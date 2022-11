Фишинг-атака на сотрудников Dropbox привела к утечке 130 закрытых репозиториев

2.18 , Хру ( ? ), 11:14, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Голова тоже аппаратный ключ в некотором роде :)

3.20 , arisu ( ok ), 11:26, 02/11/2022 > Голова тоже аппаратный ключ в некотором роде :) судя по современному софту — этот ключ тоже становится редкостью.

4.40 , Аноним ( 10 ), 13:24, 02/11/2022 Судя по комментариям на опеннет у местных экспертов этого ключа никогда не было

5.41 , arisu ( ok ), 13:34, 02/11/2022 хорошая попытка, но нет, всё ещё не продаётся.

2.33 , Аноним ( 33 ), 12:33, 02/11/2022 "Защищают от подобных атак" - это не про TOTP-генераторы, а про всякие yubikey и google titan, которые умеют в webauthn.

3.35 , arisu ( ok ), 12:51, 02/11/2022 о, а вот и торговый агент пожаловал!