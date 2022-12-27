The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Использование датчиков движения смартфона для прослушивания разговоров

27.12.2022 20:23

Группа исследователей из пяти американских университетов разработала технику атаки по сторонним каналам EarSpy, позволяющую организовать прослушивание ведущихся на телефоне разговоров, через анализ информации от датчиков движения. Метод основан на том, что современные смартфоны комплектуются достаточно чувствительными акселерометром и гироскопом, которые реагируют и на колебания, наводимые маломощным громкоговорителем устройства, применяемым при общении без громкой связи. Используя методы машинного обучения исследователем удалось на основе полученной от датчиков движения информации частично восстановить звучащую на устройстве речь и определить пол говорившего.

Ранее считалось, что атаки по сторонним каналам c привлечением датчиков движения могут быть осуществлены только при использовании мощных динамиков, применяемых для громкой связи, а динамики, звучащие при прикладывании телефона к уху, не приводят к утечкам. Тем не менее, повышение чувствительности датчиков и применение более мощных двойных ушных динамиков в современных смартфонах изменило ситуацию. Атака может быть проведена в любых мобильных приложениях для платформы Android, так как доступ к датчикам движения предоставляется приложениям без специальных полномочий (за исключением Android 13).

Применение свёрточной нейронной сети и классических алгоритмов машинного обучения позволило при анализе спектрограмм, сформированных на основе данных с акселерометра на смартфоне OnePlus 7T, добиться точности определения пола в 98.66%, определения говорящего в 92.6% и определения произносимых цифр в 56.42%. На смартфоне OnePlus 9 данные показатели составили 88.7%, 73.6% и 41.6% соответственно. При включении громкоговорящей связи точность распознавания речи увеличилась до 80%. Для записи данных с акселерометра использовалось типовое мобильное приложение Physics Toolbox Sensor Suite.

Для защиты от рассматриваемого вида атак в платформу Android 13 уже внесены изменения, ограничивающие до 200 Hz точность данных от датчиков, предоставляемых без специальных полномочий. При выборке с частотой 200 Hz точность атаки снижается до 10%. Дополнительно отмечается, что помимо мощности и числа динамиков на точность также сильно влияет близость динамиков к датчикам движения, герметичность корпуса и наличие внешних помех из окружающей среды.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: Представлена техника воссоздания речи по вибрации предметов на видеозаписи
  3. OpenNews: Представлена техника воссоздания отпечатков пальцев по изображению рук на фотографии
  4. OpenNews: Воссоздание содержимого на экране через анализ звуковых колебаний от LCD-монитора
  5. OpenNews: Техника воссоздания речи через анализ вибрации лампы в подвесном светильнике
  6. OpenNews: Представлена техника определения PIN-кода через анализ данных с датчиков смартфона
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58396-earspy
Ключевые слова: earspy, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:25, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Вывод - любая актуальная версия андроид уязвима перед несанкционированным сбором данных. И всегда будет.
     
     
  • 2.12, Xo (?), 22:58, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чукча-писатель?
     
  • 2.21, Аноним (21), 23:54, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    то ли дело ипхоны - весь сбор санкционирован эпол
    впервые в истории - предоставление даты о пользователях в режиме одного окна!
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:25, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Проклятые законы физики.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:40, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какое отношение имеют законы физики к разрешениям, которые вы предоставили всякой муйне.
     
     
  • 3.17, Аноним (2), 23:32, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Новость читал хоть?

    > доступ к датчикам движения предоставляется приложениям без специальных полномочий

    Далее в скобочках:

    > (за исключением Android 13)

    Тут ты воскликнешь: "Ага! Я же говорил! Пользователи виноваты". Спешу тебя огорчить: 99% пользователей если и видели андроид-13, то только на скриншотах.

     
     
  • 4.24, dannyD (?), 01:34, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    серьёзно?

    гугло пиксель такая редкость? уже два месяца как 13-й.

     
     
  • 5.26, Аноним (26), 02:00, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пикселя у пользователей намного меньше 1%.
     

  • 1.3, Анна Нист (?), 22:26, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Лучшая атака на юзера проприетарным приложением - заставить разрешить приложению делать всё, ибо "работать не будем"
     
     
  • 2.14, kusb (?), 23:02, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужно было сделать так, чтобы можно было подключать в эти цепочки ввода что угодно и нельзя или трудно отличить, есть ли доступ или нет.
    Видеофайл вместо камеры (или видео трансляция), аудио - вместо микрофона. Записывать данные акселерометра и отдавать их или генерировать другими программами. Тоже юниксвей.
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 23:41, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дяденька, там хал на сипипи и половины позикса нет, ваш уних там не в почёте, да ещё и на пуксию вас собираются посадить - бежать с этой платформы надо, бежать!
     
  • 2.19, Аноним (19), 23:39, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только проприетарным, любым.
     

  • 1.7, Alladin (?), 22:43, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ой да ну вас, нейронные сети... внесли они изменения в android... а то что можно разблокировать андроид перестановкой символов и кода puk это ладно..
     
  • 1.8, Эпифан (?), 22:47, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что делать, все девайсы в современном мире это сборщики данных. Надо принять это как должное. Или уйти в лес и обрести там истинную силу!
     
     
  • 2.10, Доктор Попов (?), 22:48, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Или уйти в лес и обрести там истинную силу!

    Силу земли?

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 00:40, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коровью силу
     
  • 3.25, Анони (?), 01:48, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Силу земли это фанаты единорогов, установившие себе Buttplug
     

  • 1.9, Аноним (-), 22:47, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Используя методы машинного обучения исследователем удалось на основе полученной от датчиков движения информации частично восстановить звучащую на устройстве речь и определить пол говорившего

    Я бы ещё позу определил.

     
  • 1.13, Аноним (13), 22:59, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Современные мобильные устройства - это априори публичный девайс.
    Так к нему и надо относится.
     
     
  • 2.15, анон (?), 23:16, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >априори

    значение знаешь?

     
     
  • 3.16, Аноним (19), 23:19, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пит буль
     

  • 1.23, Аноним (23), 01:24, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Группа исследователей из пяти американских университетов разработала технику атаки по сторонним каналам EarSpy, позволяющую организовать прослушивание ведущихся на телефоне разговоров, через анализ информации от датчиков движения.

    Так вроде был уже GyroPhone от Эрана Тромера из университета имени Бен-Гуриона.

     
  • 1.27, Neon (??), 02:20, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на фига использовать датчики движения и гироскопы, когда есть микрофон ?!)))
     
  • 1.28, Neon (??), 02:22, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А еще у смартфонов фото и видеокамер куча. Как страшно жить. Нужно исследование запилить по этой теме на миллионы долларов.))) Например, чтение речи по губам со встроенной камеры.)))
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру