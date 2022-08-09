В NPM планируют использовать Sigstore для подтверждения подлинности пакетов

2.15 , Аноним ( 15 ), 16:56, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати интересный момент затронут - раз джаваскрипт-макаки пересаживаются поголовно на раст если верить местным икспертам - то значит ли это что это произведет изменения в их мозгах в лучшую сторону и они станут следить за памятью, индексами и тд?

3.16 , Аноним ( 13 ), 17:00, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Конечно нет, они считают что за них думает компилятор и находит все ошибки. Таким ничто уже не поможет

4.19 , Аноним ( 15 ), 17:14, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Для такого заявления нужны хоть какие-нибудь пруфы ошибок для которых конпелятор дает гарантии но якобы обоcpaлся. Иначе не было.

5.32 , Аноним ( 32 ), 20:48, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты ведь в курсе что кроме нулевых указателей бывают и другие ошибки? https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56551

2.18 , Аноним ( 18 ), 17:05, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива А что, кто-то когда-то умел?

2.26 , вебмакак ( ? ), 18:53, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > BASIC-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко

> Common Lisp-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко

> C#-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко

> Lua-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко

> ML-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко

> Python-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко

> Perl-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко

> Ruby-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко

> Scheme-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко

> Smalltalk-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко кто больше?

2.30 , Анонист ( ? ), 20:21, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знающих русский язык макак не жалко. Впрочем пишется слитно.

