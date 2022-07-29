Инициатива по бесплатному производству открытых чипов переведена на техпроцесс 90nm

Компании Google и SkyWater объявили о модернизации инициативы, позволяющей разработчикам открытого аппаратного обеспечения бесплатно изготовить пробную партию развиваемых ими чипов для того чтобы избежать издержек на производство начальных прототипов. Все затраты на производство, упаковку и доставку берёт на себя Google. Заявки принимаются только от проектов полностью распространяемых под открытыми лицензиями, не обременённых соглашениями о неразглашении (NDA) и не ограничивающими область использования своих продуктов.

Представленные изменения сводятся к предоставлению возможности использования техпроцесса 90nm вместо ранее предлагаемого 130nm. В ближайшее время будет опубликован новый инструментарий SkyWater PDK (Process Design Kit), описывающий используемый на заводе SkyWater техпроцесс 90nm FDSOI (SKY90-FD) и позволяющий подготовить необходимые для производства микросхем проектные файлы. В отличие от традиционного процесса CMOS BULK техпроцесс SKY90-FD отличается применением более тонкого изолирующего слоя между подложкой и верхним слоем кристалла, и, соответственно, более тонким исполнением транзисторов.



