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В NPM планируют использовать Sigstore для подтверждения подлинности пакетов

09.08.2022 15:36

GitHub выставил на обсуждение предложение по внедрению сервиса Sigstore для верификации пакетов по цифровым подписям и ведения публичного лога для подтверждения подлинности при распространении релизов. Применение Sigstore позволит реализовать дополнительный уровень защиты от атак, нацеленных на подмену программных компонентов и зависимостей (supply chain). Например, внедряемое изменение защитит исходные тексты проектов в случае компрометации учётной записи разработчика одной из зависимостей в NPM и формирования злоумышленником обновления пакета с вредоносным кодом.

Благодаря новому уровню защиты разработчики смогут привязать сформированный пакет к использованному исходному коду и сборочному окружению, предоставив пользователю возможность убедиться, что содержимое пакета соответствует содержимому исходных текстов в основном репозитории проекта. Применение Sigstore существенно упрощает процесс управления ключами и позволяет избавиться от сложностей, связанных с регистрацией, отзывом и управлением криптографическими ключами. Sigstore преподносится как аналог Let’s Encrypt для кода, предоставляющий сертификаты для заверения кода цифровыми подписями и инструментарий для автоматизации проверки.

Вместо постоянных ключей в Sigstore применяются короткоживущие эфемерные ключи, которые генерируются на основе полномочий. Используемый для подписи материал отражается в защищённом от внесения изменений публичном логе, который позволяет убедиться, что автор подписи именно тот, за кого себя выдаёт, и подпись сформирована тем же участником, что отвечал за прошлые релизы. Для обеспечения целостности и защиты от искажения данных задним числом применяется древовидная структура "дерево Меркла" (Merkle Tree), в которой каждая ветка верифицирует все нижележащие ветки и узлы благодаря совместному (древовидному) хешированию. Имея конечный хеш, пользователь может удостовериться в корректности всей истории операций, а также в корректности прошлых состояний БД (корневой проверочный хеш нового состояния базы вычисляется с учётом прошлого состояния).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2022-08-08...)
  2. OpenNews: Red Hat и Google представили Sigstore, сервис для криптографической верификации кода
  3. OpenNews: Атака на немецкие компании через NPM-пакеты
  4. OpenNews: GitHub раскрыл данные о взломе инфраструктуры NPM и выявлении открытых паролей в логах
  5. OpenNews: В NPM включена обязательная двухфакторная аутентификация для 500 самых популярных пакетов
  6. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера NPM 8.15 с поддержкой локальной проверки целостности пакетов
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57614-sigstore
Ключевые слова: sigstore, npm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.7, Аноним (7), 15:50, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Как, друзья, вы не садитесь, ... (И.А. Крылов)
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 20:10, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не на пики приземлитесь
     

  • 1.8, pashev.ru (?), 15:52, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Npm не спасти.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:15, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Зато можно добавить ещё одну подпорочку.  
     

  • 1.13, Аноним (13), 16:53, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Java-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:56, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати интересный момент затронут - раз джаваскрипт-макаки пересаживаются поголовно на раст если верить местным икспертам - то значит ли это что это произведет изменения в их мозгах в лучшую сторону и они станут следить за памятью, индексами и тд?
     
     
  • 3.16, Аноним (13), 17:00, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно нет, они считают что за них думает компилятор и находит все ошибки. Таким ничто уже не поможет
     
     
  • 4.19, Аноним (15), 17:14, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для такого заявления нужны хоть какие-нибудь пруфы ошибок для которых конпелятор дает гарантии но якобы обоcpaлся. Иначе не было.
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 20:48, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ведь в курсе что кроме нулевых указателей бывают и другие ошибки? https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56551
     
  • 2.18, Аноним (18), 17:05, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива

    А что, кто-то когда-то умел?

     
  • 2.26, вебмакак (?), 18:53, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > BASIC-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
    > Common Lisp-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
    > C#-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
    > Lua-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
    > ML-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
    > Python-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
    > Perl-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
    > Ruby-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
    > Scheme-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
    > Smalltalk-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко

    кто больше?

     
  • 2.30, Анонист (?), 20:21, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знающих русский язык макак не жалко. Впрочем пишется слитно.
     

  • 1.25, Аноним (25), 18:41, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошее предложение, было бы интересно посмотреть на реализацию, особенно если она позволит пользоваться любой DVCS-платформой, а не только гитхабом. Атаки на supply chain актуальная угроза.
     
  • 1.27, Аноним (27), 19:18, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Скоро все разработчики убегут куда-нибудь (на ржавчину)
     
     
  • 2.31, Аноним (32), 20:46, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На карбонщину.
     
  • 2.34, аноним228 (?), 21:18, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все захотят убегать в эту эзотерику.
     

  • 1.29, Аноним (29), 20:16, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в случае компрометации учётной записи разработчика одной из зависимостей в NPM и формирования злоумышленником обновления пакета с вредоносным кодом

    А в случае, если не злоумышленник, а автор решит добавить вредонос в новую версию?
    От этого есть защита?

     
     
  • 2.35, Аноним (25), 21:26, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно. Персональная репутация. Кроме того, в случае реального урона, на такого разработчика можно подать в суд. Вполне возможно, что иск будет коллективный, а это неиллюзорная возможность сесть лет на десять.
     
     
  • 3.36, Аноним (29), 22:22, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какая репутация, какой суд? там при установке чего угодно через npm обычно 100500 пакетов тянется в зависимостях и зависимостях зависимостей. бОльшая часть их авторов неизвестны никому, просто анонимы на гитхаб. вы даже никогда не выясните, кто это в реале.
     

  • 1.33, Аноним (33), 20:58, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    жалкая попытка спасти рассадник нечисти
     

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