В NPM планируют использовать Sigstore для подтверждения подлинности пакетов

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|1.13, Аноним (13), 16:53, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Java-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
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|2.15, Аноним (15), 16:56, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати интересный момент затронут - раз джаваскрипт-макаки пересаживаются поголовно на раст если верить местным икспертам - то значит ли это что это произведет изменения в их мозгах в лучшую сторону и они станут следить за памятью, индексами и тд?
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|3.16, Аноним (13), 17:00, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Конечно нет, они считают что за них думает компилятор и находит все ошибки. Таким ничто уже не поможет
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|4.19, Аноним (15), 17:14, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для такого заявления нужны хоть какие-нибудь пруфы ошибок для которых конпелятор дает гарантии но якобы обоcpaлся. Иначе не было.
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|2.18, Аноним (18), 17:05, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива
А что, кто-то когда-то умел?
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|2.26, вебмакак (?), 18:53, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> BASIC-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
> Common Lisp-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
> C#-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
> Lua-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
> ML-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
> Python-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
> Perl-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
> Ruby-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
> Scheme-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
> Smalltalk-веб-макак не спасти. В прочем не знающих архитектуру компьютеров систем и не умеющих освобождать за собой память, инициализировать переменные и следить за индексами массива не жалко
кто больше?
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|1.25, Аноним (25), 18:41, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошее предложение, было бы интересно посмотреть на реализацию, особенно если она позволит пользоваться любой DVCS-платформой, а не только гитхабом. Атаки на supply chain актуальная угроза.
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|1.29, Аноним (29), 20:16, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в случае компрометации учётной записи разработчика одной из зависимостей в NPM и формирования злоумышленником обновления пакета с вредоносным кодом
А в случае, если не злоумышленник, а автор решит добавить вредонос в новую версию?
От этого есть защита?
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|2.35, Аноним (25), 21:26, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно. Персональная репутация. Кроме того, в случае реального урона, на такого разработчика можно подать в суд. Вполне возможно, что иск будет коллективный, а это неиллюзорная возможность сесть лет на десять.
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|3.36, Аноним (29), 22:22, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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какая репутация, какой суд? там при установке чего угодно через npm обычно 100500 пакетов тянется в зависимостях и зависимостях зависимостей. бОльшая часть их авторов неизвестны никому, просто анонимы на гитхаб. вы даже никогда не выясните, кто это в реале.
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