2.3 , Аноним ( 3 ), 08:14, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – честно признались когда это уже выложили в открытый доступ?)

3.4 , Аноним ( 3 ), 08:17, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – *могут выложить в открытый доступ

2.7 , Аноним ( 7 ), 08:39, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Фишинг-атака на сотрудников Dropbox привела к утечке 130 закрытых репозиториев fixed: сотрудники Dropbox произвели утечку ...

2.10 , Аноним ( 10 ), 09:56, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уточните, они какой пункт GPL нарушили?

3.12 , Аноним ( 7 ), 10:23, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А сам-то как думаешь? > Ссылка из письма вела на поддельный сайт ... На странице входа предлагалось ввести логин и пароль с GitHub 3.14 , Аноним ( 14 ), 10:25, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Тот, где говорится, что нужно предоставлять доступ к модифицированным исходникам. Я потому и не лезу в опенсурц, что это полнейший развод. Тебе говорят мол коммунизм, от каждого по способности, каждому по потребности. А на деле это тебе вечный бесплатный бета-тест кривого линуха, а им миллиарды за бесплатное использование твоих наработок в коммерческих проектах.

4.15 , iPony129412 ( ? ), 10:45, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А с каких это пор открытое == GPL ?

4.16 , Аноним ( 16 ), 11:02, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > модифицированные для нужд Dropbox по GPL ты можешь запросить исходники от предоставленной тебе софтины и их обязаны дать. Но если модифицированной софтины у тебя нет, то и исходники ты просить не можешь

5.21 , Аноним ( 7 ), 11:26, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > софтины у тебя нет Расшифруй термин "у меня есть софтина". Вопрос с подвохом.

6.24 , Аноним ( 24 ), 11:58, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Если тебе выдали бинарник приложения, код которого опубликован под GPL, у тебя есть право запросить исходники, из которых конкретно этот бинарник был скомпилирован, а по условиям лицензии эти исходники тебе должны выдать. Почему-то многие люди, видимо не читая текст лицензии, автоматически предполагают, что GPL=выкладывать все исходники, что далеко не так. Если это внутренний софт, пускай даже такой, который светит публичным API наружу, и он модифицируется, исходники наружу никто выкладывать не обязан, т.к. вне компании ни у кого не должно быть исполняемых файлов, полученных законным путём. Если бинарники были получены не очень законным путём, возможно право запросить исходники по-прежнему есть, но особо волновать это никого не будет.

7.26 , КО ( ? ), 12:10, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подумаешь публичная лицензия называется, нолог плоти.

7.28 , Аноним ( 7 ), 12:14, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тебя, конечно, не спрашивали, но раз ты встрял отвечать... У тебя в самом начале затык получился: что значит "выдали бинарник". В этом и состоял вопрос, если бы ты внимательно прочитал... Попробуй подойти к вопросу с юридической стороны.

8.42 , Аноним ( 42 ), 13:49, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать мамкины юристы в треде он как ты собрался, юридической стороны с , требовать пр... 8.44 , Иван ( ?? ), 14:01, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Научи нас, профи, подходить к вопросу с юридической стороны Приведи пример ... 7.49 , Аноним ( - ), 15:34, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Если бинарники были получены не очень законным путём, возможно право запросить исходники по-прежнему есть, но особо волновать это никого не будет. Перестань заниматься софистикой. Если бинарник лично твой внутренний, то подотрись этим бинарником. Он никому не нужен. Если ты продаёшь, раздаёшь софт, то ты обязан указать местоположение репозитория в котором находятся исходники твоего софта. Не ну, конечно ты можешь свой авторский высер на болванках отправлять по почте, твоё дело.

8.50 , Аноним ( - ), 15:36, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И да, чуть не забыл GPL явно обязывает прописывать рабочий рецепт зборки ПО ... 4.17 , arisu ( ok ), 11:06, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – хотя если честно — то ты не лезешь туда потому что до сих пор не можешь отладить «приветмир». уже 27 лет.

5.22 , Аноним ( 7 ), 11:35, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > до сих пор не можешь отладить «приветмир» Дак вот почему венда не GPL...

4.39 , Аноним ( 10 ), 13:21, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В gpl нет тех слов что вы тут написали и про коммунизм там тебе ничего нет. Какое условие gpl было нарушено?

2.37 , Аноним ( 37 ), 13:07, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так если они модифицированные исходники использовали только в своих сервисах и не распространяли их, и они не под AGPL, то можно.

