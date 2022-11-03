В NPM включена обязательная двухфакторная аутентификация для сопровождающих значимых пакетов

GutHub расширил применение в репозитории NPM обязательной двухфакторной аутентификации, которая отныне станет применяться к учётным записям разработчиков, сопровождающих пакеты, насчитывающие более 1 млн загрузок в неделю или используемые в качестве зависимости у более 500 пакетов. Ранее двухфакторная аутентификация была обязательной только для сопровождающих 500 самых популярных NPM-пакетов (по числу зависимых пакетов).

Сопровождающие значимых пакетов теперь смогут выполнить связанные с внесением изменений операции с репозиторием только после включения двухфакторной аутентификации, требующей подтверждения входа при помощи одноразовых паролей (TOTP), генерируемых такими приложениями, как Authy, Google Authenticator и FreeOTP, или аппаратных ключей и биометрических сканеров, поддерживающих протокол WebAuth.



