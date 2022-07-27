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Выпуск пакетного менеджера NPM 8.15 с поддержкой локальной проверки целостности пакетов

27.07.2022 09:42

Компания GitHub представила выпуск пакетного менеджера NPM 8.15, входящего в поставку Node.js и применяемого для распространения модулей на языке JavaScript. Отмечается, что ежедневно через NPM загружается более 5 миллиардов пакетов.

Ключевые изменения:

  • Добавлена новая команда "audit signatures" для проведения локального аудита целостности устанавливаемых пакетов, не требующая манипуляций с утилитами PGP. Новый механизм верификации основан на применении цифровых подписей на базе алгоритма ECDSA и использовании HSM (Hardware Security Module) для управления ключами. Все пакеты в репозитории NPM уже переподписаны с использованием новой схемы.
  • Объявлена доступной для повсеместного применения расширенная двухфакторная аутентификация. Добавлен упрощённый процесс входа и публикации в npm CLI, работающий через браузер. При указании опции "--auth-type=web" для аутентификации учётной записи используется web-интерфейс, открываемый в браузере. Параметры сеанса запоминаются. Для установки сеанса требуется подтвердить email при помощи одноразовых паролей (OTP), а при выполнении операций в уже установленных сеансах достаточно подтвердить второй этап двухфакторной аутентификации. Предоставляется режим запоминания, позволяющий в течение 5 минут выполнять операции публикации с того же IP и с тем же токеном без дополнительных запросов двухфакторной аутентификации.
  • Предоставлена возможность привязки учётных записей GitHub и Twitter к NPM, позволяющая подключаться к NPM, используя учётные записи в GitHub и Twitter.

Из дальнейших планов упоминается включение обязательной двухфакторной аутентификации для учётных записей, связанных с пакетами, насчитывающими более 1 млн загрузок в неделю или имеющих более 500 зависимых пакетов. В настоящее время обязательная двухфакторная аутентификация применяется только для 500 самых популярных пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2022-07-26...)
  2. OpenNews: В NPM включена обязательная двухфакторная аутентификация для 500 самых популярных пакетов
  3. OpenNews: GitHub раскрыл данные о взломе инфраструктуры NPM и выявлении открытых паролей в логах
  4. OpenNews: Атака на немецкие компании через NPM-пакеты
  5. OpenNews: Уязвимость в репозитории NPM, позволяющая добавить сопровождающего без подтверждения
  6. OpenNews: Опубликован анализатор, выявивший 200 вредоносных пакетов в NPM и PyPI
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57559-npm
Ключевые слова: npm
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Онаним (?), 09:48, 27/07/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Новая версия популярного даунлоудера бэкдоров - это завсегда хорошо.
     
  • 2, Без аргументов (?), 09:52, 27/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    > применяемого для распространения глупостей на языке JavaScript

    fixed

     
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