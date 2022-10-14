Атака на NPM, позволяющая определить наличие пакетов в приватных репозиториях

|
|1.1, Аноним (1), 12:24, 14/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Осталось узнать как техникой перебора узнать какие пакеты есть в приватном репозитории.
|
|1.2, Аноним (2), 12:26, 14/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> сервер возвращает ошибку с кодом "404"
Автор, какой сервер? Этих npm-серверов...
|
|1.3, Аноним (3), 12:28, 14/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Проблема вызвана разным временем реакции при запросе существующего и несуществующего пакета сторонним пользователем
Сразу подумал, как прочитал заголовок.
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 13:40, 14/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Задержка - это ещё ладно. Главное - в другом:
> пакетный менеджер npm посчитает более приоритетным публичный репозиторий и загрузит подготовленный атакующим пакет.
О_о... Привет всяким карго!
> GitHub был уведомлен о проблеме в марте, но отказался добавлять защиту от атаки.
Отказался закрыть дырищщу?! Это кто же заказал её?
|
|1.5, Аноним (3), 12:39, 14/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
>GitHub был уведомлен о проблеме в марте, но отказался добавлять защиту от атаки, сославшись на архитектурные ограничения.
Вообще очень непросто защититься от такого. Это вся стандартная архитектура с базами данных сразу становится неприемлима, и возникает необходимость в специализированной дополнительной базе данных на основе иерархической хеш-таблицы с 4 операциями: запросить таблицу по ключу, безопасно проверить наличие значения в таблице по ключу, удалить значение в таблице, удалить таблицу по ключу. Получается что-то вроде реестра Windows.
|
|
|
|2.6, Аноним (3), 12:42, 14/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Вообще очень непросто защититься от такого.
А вообще - просто. Нужно просто на сервере измерять время операций и замедлять слишком быстрые. Подход универсален, совместим с любыми базами с поддержкой транзакций, легко интегрируется в любые базы путём добавления одного поля метаданных с верхней границей времени.
|
|1.8, Аноним (8), 12:58, 14/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Кто-то решил дать вебмакакам краш-курс на тему тайминг атак. Так можно было :)
|
|1.14, Аноним (14), 14:16, 14/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Надо просто взять все популярные имена зависимостей и разместить, да и все, зачем все выяснять? :) Раз оно такое тупое, что вытянет самое новое откуда угодно.
|
|1.15, Джон Макагонов (?), 14:20, 14/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Вот вам и хваленный npm. Переходите на раст. С его пакетным менеджером карго вы не столкнетесь с такими проблемами.
|
|
|
|2.16, Аноним (9), 14:51, 14/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В расте гораздо больше уязвимостей чем в node.js и npm потому что раст небезопасный язык. Переходите на node.js с раста.
|
|
|
|3.21, Аноним (20), 15:40, 14/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С нормальными глобальными проблемами экосистемы раста, а не с этими выдуманными проблемами npm.
|
|
|
|4.23, А (??), 16:30, 14/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Т.е. - с авторами, что ль. :))))
И круг замкнулся.
|
|1.22, А (??), 16:29, 14/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Больше похоже на косяк в ... идее репо NPM и JS: неконтролируемая помойка. Вопрос только - душно от запаха помойки или правил публикации.
|