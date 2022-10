Уязвимость в библиотеке с основной реализацией алгоритма SHA-3

2.85 , Анонн ( ? ), 14:12, 21/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Автор пишет что да https://mouha.be/sha-3-buffer-overflow/

"Moreover, I’ve also shown how a specially constructed file can result in arbitrary code execution, and the vulnerability can also impact signature verification algorithms such as Ed448 that require the use of SHA-3"

Только публиковать будет позже. А еще из забавного, чего нет в новости, уязвимый код был релизнут "in January 2011".

Тыщщи глаз просто засмотрелись куда-то)))