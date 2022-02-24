Релиз OpenSSH 8.9 с устранением уязвимости в sshd

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После шести месяцев разработки представлен релиз OpenSSH 8.9, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP. В новой версии в sshd устранена уязвимость, потенциально позволяющая получить доступ без аутентификации. Проблема вызвана целочисленным переполнением в коде аутентификации, но эксплуатация возможна только в сочетании с другими логическими ошибками в коде.
В текущем виде уязвимость не эксплуатируема при включении режима разделения привилегий, так как её проявление блокируют отдельные проверки, выполняемые в коде отслеживания разделения привилегий. Режим разделения привилегий активирован по умолчанию в 2002 году, начиная OpenSSH 3.2.2, и является обязательным начиная с выпуска OpenSSH 7.5, опубликованного в 2017 году. Кроме того, в переносимых версиях OpenSSH начиная с выпуска 6.5 (2014 год) уязвимость блокируется компиляцией с включением флагов защиты от целочисленных переполнений.
Другие изменения:
В одном из следующих выпусков планируется перевести по умолчанию утилиту scp на использование SFTP вместо устаревшего протокола SCP/RCP. В SFTP применяются более предсказуемые методы обработки имён и не используется обработка glob-шаблонов в именах файлов через shell на стороне другого хоста, создающая проблемы с безопасностью. В частности, при применении SCP и RCP сервер принимает решение о том, какие файлы и каталоги отправить клиенту, а клиент лишь проверяет корректность возвращённых имён объектов, что в случае отсутствие должных проверок на стороне клиента позволяет серверу передать другие имена файлов, отличающиеся от запрошенных. Протокол SFTP лишён указанных проблем, но не поддерживает раскрытие спецпутей, таких как "~/". Для устранения данного различия в прошлом выпуске OpenSSH в реализации SFTP-сервера было предложено новое расширение протокола SFTP для раскрытия путей ~/ и ~user/.