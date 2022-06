Техника идентификации смартфонов по широковещательной активности Bluetooth

2.2 , Denis ( ?? ), 10:25, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Беспроволные наушники

3.10 , a_kusb ( ok ), 10:38, 10/06/2022 Микроволновые наушники...

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:26, 10/06/2022 Часы синхронизировать со смартфоном.

2.4 , Andrewpotam ( ? ), 10:28, 10/06/2022 А какие альтернативы?

Наушники, смарт-часы/фитнес-трекеры, управление всякими девайсами?

3.7 , a_kusb ( ok ), 10:35, 10/06/2022 Wifi. Беспроводные наушники через интернет и сервера Apple...

4.17 , Андрей ( ?? ), 11:05, 10/06/2022 Даааа, только вы забываете ключевую разницу wi-fi и bluetooth, которая заключается в требованиях к железу, потребление энергии и скорость передачи. Собственно можно сделать наушники и для wi-fi, правда тогда либо размер наушников делать в 10-30 раз больше, либо мириться с 20 минутами автономной работы. Другими словами bluetooth и wi-fi просто решают вопросы в рамках своей крайности, первый за большую автномность/энергоэффективность, второй за скорость и отзывчивость.

4.18 , Аноним ( 18 ), 11:05, 10/06/2022 Сервера эппла? Отлично! Только вот, пакеты трафика от твоего смарта, воспроизводящего музыку, будут не мгновенно идти на эппловские сервера, а им ещё нужно отправить их на наушники, да и нельзя отправлять сразу в реальной жизни, ибо соединение может быть нестабильным, а прерывающийся треск вместо музыки никому не нужен. Значит, нужен небольшой буфер в добавок, для беспроблемного плавного воспроизведения музыки. В общем, готовься к тому, что твои наушники будут всё с задержкой в ~500 ms играть, и при музыке, и при разговорах с кем-нибудь. И да, микрофон при этом тоже будет передавать твою речь не сразу

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:33, 10/06/2022 Точно, ИК-порта вполне достаточно. И никто из прохожих не будет пытаться к тебе в карман залезть.

3.9 , a_kusb ( ok ), 10:38, 10/06/2022 Может ИК порт можно разогнать до дичайшей скорости.

3.11 , Аноним ( 11 ), 10:39, 10/06/2022 Никто не знает, почему irda был такой тормознутый, если ик-лазеры могут многогигабитные скорости выдавать?

4.12 , омномном ( ? ), 10:41, 10/06/2022 м - мощность

в те времена все было медленным

4.14 , Stanislavvv ( ? ), 10:52, 10/06/2022 Пользовался доступом в инет через Siemens S55 как через ИК, так и по тогдашнему bluetooth. Через ИК было быстрее, так что всё относительно.

2.21 , Андрей ( ?? ), 11:08, 10/06/2022 Связь с автономными устройствами с малой потребляемой мощностью и малым размером аккумулятора.