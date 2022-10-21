Уязвимость в библиотеке с основной реализацией алгоритма SHA-3

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|1.40, Джон Макагонов (?), 10:57, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Еще один жирнющий намек на раст, рано или поздно сишники перейдут на раст - у них просто на останется выбора, это дело времени.
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|2.66, Аноним (66), 12:33, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут только намек на то что открытый код спасает от проблем. А повышать надо квалификацию и тестирование.
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|3.81, Аноним (-), 14:00, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет! Все перейдут на эльбрус!11 Так и победим!!!11 Не будет вашей демократии! Только повестка и бутылка!
Что, Мишаня, опять таблетки забыл выпить?
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|2.79, Брат Анон (ok), 13:57, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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golang и oberon это умеют точно так же.
Только с человеческим синтаксисом и без всякого пеара.
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|3.83, Аноним (-), 14:02, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У го жирный рантайм(((
А "человеческий синтаксис" это явно не про оберон
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|1.48, Аноним (48), 11:26, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Теперь люди будут шарахаться от предложений об обязательной проверке хеша после скачивания...
Мне кажется, что компилятор должен был громко кричать о подобных переполнениях и его либо не слушали, либо заткнули ему рот.
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|2.51, Без аргументов (?), 11:30, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В современных Сях тоже полно опций предупреждений и ошибок. Но скажу, почему выключают: сразу все импорты начнут высыпать, а не собственный код.
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|2.72, Аноним (72), 13:27, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но компилятор же не может знать значений переменных в рантайме.
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|2.69, Анонн (?), 12:57, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не, это явно не тот случай.
"Тысяча глаз" была бы если бы это нашел рандомный анон с опеннета.
А этот чувак -- исследователь-криптограф с профильным образованием, разработчкик Chaskey, с публикациями (https://mouha.be/publications/), работающий в Computer Security Division NIST.
Это его работа и он сделал ее хорошо)))
Уверен что он знал (ну, или как минимум предполагал) и где искать и что искать.
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|3.77, Michael Shigorin (ok), 13:52, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы сами заметите ошибку в логике своего _опубликованного_ комментария или понадобится ещё сколько-то прочитавших и ещё один не поленившийся ответить? :)
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|3.78, Аноним (-), 13:53, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> рандомный анон с опеннета.
... не умеет в программирование. ;)
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|1.59, Аноним (59), 12:09, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Объясните как безопасный раст защитит от таких переполнений?
Допустим библиотека написана на безопасном расте. В параметры передаются указатели на буфер с исходными данными и на буфер для сохранения результата и соответственно их размеры. Если в алгоритме ошибка то любой раст спокойно выйдет за пределы буфера и ни кто про это не узнает.
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|2.61, Без аргументов (?), 12:15, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю как в Расте, но даже в Го меня бесит, что стандартные всякие циклы, len и возвращаемые количество знаковых типов, т.е. если у себя использовать беззнак, то только приведет к такой же проблеме
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|3.80, Брат Анон (ok), 13:59, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не приведёт. Го требует явное приведение типов, иначе откажется такой код собирать.
И использовать счётчики циклов в Го -- это ни разу не го-вей.
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|2.62, Анонн (?), 12:17, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В дебаге переполнение вызвало бы панику и намекнуло бы программисту что что-то пошло не так (причем жирно так намекнуло, со стектрейсом аж до проблемы).
Допустим этого не случилось и оно пошло в прод. В проде переполнение бы произошло, но при попытке "записи хвоста за пределы выделенного буфера" произошла бы другая паника. А дальше зависит от написаного кода. Если кастомной обработки паники нет - приложение бы упало, но не было бы RCE. Если кастомная обработка есть - то зависит от ее логики.
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|3.67, Анонн (?), 12:35, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Фигли? Вот в скрытой ветке выше есть две ссылки на сорцы и там никакого unsafe там нет.
Просто потому что он там не нужен.
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|4.75, Аноним (87), 13:34, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну дополнительные проверки не могут существовать без дополнительных накладных расходов.
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|5.82, Брат Анон (ok), 14:01, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну дополнительные проверки не могут существовать без дополнительных накладных расходов.
Дополнительные проверки -- это результат кривого железа. И это не дополнительные проверки. Это нормальные проверки.
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|1.84, Аноним (10), 14:07, 21/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Насколько уязвимость затрагивает существующие приложения на практике пока не ясно
Т.е. в реальном мире "уязвимость" опять невозможно проэксплуатировать?
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|2.85, Анонн (?), 14:12, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автор пишет что да https://mouha.be/sha-3-buffer-overflow/
"Moreover, I’ve also shown how a specially constructed file can result in arbitrary code execution, and the vulnerability can also impact signature verification algorithms such as Ed448 that require the use of SHA-3"
Только публиковать будет позже.
А еще из забавного, чего нет в новости, уязвимый код был релизнут "in January 2011".
Тыщщи глаз просто засмотрелись куда-то)))
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