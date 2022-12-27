Использование датчиков движения смартфона для прослушивания разговоров

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|1.1, Аноним (1), 22:25, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Вывод - любая актуальная версия андроид уязвима перед несанкционированным сбором данных. И всегда будет.
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|2.21, Аноним (21), 23:54, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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то ли дело ипхоны - весь сбор санкционирован эпол
впервые в истории - предоставление даты о пользователях в режиме одного окна!
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|2.6, Аноним (6), 22:40, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Какое отношение имеют законы физики к разрешениям, которые вы предоставили всякой муйне.
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|3.17, Аноним (2), 23:32, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Новость читал хоть?
> доступ к датчикам движения предоставляется приложениям без специальных полномочий
Далее в скобочках:
> (за исключением Android 13)
Тут ты воскликнешь: "Ага! Я же говорил! Пользователи виноваты". Спешу тебя огорчить: 99% пользователей если и видели андроид-13, то только на скриншотах.
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|4.24, dannyD (?), 01:34, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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серьёзно?
гугло пиксель такая редкость? уже два месяца как 13-й.
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|1.3, Анна Нист (?), 22:26, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Лучшая атака на юзера проприетарным приложением - заставить разрешить приложению делать всё, ибо "работать не будем"
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|2.14, kusb (?), 23:02, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нужно было сделать так, чтобы можно было подключать в эти цепочки ввода что угодно и нельзя или трудно отличить, есть ли доступ или нет.
Видеофайл вместо камеры (или видео трансляция), аудио - вместо микрофона. Записывать данные акселерометра и отдавать их или генерировать другими программами. Тоже юниксвей.
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|3.20, Аноним (-), 23:41, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дяденька, там хал на сипипи и половины позикса нет, ваш уних там не в почёте, да ещё и на пуксию вас собираются посадить - бежать с этой платформы надо, бежать!
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|1.7, Alladin (?), 22:43, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ой да ну вас, нейронные сети... внесли они изменения в android... а то что можно разблокировать андроид перестановкой символов и кода puk это ладно..
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|1.8, Эпифан (?), 22:47, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А что делать, все девайсы в современном мире это сборщики данных. Надо принять это как должное. Или уйти в лес и обрести там истинную силу!
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|3.25, Анони (?), 01:48, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Силу земли это фанаты единорогов, установившие себе Buttplug
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|1.9, Аноним (-), 22:47, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Используя методы машинного обучения исследователем удалось на основе полученной от датчиков движения информации частично восстановить звучащую на устройстве речь и определить пол говорившего
Я бы ещё позу определил.
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|1.13, Аноним (13), 22:59, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Современные мобильные устройства - это априори публичный девайс.
Так к нему и надо относится.
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|1.23, Аноним (23), 01:24, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Группа исследователей из пяти американских университетов разработала технику атаки по сторонним каналам EarSpy, позволяющую организовать прослушивание ведущихся на телефоне разговоров, через анализ информации от датчиков движения.
Так вроде был уже GyroPhone от Эрана Тромера из университета имени Бен-Гуриона.
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|1.27, Neon (??), 02:20, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А на фига использовать датчики движения и гироскопы, когда есть микрофон ?!)))
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|1.28, Neon (??), 02:22, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А еще у смартфонов фото и видеокамер куча. Как страшно жить. Нужно исследование запилить по этой теме на миллионы долларов.))) Например, чтение речи по губам со встроенной камеры.)))
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