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В клиентском ПО удостоверяющего центра MonPass выявлен бэкдор

02.07.2021 12:12

Компания Avast опубликовала результаты исследования компрометации сервера монгольского удостоверяющего центра MonPass, которая привела к подстановке бэкдора в приложение, предлагаемое для установки клиентам. Анализ показал, что инфраструктура была скомпрометирована через взлом одного из публичных web-серверов MonPass на базе платформы Windows. На указанном сервере были выявлены следы восьми разных взломов, в результате которых было установлено восемь webshell и бэкдоров для удалённого доступа.

В том числе вредоносные изменения были внесены и в официальное клиентское ПО, которое поставлялось с бэкдором с 8 февраля по 3 марта. История началась с того, что в ответ на жалобу клиента компания Avast убедилась в наличии вредоносных изменений в распространяемом через официальный сайт MonPass инсталляторе. После уведомления о проблеме, сотрудники MonPass предоставили Avast доступ к копии дискового образа взломанного сервера для разбора инцидента.

  1. Главная ссылка к новости (https://decoded.avast.io/luigi...)
  2. OpenNews: Google предложил SLSA для защиты от вредоносных изменений в процессе разработки
  3. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере Composer, допускающая компрометацию PHP-репозитория Packagist
  4. OpenNews: Red Hat и Google представили Sigstore, сервис для криптографической верификации кода
  5. OpenNews: Атака на зависимости позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний
  6. OpenNews: Атаковавшие SolarWinds смогли получить доступ к коду Microsoft (дополняется)
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55425-attack
Ключевые слова: attack
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Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:18, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Причем тут линукс ?
     
     
  • 2.6, OnTheEdge (ok), 12:24, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    → причем тут FreeBSD ?
    → причем тут NetBSD ?
    → причем тут Haiku ?
    → причем тут ... ?
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 12:44, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    вы незначительны, без обид.
     
  • 2.10, Растоман (?), 12:45, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы на сервере стоял Линукс с ПО, написанном на Расте, то влома не было бы!
     
     
  • 3.13, Растоман (?), 12:46, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *взлома
     
     
  • 4.14, OnTheEdge (ok), 12:50, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы можете разглагольстовать сколько угодно, но само ядро пока неприкосновенно от оффтопа. Пока... Эх.
     
  • 4.31, растоман (?), 14:58, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * слома
     
     
  • 5.32, Кто (?), 14:59, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кочарги
     
  • 2.36, Аноним (36), 15:50, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так услада для ушей линуксоидов же.
    В кои то веки взломали винду у УЦ =)
     

  • 1.2, OnTheEdge (ok), 12:19, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    эээ... Avast, винда, Монголия -- зачем эта новость здесь?
     
     
  • 2.19, Johny (?), 13:12, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Считайте это рубрикой "их нравы"
    Так вот пойдешь бесплатнвй сертификат делать а они образ сольют проходимцам из аваста
     
     
  • 3.39, пох. (?), 15:59, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не хотел бы тебя огорчать, но тот "образ" бесплатно и без sms можно скачать с твоего сайта, для которого, наверное, ты и делал сертификат? Оно так работает.

    А что через ту дырку у них можно было скачать закрытые ключи CA - никто вроде не обещал.

     
  • 2.22, Монгол (?), 13:34, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > эээ... Avast, винда, Монголия -- зачем эта новость здесь?

    мы же не виноваты что в вашем скрепостане ни одного признанного остальным миром CA нет, а у нас - вот, имеется.

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 14:12, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После таких новостей это признание - ненадолго.
     

  • 1.3, village_coder (ok), 12:20, 02/07/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.4, OnTheEdge (ok), 12:22, 02/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.8, TormoZilla (?), 12:43, 02/07/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.18, Диктор (?), 13:06, 02/07/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.21, Монгол (?), 13:33, 02/07/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.23, village_coder (ok), 13:38, 02/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.24, Монгол (?), 13:51, 02/07/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.5, Аноним (5), 12:24, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы Avast опубликовали результаты исследования spyware в собственном антивирусе.
     
     
  • 2.7, ыы (?), 12:30, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше бы была новость про Раст...
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 12:46, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    два чая. если бы это по писали на расте, то его не написали бы вовсе. нет по - нет дыр.
     
     
  • 4.15, Аноним (-), 12:56, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > два чая. если бы это по писали на расте, в мире влажных опеннетно-анонимных фантазий о расте, то его не
    > написали бы вовсе. нет по - нет дыр.

    Пофиксил. Не стесняйся и не благодари.


     
     
  • 5.17, Аноним (1), 12:58, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо коллега !
     
  • 5.37, Аноньимъ (ok), 15:54, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В идеальном мире этого разговора никогда бы не произошло. Но мы живём не в идеальном мире.
     
  • 2.34, Аноним (34), 15:16, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А их EULA тебе мало?
     

  • 1.20, Аноним (-), 13:18, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >  На указанном сервере были выявлены следы восьми разных взломов, в результате которых было установлено восемь webshell и бэкдоров для удалённого доступа.

    Честное благородное слово, они переплюнули ПорнХаб. 8 в одну дырку! В одну маленькую, монгольскую дырку.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 14:30, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    видимо она не такая уж маленькая
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:52, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Работает не трогай», — говорили они.
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:53, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну они по очереди дырку долбили. А вы задумывались над риторическим вопросом, какой вы по счёту у своей бабы?
     

  • 1.25, Аноним (-), 13:58, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Предлагаю сразу давать в морду за новости о проприетарных продуктах. Надоели уже.
     
  • 1.28, Аноним (29), 14:48, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ведь тут все уже поняли что надо Windows переписать на Rust?
     
  • 1.33, InuYasha (??), 15:10, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что такое Винда - я знаю.
    Что такое Аваст - слышал.
    Но, может, кто-нибудь расскажет, что же такое MonPass?
     
  • 1.35, Аноним (35), 15:26, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какие инсталляторы он раздавал? Что за софт? Инсталлятор аваста?
     
  • 1.38, Аноньимъ (ok), 15:56, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нужно поднять вебсервер.
    Виндовс я тебе дам.
    Антивирус я не дам.
     
     
  • 2.40, пох. (?), 16:01, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он вебсерверу нaxep не нужен. А вот обновления устанавливать иногда полезно.
    Ну или хотя бы не иметь asp скриптов с тривиальным rce.

     

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