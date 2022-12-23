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Утечка резервных копий с данными пользователей LastPass

23.12.2022 12:47

Разработчики менеджера паролей LastPass, которым пользуется более 33 млн человек и более 100 тысяч компаний, уведомили пользователей об инциденте, в результате которого атакующим удалось получить доступ к резервным копиям хранилища с данными пользователей сервиса. Данные включали такие сведения, как имя, адрес, email, телефон и IP-адреса с которых был вход в сервис, а также сохранённые в менеджере паролей незашифрованные имена сайтов и сохранённые зашифрованные пароли к ним.

Для защиты паролей к сайтам использовалось шифрование AES с 256-разрядным ключом, генерируемым с использованием функции PBKDF2 на основе известного только пользователю мастер-пароля, размером минимум 12 символов. Шифрование и расшифровка паролей в LastPass осуществляется только на стороне пользователя, а подбор мастер-пароля рассматривается как нереалистичный на современном оборудовании, учитывая размер мастер-пароля и применённое число итераций PBKDF2.

Для совершения атаки использовались данные, полученные атакующими в ходе прошлой атаки, произошедшей в августе и совершённой через компрометацию учётной записи одного из разработчиков сервиса. Августовский взлом привёл к попаданию в руки злоумышленников доступа к окружению для разработки, коду приложения и технической информации. Позднее выяснилось, что атакующие воспользовались данными из среды для разработки для атаки на другого разработчика, в результате которой удалось получить ключи доступа к облачному хранилищу и ключи для расшифровки данных из хранящихся там контейнеров. На скомпрометированных облачных серверах размещались полные резервные копии данных рабочего сервиса.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.lastpass.com/2022...)
  2. OpenNews: В Chrome выявлена утечка паролей из полей с предпросмотром скрытого ввода
  3. OpenNews: Небезопасное хранение данных в менеджерах паролей для платформы Android
  4. OpenNews: Продемонстрирован взлом терминала Starlink
  5. OpenNews: Взлом провайдера GoDaddy, приведший к компрометации 1.2 млн клиентов WordPress-хостинга
  6. OpenNews: Попытка захвата учётных записей Signal через компрометацию SMS-сервиса Twilio
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58379-lastpass
Ключевые слова: lastpass, hack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:52, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >33 млн человек

    По количеству неуникальных загрузок считали?

     
     
  • 2.2, axsmak (?), 12:55, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут о пользователях, скорее, нежели о загрузках
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:56, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сайте у них не уточняется, пишут
    33+ million People secure passwords with LastPass
    100,000+ Businesses choose LastPass
     

  • 1.4, mumu (ok), 13:00, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скоро узнаем у какого числа пользователей были сложные генерируемые пароли к сервисам и пароль двенадцать единичек на базу lastpass.
     
     
  • 2.19, FSark (?), 13:49, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы хотели сказать, скоро узнаем, как быстро пачка 4090 покажет подбор паролей?)
     

  • 1.5, Шарп (ok), 13:04, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >имя, адрес, email, телефон и IP-адреса

    А зачем они это хранили у себя?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:19, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как — зачем? Письмо для восстановления аккаунта посылать. Бумажное. В довесок к электронному. Половина ответа там, половина там.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 14:53, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Олухи, надо было по биометрии.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:10, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    LostPass.
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:12, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Процентов 10 действительно хорошие пароли, а все остальные наверняка что-то типа qwerty или 12345. Иногда тоже думаю может и мне стоит поменять свой пароль на вход в систему из 38 символов на что-то полегче.
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 14:59, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    38 символов "A" в ряд? :D
     

  • 1.9, pashev.ru (?), 13:16, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем кейлогеры, если люди сами свои пароли сливают?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:18, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Да, курить вредно, но умирают не только от этого! Например, завтра тебя может автобус сбить!"
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.55, Аноним (55), 15:31, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    запретили на законодательном уровне Кроме, правда, китая это нитоштавыпадумал... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.16, Аноним (16), 13:39, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уязвимость by design случилась-таки. Лет эдак десять назад тоже пользовался, но потом поумнел немножко.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:30, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уязвимость by design

    и что это за уязвимость, трепло?

     
     
  • 3.30, Пётр Pervii (?), 14:42, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хранит ВСЕ свои пароли В ОДНОМ месте на ТРЕТЬЕМ сервере
    @
    Спрашивает что за уязвимость такая, by-design
     
     
  • 4.41, Аноним (28), 15:10, 23/12/2022 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

  • 1.22, Аноним (22), 14:02, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    gitlab/github + KeePass шифрованный файл с паролями + alias на команды git commit && git push и git pull. Все можно завернуть в cron. Несколько репозиториев git как резервные копии.
     
     
  • 2.27, Аноним (28), 14:29, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    и чем это отличается от того, что у lastpass?
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 15:10, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KepassXC в Dropbox и настроенная KeeShare.
     
     
  • 4.47, Аноним (28), 15:13, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это не ответ. в чем принципиальная разница? точно так же хранишь зашифрованные данные в облаке, как и у lastpass
     

  • 1.23, Аноним (-), 14:16, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пользуйтесь менеджерами паролей, говорили они.
     
  • 1.24, Аноним (24), 14:19, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Никогда не пользовался менеджерами паролей и не буду.
     
     
  • 2.43, Аноним (42), 15:11, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В браузере хранишь парольчики?
     
     
  • 3.52, ИмяХ (?), 15:23, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У многих людей есть такая штука, называется "Мозг". В нём можно хранить не только пароли, но и другую информацию.
     
  • 3.53, Аноним (53), 15:23, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В бумажке, приклеенной снизу лотка CD-ROM
     

  • 1.26, Аноним (28), 14:28, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    в комментариях к новости опять собрался самый цвет дегенератов. в оригинальной новости написано, что нешифрованными в пользовательскиз базах были только ссылки на сайты, вся остальная информация такая как логины, пароли, данные форма, заметки - зашифрованы
     
     
  • 2.31, Пётр Pervii (?), 14:42, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы оно было всё так сладко, не было бы и темы
     
     
  • 3.44, Аноним (28), 15:11, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    у тебя есть другая информация? исправь новость. нет? ну и завали свое тупое 3бало, кретин
     
     
  • 4.50, . (?), 15:19, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >  собрался самый цвет дегенератов.

    По себе не судят

     
     
  • 5.57, Аноним (28), 15:32, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    по тебе судят, дегенерат
     

  • 1.29, th3m3 (ok), 14:34, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >На скомпрометированных облачных серверах размещались полные резервные копии данных рабочего сервиса.

    Облака это круто, говорили они)

     
     
  • 2.33, Аноним (34), 14:52, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в сочетании с closed source ваще огонь!
     
  • 2.45, Аноним (42), 15:12, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Храню в Dropbox базы KepassXC, что я делю не так?
     
     
  • 3.51, . (?), 15:21, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо свою базу делать и шифровать, а потом хоть в яндекс диськ
     
     
  • 4.56, Аноним (28), 15:31, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и в чем разница такой базы с lastpass, утупок обо$$анный?
     
     
  • 5.58, Аноним (42), 15:32, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты мне скажи в чем разница!
     

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