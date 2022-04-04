В дополнении для блокирования рекламы в Twitch выявлен вредоносный код

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|1.3, dullish (ok), 16:47, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вредоносное дополнение для твича...
Я правильно понимаю, что зло на зло даёт добро?
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|2.11, Аноним (11), 17:53, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> зло на зло
А кто тебе сказал, что оно скалярно-мультипликативное, а не аддитивное? Зло плюс зло будет двойное зло.
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|3.14, dullish (ok), 19:14, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> зло на зло
> А кто тебе сказал, что оно скалярно-мультипликативное, а не аддитивное? Зло плюс
> зло будет двойное зло.
Хотел поспорить, а потом подумал... гомоморфизм на твиче точно присутствует. Причём, в самом худшем смысле этого слова. Так что, может, Вы и правы.
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|1.4, Аноним (4), 16:58, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не понятно что в этом вредоносного только. Вон многие сайты давно реферальные ссылки подменяют точно так же. Достаточно обычная монетизация.
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|2.5, КО (?), 17:04, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Подменили раз, подменили два.
Доверие - вот что действительно важно.
Завтра тебе майнер зашьют, не надо предлагать дилдо вместо мороженки.
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|3.7, Аноним (4), 17:18, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если это будет опциональный майнер, который не прячут, то это же тоже вроде обычная практика на сайтах? Никому особого вреда нет (особенно, если не жадничать). Баннеры встраивать было бы уже сомнительно, а токены всякие воровать или подменять файлы на малварь уже уголовщина. Пока никакого криминала не было, от телеметрии больше вреда.
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|3.8, Аноним (8), 17:34, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Доверие - вот что действительно важно.
Сомнительный тезис. Фактами не подтверждается. Хотя бы на число установок взгляните.
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|3.13, Kusb (?), 19:04, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы мог поставить явный майнер который мне не мешает... Майнер лучше трояна.
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|1.9, Мохнатый пись (?), 17:40, 04/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как раз использовал это дополнение. Что теперь использовать для блока рекламы на твиче? Это же полный маразм включать непропускающуюся рекламу по 30 сек каждые 5 минут.
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|2.12, Попандопала (?), 18:32, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перекидывайте в mplayer/mpv,там точно рекламы не будет,а со Streamlink и чат видно заодно. Вообще же выше правильно про Ubkock origin писали,хоть и были проблемы с авторизацией и входом на Twitch из-за него,но через недельку исправили.Adguard норм,я им тогда и начал плотно пользоваться.
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