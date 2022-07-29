Инициатива по бесплатному производству открытых чипов переведена на техпроцесс 90nm

|
|1.1, microsoft (?), 22:38, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> обременённых соглашениями о неразглашении
Больше халявы для нас разработайте.
|
|1.2, Аноним (2), 22:45, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Технологии 20 летней давности. Много ли сейчас таких процессоров придумывают?
|
|
|
|2.3, Анонус (?), 23:06, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
На каком техпроцессе конотроллеры в ваших роутере, холодильнике, стиральной машине, микроволновке, ЭБУ автомобиля?
|
|
|
|3.10, Anonim (??), 23:40, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Роутеры? Лохматый уже МТ7620 Медиатека был 65 нм
Про новые, н-ядерные с набортной оперативкой, тоже массовые кстати - не буду, чтоб не ресстраивать
|
|
|
|4.20, Аноним (-), 01:18, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А в микроволновке может и проц по нормам 1мкм быть. Фигли, от него там много не надо - часы нарисовать да матрицу кнопок обработать. Ну, парой релюх еще поклацать. Это вообще что угодно может.
|
|
|
|3.7, Аноним (7), 23:32, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На AMD-ешном оборудовании 90. И 65 -с резким ухудшением выхода.
|
|
|
|4.13, Аноним (13), 23:56, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там 90нм - Low Power процесс. High Performance только на 130нм.
|
|2.6, Kuromi (ok), 23:08, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Ну в одной известной всем стране и таких технологий нет.
|
|
|
|3.12, Аноним (12), 23:51, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Да много в каких всем известных странах таких технологий нет, но им доступ к мировым технологиям не закрывали.
|
|1.5, Аноним (5), 23:08, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Признаться, я готов и на 130. Это породит обоснованную безопасность. Сподвигнет, в том числе, к разработке нормального ПО. Качественного. Оптимального.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 23:36, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Это сподвигнет выкинуть эти 2% прибыли и уйти с рынка.
А наши разработчики просто разорятся, т.к. в полный стек не умеют. Или браузер будет меньше жрать?
Сейчас и KDE/ Gnome отжирает памяти будь здоров. И частично написан на Python/JS.
|
|1.8, Аноним (8), 23:35, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Блин вот они новые процессоры для дальнейшего производства отечественных ракет. Осталось открыть сотню фирм пустышек в какой-нибудь Эфиопии.
|
|
|
|2.15, Аноним (15), 00:07, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Желаю, чтобы эта ракета прилетела в твой дом к твоим детям и жене, пока ты будешь на работе
|
|
|
|3.17, эфиоп (?), 00:34, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На работу тоже прилетит. Технологию-то требуют открытой держать. Не мы фиганем, так кто-нибудь другой найдется, желающий.
Чиста посмотреть - норм технология или так себе.
|
|
|
|4.19, Аноним (-), 01:16, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот вы лолки, несложное управление можно сделать на любом подобие микропроцессора или микроконтроллера. Для этого не обязательно с левыми фирмами возиться.
Впрочем тут как раз ходят слухи что россияне дербанят бытовуху на чипы. Так что скоро наверное и это поставлять перестанут. Будешь на жигулях ездить и вспомнишь как выглядит совковая плита.
|
|
|
|5.21, Avator (ok), 01:22, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сложно без мозгов жить?
Тебя кормят дерьмом из зомбоящика из серии "дербанят бытовуху на чипы", а ты жрешь и пытаешься с окружающими поделиться. И потом удивляешься почему на тебя люди так странно смотрят и стараются на расстоянии держаться.
|
|
|
|6.23, Аноним (-), 01:35, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кроме д@рьма из зомбоящика есть и вполне тематические эксперты публикующие отчеты, что где и как нашли в раздербаненом. Так то довольно интересные доки.
|
|2.18, Аноним (-), 01:13, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вон те господа видите ли изучают останки ракет и довольно быстры и эффективны...
|