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Для Linux предложена файловая система Composefs

28.11.2022 22:46

Александр Ларсон (Alexander Larsson), создатель Flatpak, работающий в компании Red Hat, представил предварительный вариант патчей с реализацией файловой системы Composefs для ядра Linux. Предложенная файловая система напоминает Squashfs и также подходит для монтирования образов в режиме только для чтения. Отличия сводятся к обеспечению в Composefs эффективного совместного хранения содержимого нескольких примонтированных дисковых образов и поддержке проверки подлинности читаемых данных. В качестве областей применения, в которых может оказаться востребована ФС Composefs, называется монтирование образов контейнеров и применение для Git-подобного репозитория OSTree.

В Composefs применяется модель хранения с адресацией на основе содержимого, т.е. первичным идентификатором является не имя файла, а хэш от содержимого файла. Подобная модель обеспечивает дедупликацию и позволяет фактически хранить только одну копию одинаковых файлов, встречающихся в разных примонтированных разделах. Например, образы контейнеров содержат множество типовых системных файлов и в случае применения Composefs каждый из этих файлов будет совместно использован всеми примонтированными образами, без применения трюков, таких как проброс при помощи жёстких ссылок. При этом общие файлы не только хранятся в виде одной копии на диске, но и обходятся одной записью в страничном кэше, что даёт возможность экономить как дисковую, так и оперативную память.

Для экономии дисковой памяти данные и метаданные в монтируемых образах разделены. При монтировании указываются:

  • Бинарный индекс, в котором содержатся все метаданные файловой системы, имена файлов, права доступа и другие сведения, за исключением непосредственно содержимого файлов.
  • Базовый каталог в котором хранится содержимое файлов всех монтируемых образов. Файлы хранятся в привязке к хэшу от их содержимого.

Бинарный индекс создаётся для каждого образа ФС, а базовый каталог един для всех образов. Для верификации содержимого отдельных файлов и всего образа в условиях общего хранения может применяться механизм fs-verity, который при обращении к файлам проверяет соответствие указанных в бинарном индексе хэшей с фактическим содержимым (т.е. если злоумышленник внесёт изменение в файл в базовом каталоге или данные повредятся в результате сбоя, то подобная сверка выявит расхождение).

  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/lkml/c...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58212-composefs
Ключевые слова: composefs, linux, mount
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 23:06, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > первичным идентификатором является не имя файла,
    > а хэш от содержимого файла.

    Так то идея хорошая, но если скажем в файле 80% блоков как у соседа, блочная дедупликация их уберет, а вон то разумеется в пролете, файло должно точно совпадать.

     
  • 1.2, ИмяХ (?), 23:14, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опять херню, которая нужна <0.01% пользователей, запихают в ядро, чтоб в следующем релизе ядра гордиться количеством добавленных строчек кода, мол, ого-го сколько мы сделали. Давайте, ещё больше и жирнее делайте ядро!
     
     
  • 2.5, ip1982 (ok), 23:25, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Что-то есть общее между этим и ЛГБТ-и-т-д.
     
     
  • 3.10, kai3341 (ok), 23:55, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нашёл чем гордиться
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:29, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > создатель Flatpak

    Ничего не говорит? Ясно же, вся эта штука для того чтоб шарить файлы между пакетами.

     
  • 2.12, Аноним (12), 00:15, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как бы если кому не надо а жирнота парит - может модуль с ней и не собирать. Впрочем даже если он и соберется, то не будет загружен покуда не попадется диск с такой файлухой, а плюс-минус сколько-то килобайт в /lib/modules не похрен ли сейчас, кроме совсем уж мелочи типа роутеров с openwrt?

    Гораздо хуже когда что-то такое понадобилось - а его нет. Вот тут уже мелкими фокусами не отвертишься.

     
  • 2.15, Аноним (15), 00:27, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    новость > монтирование образов контейнеров

    иксперт опеннет> херню, которая нужна <0.01% пользователей

     

  • 1.3, ip1982 (ok), 23:23, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > создатель Flatpak, работающий в компании Red Hat,

    Бинго.

     
     
  • 2.7, Skullnet (ok), 23:32, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи спасибо что не snap-а.
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:51, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был бы проект написан на Rust, тогда да, бинго.
     

  • 1.4, ip1982 (ok), 23:24, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В Composefs применяется модель хранения с адресацией на основе содержимого, т.е. первичным идентификатором является не имя файла, а хэш от содержимого файла

    Для подобной фичи ZFS требуется дофига памяти.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:04, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    в zfs блочная дедупликация, тут всего файла целиком. 1 бит отличается на 100 мбайт - хэш всего файла в 100 мбайт отличается, пролет.
     
  • 2.13, Гентушник (ok), 00:17, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не спец по ZFS, но мне кажется там речь шла про онлайн-дедупликацию?
    А тут дедупликация уже сделана, ф/с же read only. Ресурсы были потрачены при сборке образа фс, а сейчас читай себе из готового индекса и горя не знай.
     
  • 2.17, Аноним (-), 00:39, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для btrfs есть "офлайн" дедупалки с куда более разумным потреблением, но это не в реалтайме, для "холодных" данных актуальнее.
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:36, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Слишком много компотфсов.
    В погоне за копеечной экономией места на хранилках (основное всё равно данные весят) шагнули куда-то совсем не туда.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:17, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Люблю эти разговоры о месте и памяти. В комментариях их всегда навалом и они всегда дёшевы и в тех же самых комментариях жалуются на объёмы их потребления и что новая память ещё дорогая.
     
     
  • 3.20, Аноним (8), 00:40, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая она нафиг дорогая, её сейчас просто задом есть можно, ну, если на электронах буизнес-попликухи не писать конечно.
     
  • 2.16, Аноним (15), 00:29, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    иксперт опеннет> шагнули куда-то совсем не туда.

    значит все правильно делают

     
     
  • 3.18, Аноним (8), 00:40, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, да пользуйтесь, не обляпайтесь только.
     

  • 1.19, None (??), 00:40, 29/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня тут файл на пару терабайт, и я в него иногда пару байтиков дописываю.

    О да! Хэшируй меня полностью, да еще и в много потоков!

     
     
  • 2.21, Аноним (8), 00:41, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно, главное ж - еканомия.
     
  • 2.22, Аноним (8), 00:42, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати с дозаписью запросто решается сохранением промежуточных стейтов, главное - в серёдку не писать :D
     
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