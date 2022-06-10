Техника идентификации смартфонов по широковещательной активности Bluetooth

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|2.4, Andrewpotam (?), 10:28, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какие альтернативы?
Наушники, смарт-часы/фитнес-трекеры, управление всякими девайсами?
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|3.7, a_kusb (ok), 10:35, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Wifi. Беспроводные наушники через интернет и сервера Apple...
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|4.17, Андрей (??), 11:05, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даааа, только вы забываете ключевую разницу wi-fi и bluetooth, которая заключается в требованиях к железу, потребление энергии и скорость передачи. Собственно можно сделать наушники и для wi-fi, правда тогда либо размер наушников делать в 10-30 раз больше, либо мириться с 20 минутами автономной работы. Другими словами bluetooth и wi-fi просто решают вопросы в рамках своей крайности, первый за большую автномность/энергоэффективность, второй за скорость и отзывчивость.
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|4.18, Аноним (18), 11:05, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сервера эппла? Отлично! Только вот, пакеты трафика от твоего смарта, воспроизводящего музыку, будут не мгновенно идти на эппловские сервера, а им ещё нужно отправить их на наушники, да и нельзя отправлять сразу в реальной жизни, ибо соединение может быть нестабильным, а прерывающийся треск вместо музыки никому не нужен. Значит, нужен небольшой буфер в добавок, для беспроблемного плавного воспроизведения музыки. В общем, готовься к тому, что твои наушники будут всё с задержкой в ~500 ms играть, и при музыке, и при разговорах с кем-нибудь. И да, микрофон при этом тоже будет передавать твою речь не сразу
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|2.6, Аноним (6), 10:33, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно, ИК-порта вполне достаточно. И никто из прохожих не будет пытаться к тебе в карман залезть.
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|3.11, Аноним (11), 10:39, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто не знает, почему irda был такой тормознутый, если ик-лазеры могут многогигабитные скорости выдавать?
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|4.14, Stanislavvv (?), 10:52, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользовался доступом в инет через Siemens S55 как через ИК, так и по тогдашнему bluetooth. Через ИК было быстрее, так что всё относительно.
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|2.21, Андрей (??), 11:08, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Связь с автономными устройствами с малой потребляемой мощностью и малым размером аккумулятора.
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|1.5, Аноним (5), 10:32, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> смартфоны Apple) продолжают отправлять beacon-сигналы даже при выключенном Bluetooth
Ну, вы поняли.
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|2.13, Аноним (13), 10:44, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Apple это не про технологии, это скорее про свистелки и зонды... так что ничего удивительного
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|3.16, a_kusb (ok), 10:53, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Свистелки - это тоже технологии. Чтобы оно свистело, пердело, при этом эффективно, при этом не развалилось - всё это нужно запроектировать...
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|1.8, Аноним (11), 10:37, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно известно, что с физическим фингерпринтингом устройств всё плохо. И фиксить это никто не будет. Во-первых это невозможно, вендоры кремния сами не контролируют его аналоговые параметры в достаточной степени. А если будут - то и качество приёмников автоматически улучшится и они смогут лучше фингерпринтить. Во-вторых даже попытаться это сделать с целью увеличения стоимости атаки, то это будет дорого. В-третьих все нормальные люди давно выключают вайфай и блютус, когда он не нужен, ибо уязвимости в прошивках и жрёт батарею. Владельцы некоторых девайсов - особая порода, на них ориентироваться не надо, если хотите сохранить традиционную ориентацию.
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|2.19, Аноним (20), 11:06, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты живешь в параллельной сказочной вселенной? В нашей реальности большиство не выключает ни вайфай ни блютус в силу того что даже не знает как это делать, а те кто знает не знает зачем. Добро пожаловать в реальный мир.
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