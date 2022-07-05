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Децентрализованные идентификаторы будут стандартизированы, несмотря на возражения Google и Mozilla

05.07.2022 10:59

Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) объявил о решении придать спецификации, определяющей децентрализованные идентификаторы для Web (DID, Decentralized Identifier), статус рекомендованного стандарта. Возражения, заявленные компаниями Google и Mozilla, отклонены.

Спецификация DID вводит в обиход новый тип уникальных глобальных идентификаторов, не привязанных к отдельным централизованным службам и организациям, таким как регистраторы доменов и удостоверяющие центры. Идентификатор может быть ассоциирован с произвольным ресурсом и сгенерирован при помощи систем, которым доверяет владелец ресурса. Для проверки подлинности идентификатора применяется аутентификация с доказательством владения на основе криптографических механизмов, таких как цифровые подписи. Спецификация позволяет использовать различные методы распределённого управления и получения информации об идентификаторах, включая методы на основе блокчейна.

Формат нового URI формируется как "did:метод:уникальный_идентификатор", где "did" определяет новую схему URI, "метод" указывает на механизм обработки идентификатора, а "уникальный_идентификатор" представляет собой специфичный для выбранного метода идентификатор ресурса, например, "did:example:123456789abcdefghi". В поле с методом указывается имя используемого сервиса хранения верифицируемых данных, гарантирующего уникальность идентификатора, определяющего его формат и обеспечивающего привязку идентификатора к ресурсу, для которого но создан. URI с идентификатором преобразуется в документ в формате JSON с метаданными, описывающими запрошенный объект и включающими открытые ключи для верификации владельца.

Реализации методов выходят за рамки стандарта DID, определяются в своих спецификациях и поддерживаются в отдельном реестре. В настоящее время предложено 135 методов на базе разных блокчейнов, криптографических алгоритмов, распределённых технологий, децентрализованных БД, P2P-систем и механизмов идентификации. Допускается и создание обвязок DID поверх централизованных систем, например, метод web позволяет использовать привязку к традиционным именам хостов (например, "did:web:example.com").

Возражения Google связаны с отделением спецификации на общий механизм децентрализованных идентификаторов от спецификаций на конечные реализации методов, что не позволяет проанализировать корректность основной спецификации без изучения спецификаций методов. Публикация основной спецификации при неготовности спецификаций методов затрудняет рецензирование и Google предложил отложить стандартизацию общей спецификации DID до готовности к стандартизации нескольких лучших методов, так как в процессе стандартизации методов, могут всплыть тонкие моменты, требующие доработки основной спецификации.

Возражения Mozilla связаны с тем, что спецификация должным образом не подталкивает к обеспечению переносимости, вынося этот вопрос на сторону реестра методов. В реестре уже предложено более сотни методов, созданных без оглядки на совместимость и унификацию типовых решений. В текущем виде поощряется создание нового метода для каждой задачи, вместо попытки адаптации для своих потребностей существующих методов.

Позиция W3C сводится к тому, что стандартизация спецификации DID, определяющей новый расширяемый класс идентификаторов и связанный с ним синтаксис, станет стимулом к разработке методов и достижению консенсуса в отношении стандартизации методов. В текущем виде имеется достаточно доказательств применимости основной спецификации для решения задач, востребованных в сообществе, развивающем децентрализованные технологии. Предлагаемые реализации методов не стоит оценивать по аналогии с новыми схемами URL, а создание большого числа методов можно рассматривать как соответствие базовой спецификации потребностям разработчиков.

Стандартизация же определённых методов рассматривается как более сложная задача, с точки зрения достижения консенсуса среди разработчиков, чем стандартизация общего класса идентификаторов. Поэтому утверждение общей спецификации до стандартизации методов рассматривается как решение, способное нанести меньший потенциальный вред для сообщества, внедряющего децентрализованные идентификаторы.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Компания Intel развивает протокол HTTPA, дополняющий HTTPS
  3. OpenNews: Mozilla, Google, Apple и Microsoft объединили усилия в стандартизации платформы для браузерных дополнений
  4. OpenNews: Huawei развивает протокол NEW IP, нацеленный на использование в сетях будущего
  5. OpenNews: W3C начал подготовку стандарта WebTransport
  6. OpenNews: В Chrome намерены удалить поддержку технологии Server Push
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57454-w3c
Ключевые слова: w3c, did, uri
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:41, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Web мертв. Уходим на gopher и gemini.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:55, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    did:gopher и did:gemini ?
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:56, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    осталось только определиться
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:44, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что мешает взять обычный http, html4 и css2? Гофер слишком старый и неудобный + у него нет шифрования, максимум сойдёт за аналог ftp. А Gemini слишком кастрированный, форум с поддержкой картинок не запилишь, там, в общем-то, и так одни бложики нитакусек.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 13:05, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылок на картинки достаточно. Вот что комментарии только через одно место это плохо.
     
  • 2.32, a. (?), 12:46, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который при детальном рассмотрении все тот же "вэб", как вы его назвали.
     
  • 2.40, QwertyReg (ok), 13:35, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Веб умер с появлением ТГ, Инсты, ТикТока и тематических приложений.
    Не смогу даже пяток сайтов назвать, на которые стоило бы заходить из браузера, всё давно уже в приложениях.
     

  • 1.2, pashev.ru (?), 11:43, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Гугл и Мозилу послали? Это что-то новое. Кто такой дерзкий?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:47, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > W3C

    так сложно осилить текст до конца?

     
     
  • 3.14, pashev.ru (?), 12:01, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    А ты забавный.
     
  • 3.19, КО (?), 12:16, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "с отделением спецификации на общий механизм децентрализованных идентификаторов от спецификаций на конечные реализации методов, что не позволяет проанализировать корректность основной спецификации без изучения спецификаций методов"
    Я примерно здесь отвалился.
    Они хотят блокчейн, как я понял. Просто чтоб был.
     
     
  • 4.29, Аноним (9), 12:40, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде бы, как я понял, они хотят универсальный идентификатор ресурса. Почему он назван распределенным, я не совсем понял.

    Что бы не было всего этого:
    - внутренних указателей, аля /ipfs/QmZ4tDuvesekSs4qM5ZBKpXiZGun7S2CYtEZRB3DYXkjGx
    - своих доменов, яля 6sxoyfb3h2nvok2d.onion
    - протоколов, аля gopher://gopher.quux.org/

    А было все в одном формате:
    did:ipid:QmZ4tDuvesekSs4qM5ZBKpXiZGun7S2CYtEZRB3DYXkjGx
    did:onion:6sxoyfb3h2nvok2d
    did:gopher:gopher.quux.org
    did:web:opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57454

    И при этом каждый метод (вторая часть в идентификаторе) - пусть будет иметь свою реализацию, свой стандарт и что бы никто не ушел обиженным.

    Зачем? Как? Почему? - пока не понял.

     
  • 2.7, keydon (ok), 11:53, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На первый взгляд это комедия в 2 актах "Пчелы против мёда"
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:30, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Google и Mozilla: Потерянная выгода.
     

  • 1.6, ryoken (ok), 11:51, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Deus Ex, Internet3.
     
  • 1.8, Жироватт (ok), 11:54, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ха. Жаль, что беглый гуглинг не показал - на хрена это в принципе нужно?
    Нет, серьёзно.
     
     
  • 2.16, тоже Аноним (ok), 12:13, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы по второму разу продать did:newweb:facebook.com, естественно.
     
  • 2.24, Аноним (22), 12:34, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Догадываюсь, например, чтобы вместо TOXовских невменяемых ID ABCDEF98........ использовать что-то, типа, did:tox:vasya_pupkin
     
     
  • 3.34, vasya_pupkin (?), 12:52, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Круто!
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:58, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По факту то сейчас и есть два браузера один от гугол другой от мозилла. Если они забъют на реализацию этого чудо стандарта, он тихонечко загнется(не успев разогнуться). Ну а там поживем посмотрим.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:14, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вы знали что большую часть средств бюджета мозиллы составляют средства полученные от Гугл?
     
     
  • 3.36, Аноним (12), 13:01, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть по факту достаточно было послать гугол, чтобы он после этого объяснил мозиле что реализовывать не нужно
     

  • 1.13, Аноним (10), 11:59, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Возражения Google связаны с отделением спецификации на общий механизм децентрализованных идентификаторов от спецификаций на методы с конечными реализациями, что не позволяет проанализировать корректность основной спецификации без изучения спецификации методов

    сломал моск в трёх местах

     
     
  • 2.18, тоже Аноним (ok), 12:14, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перевожу: гoвно на палках еще не кристаллизовалось, возможны резкие и неожиданные изменения архитектуры.
     
     
  • 3.21, Аноним (10), 12:24, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    понятнее не стало
     

  • 1.20, Аноним (9), 12:20, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так вот ты какой, web3.0.

    Ох, так этот did разбросан уже по интернету, стоит только погуглить. Даже проекты есть (первое в выдаче по did ipfs) вроде js-did-ipid.

    Сайтик с мем-картинками did:meme.

    Но в чем основной посыл - не понял.
    Методы - это аналоги протоколов (http/ftp) или специфичные (onion/ipfs). Но что за подписи и в чем децентрализация, если нужно будет доверять кому-то, кто будет это подписывать? Это же по сути "центры сертификации"? Или подписать может любой? Тогда как понят что это именно тот самый владелец ресурса, а не попытка заскамить меня? Или это сеть доверия (like pgp) - только подписанное друзьями друзей? Тогда на сколько рукопожатий и на сколько нужно быть уверенным, что друг друга не решит стать мегахакером/не про**л свой ключ... в общем не понятно.

     
  • 1.23, Аноним (-), 12:33, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Во второй раз в жизни я разачаровался в Мозилле. В первый раз, я разачаровался когда они решили перейти на быструю нумерацию от Google.
     
     
  • 2.26, Аноним (10), 12:36, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нумерация у них случилась после вырезания аддонов. т.е. по логике тебе очень мало лет. это значит, что я круче тебя, мне больше лет. я молодец и хороший, а ты не молодец и плохой
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:15, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой же ты ранимый
     

  • 1.25, Аноним (25), 12:35, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то я ничего не понял это хорошо или плохо?
     
     
  • 2.31, Аноним (22), 12:45, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будем посмотреть
     

  • 1.27, Аноним (27), 12:38, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сегодня хоть какие-нибудь технологии создаются без блокчейна?
     
  • 1.28, Аноним (28), 12:40, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) объявил о решении

    СЭР Тим Бернерс-Ли, между прочим!

     
  • 1.33, Аноним (33), 12:51, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Судя по тексту, Google в данном случае всё правильно возражает.
    "Вот вам хорошая идея без конкретики, сделайте хорошо" - это разговор мелкого заказчика у которого в штате вообще нет технарей для хотя бы беглого прочтения ТЗ, а не конторы (казало бы!) уровня W3C...

    И на что расчет? Либо начнут реализовавать спецификацию и фигачить костыли для совместимости, либо скажут "знаете, мы тут единственный браузер в мире и мы не будем"? Херово или ничего. Странно.

     
  • 1.35, InuYasha (??), 13:01, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по тому что написано в новости, перед нами тот редкий случай когда Мозилла и Гугл говорят дело. Но не факт что за этим ничего не скрывается :)
     
  • 1.38, Аноним (38), 13:13, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По смыслу это возможность для владельца сайта указывать, через что резолвить его домен. Проблема в том, что эти способы должны быть реализованы в браузерах и прочем софте. И финансовой мотивации их реализовывать нет вот прямо совсем, вообще. Пока мы пользуемся гуглом и интернетом, существующим на маркетинговые бюджеты - ничего не изменится.
    Хочется конечно верить, что Сэр Тим хочет обрушить господство бигтеха, а не основать уютный комитет для собственного кормления.

    Да, видеть в урле номер порта несколько странно. Почему нельзя резолвить идентификатор сервиса без необходимости указывать порт?

    И конечно "децентрализованные" решения, централизованные через код. У вас может быть сколько угодно отличный криптоблокчейн, но его разработчики в любой момент могут сделать хардфорк, отменяющий ваши изменения. Решат какие-то DID по списку блокировать, чтобы Трамп там не очень колосился, и заблокируют. Подлинная децентрализация не может строиться на едином реестре.
    Следовало бы придумать какой-то формат дескриптора сервиса, например, в виде куар-кода, и отдельно какую-то схему проверки аутентичности ресурса, привязанную к публичному ключу владельца. Вот это была бы децентрализация. Со стены сосканировал куаркод, открыл сайт, увидел, что он корректно подписан одним из твоих доверенных людей - лепота.

     

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