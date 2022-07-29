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Инициатива по бесплатному производству открытых чипов переведена на техпроцесс 90nm

29.07.2022 22:28

Компании Google и SkyWater объявили о модернизации инициативы, позволяющей разработчикам открытого аппаратного обеспечения бесплатно изготовить пробную партию развиваемых ими чипов для того чтобы избежать издержек на производство начальных прототипов. Все затраты на производство, упаковку и доставку берёт на себя Google. Заявки принимаются только от проектов полностью распространяемых под открытыми лицензиями, не обременённых соглашениями о неразглашении (NDA) и не ограничивающими область использования своих продуктов.

Представленные изменения сводятся к предоставлению возможности использования техпроцесса 90nm вместо ранее предлагаемого 130nm. В ближайшее время будет опубликован новый инструментарий SkyWater PDK (Process Design Kit), описывающий используемый на заводе SkyWater техпроцесс 90nm FDSOI (SKY90-FD) и позволяющий подготовить необходимые для производства микросхем проектные файлы. В отличие от традиционного процесса CMOS BULK техпроцесс SKY90-FD отличается применением более тонкого изолирующего слоя между подложкой и верхним слоем кристалла, и, соответственно, более тонким исполнением транзисторов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.opennet.ru/opennew...)
  2. OpenNews: Google предоставил возможность бесплатного производства пробных партий открытых чипов
  3. OpenNews: Инициатива по развитию открытых проектов для FPGA
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57574-chip
Ключевые слова: chip, openhardware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, microsoft (?), 22:38, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > обременённых соглашениями о неразглашении

    Больше халявы для нас разработайте.

     
     
  • 2.24, McHummer1 (?), 01:35, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что вы делаете на этом сайте если даже не знаете в чем суть опенсорса?
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 02:06, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтотыделаешьзаклавиатуройуслидаженеслышалозапятых?
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:45, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Технологии 20 летней давности. Много ли сейчас таких процессоров придумывают?
     
     
  • 2.3, Анонус (?), 23:06, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На каком техпроцессе конотроллеры в ваших роутере, холодильнике, стиральной машине, микроволновке, ЭБУ автомобиля?
     
     
  • 3.10, Anonim (??), 23:40, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Роутеры? Лохматый уже МТ7620 Медиатека был 65 нм

    Про новые, н-ядерные с набортной оперативкой, тоже массовые кстати - не буду, чтоб не ресстраивать

     
     
  • 4.20, Аноним (-), 01:18, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в микроволновке может и проц по нормам 1мкм быть. Фигли, от него там много не надо - часы нарисовать да матрицу кнопок обработать. Ну, парой релюх еще поклацать. Это вообще что угодно может.
     
  • 2.4, anonymous (??), 23:07, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    наши по итогу 130 только умеют
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 23:32, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На AMD-ешном оборудовании 90. И 65 -с резким ухудшением выхода.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 23:56, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там 90нм - Low Power процесс. High Performance только на 130нм.
     
  • 3.29, Аноним (25), 02:17, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто такие "наши?
     
  • 2.6, Kuromi (ok), 23:08, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну в одной известной всем стране и таких технологий нет.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:51, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да много в каких всем известных странах таких технологий нет, но им доступ к мировым технологиям не закрывали.
     
     
  • 4.26, Аноним (25), 02:09, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    так это закрывальщики виноваты, а не 70%+ поддержка шизика?
     
  • 3.14, Айноним (?), 23:57, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    'Аналоговнет и точка'
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:08, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Признаться, я готов и на 130. Это породит обоснованную безопасность. Сподвигнет, в том числе, к разработке нормального ПО. Качественного. Оптимального.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:36, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это сподвигнет выкинуть эти 2% прибыли и уйти с рынка.

    А наши разработчики просто разорятся, т.к. в полный стек не умеют. Или браузер будет меньше жрать?

    Сейчас и KDE/ Gnome отжирает памяти будь здоров. И частично написан на Python/JS.

     
     
  • 3.27, Аноним (25), 02:13, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "ваши" это какие? сыквтыквкаркские? азербайджянские?
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:35, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Блин вот они новые процессоры для дальнейшего производства отечественных ракет. Осталось открыть сотню фирм пустышек в какой-нибудь Эфиопии.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:07, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Желаю, чтобы эта ракета прилетела в твой дом к твоим детям и жене, пока ты будешь на работе
     
     
  • 3.16, YetAnotherOnanym (ok), 00:19, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Желай, желай...
     
     
  • 4.22, Аноним (-), 01:23, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одни достаточно успешно дожелались, между прочим.
     
  • 3.17, эфиоп (?), 00:34, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На работу тоже прилетит. Технологию-то требуют открытой держать. Не мы фиганем, так кто-нибудь другой найдется, желающий.

    Чиста посмотреть - норм технология или так себе.

     
     
  • 4.19, Аноним (-), 01:16, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот вы лолки, несложное управление можно сделать на любом подобие микропроцессора или микроконтроллера. Для этого не обязательно с левыми фирмами возиться.

    Впрочем тут как раз ходят слухи что россияне дербанят бытовуху на чипы. Так что скоро наверное и это поставлять перестанут. Будешь на жигулях ездить и вспомнишь как выглядит совковая плита.

     
     
  • 5.21, Avator (ok), 01:22, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложно без мозгов жить?

    Тебя кормят дерьмом из зомбоящика из серии "дербанят бытовуху на чипы", а ты жрешь и пытаешься с окружающими поделиться. И потом удивляешься почему на тебя люди так странно смотрят и стараются на расстоянии держаться.

     
     
  • 6.23, Аноним (-), 01:35, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме д@рьма из зомбоящика есть и вполне тематические эксперты публикующие отчеты, что где и как нашли в раздербаненом. Так то довольно интересные доки.
     
  • 4.28, Аноним (25), 02:15, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "мы" - это якобы кто?
     
  • 2.18, Аноним (-), 01:13, 30/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вон те господа видите ли изучают останки ракет и довольно быстры и эффективны...
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:43, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Много ли там будет закладок от гугла?
     
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