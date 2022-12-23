Утечка резервных копий с данными пользователей LastPass

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|2.3, Аноним (3), 12:56, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На сайте у них не уточняется, пишут
33+ million People secure passwords with LastPass
100,000+ Businesses choose LastPass
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|1.4, mumu (ok), 13:00, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Скоро узнаем у какого числа пользователей были сложные генерируемые пароли к сервисам и пароль двенадцать единичек на базу lastpass.
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|2.19, FSark (?), 13:49, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы хотели сказать, скоро узнаем, как быстро пачка 4090 покажет подбор паролей?)
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|1.5, Шарп (ok), 13:04, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>имя, адрес, email, телефон и IP-адреса
А зачем они это хранили у себя?
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|2.11, Аноним (11), 13:19, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как — зачем? Письмо для восстановления аккаунта посылать. Бумажное. В довесок к электронному. Половина ответа там, половина там.
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|1.7, Аноним (7), 13:12, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Процентов 10 действительно хорошие пароли, а все остальные наверняка что-то типа qwerty или 12345. Иногда тоже думаю может и мне стоит поменять свой пароль на вход в систему из 38 символов на что-то полегче.
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|2.10, Аноним (10), 13:18, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Да, курить вредно, но умирают не только от этого! Например, завтра тебя может автобус сбить!"
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|Часть нити удалена модератором
|4.55, Аноним (55), 15:31, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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запретили на законодательном уровне Кроме, правда, китая это нитоштавыпадумал... большой текст свёрнут, показать
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|1.16, Аноним (16), 13:39, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Уязвимость by design случилась-таки. Лет эдак десять назад тоже пользовался, но потом поумнел немножко.
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|3.30, Пётр Pervii (?), 14:42, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хранит ВСЕ свои пароли В ОДНОМ месте на ТРЕТЬЕМ сервере
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Спрашивает что за уязвимость такая, by-design
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|1.22, Аноним (22), 14:02, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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gitlab/github + KeePass шифрованный файл с паролями + alias на команды git commit && git push и git pull. Все можно завернуть в cron. Несколько репозиториев git как резервные копии.
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|4.47, Аноним (28), 15:13, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это не ответ. в чем принципиальная разница? точно так же хранишь зашифрованные данные в облаке, как и у lastpass
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|3.52, ИмяХ (?), 15:23, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У многих людей есть такая штука, называется "Мозг". В нём можно хранить не только пароли, но и другую информацию.
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|1.26, Аноним (28), 14:28, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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в комментариях к новости опять собрался самый цвет дегенератов. в оригинальной новости написано, что нешифрованными в пользовательскиз базах были только ссылки на сайты, вся остальная информация такая как логины, пароли, данные форма, заметки - зашифрованы
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|3.44, Аноним (28), 15:11, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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у тебя есть другая информация? исправь новость. нет? ну и завали свое тупое 3бало, кретин
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|4.50, . (?), 15:19, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> собрался самый цвет дегенератов.
По себе не судят
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|1.29, th3m3 (ok), 14:34, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>На скомпрометированных облачных серверах размещались полные резервные копии данных рабочего сервиса.
Облака это круто, говорили они)
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|3.51, . (?), 15:21, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо свою базу делать и шифровать, а потом хоть в яндекс диськ
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