partialBlock + instance->byteIOIndex", которое при больших значениях составных частей приводило к целочисленному переполнению. Кроме того, в коде присутствовало неверное приведение типов "(unsigned int)(dataByteLen - i)", приводившее к переполнению на системах с 64-разрядным типом size_t.

Пример кода, приводящего к переполнению: 


   import hashlib
   h = hashlib.sha3_224()
   m1 = b"\x00" * 1;
   m2 = b"\x00" * 4294967295;
   h.update(m1)
   h.update(m2)
   print(h.hexdigest())


  1. Главная ссылка к новости (https://mouha.be/sha-3-buffer-...)
  2. OpenNews: Предложен метод определения коллизий в SHA-1, пригодный для атаки на PGP
  3. OpenNews: Google продемонстрировал первую успешную атаку на алгоритм хеширования SHA-1
  4. OpenNews: Представлена хеш-функция BLAKE2, претендующая на роль высокопроизводительной замены MD5 и SHA1
  5. OpenNews: SHA-3 присвоен статус федерального стандарта США
  6. OpenNews: Выбран финальный алгоритм для SHA-3
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57953-sha3
Ключевые слова: sha3, hash, keccak
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 09:01, 21/10/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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     ....ответы скрыты модератором (12)

  • 1.40, Джон Макагонов (?), 10:57, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Еще один жирнющий намек на раст, рано или поздно сишники перейдут на раст - у них просто на останется выбора,  это дело времени.
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 11:16, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С Фортрана?
     
  • 2.66, Аноним (66), 12:33, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут только намек на то что открытый код спасает от проблем. А повышать надо квалификацию и тестирование.  
     
  • 2.68, Аноним (68), 12:54, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Могут перейти на Hare.
     
  • 2.76, Michael Shigorin (ok), 13:50, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да-да-да, все перейдут на RISC-V, все перейдут на Rust, демократия понад усэ.

    Скачите дальше.

     
     
  • 3.81, Аноним (-), 14:00, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет! Все перейдут на эльбрус!11 Так и победим!!!11 Не будет вашей демократии! Только повестка и бутылка!

    Что, Мишаня, опять таблетки забыл выпить?

     
  • 2.79, Брат Анон (ok), 13:57, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    golang и oberon это умеют точно так же.
    Только с человеческим синтаксисом и без всякого пеара.
     
     
  • 3.83, Аноним (-), 14:02, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У го жирный рантайм(((

    А "человеческий синтаксис" это явно не про оберон

     
     
  • 4.87, Аноним (87), 14:16, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У раст жирный рантайм(((
     
  • 4.89, Аноним (89), 15:01, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст еще жирнее. Сколько там хелло ворлд весит дебажный?
     

  • 1.46, Аноним (46), 11:20, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    у кого 2 в 32й равно 200 байт????
     
     
  • 2.71, Аноним (-), 13:25, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у кого? где ты такое вычитал?
     

  • 1.48, Аноним (48), 11:26, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь люди будут шарахаться от предложений об обязательной проверке хеша после скачивания...

    Мне кажется, что компилятор должен был громко кричать о подобных переполнениях и его либо не слушали, либо заткнули ему рот.

     
     
  • 2.50, Без аргументов (?), 11:29, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Го даже int8 к int32 присвоить без внимания программиста нельзя
     
  • 2.51, Без аргументов (?), 11:30, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В современных Сях тоже полно опций предупреждений и ошибок. Но скажу, почему выключают: сразу все импорты начнут высыпать, а не собственный код.
     
  • 2.72, Аноним (72), 13:27, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но компилятор же не может знать значений переменных в рантайме.
     
     
  • 3.73, Аноним (48), 13:29, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не может, но всегда предполагает самое худшее.
     

  • 1.58, Аноним (58), 12:07, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всё-таки сработала тысяча глаз
     
     
  • 2.69, Анонн (?), 12:57, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не, это явно не тот случай.
    "Тысяча глаз" была бы если бы это нашел рандомный анон с опеннета.

    А этот чувак -- исследователь-криптограф с профильным образованием, разработчкик Chaskey, с публикациями (https://mouha.be/publications/), работающий в Computer Security Division NIST.
    Это его работа и он сделал ее хорошо)))
    Уверен что он знал (ну, или как минимум предполагал) и где искать и что искать.

     
     
  • 3.77, Michael Shigorin (ok), 13:52, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы сами заметите ошибку в логике своего _опубликованного_ комментария или понадобится ещё сколько-то прочитавших и ещё один не поленившийся ответить? :)
     
  • 3.78, Аноним (-), 13:53, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > рандомный анон с опеннета.

    ... не умеет в программирование. ;)

     

  • 1.59, Аноним (59), 12:09, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Объясните как безопасный раст защитит от таких переполнений?
    Допустим библиотека написана на безопасном расте. В параметры передаются указатели на буфер с исходными данными и на буфер для сохранения результата и соответственно их размеры. Если в алгоритме ошибка то любой раст спокойно выйдет за пределы буфера и ни кто про это не узнает.
     
     
  • 2.61, Без аргументов (?), 12:15, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю как в Расте, но даже в Го меня бесит, что стандартные всякие циклы, len и возвращаемые количество знаковых типов, т.е. если у себя использовать беззнак, то только приведет к такой же проблеме
     
     
  • 3.80, Брат Анон (ok), 13:59, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не приведёт. Го требует явное приведение типов, иначе откажется такой код собирать.
    И использовать счётчики циклов в Го -- это ни разу не го-вей.
     
  • 2.62, Анонн (?), 12:17, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В дебаге переполнение вызвало бы панику и намекнуло бы программисту что что-то пошло не так (причем жирно так намекнуло, со стектрейсом аж до проблемы).

    Допустим этого не случилось и оно пошло в прод. В проде переполнение бы произошло, но при попытке "записи хвоста за пределы выделенного буфера" произошла бы другая паника. А дальше зависит от написаного кода. Если кастомной обработки паники нет - приложение бы упало, но не было бы RCE. Если кастомная обработка есть - то зависит от ее логики.

     
  • 2.65, Аноним (66), 12:32, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никак раст в этом месте будет применять unsafe.
     
     
  • 3.67, Анонн (?), 12:35, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Фигли? Вот в скрытой ветке выше есть две ссылки на сорцы и там никакого unsafe там нет.
    Просто потому что он там не нужен.
     
     
  • 4.74, Аноним (87), 13:33, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сам такой
     
  • 3.70, Аноним (-), 13:08, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дааааа, без анскйфа никуда, а то ж тормозить будет)))
    https://imgflip.com/i/6xqnov
     
     
  • 4.75, Аноним (87), 13:34, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дополнительные проверки не могут существовать без дополнительных накладных расходов.
     
     
  • 5.82, Брат Анон (ok), 14:01, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну дополнительные проверки не могут существовать без дополнительных накладных расходов.

    Дополнительные проверки -- это результат кривого железа. И это не дополнительные проверки. Это нормальные проверки.

     
     
  • 6.88, Аноним (87), 14:17, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что ты несёшь?
     

  • 1.64, Ilya Indigo (ok), 12:32, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так понимаю SHA-3 != SHA3-256, и SHA3-256 это не затрагивает, тем боле без 4 ГБ блока?
     
     
  • 2.86, Аноним (86), 14:14, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверь и доложи.
     

  • 1.84, Аноним (10), 14:07, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Насколько уязвимость затрагивает существующие приложения на практике пока не ясно

    Т.е. в реальном мире "уязвимость" опять невозможно проэксплуатировать?

     
     
  • 2.85, Анонн (?), 14:12, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор пишет что да https://mouha.be/sha-3-buffer-overflow/
    "Moreover, I’ve also shown how a specially constructed file can result in arbitrary code execution, and the vulnerability can also impact signature verification algorithms such as Ed448 that require the use of SHA-3"
    Только публиковать будет позже.

    А еще из забавного, чего нет в новости, уязвимый код был релизнут "in January 2011".
    Тыщщи глаз просто засмотрелись куда-то)))

     

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