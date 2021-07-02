В клиентском ПО удостоверяющего центра MonPass выявлен бэкдор

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|2.6, OnTheEdge (ok), 12:24, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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→ причем тут FreeBSD ?
→ причем тут NetBSD ?
→ причем тут Haiku ?
→ причем тут ... ?
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|2.10, Растоман (?), 12:45, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы на сервере стоял Линукс с ПО, написанном на Расте, то влома не было бы!
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|4.14, OnTheEdge (ok), 12:50, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы можете разглагольстовать сколько угодно, но само ядро пока неприкосновенно от оффтопа. Пока... Эх.
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|2.36, Аноним (36), 15:50, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так услада для ушей линуксоидов же.
В кои то веки взломали винду у УЦ =)
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|2.19, Johny (?), 13:12, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Считайте это рубрикой "их нравы"
Так вот пойдешь бесплатнвй сертификат делать а они образ сольют проходимцам из аваста
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|3.39, пох. (?), 15:59, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не хотел бы тебя огорчать, но тот "образ" бесплатно и без sms можно скачать с твоего сайта, для которого, наверное, ты и делал сертификат? Оно так работает.
А что через ту дырку у них можно было скачать закрытые ключи CA - никто вроде не обещал.
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|2.22, Монгол (?), 13:34, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> эээ... Avast, винда, Монголия -- зачем эта новость здесь?
мы же не виноваты что в вашем скрепостане ни одного признанного остальным миром CA нет, а у нас - вот, имеется.
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|1.5, Аноним (5), 12:24, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучше бы Avast опубликовали результаты исследования spyware в собственном антивирусе.
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|3.11, Аноним (1), 12:46, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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два чая. если бы это по писали на расте, то его не написали бы вовсе. нет по - нет дыр.
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|4.15, Аноним (-), 12:56, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> два чая. если бы это по писали на расте, в мире влажных опеннетно-анонимных фантазий о расте, то его не
> написали бы вовсе. нет по - нет дыр.
Пофиксил. Не стесняйся и не благодари.
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|5.37, Аноньимъ (ok), 15:54, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В идеальном мире этого разговора никогда бы не произошло. Но мы живём не в идеальном мире.
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|1.20, Аноним (-), 13:18, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> На указанном сервере были выявлены следы восьми разных взломов, в результате которых было установлено восемь webshell и бэкдоров для удалённого доступа.
Честное благородное слово, они переплюнули ПорнХаб. 8 в одну дырку! В одну маленькую, монгольскую дырку.
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|2.30, Аноним (30), 14:53, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну они по очереди дырку долбили. А вы задумывались над риторическим вопросом, какой вы по счёту у своей бабы?
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|1.25, Аноним (-), 13:58, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Предлагаю сразу давать в морду за новости о проприетарных продуктах. Надоели уже.
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|1.33, InuYasha (??), 15:10, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что такое Винда - я знаю.
Что такое Аваст - слышал.
Но, может, кто-нибудь расскажет, что же такое MonPass?
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|2.40, пох. (?), 16:01, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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он вебсерверу нaxep не нужен. А вот обновления устанавливать иногда полезно.
Ну или хотя бы не иметь asp скриптов с тривиальным rce.
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