Google опубликовал HIBA, надстройку над OpenSSH для авторизации на основе сертификатов

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|2.7, Crazy Alex (ok), 13:12, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тмк понимаю, тут проще напихать какие-то произвольные признаки и по ним матчить
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|2.11, Анто Нимно (?), 13:17, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего нового. CA, приносящий доход, уже существует. Оставалось просто соединить.
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|2.6, Crazy Alex (ok), 13:09, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ни хрена тебе не ясно. Что и откуда ты выпиливать собрался, если это отдельная приблуда, разворачиваемая владельцем инфраструктуры там, где ему надо?
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|3.10, Анто Нимно (?), 13:15, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это на бабло развод в будущем. Есть конторы, торгующие сертами и пропри-прошивки с сертами... Профит.
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|2.13, Аноним (13), 13:19, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будешь выпиливать отовсюду OpenSSH и ставить Telnet? Я слышал что где-то глубоко в недрах сиски практикуют так называемый "Telnet over SSL", отпишись когда попробуешь.
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|4.18, PnD (??), 14:20, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стесняюсь спросить (но спрошу).
А telnetd запускаете из-под православного inetd (xinetd)? Или обернув б-мерзким systemd [Socket]?
Так-то да. Чего ж не обойтись. Даже в ssl можно обернуть. Правда, есть нюанс: stderr так не получить в отдельном fd.
Ой, а может он у вас на железках вроде cs2950? Тогда, конечно…
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|3.16, aa (?), 13:57, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как будто для SSL под телнетом не нужны сертификаты/СА и всё такое
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|1.4, scor (ok), 13:01, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> все проверки целиком на стороне целевого хоста ... без обращения к внешним службам
ага. Пока не понадобится отозвать какой-то сертификат. Тут и начнётся "здравствуй x509". Ну или CRL-ки переодически раскладывать на каждый хост. Тогда не понятно, чем это отличается от сейчас.
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|2.5, Crazy Alex (ok), 13:08, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От сейчас - очень понятно, чем. Ты забил в сертификат "годен для подключения к хостам a, b, c" - и так оно и отработает. Или прибил признак какой-то - и нужным хостам задаёшь - пускать по сертификатам с данным значением данного признака.
А отзыв - не страшнее, чем сейчас. Сейчас надо по всем хостам из всех authorized_keys выкинуть соответствующие записи, автоматическиое обновление их CRL ничем не хуже.
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|3.8, scor (ok), 13:14, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ты забил в сертификат "годен для подключения к хостам a, b, c" - и так оно и
> отработает.
Или просто не положил паблик пользователя на хост...
> А отзыв - не страшнее, чем сейчас. Сейчас надо по всем хостам
> из всех authorized_keys выкинуть соответствующие записи, автоматическиое обновление
> их CRL ничем не хуже.
Т.е. нужно точно также ходить по всем хостам и что-то там править? Ну т.е. все теже проблемы, что и сейчас, только в новой обёртке и файлы по другому называются. Окай.:)
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|4.14, Аноним (14), 13:56, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Глобальная разница в том, что оаньше ты обходил все хосты, чтобы добавить и чтобы удалить. Тут можно обходить хосты только в случае незапланированного принудительного удаления.
Плюс, скорее всего, как в OAuth2, подписи CA сделают короткоживущими, типа, пяти минут. В случае компрометации ключа, его блокируют на CA и через пять минут, когда на нем протухнет подпись, никто не сможет ее восстановить и автоматически ключ станет недействителен на всех хостах.
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