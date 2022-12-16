NIST выводит алгоритм хэширования SHA-1 из своих спецификаций

|
|
|
|2.3, Аноним (3), 13:21, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ФСБ занято более важными вещами, например, охотой на косуль
|
|2.6, т. майор (?), 14:10, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Коллизии для Стрибог - гостайна. Поэтому обычным пользователям ничего не угрожает.
|
|
|
|3.16, Аноним (16), 15:24, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ботнеты для майнинга переориентируют на подбор коллизии для стрибога)))000
|
|
|
|2.5, pfg21 (ok), 13:54, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
срок годности ограничен развитием квантовых компухтеров :)
|
|
|
|3.8, Аноним (8), 14:34, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Не прошло 20 лет, но они уже умеют 2 + 2 с вероятностью 90%. Значит, навсегда?
|
|
|
|4.9, Аноним (9), 14:38, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Их конёк не целые числа складывать, а области, где рулят вероятности. Ну и угадывание с большой долей вероятности ключей сюда же.
|
|
|
|5.10, Аноним (10), 14:45, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как тебе поможет вероятность если тебе нужен конкретный ключ?
Другое дело само шифрование на квантовом компьютере. Вот это уже другое дело.
|
|
|
|6.18, Аноним (9), 15:45, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если ты нашёл с десяток наиболее вероятных кандидатов на ключ, сам догадаешься, как теперь из них выбрать единственно верный?
|
|5.14, Аноним (14), 15:06, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ты это, скажи нам, сынок, твои квантованные компутеры в спортлото уже могут выиграть или нет ?
|
|
|
|6.19, Аноним (9), 15:50, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если шарики в Спорлото абсолютно равновероятные, то могут выиграть с тем же успехом, что и вы сами лично. Т.е., иными словами, не помогут выиграть. Квантовый компуктер не гадалка.
|
|5.21, Pahanivo (ok), 16:13, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ога. Они как то считают какие то значения, что бы проверить которые нужно их как то посчитать на такой же квантовой вундервафле?
|
|3.13, penetrator (?), 14:54, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
данный алгоритм хешировая не подвержен риску со стороны квантовых вычислений на сколько я знаю, это вам не факторизация
|