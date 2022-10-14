The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Атака на NPM, позволяющая определить наличие пакетов в приватных репозиториях

14.10.2022 12:10

В NPM выявлена недоработка, позволяющая определить существование пакетов в закрытых репозиториях. Проблема вызвана разным временем реакции при запросе существующего и несуществующего пакета сторонним пользователем, не имеющего доступа к репозиторию. При отсутствии доступа для любых пакетов в приватных репозиториях сервер registry.npmjs.org возвращает ошибку с кодом "404", но в случае существования пакета с запрошенным именем ошибка выдаётся с ощутимой задержкой. Атакующий может использовать данную особенность для определения наличия пакета при подборе имён пакетов по словарям.

Определение имён пакетов в закрытых репозиториях может потребоваться для совершения атаки через смешивание зависимостей, манипулирующей пересечением имён зависимостей в публичных и внутренних репозиториях. Зная, какие внутренние NPM-пакеты присутствуют в корпоративных репозиториях, атакующий может разместить пакеты с теми же именами и более новыми номерами версий в публичном репозитории NPM. Если при сборке внутренние библиотеки явно не привязаны в настройках к своему репозиторию, пакетный менеджер npm посчитает более приоритетным публичный репозиторий и загрузит подготовленный атакующим пакет.

GitHub был уведомлен о проблеме в марте, но отказался добавлять защиту от атаки, сославшись на архитектурные ограничения. Компаниям, использующим приватные репозитории, рекомендовано периодически проверять появление пересекающихся имён в публичном репозитории или создать от своего имени заглушки с именами, повторяющими имена пакетов в приватных репозиториях, чтобы злоумышленники не могли разместить свои пакеты с пересекающимися именами.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.aquasec.com/priva...)
  2. OpenNews: В NPM планируют использовать Sigstore для подтверждения подлинности пакетов
  3. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера NPM 8.15 с поддержкой локальной проверки целостности пакетов
  4. OpenNews: GitHub раскрыл данные о взломе инфраструктуры NPM и выявлении открытых паролей в логах
  5. OpenNews: Атака на немецкие компании через NPM-пакеты
  6. OpenNews: Атака на зависимости позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57918-npm
Ключевые слова: npm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:24, 14/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось узнать как техникой перебора узнать какие пакеты есть в приватном репозитории.
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:26, 14/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > сервер возвращает ошибку с кодом "404"

    Автор, какой сервер? Этих npm-серверов...

     
  • 1.3, Аноним (3), 12:28, 14/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проблема вызвана разным временем реакции при запросе существующего и несуществующего пакета сторонним пользователем

    Сразу подумал, как прочитал заголовок.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:40, 14/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задержка - это ещё ладно. Главное - в другом:

    > пакетный менеджер npm посчитает более приоритетным публичный репозиторий и загрузит подготовленный атакующим пакет.

    О_о... Привет всяким карго!

    > GitHub был уведомлен о проблеме в марте, но отказался добавлять защиту от атаки.

    Отказался закрыть дырищщу?! Это кто же заказал её?

     

  • 1.5, Аноним (3), 12:39, 14/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >GitHub был уведомлен о проблеме в марте, но отказался добавлять защиту от атаки, сославшись на архитектурные ограничения.

    Вообще очень непросто защититься от такого. Это вся стандартная архитектура с базами данных сразу становится неприемлима, и возникает необходимость в специализированной дополнительной базе данных на основе иерархической хеш-таблицы с 4 операциями: запросить таблицу по ключу, безопасно проверить наличие значения в таблице по ключу, удалить значение в таблице, удалить таблицу по ключу. Получается что-то вроде реестра Windows.

     
     
  • 2.6, Аноним (3), 12:42, 14/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вообще очень непросто защититься от такого.

    А вообще - просто. Нужно просто на сервере измерять время операций и замедлять слишком быстрые. Подход универсален, совместим с любыми базами с поддержкой транзакций, легко интегрируется в любые базы путём добавления одного поля метаданных с верхней границей времени.

     
     
  • 3.7, Аноним (3), 12:44, 14/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-нибудь, запилите фичу для популярных баз.
     
  • 2.12, Аноним (11), 13:43, 14/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень просто: поменять приоритет публичных и локальных репов.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:58, 14/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Кто-то решил дать вебмакакам краш-курс на тему тайминг атак. Так можно было :)
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:33, 14/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё равно никто не почувствовал разницу.
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:38, 14/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Просто комитить зависимости
     
  • 1.14, Аноним (14), 14:16, 14/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо просто взять все популярные имена зависимостей и разместить, да и все, зачем все выяснять? :) Раз оно такое тупое, что вытянет самое новое откуда угодно.
     
     
  • 2.17, Аноним (9), 14:52, 14/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он упадет если нет депендесни. Надо сначала проверить.
     

  • 1.15, Джон Макагонов (?), 14:20, 14/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот вам и хваленный npm. Переходите на раст. С его пакетным менеджером карго вы не столкнетесь с такими проблемами.
     
     
  • 2.16, Аноним (9), 14:51, 14/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В расте гораздо больше уязвимостей чем в node.js и npm потому что раст небезопасный язык. Переходите на node.js с раста.
     
     
  • 3.18, Массоны Рептилоиды (?), 15:05, 14/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А node.js - вообще не язык
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 15:39, 14/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А для кого-то раст - безопасный язык.
     
  • 2.19, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:26, 14/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не столкнетесь с такими проблемами

    А с какими столкнемся?

     
     
  • 3.21, Аноним (20), 15:40, 14/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С нормальными глобальными проблемами экосистемы раста, а не с этими выдуманными проблемами npm.
     
     
  • 4.23, А (??), 16:30, 14/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. - с авторами, что ль. :))))
    И круг замкнулся.
     

  • 1.22, А (??), 16:29, 14/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше похоже на косяк в ... идее репо NPM и JS: неконтролируемая помойка. Вопрос только - душно от запаха помойки или правил публикации.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру