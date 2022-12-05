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Создатель brew развивает новый пакетный менеджер tea

05.12.2022 20:21

Макс Хауэлл (Max Howell), автор популярной на платформе macOS системы управления пакетами brew (Homebrew), развивает новый пакетный менеджер Tea, позиционируемый как продолжение развития brew, выходящее за рамки пакетного менеджера и предлагающее унифицированную инфраструктуру управления пакетами, работающую с децентрализованными репозиториями. Проект изначально развивается как многоплатформенный (в настоящее время поддерживаются macOS и Linux, в разработке поддержка Windows). Код проекта написан на языке TypeScript и распространяется под лицензией Apache 2.0 (brew был написан на Ruby и поставлялся под лицензией BSD).

Tea концептуально не походит на традиционные пакетные менеджеры и вместо парадигмы "я хочу установить пакет" использует принцип "я хочу использовать пакет". В частности, в Tea нет как таковой команды для установки пакета, вместо которой применяется формирование окружения для выполнения содержимого пакета, не пересекающегося с текущей системой. Пакеты размещаются в отдельном каталоге ~/.tea и не привязываются к абсолютным путям (могут быть перемещены).

Предоставляется два основных режима работы: переход в командную оболочку с доступом к окружению с установленными пакетами и прямой вызов связанных с пакетом команд. Например, при выполнении "tea +gnu.org/wget" пакетный менеджер загрузит утилиту wget и все необходимые зависимости, после чего предоставит shell-доступ в окружении, в котором доступна установленная утилита wget. Второй вариант подразумевает прямой запуск - "tea +gnu.org/wget wget https://some_webpage", при котором будет установлена утилита wget и сразу запущена в отдельном окружении. Возможна компоновка сложных цепочек, например, для загрузки файла white-paper.pdf и его обработки утилитой glow можно использовать следующую конструкцию (если wget и glow отсутствуют, они будут установлены): 


   tea +gnu.org/wget wget -qO- https://tea.xyz/white-paper.pdf | tea +charm.sh/glow glow -
или можно использовать более простой синтаксис: 

   tea -X wget -qO- tea.xyz/white-paper | tea -X glow -

Похожим образом можно напрямую запускать скрипты, примеры кода и однострочники, автоматически подгружая необходимый для их работы инструментарий. Например, выполнение "tea https://gist.githubusercontent.com/i0bj/.../raw/colors.go --yellow" приведёт к установке инструментария языка Go и выполнению скрипта colors.go с аргументом "--yellow".

Чтобы не вызывать команду tea каждый раз предоставляется возможность её подключения как универсального менеджера виртуальных окружений и обработчика отсутствующих программ. В этом случае если запущенная программа недоступна, она будет установлена, а если устанавливалась ранее - запущена в своём окружении. 


   $ deno
   zsh: command not found: deno

   $ cd my-project
   $ deno
   tea: installing deno.land^1.22
   deno 1.27.0
   > ^D

В текущем виде доступные для Tea пакеты собраны в двух коллекциях - pantry.core и pantry.extra, которые включают метаданные, описывающие источники загрузки пакетов, сценарии сборки и зависимости. Коллекция pantry.core включает основные библиотеки и утилиты, поддерживаемые в актуальном виде и протестированные разработчиками Tea. В pantry.extra помещаются недостаточно стабилизированные пакеты или пакеты, предлагаемые представителями сообщества. Для навигации по пакетам предоставлен web-интерфейс.

Процесс создания пакетов для Tea сильно упрощён и сводится к созданию одного универсального файла package.yml (пример), не требующего адаптации пакета для каждой новой версии. Для обнаружения новых версий и для загрузки их кода пакет может ссылаться на GitHub. В файле также описываются зависимости и приводятся сценарии сборки для поддерживаемых платформ. Устанавливаемые зависимости неизменяемы (фиксируется версия), что исключает повторение ситуаций, похожих на инцидент с left-pad.

В дальнейшем планируется создание децентрализованных репозиториев, не привязанных к какому-то отдельному хранилищу и использующих для метаданных распределённый блокчейн, а для хранения пакетов децентрализованную инфраструктуру. Релизы будут заверяться напрямую сопровождающими и рецензироваться заинтересованными лицами. Предусмотрена возможность распределения криптовалютных токенов за вклад в сопровождение, поддержку, распространение и проверку пакетов.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/opens...)
  2. OpenNews: Представлен Linuxbrew, вариант пакетного менеджера Homebrew для Linux
  3. OpenNews: В Fedora планируют заменить пакетный менеджер DNF на Microdnf
  4. OpenNews: Выпуск системы управления пакетами GNU Stow 2.3
  5. OpenNews: Distri - дистрибутив для обкатки технологий быстрого управления пакетами
  6. OpenNews: Проект Gentoo представил систему управления пакетами Portage 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58269-tea
Ключевые слова: tea, package, brew
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:46, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    > TypeScript

    О нет

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:14, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было на ruby
     
  • 2.30, Аноним (30), 00:46, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что лучше учить - javascript или Rust?
    Что эксперты с опеннета посоветуют?
     
     
  • 3.32, Джейсон Стетхем (?), 00:51, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше дочь шлюха, чем сын джаваскриптер
     
  • 3.41, Аноним (41), 02:18, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С и С++
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:47, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Шо brew шило, что это. Может, прежде, чем что-то создавать, нужно объяснить зачем?
     
     
  • 2.7, Отец Ононим (?), 22:52, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На этой несчастной планете 8 миллиардов ртов и все хотят жить хорошо. Надо же им чем-то заниматься.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 00:23, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, тут перепутаны причина и следствие. Из этих 8 миллиардов ртов два-три вполне себе хорошо живут, у них нет необходимости вкалывать по дофига часов в неделю ради обеспечения базовых потребностей и они могут позволить себе тратить свободное время на всякую фигню. Ну и вот, одна из этих фигней описана в новости.
     

  • 1.8, Вирт (?), 22:55, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Выглядит как облагораживание способа установки ПО а-ля:

    curl https://site/script.sh | sudo sh

    Хочется спросить, а что с безопасностью?

     
     
  • 2.22, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:57, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а что с безопасностью?

    Все супер безопасно https://www.rust-lang.org/tools/install

    > curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh

     
  • 2.25, Sw00p aka Jerom (?), 00:00, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сжжжжжжечь
     

  • 1.9, анон (?), 22:56, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так "tea" или "Tea"? На сайте и tea.xyz зовётся, может и ещё как где.

    Это к тому, что есть давно TEA: текстовый редактор / text editor
    https://tea.ourproject.org

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 23:59, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я больше скажу: ещё есть tea, который консольный клиент для Gitea
    (https://gitea.com/gitea/tea)
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:01, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какую вообще проблему решает это программное обеспечение?
     
     
  • 2.12, ivan1986 (?), 23:08, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Во фряхе и маке в очередной раз пытаются сделать вменяемый пакетный менеджер
     
  • 2.19, Метатель биссера (?), 23:29, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для разработки программ для макоса, или например вам на макбуке понадобится миднихткоммандер. Тот же симейк на макбук поставить?
     
     
  • 3.26, tho (ok), 00:01, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у mc на макбуке такие зависимости

    Required: glib ✔, libssh2 ✔, openssl@1.1 ✔, s-lang ✘

     
  • 3.36, Урри (ok), 01:23, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    brew install
     

  • 1.14, Аноним (14), 23:10, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Nix выолняет те же задачи, и делает это намного лучше.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 01:18, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Под MacOS сборочка есть или может кто поддерживает штатные пакеты?
    Тут ведь всем в целом помфигу как он там свое поделку назовет всем важно иметь последний установленные пакеты своего любимого софта.
     

  • 1.18, Аноним (18), 23:20, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >NFT

    Сразу в тюрьму. За мошенничество.

     
  • 1.20, Hck3r (?), 23:47, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересная идея с поддержкой мейнтейнеров пакетов. А то сейчас часто крупные компании живут на пакетах, которые почти бесплатно поддерживают какие-нибудь PhD студенты..
     
  • 1.21, Самый умный из вас (?), 23:52, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Недавно смотрел на эту наркоманию с web3/nft, думал что-то толковое, но после просмотра появились сомнения
     
  • 1.23, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:58, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Макс Хауэлл (Max Howell), автор популярной на платформе macOS системы управления пакетами brew (Homebrew)

    Это тот самый чел, который не смог инвертировать бинарное дерево на собесе в гугл и который потом в твиттере возмущался?

     
  • 1.28, pashev.ru (?), 00:44, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Gentoo prefix, nixpkgs...

    Ну, конечно, тут новая концепция.

     
     
  • 2.29, pashev.ru (?), 00:46, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да даже pkgsrc, прости господи.
     

  • 1.31, Аноним (31), 00:50, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Блокчейн
    >NFT

    в помойку сразу

     
  • 1.33, pashev.ru (?), 00:59, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Товарищу насовали полную панамку: https://www.reddit.com/r/opensource/comments/z73043/comment/iy55qv7/
     
     
  • 2.37, Урри (ok), 01:26, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один коммент - целая "панамка"?
     
     
  • 3.40, НяшМяш (ok), 02:02, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там аж четыре коммента, просто прямая ссылка на комментарий не показывает соседние )
     

  • 1.35, Аноним (-), 01:22, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Стремная штуковина. Раньше удивляли видосы как люди со стальными яйцами на покерфейсе ставят через brew всякую фигню на комп. Смотрелось как ужастик, теперь у нас просят в нем поучаствовать ?
     
  • 1.39, Аноним (39), 01:52, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > написан на языке TypeScript

    в заголовок плиз

     

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