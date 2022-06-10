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Техника идентификации смартфонов по широковещательной активности Bluetooth

10.06.2022 09:31

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработала метод идентификации мобильных устройств по beacon-сигналам, отправляемым в эфир при использовании Bluetooth Low Energy (BLE) и применяемым пассивными Bluetooth-приёмниками для определения появления новых устройств в пределах досягаемости.

В зависимости от реализации beacon-сигналы отправляются c частотой примерно 500 раз в минуту и по задумке создателей стандарта полностью обезличены и не могут использоваться для привязки к пользователю. В реальности ситуация оказалась иной и при отправке сигнал искажается под влиянием особенностей, возникающих в процессе производства каждого отдельного чипа. Данные искажения, которые для каждого устройства являются уникальными и постоянными, могут быть выявлены при помощи типовых программируемых приёмопередатчиков (SDR, Software Defined Radio).

Проблема проявляется в комбинированных чипах, в которых совмещена функциональность Wi-Fi и Bluetooth, используется общий задающий генератор и несколько параллельно работающих аналоговых компонентов, флуктуации при производстве которых приводят к возникновению асимметрии по фазе и амплитуде. Общая стоимость оборудования для проведения атаки оценивается приблизительно в 200 долларов. Примеры кода для извлечения уникальных меток из перехваченного сигнала опубликованы на GitHub.

На практике выявленная особенность позволяет идентифицировать устройство, независимо от использования таких средств защиты от идентификации, как рандомизация MAC-адресов. Для iPhone дальность приёма меток, достаточная для идентификации, составила 7 метров, при активном приложении для отслеживания контактов COVID-19. Для Android-устройств для идентификации необходимо приблизиться на меньшее расстояние.

Для подтверждения работы метода на практике в общественных местах, таких как кафе, было проведено несколько экспериментов. В ходе первого эксперимента были проанализированы 162 устройства, из которых для 40% удалось сформировать уникальные идентификаторы. Во втором эксперименте были изучены 647 мобильных устройств, а уникальные идентификаторы удалось сформировать для 47% из них. В заключение была продемонстрирована возможность использования сгенерированных идентификаторов для отслеживания перемещения устройств добровольцев, согласившихся участвовать в эксперименте.

Исследователями также отмечено несколько проблем, затрудняющих проведение идентификации. Например, на параметры beacon-сигнала влияет изменение температуры, а не расстояние приёма метки влияет применяемое на некоторых устройствах изменение мощности Bluetooth-сигнала. Для блокирования рассматриваемого метода идентификации предлагается фильтровать сигнал на уровне прошивки к Bluetooth-чипу или использовать специальные аппаратные методы защиты. Отключения Bluetooth не всегда достаточно, так как некоторые устройства (например, смартфоны Apple) продолжают отправлять beacon-сигналы даже при выключенном Bluetooth и для блокирования отправки требуется полное выключение устройства.

  1. Главная ссылка к новости (https://ucsdnews.ucsd.edu/pres...)
  2. OpenNews: Плачевная ситуация с безопасностью спутникового интернета
  3. OpenNews: Выявлены уязвимости, позволяющие манипулировать трафиком в сетях 4G LTE
  4. OpenNews: BIAS - новая атака на Bluetooth, позволяющая подделать сопряжённое устройство
  5. OpenNews: BlueBorne - опаснейшая удалённая уязвимость в Bluetooth-стеках Linux, Android, iOS и Windows
  6. OpenNews: Атака KNOB, позволяющая перехватить зашифрованный трафик Bluetooth
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57329-bluetooth
Ключевые слова: bluetooth, attack, fingerprint
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:23, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Напомните, зачем в 2022 году нужен bluetooth?
     
     
  • 2.2, Denis (??), 10:25, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Беспроволные наушники
     
     
  • 3.10, a_kusb (ok), 10:38, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микроволновые наушники...
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:26, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часы синхронизировать со смартфоном.
     
  • 2.4, Andrewpotam (?), 10:28, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А какие альтернативы?
    Наушники, смарт-часы/фитнес-трекеры, управление всякими девайсами?
     
     
  • 3.7, a_kusb (ok), 10:35, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wifi. Беспроводные наушники через интернет и сервера Apple...
     
     
  • 4.17, Андрей (??), 11:05, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даааа, только вы забываете ключевую разницу wi-fi и bluetooth, которая заключается в требованиях к железу, потребление энергии и скорость передачи. Собственно можно сделать наушники и для wi-fi, правда тогда либо размер наушников делать в 10-30 раз больше, либо мириться с 20 минутами автономной работы. Другими словами bluetooth и wi-fi просто решают вопросы в рамках своей крайности, первый за большую автномность/энергоэффективность, второй за скорость и отзывчивость.
     
  • 4.18, Аноним (18), 11:05, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сервера эппла? Отлично! Только вот, пакеты трафика от твоего смарта, воспроизводящего музыку, будут не мгновенно идти на эппловские сервера, а им ещё нужно отправить их на наушники, да и нельзя отправлять сразу в реальной жизни, ибо соединение может быть нестабильным, а прерывающийся треск вместо музыки никому не нужен. Значит, нужен небольшой буфер в добавок, для беспроблемного плавного воспроизведения музыки. В общем, готовься к тому, что твои наушники будут всё с задержкой в ~500 ms играть, и при музыке, и при разговорах с кем-нибудь. И да, микрофон при этом тоже будет передавать твою речь не сразу
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:33, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Точно, ИК-порта вполне достаточно. И никто из прохожих не будет пытаться к тебе в карман залезть.
     
     
  • 3.9, a_kusb (ok), 10:38, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может ИК порт можно разогнать до дичайшей скорости.
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:39, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не знает, почему irda был такой тормознутый, если ик-лазеры могут многогигабитные скорости выдавать?
     
     
  • 4.12, омномном (?), 10:41, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    м - мощность
    в те времена все было медленным
     
  • 4.14, Stanislavvv (?), 10:52, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользовался доступом в инет через Siemens S55 как через ИК, так и по тогдашнему bluetooth. Через ИК было быстрее, так что всё относительно.
     
  • 2.21, Андрей (??), 11:08, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Связь с автономными устройствами с малой потребляемой мощностью и малым размером аккумулятора.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:32, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > смартфоны Apple) продолжают отправлять beacon-сигналы даже при выключенном Bluetooth

    Ну, вы поняли.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:44, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Apple это не про технологии, это скорее про свистелки и зонды... так что ничего удивительного
     
     
  • 3.16, a_kusb (ok), 10:53, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свистелки - это тоже технологии. Чтобы оно свистело, пердело, при этом эффективно, при этом не развалилось - всё это нужно запроектировать...
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 11:06, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    …и для этого конечно же необходимы зонды.
     

  • 1.8, Аноним (11), 10:37, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно известно, что с физическим фингерпринтингом устройств всё плохо. И фиксить это никто не будет. Во-первых это невозможно, вендоры кремния сами не контролируют его аналоговые параметры в достаточной степени. А если будут - то и качество приёмников автоматически улучшится и они смогут лучше фингерпринтить. Во-вторых даже попытаться это сделать с целью увеличения стоимости атаки, то это будет дорого. В-третьих все нормальные люди давно выключают вайфай и блютус, когда он не нужен, ибо уязвимости в прошивках и жрёт батарею. Владельцы некоторых девайсов - особая порода, на них ориентироваться не надо, если хотите сохранить традиционную ориентацию.
     
     
  • 2.19, Аноним (20), 11:06, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты живешь в параллельной сказочной вселенной? В нашей реальности большиство не выключает ни вайфай ни блютус в силу того что даже не знает как это делать, а те кто знает не знает зачем.  Добро пожаловать в реальный мир.    
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:53, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Столлман был прав.
     
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