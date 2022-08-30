В Play Store будут ограничены возможности VPN-приложений, фильтрующих трафик и рекламу

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|1.2, Аноним (2), 12:53, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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> Новые правила запрещают использование VpnService для манипуляции с трафиком других приложений с целью монетизации, скрытый сбор персональных и конфиденциальных данных и любые манипуляции с рекламой
ха-ха, сразу не, нельзя так было? хотя о чём это я, это же корпорация бобра, она непогрешима!
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|2.56, КО (?), 17:06, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Manifest V3
>любых манипуляций с рекламой, которые могут повлиять на монетизацию других приложений.
Всё по расписанию!
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|4.52, Аноним (52), 16:44, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Тот самый случайн когда у вопеннетного шуе не сменился айпи...
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|4.53, rshadow (ok), 16:53, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я тоже пользуюсь. Нравится что есть несколько полезных и бесплатных приложений. Но как бы все равно не все, не говоря уж о медиа/игрушках/etc.
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|3.58, Ivan_83 (ok), 17:31, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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F-Droid.
Когда после него приходишь в автора сторе (гугель плей без учотки) то как раз ощущения что попал в помойку.
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|1.4, Аноним (4), 13:10, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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С тех пор как Google убрал из кодекса "don't be evil", всё пошло наперекосяк
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|1.5, Аноним (5), 13:12, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Новые правила запрещают использование VpnService для фильтрации трафика других приложений с целью монетизации, скрытого сбора персональных и конфиденциальных данных и любых манипуляций с рекламой, которые могут повлиять на монетизацию других приложений.
>Ожидается, что новые правила позволят защитить пользователей от сомнительных VPN-приложений, отслеживающих данные пользователя и перенаправляющих трафик для манипуляций с рекламой.
Сначала запрещают дополнения для резки рекламы в хроме, теперь запрещают VPN которые режут рекламу.
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|2.16, Аноним (16), 13:46, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>Новые правила запрещают использование VpnService для фильтрации трафика других приложений с целью монетизации, скрытого сбора персональных и конфиденциальных данных и любых манипуляций с рекламой, которые могут повлиять на монетизацию других приложений.
>>Ожидается, что новые правила позволят защитить пользователей от сомнительных VPN-приложений, отслеживающих данные пользователя и перенаправляющих трафик для манипуляций с рекламой.
> Сначала запрещают дополнения для резки рекламы в хроме, теперь запрещают VPN которые
> режут рекламу.
Жопа будет, когда они закроют возможность устанавливать пакеты "из других источников"
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|3.30, Тинус Лорвальдс (ok), 14:39, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эта жопа уже частично начинается с андроида 13. И как всегда под предлогом заботы о пользователях. Я полагаю, что полный запрет или такой, что сделает невозможным нормальное функционирование приложений, установленных не из маркета, наступит через 3-4 года.
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|4.39, Kuromi (ok), 15:04, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Эта фича, установка "левых пакетов" была нужна Гуглу только на заре борьбы за рынок с Ябблом, как показательный пример свободы. Вот у вас мол огроженно все, тоталитаризм корпоративный, а у нас свободка и можно свои пакеты ставить. Да, неудобно, но чтож делать. Даже с альтернативными маркетами не боролись особо, ведь это еще один пример свободной свободы.
Сейчас борьба как таковая закончилась, сформировались стабильные юзербазы, народ привыкший к Ябблу считает устройсва андроид (любого производителя) дешманским Г, пользователи андроид считают Айфоны распиаренной хренью для мажоров. Как таковой борьбы\конкуренции больше нет, т.к. пользователи между лагерями больше не переходят (почти), только "срутся в комментах".
Вот ТЕПЕРЬ, в общем, можно начинать огораживаться. Все равно никто никуда не уйдет (кроме ярых маргиналов и кастомо-партизан, но с этими потом тоже разберутся), все поплачатся и продолжат жрать кактус. О том что Гугл в последних версиях начал уже реально "крутить гайки и яйки" пользователям уже говорилось.
Опять же, можно сказать - "И часто вы ставили левые пакеты? (да недавних пор)". F-Droid? Ну ок, допустим, а что еще? Разве что только пиратки с 4pda или регионально залоченный софт выкачанный с apkpure. Ну и даунгрейд на локально сохраненные версии apk, иногда такие обновы приходят что иначе никак.
Вот сейчас левые apk конечно решают, особенно в РФ, именно благодаря им те же рсосийские банки после санкций в Google Play прочихались и кто во что горазд реализовали стороннюю установку (и обновление). Видите как оказывается свободка Андроид оказалась кое кому неудобна?
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|5.66, Аноним (66), 18:17, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> кроме ярых маргиналов и кастомо-партизан
На этих просто пофиг. Их 3½ человека и они за пределами своего загона ни на что не влияют. Борьба не окупится.
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|6.70, Kuromi (ok), 18:48, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> кроме ярых маргиналов и кастомо-партизан
> На этих просто пофиг. Их 3½ человека и они за пределами своего
> загона ни на что не влияют. Борьба не окупится.
Думаю потихонечку полностью залочат загрузчики и все. Картина знакомая, вспомнииет как Хуавей активно сотрудничал с кастомоделами, подглядывал за их разработками, а потом РРАЗ и даже разлочить низзя? Дескать, "кастомы непонятного качества не соотвествуют нашим стандартам, портят пользовательский опыт на что мы пойтить не могём".
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|3.43, user (??), 15:34, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Покупают бытовую технику, а спрашивают как с компьютера.
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|4.49, Evgen Krow (?), 16:27, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Покупают бытовую технику, а спрашивают как с компьютера.
Смартфоны по сути своей от компьютеров ничем не отличаются.
То, что в обществе есть какое-то оккультно-религиозное представление, что это кардинально разные устройства, это просто от недалёкого ума.
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|5.54, user (??), 16:54, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Железо ничем не отличается, проблема в отсутствии рута и прочих ограничениях.
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|7.79, microsoft (?), 19:49, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И ты такой закидал нас ссылками где и как такое можно найти? Ааа... ну, да.. как всегда.
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|2.18, Бывалый смузихлёб (?), 14:02, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Было бы странно, будь как-то иначе. Это ж гугол.
Напомню что гугл как таковой( или алфавит ? ) изначально поднялся аккурат на продаже данных пользователей, будь то поисковые запросы и проч
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|1.10, ip1982 (ok), 13:29, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У меня свой VPN на основе Strongswan, заказанный в Хецнере через армянского провайдера, оплаченный картой «Мир».
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|2.13, Аноним (12), 13:35, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Они привыкли каждый день входить в этот темный подъезд.
Если есть запрещающий знак, они знают - где-то рядом объезд. ©
А есть если надо сделать так чтобы там не было запрещающих знаков?
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|3.14, ip1982 (ok), 13:46, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> А есть если надо сделать так чтобы там не было запрещающих знаков?
Тебе гравитация не жмёт?
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|5.33, pashev.ru (?), 14:49, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самолёты, воздушные шары, вертолёты, автожиры, ракеты, аэротрубы — это всё обходные пути, которые нашли такие как я. А такие как ты сидят и ноют.
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|6.40, Аноним (12), 15:17, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебе всё равно запретят очередной сайт, а ты все что сможешь искать новый vpn который гугл плей стор уже ограничил!
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|3.21, YetAnotherOnanym (ok), 14:10, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А есть если надо сделать так чтобы там не было запрещающих знаков?
Есть. Есть если надо, так можно специально для тобой рабочие снимает запрещающий знак перед разобранная мостов. Жми на газ.
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|4.27, Аноним (12), 14:27, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Какого хрена разборали мост?
Типа для тебя это норм ситуёвина…ясно, понятно продолжайте.
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|3.68, Аноним (66), 18:22, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А есть если надо сделать так чтобы там не было запрещающих знаков?
Вообще без знаков нет, но без дурных ограничений — навалом. Берёшь и без задней мысли иммигрируешь.
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|4.85, Аноним (74), 20:09, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, "раз плюнуть"
Ну если у тебя кроме рюкзака ничего и никого нет - действительно, "берешь и мигрируешь".
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|2.83, банхаммер (?), 20:05, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Айтишники любят гордиться своими хитрыми вертлявыми жопами, но ничего - и на вас в конце концов найдётся болт подходящего диаметра
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|1.17, Аноним (17), 13:48, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Недавно тупо не мог настроить чтобы сетевое имя ресолвилось через локальный dns, что в настройках не указывай - андроид где-то на серверах гугла пытался ресолвить. Пришлось нстраивать в pfSense блокировку защищенных DNS, а незащищенные запросы редиректить на локальный DNS сервер(( Зато есть куча приложений, где это все решалось фековым vpn, который только ресолвинг имен обрабатывал.
В общем, скоро они такими темпами вообше сами будут решать, какие сайты пользователю смотреть.
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|2.23, Бывалый смузихлёб (?), 14:14, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а разве после "уязвимости" в хроме, согласно которой любой желающий может не только читать но и записывать в буфер обмена, это не стало очевидно ?
Скопировал, такой, "неправильную" ссылку -> открытая страница типа about:blank со скриптом проверила "правильность" адреса -> подставила "правильный" адрес в буфер обмена -> вставил "правильный" адрес в адресную строку и открылся "правильный" сайт, одобренный лично корпорацией добра и правды.
Всё исключительно ради пользователей. Вдруг они что-то не то откроют и огорчатся - надо чтобы они открывали только то что надо и только радовались :)
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|3.38, Аноним (17), 14:54, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это что получается, мало того, что они "Мой компьютер" отобрали и он уже не мой, так теперь еще и моего буфера обмена лишают? Уйду на МК-52!
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|2.50, Аноним (4), 16:30, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всё правильно, народ должен знать, против кого и из-за чего борются
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|3.76, Аноним (19), 19:34, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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все и так знают, что против русских, при чём здесь этот вот play store?
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|2.86, Кощеюшка (?), 20:13, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прилетай ко мне, родимая, моих батюшки с матушкой нету в хоромах, на ярманку поехали
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|1.32, А (??), 14:48, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> защитить пользователей от сомнительных VPN-приложений
Непрошенная забота.
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|2.37, А (??), 14:54, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> начнёт действовать запрет на размещение приложений, вводящих пользователей в заблуждение, выдавая себя за другого разработчика, компанию или другое приложение
> уже обошли вводимое ограничение в ветке v6, перейдя на фильтрацию трафика не на устройстве пользователя, а на внешних серверах
А ещё translate сервис и сам поисковик последние годы стали отдавать нерелевантные данные.
Экосистема, которая мне не нужна.
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|1.34, Анонус (?), 14:50, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Разработчики Blokada уже обошли вводимое ограничение в ветке v6, перейдя на фильтрацию трафика не на устройстве пользователя, а на внешних серверах
ЕМНИМ это платная фишечка.
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|1.36, Kuromi (ok), 14:53, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Среди других изменений в правилах можно упомянуть начинающий действовать с 30 сентября запрет на показ рекламы на весь экран, если данную рекламы невозможно отключить через 15 секунд или если реклама появляется неожиданно при попытке выполнения пользователей каких-то действий в приложении. Например, запрещена полноэкранная реклама, показываемая в качестве заставки при запуске или во время игрового процесса, в том числе при переходе на новый уровень."
Ага, и сколько же лет им понадобилось чтобы внедрить данное ограничение? Смотрю. все как обычно, "баблогенерирующие" дыры закрываются годами, а вот те что баблогенерации мешают (например блокировка рекламы) - моментально.
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|1.55, Аноним (55), 17:04, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очаровательно. Сначала народ приучали к мысли, что для использования купленных ими устройств нужно обязательно согласиться на введение зонда в задний проход. И все даже постепенно привыкли к новым ощущениям.
А потом "оказалось" что зонды снабжены электро-стимуляцией выделения "пользователем" бабла и триумвират Гугель, Эппл и Майкрософт удалённо нажали кнопку ВКЛ.
БРРРРР Ну и что-о-о, всё рав-равно смартфончик удобныыыы БРРРРРРР!
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|2.61, Аноним (61), 17:35, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Отличное решение. Полностью поддерживаю. Вообще нужно запретить. И Apple надо так-же.
>Может хоть тогда леминги виндузятники глаза откроют.
Не знаю, по мне так Гугл по степени анальной огороженности даст фору всем своим конкурентам вместе взятым.
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|3.63, Аноним (55), 18:09, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не знаю, по мне так Гугл по степени анальной огороженности даст фору всем своим конкурентам вместе взятым.
Вот сейчас за AMD с Microsoft обидно стало. Гугель пока ещё не придумал пихать в устройства специальные супер-чипы с доступом нулевого уровня от ЦРУ/АНБ/RIAA и прочих с удалённым управлением, а Microsoft с AMD уже воплотили это в реальность. Парадокс, но смарфтоны пока менее анально огорожены, чем новые ПК с Microsoft Pluton. Хотя казалось что хуже некуда.
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|1.59, Аноним (61), 17:31, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чую, что пора задуматься о приобретении какого-нибудь PinePhone или другого на линуксе. А то когда заблочат возможность резать рекламу, на смарте кроме как позвонить или WhatsApp больше ничем пользоваться станет невозможно. На каждой странице любого сайта от 5 до 10 рекламных вставки, такие интернеты ненужны. А без этого кому нужен андроид с его сервисами и приложениями? Хотя кому я вру, 99.99% скажут что им нормально и продолжат жрать кактус. Грустьпичаль(
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|2.62, Аноним (55), 18:01, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самая реальная альтернатива на данный момент - /e/os. Всякие глючные Шишкофоны, собранные в китайском гараже вообще без какой-либо программной поддержки (серьёзно, они этим даже бравируют, типа "сами пишите свою ось") - очень на любителя.
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|1.60, Ivan_83 (ok), 17:34, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Раз гуглаг пошёл на этот шаг и на запрет фильтрации рекламы в браузере значит что:
1. Они ощущают себя монополистом
2. Они посчитали и поняли что людей фильтрующих их мусор стало заметное количество.
Когда я лет 10 назад этим занимался это был удел фриков, а теперь видимо и домохозяйки подтянулись :)
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|1.64, Аноним (64), 18:14, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У всех тут только один вопрос - как бы так пользоваться гугловыми ништяками и при этом не зависеть от Гугла? Я конечно все понимаю,но вы вообще нормальные? Гулаг тут, Чебурнет там,а мы все такие в белом... XDD Диссонанс возникает админусы. Рили биполярочка от программирования образовалась.
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|2.69, Аноним (61), 18:27, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>У всех тут только один вопрос - как бы так пользоваться гугловыми ништяками и при этом не зависеть от Гугла? Я конечно все понимаю,но вы вообще нормальные? Гулаг тут, Чебурнет там,а мы все такие в белом... XDD Диссонанс возникает админусы. Рили биполярочка от программирования образовалась.
Корпы реально оборзели. Ведь можно вести бизнес нормально, не пихать везде зонды, кучу надоедливой рекламы, агрессивный маркетинг и прочий мусор. С каждым годом всё это стало больше напоминать магазин для взрослых, а мы выбираем не гаджеты или сервисы, а анальные вибраторы. При чем тебя никто не спрашивает нужен тебе этот вибратор или нет, ты его всё равно получишь, в твоём праве только выбрать форму. Отказаться невозможно, за тебя уже всё решили.
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|3.72, Ivan_83 (ok), 19:00, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дорогой всёпропадалец, есть линух/бсд для десктопа, есть куча андроид девайсов которые рутуются.
Всё в ваших руках.
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|3.90, Аноньимъ (ok), 20:31, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Корпорации не ведут бизнес в обычном понимании.
Корпорации это инструмент тотального контроля мировой диктатуры невиданной в истории человечества.
Деньги это топливо приводящее корпоративную машину в действие.
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|2.71, Ivan_83 (ok), 18:58, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У гуглага нет ничего кроме поиска, и тот уже не совсем торт.
В мобилке вообще ничего гугловое не нужно для работы ведройда.
После рутования всё выпиливается, далее фдройд и из него ставится все чего не хватает.
Если по каким то странным причинам нужно что то ещё то в фдройде есть аврора - доступ к плеймаркету, где не обязателен аккаунт гуглага.
Чебурнет вообще не проблема - сваливайте из страны, пока можно, через пару лет будете жить точно не хуже чем жили, а дальше разница будет идти только в плюс всё больше и больше.
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|3.78, Аноним (19), 19:38, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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гугл поиска уже нет, сломали. это был первый и последний поисковик, теперь разве что каталогами ссылок пользоваться
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|3.92, Аноньимъ (ok), 20:34, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Валить некуда, Иван.
В Европе люди не могут платить по счетам за электричество.
В Израиле вам детей привьют от ковида.
В штаты без прививки не попасть, и там такая жесть происходит что и смысла ехать нет.
Мир накрывает попа невиданных размеров. В РФ у вас есть хоть бонус местного.
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|1.65, Аноньимъ (ok), 18:17, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ехала монетизация через монетизацию.
Видит монетизация в рекламе монетизация.
Сунула монетизация в монетизацию монетизацию.
Монетизация монетизация монетизация.
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|1.75, AleksK (ok), 19:34, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как там Брин назвал Россию? Заснеженной Нигерией? Звезднополосатая Нигерия все ближе к оригиналу. И сам Брин в этом процессе принимает самое активное участие.
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|3.80, AleksK (ok), 19:50, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы там у себя в ципсо определитесь? Вроде уже вся Сибирь и дальний Восток китайцами заселён. А ты ту про каких то хачей теперь рассказываешь. Методички бы надо обновлять и синхронизировать.
Да и вообще если ты под хачами имеешь ввиду кавказцев. То я тебя тут расстрою. Самая светлая западная антропологическая наука говорит что коренные жители северного кавказа самые что ни на есть европеоиды то есть белые.
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