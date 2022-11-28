Для Linux предложена файловая система Composefs

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|1.1, Аноним (-), 23:06, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> первичным идентификатором является не имя файла,
> а хэш от содержимого файла.
Так то идея хорошая, но если скажем в файле 80% блоков как у соседа, блочная дедупликация их уберет, а вон то разумеется в пролете, файло должно точно совпадать.
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|1.2, ИмяХ (?), 23:14, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Опять херню, которая нужна <0.01% пользователей, запихают в ядро, чтоб в следующем релизе ядра гордиться количеством добавленных строчек кода, мол, ого-го сколько мы сделали. Давайте, ещё больше и жирнее делайте ядро!
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|2.6, Аноним (6), 23:29, 28/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> создатель Flatpak
Ничего не говорит? Ясно же, вся эта штука для того чтоб шарить файлы между пакетами.
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|2.12, Аноним (12), 00:15, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как бы если кому не надо а жирнота парит - может модуль с ней и не собирать. Впрочем даже если он и соберется, то не будет загружен покуда не попадется диск с такой файлухой, а плюс-минус сколько-то килобайт в /lib/modules не похрен ли сейчас, кроме совсем уж мелочи типа роутеров с openwrt?
Гораздо хуже когда что-то такое понадобилось - а его нет. Вот тут уже мелкими фокусами не отвертишься.
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|2.15, Аноним (15), 00:27, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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новость > монтирование образов контейнеров
иксперт опеннет> херню, которая нужна <0.01% пользователей
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|1.4, ip1982 (ok), 23:24, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В Composefs применяется модель хранения с адресацией на основе содержимого, т.е. первичным идентификатором является не имя файла, а хэш от содержимого файла
Для подобной фичи ZFS требуется дофига памяти.
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|2.11, Аноним (11), 00:04, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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в zfs блочная дедупликация, тут всего файла целиком. 1 бит отличается на 100 мбайт - хэш всего файла в 100 мбайт отличается, пролет.
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|2.13, Гентушник (ok), 00:17, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не спец по ZFS, но мне кажется там речь шла про онлайн-дедупликацию?
А тут дедупликация уже сделана, ф/с же read only. Ресурсы были потрачены при сборке образа фс, а сейчас читай себе из готового индекса и горя не знай.
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|2.17, Аноним (-), 00:39, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для btrfs есть "офлайн" дедупалки с куда более разумным потреблением, но это не в реалтайме, для "холодных" данных актуальнее.
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|1.8, Аноним (8), 23:36, 28/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Слишком много компотфсов.
В погоне за копеечной экономией места на хранилках (основное всё равно данные весят) шагнули куда-то совсем не туда.
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|2.14, Аноним (14), 00:17, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Люблю эти разговоры о месте и памяти. В комментариях их всегда навалом и они всегда дёшевы и в тех же самых комментариях жалуются на объёмы их потребления и что новая память ещё дорогая.
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|3.20, Аноним (8), 00:40, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая она нафиг дорогая, её сейчас просто задом есть можно, ну, если на электронах буизнес-попликухи не писать конечно.
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|2.16, Аноним (15), 00:29, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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иксперт опеннет> шагнули куда-то совсем не туда.
значит все правильно делают
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|1.19, None (??), 00:40, 29/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня тут файл на пару терабайт, и я в него иногда пару байтиков дописываю.
О да! Хэшируй меня полностью, да еще и в много потоков!
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|2.22, Аноним (8), 00:42, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати с дозаписью запросто решается сохранением промежуточных стейтов, главное - в серёдку не писать :D
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