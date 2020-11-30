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Файловая система DwarFS, обеспечивающая очень высокий уровень сжатия

30.11.2020 11:37

Маркус Холланд-Мориц (Marcus Holland-Moritz) из компании Facebook опубликовал первые выпуски файловой системы DwarFS, работающей в режиме "только для чтения" и нацеленной на обеспечение максимального уровня сжатия и сокращения избыточных данных. ФС использует механизм FUSE и работает в пространстве пользователя. Код написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv3.

По своим задачам DwarFS напоминает такие файловые системы, как SquashFS, cramfs и CromFS, и может применяться для создания Live-образов и сокращения размера архивов с большим числом дубликатов и повторяющихся данных (например, хранилища образов виртуальных машин или коллекции разных версий программ). По скорости обращения к данным DwarFS примерно находится на том же уровне, что и SquashFS, но в разы опережает данную ФС по эффективности сжатия и скорости формирования образа.

Проект был разработан для решения задачи оптимизации хранилища с разными версиями Perl (автор DwarFS принимает участие в поддержании архива CPAN). Вначале была предпринята попытка использования Cromfs для сжатия, но на время сборки образа требовалось слишком много времени, а стабильность оставляла желать лучшего. SquashFS работал стабильно и заметно быстрее формировал образы, но уровень сжатия оказался неприемлемым. Большая часть кода DwarFS была написана ещё в 2013 году. В этом году автор нашёл время для доведению кода до публичного релиза и написание документации. В DwarFS используются библиотеки Boost и Folly. Для хранения метаданных применяется библиотека frozen из Facebook-ветки фреймворка Thrift. Из других зависимостей отмечаются FUSE3 и библиотеки сжатия lz4, zstd и liblzma.

При создании образа, включающего 1139 различных установок Perl, в которых встречается 284 релизов Perl, DwarFS обогнал SquashFS по уровню сжатия в 8 раз, а по скорости создания образа в 4 раза. DwarFS смог ужать тестируемый набор с 47 ГБ до 582 МБ (1.1% от изначального размера), в то время как результирующий размер образа SquashFS составил 4.7 ГБ. На создание образа в SquashFS было потрачено 69 минут, в то время как DwarFS выполнил работу за 15 минут.

В обеих ФС для сжатия использовался алгоритм ZSTD. При применении LZMA размер образа DwarFS удалось уменьшить ещё на 18% (479 МБ), но скорость доступа к подобному образу значительно уменьшилась. Тестирование на данных, в которых встречается меньше дубликатов, показало не столь значительное, но всё же заметное, преимущество DwarFS. Например, размер образа для корневой ФС Paspberry Pi OS составил 298 МБ для DwarFS и 364 МБ для SquashFS, а время создания 1 минута 36 секунд и 1 минута 54 секунды, соответственно.

Основные возможности DwarFS:

  • Устранение избыточности через кластеризацию похожих данных (независимо от границ файлов) с использованием LSH хэш-функций для выявления похожих объектов.
  • Анализ сегментирования блоков файловой системы для сокращения размера несжатой ФС и повышение эффективности использования процессорного кэша за счёт того, что в него попадает больше необходимых данных.
  • Многопоточная реализация утилиты создания образов и FUSE-модуля, которые при работе могут использовать все доступные ядра CPU.
  • Экспериментальная поддержка возможности подключения обработчиков на языке Lua, которые могут применяться для фильтрации и упорядочивания содержимого.
  • Режим переупаковки, позволяющий изменить алгоритм сжатия для уже созданного образа (например, можно переупаковать с использованием LZMA или LZ4 вместо ZSTD).
  • Создание образов осуществляется утилитой mkdwarfs, а монтирование утилитой dwarfs.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Компания Canonical представила утилиту etrace и добавила поддержку LZO в snap
  3. OpenNews: Представлены патчи, существенно ускоряющие работу SquashFS
  4. OpenNews: Обновление кластерной файловой системы LizardFS 3.13.0-rc2
  5. OpenNews: Доступна файловая система Reiser5
  6. OpenNews: Выпуск глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54166-dwarfs
Ключевые слова: dwarfs, squashfs, fuse
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, InuYasha (??), 12:32, 30/11/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    На ленты можно будет накатить. Хотя, там уже сами LTO-приводы, вроде, делают своё сжатие.
     
     
  • 2.3, blzz (?), 12:51, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не представляю как можно сжимать для устройства с линейным доступом, кроме как gzip/bzip2/xz или аналогов, ну в общем блок потока. ведь что-то выиграть на дедупликации внеблока нельзя, а это и есть самое выгодное для файловой системы.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 13:00, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот кстати единственный архиватор, который занимается дедупликацией (помимо того что позволяет выбрать эффективные фдля контента фильтры, мог бы и сам озаботиться конечно) это zpaq. Больше никто дидуплекацию не делает — у тебя в файле будет несколько копий одних и тех же данных в итоге. Даже если файлы совершенно идентичные, архиваторы недостаточно умные, чтобы угадать идентичность по хэшам. Про потоковые и говорить нечего, конечно.
     
     
  • 4.5, Аноним (4), 13:02, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Squashfs вроде обещала дедупликацию, но я её не заметил что-то совершенно.
     
  • 4.6, Аноним (6), 13:05, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > архиватор, который занимается дедупликацией

    Use Unix way, Luke.
    fdupes; tar
    Каждый при своём деле.

     
     
  • 5.7, Аноним (4), 13:21, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если мне нужны несколько копий повторяющихся данных? Допустим, медиафайлы (и даже бинарники) одинаковые, а скрипты и переводы могут отличаться. Я конечно использую hardlink, но он просто выкидывает мета-информацию о файлах и если perl-hardlink позволял выбрать по дате или размеру какой файл оставить, то utillinux-hardlink выбирает самостоятельно и случайно? Ну, зато работает быстрее. А если файлы отличаются на пару байт (очень типичная ситуация), то он уже не дедуплицируются. По этой причине я хочу попробовать дедупликацию в btrfs для решения данной задачи, но btrfs до сих пор не поддерживает case-insensitive флаг (а значит только ext4 и вроде f2fs).
     

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