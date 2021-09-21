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Google опубликовал HIBA, надстройку над OpenSSH для авторизации на основе сертификатов

21.09.2021 12:25

Компания Google опубликовала исходные тексты проекта HIBA (Host Identity Based Authorization), предлагающего реализацию дополнительного механизма авторизации для организации доступа пользователей по SSH в привязке к хостам (проверки, разрешён или нет доступ к конкретному ресурсу при аутентификации по открытым ключам). Интеграция с OpenSSH обеспечивается через указание обработчика HIBA в директиве AuthorizedPrincipalsCommand в /etc/ssh/sshd_config. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

HIBA использует штатные механизмы аутентификации на основе сертификатов OpenSSH для гибкого и централизованного управления авторизацией пользователей в привязке к хостам, но не требует при этом периодического изменения файлов authorized_keys и authorized_users на стороне хостов, к которым осуществляется подключение. Вместо хранения списка допустимых публичных ключей и условий доступа в файлах authorized_(keys|users), HIBA интегрирует сведения о привязке пользователей к хостам непосредственно в сами сертификаты. В частности, предложены расширения для сертификатов хостов и сертификатов пользователей, в которых хранятся параметры хостов и условия предоставления доступа пользователей.

Проверка на стороне хоста инициируется через вызов обработчика hiba-chk, прописанного в директиве AuthorizedPrincipalsCommand. Данный обработчик декодирует интегрированные в сертификаты расширения и на их основе принимает решение о предоставлении или блокировании доступа. Правила доступа определяются централизованно на уровне удостоверяющего центра (CA) и интегрируются в сертификаты на этапе их генерации.

На стороне удостоверяющего центра ведётся общий список доступных полномочий (хостов к которым разрешено подключение) и список пользователей, которым разрешено воспользоваться данными полномочиями. Для генерации заверенных сертификатов с интегрированной информацией о полномочиях предложена утилита hiba-gen, а функциональность необходимая для создания удостоверяющего центра вынесена в скрипт iba-ca.sh.

Во время подключения пользователя указанные в сертификате полномочия подтверждаются цифровой подписью удостоверяющего центра, что позволяет выполнить все проверки целиком на стороне целевого хоста, к которому осуществляется подключение, без обращения к внешним службам. Список открытых ключей удостоверяющего центра, заверяющего SSH-сертификаты, указывается через директиву TrustedUserCAKeys.

Помимо прямой привязки пользователей к хостам, HIBA позволяет определить более гибкие правила доступа. Например, к хостам можно привязать такую информацию как местоположение и тип сервиса, а при определении правил доступа пользователей разрешить подключени ко всем хостам с заданным типом сервиса или к хостам в указанном месте.



  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Mozilla внедряет CRLite для проверки проблемных TLS-сертификатов
  3. OpenNews: Google представил Key Transparency, альтернативу серверам криптографических ключей
  4. OpenNews: В Chrome планируют добавить собственное хранилище корневых сертификатов
  5. OpenNews: Red Hat и Google представили Sigstore, сервис для криптографической верификации кода
  6. OpenNews: В клиентском ПО удостоверяющего центра MonPass выявлен бэкдор
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55841-ssh
Ключевые слова: ssh, auth
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Arcade (ok), 12:53, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понял чо нового по сравнению с SSH CA: вроде всё то же самое.
     
     
  • 2.7, Crazy Alex (ok), 13:12, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тмк понимаю, тут проще напихать какие-то произвольные признаки и по ним матчить
     
  • 2.11, Анто Нимно (?), 13:17, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего нового. CA, приносящий доход, уже существует. Оставалось просто соединить.
     

  • 1.2, нах.. (?), 12:55, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Яссно, еще один зонд. Буду знать врага в лицо и выпиливать.
     
     
  • 2.6, Crazy Alex (ok), 13:09, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ни хрена тебе не ясно. Что и откуда ты выпиливать собрался, если это отдельная приблуда, разворачиваемая владельцем инфраструктуры там, где ему надо?
     
     
  • 3.10, Анто Нимно (?), 13:15, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это на бабло развод в будущем. Есть конторы, торгующие сертами и пропри-прошивки с сертами... Профит.
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:19, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будешь выпиливать отовсюду OpenSSH и ставить Telnet? Я слышал что где-то глубоко в недрах сиски практикуют так называемый "Telnet over SSL", отпишись когда попробуешь.
     
     
  • 3.15, нах... (?), 13:57, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выпилил. телнет работает отлично
     
     
  • 4.18, PnD (??), 14:20, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стесняюсь спросить (но спрошу).
    А telnetd запускаете из-под православного inetd (xinetd)? Или обернув б-мерзким systemd [Socket]?

    Так-то да. Чего ж не обойтись. Даже в ssl можно обернуть. Правда, есть нюанс: stderr так не получить в отдельном fd.

    Ой, а может он у вас на железках вроде cs2950? Тогда, конечно…

     
  • 3.16, aa (?), 13:57, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как будто для SSL под телнетом не нужны сертификаты/СА и всё такое
     

  • 1.4, scor (ok), 13:01, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > все проверки целиком на стороне целевого хоста ... без обращения к внешним службам

    ага. Пока не понадобится отозвать какой-то сертификат. Тут и начнётся "здравствуй x509". Ну или CRL-ки переодически раскладывать на каждый хост. Тогда не понятно, чем это отличается от сейчас.

     
     
  • 2.5, Crazy Alex (ok), 13:08, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От сейчас - очень понятно, чем. Ты забил в сертификат "годен для подключения к хостам a, b, c" - и так оно и отработает. Или прибил признак какой-то - и нужным хостам задаёшь - пускать по сертификатам с данным значением данного признака.

    А отзыв - не страшнее, чем сейчас. Сейчас надо по всем хостам из всех authorized_keys выкинуть соответствующие записи, автоматическиое обновление их CRL ничем не хуже.

     
     
  • 3.8, scor (ok), 13:14, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ты забил в сертификат "годен для подключения к хостам a, b, c" - и так оно и
    > отработает.

    Или просто не положил паблик пользователя на хост...

    > А отзыв - не страшнее, чем сейчас. Сейчас надо по всем хостам
    > из всех authorized_keys выкинуть соответствующие записи, автоматическиое обновление
    > их CRL ничем не хуже.

    Т.е. нужно точно также ходить по всем хостам и что-то там править? Ну т.е. все теже проблемы, что и сейчас, только в новой обёртке и файлы по другому называются. Окай.:)

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 13:56, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глобальная разница в том, что оаньше ты обходил все хосты, чтобы добавить и чтобы удалить. Тут можно обходить хосты только в случае незапланированного принудительного удаления.


    Плюс, скорее всего, как в OAuth2, подписи CA сделают короткоживущими, типа, пяти минут. В случае компрометации ключа, его блокируют на CA и через пять минут, когда на нем протухнет подпись, никто не сможет ее восстановить и автоматически ключ станет недействителен на всех хостах.

     

  • 1.17, Ordu (ok), 14:02, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёт я не понял, где искромётный юмор про:

    > iba-ca.sh

    ?

     
     
  • 2.19, Жорш (?), 14:20, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на хіба?
     

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