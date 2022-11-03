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В NPM включена обязательная двухфакторная аутентификация для сопровождающих значимых пакетов

03.11.2022 08:03

GutHub расширил применение в репозитории NPM обязательной двухфакторной аутентификации, которая отныне станет применяться к учётным записям разработчиков, сопровождающих пакеты, насчитывающие более 1 млн загрузок в неделю или используемые в качестве зависимости у более 500 пакетов. Ранее двухфакторная аутентификация была обязательной только для сопровождающих 500 самых популярных NPM-пакетов (по числу зависимых пакетов).

Сопровождающие значимых пакетов теперь смогут выполнить связанные с внесением изменений операции с репозиторием только после включения двухфакторной аутентификации, требующей подтверждения входа при помощи одноразовых паролей (TOTP), генерируемых такими приложениями, как Authy, Google Authenticator и FreeOTP, или аппаратных ключей и биометрических сканеров, поддерживающих протокол WebAuth.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/changelog/...)
  2. OpenNews: В NPM планируют использовать Sigstore для подтверждения подлинности пакетов
  3. OpenNews: В NPM включена обязательная двухфакторная аутентификация для 500 самых популярных пакетов
  4. OpenNews: GitHub перейдёт на использование обязательной двухфакторной аутентификации
  5. OpenNews: RubyGems переходит на обязательную двухфакторную аутентификацию для популярных пакетов
  6. OpenNews: Внедрение двухфакторной аутентификации в PyPI привело к инциденту с удалением популярного пакета
Лицензия: CC-BY
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58034-npm
Ключевые слова: npm, auth
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:25, 03/11/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    опыт дряньбокса никого ничему не научил.

    Впрочем, навязыватели всем безопастности даром и чтоб никто не ушел, разумеется, необучаемы в принципе.

     
     
  • 2, Аноним (-), 08:30, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а мне говорили, что ты просто опупенно делаешь минет
     
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