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Релиз OpenSSH 8.9 с устранением уязвимости в sshd

24.02.2022 15:46

После шести месяцев разработки представлен релиз OpenSSH 8.9, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP. В новой версии в sshd устранена уязвимость, потенциально позволяющая получить доступ без аутентификации. Проблема вызвана целочисленным переполнением в коде аутентификации, но эксплуатация возможна только в сочетании с другими логическими ошибками в коде.

В текущем виде уязвимость не эксплуатируема при включении режима разделения привилегий, так как её проявление блокируют отдельные проверки, выполняемые в коде отслеживания разделения привилегий. Режим разделения привилегий активирован по умолчанию в 2002 году, начиная OpenSSH 3.2.2, и является обязательным начиная с выпуска OpenSSH 7.5, опубликованного в 2017 году. Кроме того, в переносимых версиях OpenSSH начиная с выпуска 6.5 (2014 год) уязвимость блокируется компиляцией с включением флагов защиты от целочисленных переполнений.

Другие изменения:

  • В переносимой версии OpenSSH в sshd удалена встроенная поддержка хэширования паролей с использованием алгоритма MD5 (для возвращения допускается связывание с внешними библиотеками, такими как libxcrypt).
  • В ssh, sshd, ssh-add и ssh-agent реализована подсистема для ограничения пересылки и использования ключей, добавленных в ssh-agent. Подсистема позволяет задавать правила, определяющие как и где можно использовать ключи в ssh-agent. Например, для добавления ключа, который может быть использован только для проведения аутентификации при подключении любого пользователя к хосту scylla.example.org, пользователя perseus к хосту cetus.example.org и пользователя medea к хосту charybdis.example.org с перенаправлением через промежуточный хост scylla.example.org, можно использовать следующую команду: 
    
   $ ssh-add -h "perseus@cetus.example.org" \
          -h "scylla.example.org" \
          -h "scylla.example.org>medea@charybdis.example.org" \
          ~/.ssh/id_ed25519
  • В ssh и sshd в список KexAlgorithms, определяющий порядок выбора методов обмена ключами, по умолчанию добавлен гибридный алгоритм "sntrup761x25519-sha512@openssh.com" (ECDH/x25519 + NTRU Prime), стойкий к подбору на квантовых компьютерах. В версии OpenSSH 8.9 данный метод согласования добавлен между методами ECDH и DH, но в следующем выпуске его планируют задействовать по умолчанию.
  • В ssh-keygen, ssh и ssh-agent улучшена обработка ключей FIDO-токенов, используемых для верификации устройства, включая ключи для биометрической аутентификации.
  • В ssh-keygen добавлена команда "ssh-keygen -Y match-principals" для проверки имён пользователей в файле со списком разрешённых имён.
  • В ssh-add и ssh-agent предоставлена возможность добавления в ssh-agent FIDO-ключей, защищённых PIN-кодом (запрос PIN выводится в момент аутентификации).
  • В ssh-keygen разрешён выбор алгоритма хэширования (sha512 или sha256) во время формирования подписи.
  • В ssh и sshd для повышения производительности обеспечено чтение сетевых данных напрямую в буфер входящих пакетов, минуя промежуточную буферизацию в стеке. Аналогично реализовано прямое помещение получаемых данных в канальный буфер.
  • В ssh в директиве PubkeyAuthentication расширен список поддерживаемых параметров (yes|no|unbound|host-bound) для предоставления возможности выбора варианта используемого расширения протокола.

В одном из следующих выпусков планируется перевести по умолчанию утилиту scp на использование SFTP вместо устаревшего протокола SCP/RCP. В SFTP применяются более предсказуемые методы обработки имён и не используется обработка glob-шаблонов в именах файлов через shell на стороне другого хоста, создающая проблемы с безопасностью. В частности, при применении SCP и RCP сервер принимает решение о том, какие файлы и каталоги отправить клиенту, а клиент лишь проверяет корректность возвращённых имён объектов, что в случае отсутствие должных проверок на стороне клиента позволяет серверу передать другие имена файлов, отличающиеся от запрошенных. Протокол SFTP лишён указанных проблем, но не поддерживает раскрытие спецпутей, таких как "~/". Для устранения данного различия в прошлом выпуске OpenSSH в реализации SFTP-сервера было предложено новое расширение протокола SFTP для раскрытия путей ~/ и ~user/.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.mindrot.org/pipe...)
  2. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.8 с отключением поддержки цифровых подписей rsa-sha
  3. OpenNews: GitHub заблокировал SSH-ключи, сгенерированные при помощи библиотеки keypair
  4. OpenNews: Google опубликовал HIBA, надстройку над OpenSSH для авторизации на основе сертификатов
  5. OpenNews: Уязвимость в libssh, приводящая к переполнению буфера
  6. OpenNews: LazySSH, SSH-сервер для запуска временных виртуальных машин
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56751-openssh
Ключевые слова: openssh, ssh
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:00, 24/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ошибку как обычно исправили только в опенбсд?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:10, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у тебя что не OpenBSD?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 16:23, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет конечно. Если там даже sshd пускает без аутентификации, то уж про остальное и говорить страшно.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 16:35, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не эксплуатируема
    >пускает

    Л - логика.

     

  • 1.3, Аноним (-), 16:13, 24/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > позволяющая получить доступ без аутентификации

    А вы так стеночку и в магазине убрать можете? :)

     
  • 1.6, Аноним (5), 16:24, 24/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А CVE ID эти сторонники security by obscurity получить не удосужились?
     
     
  • 2.8, YetAnotherOnanym (ok), 16:35, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо отложить исправление, пока не прочухается какой-то левый дядя?
     

  • 1.15, Аноним (15), 17:38, 24/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мы покажем всю мощь наших войск!!1!
     
  • 1.16, Аноним (15), 17:38, 24/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    УРА!!!
     

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