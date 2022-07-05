Децентрализованные идентификаторы будут стандартизированы, несмотря на возражения Google и Mozilla

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|2.30, Аноним (30), 12:44, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что мешает взять обычный http, html4 и css2? Гофер слишком старый и неудобный + у него нет шифрования, максимум сойдёт за аналог ftp. А Gemini слишком кастрированный, форум с поддержкой картинок не запилишь, там, в общем-то, и так одни бложики нитакусек.
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|3.37, Аноним (37), 13:05, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ссылок на картинки достаточно. Вот что комментарии только через одно место это плохо.
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|2.32, a. (?), 12:46, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Который при детальном рассмотрении все тот же "вэб", как вы его назвали.
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|2.40, QwertyReg (ok), 13:35, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Веб умер с появлением ТГ, Инсты, ТикТока и тематических приложений.
Не смогу даже пяток сайтов назвать, на которые стоило бы заходить из браузера, всё давно уже в приложениях.
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|3.19, КО (?), 12:16, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"с отделением спецификации на общий механизм децентрализованных идентификаторов от спецификаций на конечные реализации методов, что не позволяет проанализировать корректность основной спецификации без изучения спецификаций методов"
Я примерно здесь отвалился.
Они хотят блокчейн, как я понял. Просто чтоб был.
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|4.29, Аноним (9), 12:40, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вроде бы, как я понял, они хотят универсальный идентификатор ресурса. Почему он назван распределенным, я не совсем понял.
Что бы не было всего этого:
- внутренних указателей, аля /ipfs/QmZ4tDuvesekSs4qM5ZBKpXiZGun7S2CYtEZRB3DYXkjGx
- своих доменов, яля 6sxoyfb3h2nvok2d.onion
- протоколов, аля gopher://gopher.quux.org/
А было все в одном формате:
did:ipid:QmZ4tDuvesekSs4qM5ZBKpXiZGun7S2CYtEZRB3DYXkjGx
did:onion:6sxoyfb3h2nvok2d
did:gopher:gopher.quux.org
did:web:opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57454
И при этом каждый метод (вторая часть в идентификаторе) - пусть будет иметь свою реализацию, свой стандарт и что бы никто не ушел обиженным.
Зачем? Как? Почему? - пока не понял.
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|2.7, keydon (ok), 11:53, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На первый взгляд это комедия в 2 актах "Пчелы против мёда"
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|1.8, Жироватт (ok), 11:54, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ха. Жаль, что беглый гуглинг не показал - на хрена это в принципе нужно?
Нет, серьёзно.
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|2.24, Аноним (22), 12:34, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Догадываюсь, например, чтобы вместо TOXовских невменяемых ID ABCDEF98........ использовать что-то, типа, did:tox:vasya_pupkin
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|1.12, Аноним (12), 11:58, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По факту то сейчас и есть два браузера один от гугол другой от мозилла. Если они забъют на реализацию этого чудо стандарта, он тихонечко загнется(не успев разогнуться). Ну а там поживем посмотрим.
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|2.17, Аноним (17), 12:14, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А вы знали что большую часть средств бюджета мозиллы составляют средства полученные от Гугл?
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|3.36, Аноним (12), 13:01, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть по факту достаточно было послать гугол, чтобы он после этого объяснил мозиле что реализовывать не нужно
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|1.13, Аноним (10), 11:59, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Возражения Google связаны с отделением спецификации на общий механизм децентрализованных идентификаторов от спецификаций на методы с конечными реализациями, что не позволяет проанализировать корректность основной спецификации без изучения спецификации методов
сломал моск в трёх местах
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|2.18, тоже Аноним (ok), 12:14, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перевожу: гoвно на палках еще не кристаллизовалось, возможны резкие и неожиданные изменения архитектуры.
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|1.20, Аноним (9), 12:20, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так вот ты какой, web3.0.
Ох, так этот did разбросан уже по интернету, стоит только погуглить. Даже проекты есть (первое в выдаче по did ipfs) вроде js-did-ipid.
Сайтик с мем-картинками did:meme.
Но в чем основной посыл - не понял.
Методы - это аналоги протоколов (http/ftp) или специфичные (onion/ipfs). Но что за подписи и в чем децентрализация, если нужно будет доверять кому-то, кто будет это подписывать? Это же по сути "центры сертификации"? Или подписать может любой? Тогда как понят что это именно тот самый владелец ресурса, а не попытка заскамить меня? Или это сеть доверия (like pgp) - только подписанное друзьями друзей? Тогда на сколько рукопожатий и на сколько нужно быть уверенным, что друг друга не решит стать мегахакером/не про**л свой ключ... в общем не понятно.
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|1.23, Аноним (-), 12:33, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Во второй раз в жизни я разачаровался в Мозилле. В первый раз, я разачаровался когда они решили перейти на быструю нумерацию от Google.
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|2.26, Аноним (10), 12:36, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нумерация у них случилась после вырезания аддонов. т.е. по логике тебе очень мало лет. это значит, что я круче тебя, мне больше лет. я молодец и хороший, а ты не молодец и плохой
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|1.28, Аноним (28), 12:40, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) объявил о решении
СЭР Тим Бернерс-Ли, между прочим!
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|1.33, Аноним (33), 12:51, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Судя по тексту, Google в данном случае всё правильно возражает.
"Вот вам хорошая идея без конкретики, сделайте хорошо" - это разговор мелкого заказчика у которого в штате вообще нет технарей для хотя бы беглого прочтения ТЗ, а не конторы (казало бы!) уровня W3C...
И на что расчет? Либо начнут реализовавать спецификацию и фигачить костыли для совместимости, либо скажут "знаете, мы тут единственный браузер в мире и мы не будем"? Херово или ничего. Странно.
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|1.35, InuYasha (??), 13:01, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Судя по тому что написано в новости, перед нами тот редкий случай когда Мозилла и Гугл говорят дело. Но не факт что за этим ничего не скрывается :)
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|1.38, Аноним (38), 13:13, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По смыслу это возможность для владельца сайта указывать, через что резолвить его домен. Проблема в том, что эти способы должны быть реализованы в браузерах и прочем софте. И финансовой мотивации их реализовывать нет вот прямо совсем, вообще. Пока мы пользуемся гуглом и интернетом, существующим на маркетинговые бюджеты - ничего не изменится.
Хочется конечно верить, что Сэр Тим хочет обрушить господство бигтеха, а не основать уютный комитет для собственного кормления.
Да, видеть в урле номер порта несколько странно. Почему нельзя резолвить идентификатор сервиса без необходимости указывать порт?
И конечно "децентрализованные" решения, централизованные через код. У вас может быть сколько угодно отличный криптоблокчейн, но его разработчики в любой момент могут сделать хардфорк, отменяющий ваши изменения. Решат какие-то DID по списку блокировать, чтобы Трамп там не очень колосился, и заблокируют. Подлинная децентрализация не может строиться на едином реестре.
Следовало бы придумать какой-то формат дескриптора сервиса, например, в виде куар-кода, и отдельно какую-то схему проверки аутентичности ресурса, привязанную к публичному ключу владельца. Вот это была бы децентрализация. Со стены сосканировал куаркод, открыл сайт, увидел, что он корректно подписан одним из твоих доверенных людей - лепота.
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