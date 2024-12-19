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Проект Overture Maps опубликовал открытую карту дорожных сетей

19.12.2024 20:59

Некоммерческий проект Overture Maps, работающий под покровительством организации Linux Foundation, опубликовал релиз картографической базы данных "Transportation", отмеченный как первый пригодный для широкого использования. БД включает информацию о 86 миллионах километров дорог по всему миру и уже используется в приложениях компаний Microsoft, Meta и TomTom. Полный архив БД в формате GeoParquet занимает около 500 ГБ, а отдельные сегменты для выбранных территорий можно загрузить через web-интерфейс с интерактивной картой.

Учредителями проекта Overture Maps выступили компании Amazon, Meta, Microsoft и TomTom, которые на нейтральной площадке Linux Foundation решили объединить свои усилия по созданию общей коллекции открытых карт, а также разработке инструментария для работы с картами и унифицированной схемы хранения картографических данных. Все желающие могут использовать опубликованные карты и инструменты для создания собственных картографических сервисов и поддержания их в актуальном состоянии.

При создании коллекции Overture Maps в качестве основы использованы карты OpenStreetMap, расширенные картографическими данными, переданными участниками проекта, и информацией из открытых источников. Отличие проекта Overture Maps от OpenStreetMap сводится к тому, что OpenStreetMap представляет собой сообщество по созданию и редактированию карт, в то время как Overture Maps нацелен на агрегирование уже существующих открытых карт из разных источников. При этом Overture Maps предоставляет возможность переноса всех своих карт в OpenStreetMap, распространяя дополнительно полученные данные под лицензией, совместимой с OpenStreetMap.

Карты, предоставленные участниками проекта, распространяются под пермиссивной лицензией CDLA (Community Data License Agreement), а карты загруженные из OpenStreetMap под лицензией ODbL (Open Database Licence). Обе лицензии созданы специально для распространения баз данных и по сравнению с лицензиями Creative Commons учитывают ряд юридических тонкостей, связанных со смешиванием данных из разных источников и сохранением условий лицензирования при изменении структуры или порядка следования записей. Исходные тексты инструментов Overture Maps поставляются под лицензией MIT.

Включаемые в коллекцию Overture Maps данные проверяются на соответствие действительности, актуализируются и избавляются от неточностей. Коллекция "Transportation" включает подробные карты дорог, уточнённые данными с аэрофотоснимков и снабжённые информацией об установленных дорожных знаках, скоростных режимах, ограничениях движения, паромных маршрутах и железных дорогах. Все данных в коллекции приведены к единому набору атрибутов, а для привязки к объектам применяется унифицированная система ссылок GERS (Global Entity Reference System).

GERS позволяет привязать внешние данные к точкам на карте и снабдить их уникальными идентификаторами. Например, можно прикреплять сведения о ДТП, повреждениях дорожного полотна, информацию об участках ремонта дорог и данные о движущемся транспорте. Метки выставляются как смещение в метрах относительно начала определённого сегмента карты. Схема хранения изначально спроектирована с расчётом на переносимость между различными картографическими приложениями.

Помимо данных о транспортных сетях в разработке находятся слои с адресной информацией, элементах инфраструктуры, растительном покрове, зданиях (более 2 миллиардов очертаний зданий), административных границах, точках интереса (POI) и достопримечательностях.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Учреждён проект Overture Maps для распространения открытых картографических данных
  3. OpenNews: Компания Mail.ru открыла исходные тексты картографических приложений MAPS.ME
  4. OpenNews: Проект OpenStreetMap завершил перевод данных на лицензию ODbL
  5. OpenNews: Проект OpenStreetMap перевёл серверную инфраструктуру с Ubuntu на Debian
  6. OpenNews: Выпуск ZombieTrackerGPS 0.96, приложения для отслеживания маршрутов на карте
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62437-map
Ключевые слова: map, openstreetmap
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:09, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    оффтопик:
    после предпоследнего обновления гугл хром мобайл, комменты на статьи с основной страницы отображаются увеличенным шрифтом.

    В других разделах, например форум все ок.

    Настройки сбрасывал...
    В гугл отправлял (последнее обновление ничего не поправило)...

    Единственное можно обновления откатить... Но вид самого хрома становиться такой, что лучше поискать другое решение...

    В фф и фф мобайл все ок...

    В обычном хроме тоже все ок...

    У всех так ?

    Можно как то это исправить ?

     
     
  • 2.9, Maxim Chirkov (ok), 22:39, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экспериментальным путём выяснил, что в Chrome 130 для Android поменялось поведение CSS-свойства "text-size-adjust". В списке изменений ничего про это нет, вероятно регрессия. Убрал "text-size-adjust". Посмотрите решилась ли проблема и не стал ли нечитаемым текст в других мобильных браузерах.
     
     
  • 3.11, Михаил (??), 22:52, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добрый вечер, Максим!

    В хром мобайл стало все ок.

    В фф мобайл все ок.

    В хром мобайл v99 то же все ок.

    Больше спасибо! )).

    С уважением,

    Михаил.

     
  • 3.16, Аноним (16), 23:35, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда будет нормальный мобильный дизайн? Или вообще нормальный дизайн сайта. Например зачем вот прямо сейчас мне в форме ответа графа заголовок, например?
     

  • 1.3, Аноним (16), 22:17, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока что единственные нормальные карты.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:32, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Какие преимущества перед:
    https://www.google.com/maps/
     
     
  • 3.8, Shura (??), 22:37, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл свои данные не отдаёт, а тут отдают
     
     
  • 4.15, vitali (??), 23:15, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, взяли у OpenStreetMap и отдают))
     
  • 3.17, Аноним (16), 23:36, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По твоей ссылке какой-то зонд.
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:19, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Учредителями проекта Overture Maps выступили компании Amazon, Meta, Microsoft и TomTom, которые на нейтральной площадке Linux Foundation решили объединить свои усилия

    Как же так? А где же священная конкуренция без которой все загнется?

     
     
  • 2.7, Вирт (?), 22:36, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >     Как же так? А где же священная конкуренция без которой все загнется?

    Так они не конкуренты в рамках картографии. Только TomTom продает именно картографический сервис,
    все остальные просто используют картографические данные в рамках своего бизнеса.

     
  • 2.12, Аноним (12), 22:57, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конкуренция в бизнесе. А артефакты типа сабжа — общее место, как ни крути его, на выходе у всех будет плюс-минус одно и то же. Ну и ещё тебе наврали по капиталистов, готовых за доллар удушить. Какие-то может и готовы, но далеко не каждого, и уж точно не за любой доллар.
     
     
  • 3.14, Аноним (5), 23:07, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И получается уравниловка, которую многие боятся. Трудятся над одним проектом.

    Карты почти на халяву.
    Так и недолго до коммунизма.

     
     
  • 4.18, Аноним (12), 23:37, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И получается уравниловка, которую многие боятся.

    Уравниловка — это равенство результата, а не возможностей. А карты, они должны отражать реальность, которая на всех одна. Поэтому трудятся над общим вместе, а над своим — каждый по отдельности. Коммунизмом даже не пахнет.

     
  • 4.21, Аноним (21), 00:03, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что ты несешь?
    Коммунизм это не про халяву, а про запрет собственности на средства производства, читай классиков
    Коммунизм это про запрет свободомыслия и про запрет идеологического разнообразия

    Вот если у тебя отнимут компьютер(средство производства), а за любые сомнения в правильности этого будут отправлять в лагерь на перевоспитание, то это будет коммунизм

     
     
  • 5.25, Аноним (-), 00:47, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Коммунизм это не про халяву, а про запрет собственности на средства производства, читай классиков

    Так читаем. "Критика Готской программы" Маркса - "... и общество сможет написать на своем знамени: «Каждый по способностям, каждому — по потребностям»!"

    Любой неумеха будет точно так же удовлетворять свои потребности как и профи за счет общеста
    И получать все такие же блага. Примерно как "всем инженерам по 120 рублей" с уже почившем.

    > Вот если у тебя отнимут компьютер(средство производства), а за любые сомнения
    > в правильности этого будут отправлять в лагерь на перевоспитание, то это будет коммунизм

    Это вроде уже особенности реализации.
    Хотя чем-то напоминает гнутых адептов, которые готовы все отобрать, поделить, а всех кто против - предать анафеме)))

     
     
  • 6.28, Аноним (21), 01:46, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это вроде уже особенности реализации.

    Нет
    Это прямо из классиков
    Отнять все средства производства это Маркс, все средства производства могут принадлежать только государству
    Инакомыслящих истреблять и отправлять в лагеря это Ульянов

    А коммунизм сформулирован, как доктрина, как раз Марксом и дополнен Ульяновым

     
  • 2.13, Анонем (?), 23:06, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так этот проект изначально создан как конкурент Гуглокартам. Просто по отдельности они "не шмогли" и решили затоптать кучей.
     
     
  • 3.19, Аноним (12), 23:45, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А гуглокарты тоже не гуглом делаются. Гугл — внезапно — покупает геодату и спутниковые снимки как и все, у двух с половиной операторов группировок геодезических спутников и сопутствующих сервисов. Вот что реально у Гугла своего ценного в этой области, так это актуальная база бизнесов, пользовательских фотографий, отзывов и прочего контента, а так же инфа о пробках и алгоритмы роутинга. И конкуренты у гугл мапс не сабж и собравшиеся вокруг сабжа, а Yelp, YP, и тому подобные сервисы (с которыми они, внезапно, сотрудничают и обмениваются данными). Карты (как и навигация по ним) — давно решённый вопрос, настолько же скучный как сервер с линуксом в интернете, то есть доступен буквально каждому за $0 или около того. Дорожные карты вон бесплатно раздают прямо там же у дороги.
     
     
  • 4.23, Аноним (21), 00:12, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делаются они Гуглом, как и Яндекс.Карты делались Яндексом
    Но для этого и те, и другие закупали разные данные у разных поставщиков, а потом на их базе зачастую строили уже свои(как например это с теми же картами дорог происходило). Само собой никто с нуля их не рожал. Купили у поставщиков в каждой стране у местных, покупают спутниковые снимки у нескольких поставщиков. Но на базе купленных карт потом делались свои и сейчас это уже их собственные продукты
     
  • 4.24, ProfessorNavigator (ok), 00:28, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Карты (как и навигация по ним) — давно решённый вопрос, настолько же скучный как сервер с линуксом в интернете, то есть доступен буквально каждому за $0 или около того.

    Спасибо, посмеялся)) Нет, карты, которые по городам - да. Только это не карты, это схемы. И для ситуаций, где реально нужна карта, они не годятся от слова совсем. Настоящие карты, на которых обозначены естественные объекты с указанием высот и т.д., и т.п. - вы попробуйте ещё найдите. Чтобы вам её кто-нибудь продал. Это я уже молчу про сделать самому. В мире далеко не все такое могут даже для собственной страны, не говоря уж про что-то, что находится за её пределами. Более того, настоящие карты зачастую засекречены. Попробуйте достать то, чем пользуется любое Минобороны - хоть наше, хоть "импортное" - вас ждёт сюрприз. Нет что-то левое получить может и получится, но официально - вряд ли.

    Ну и про "решённый вопрос" - тоже смешно)) Я своими глазами видел настоящие карты (т.е. именно карты, а не схемы), где написано: "Положение острова - сомнительно, реальная позиция может быть смещена на 2 мили к западу". И такого немало ещё на нашем "шарике". Несмотря на всю спутниковую картографию (она сильно упрощает жизнь, но не нужно преувеличивать её возможности).

     
     
  • 5.26, Аноним (12), 00:53, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это не карты, это схемы

    Оу, геодезисты в чате, всем прятаться за теодолит!

    > Настоящие карты, на которых обозначены естественные объекты с указанием высот и т.д., и т.п. - вы попробуйте ещё найдите

    В девяностые это было легче лёгкого, крупномасштабные карты минобороны, с наспех отрезанными грифами «Совершенно секретно» продавались в ларьке. Потом их подрихтовали чуть и переиздали уже без грифа, и даже вроде без избыточных искажений. А что там дальше с ними стало я не знаю, я к тому времени уже обустроил быт подальше от совков. Но ты прав, да. Это не карта, а схема и довольно неточная географически ещё до искажений проекции. Полагаю, что сейчас — особенно в отдельных странах пост-совка — точно годную карту просто так не купишь, да и не просто так тоже.

    Другое дело, что особой надобности в быту от такой точности нет. Кому строить те съёмку местности у геодезистов всё равно заказывают, а больше так придумать зачем нужна карта с высотами да ещё и чтобы GPS не помог даже придумать не могу. Поход по пересечённой местности в глубине северо-западных территорий Канады планировать?

     
     
  • 6.27, ProfessorNavigator (ok), 01:14, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оу, геодезисты в чате, всем прятаться за теодолит!

    Нет - я штурман (точнее - судоводитель, но не суть). Т.е. в общем-то тоже обычный пользователь продукции геодезистов. Только немного... на другом уровне))

    > В девяностые это было легче лёгкого, крупномасштабные карты минобороны, с наспех отрезанными
    > грифами «Совершенно секретно» продавались в ларьке. Потом их подрихтовали чуть
    > и переиздали уже без грифа, и даже вроде без избыточных искажений.
    > А что там дальше с ними стало я не знаю, я
    > к тому времени уже обустроил быт подальше от совков.

    Левые карты потому и упомянуты.

    > Другое дело, что особой надобности в быту от такой точности нет.

    Быт у людей тоже разный бывает. Один мой знакомый живёт на яхте. Ему, я думаю, хорошие карты о-очень нужны.
    > Кому
    > строить те съёмку местности у геодезистов всё равно заказывают, а больше
    > так придумать зачем нужна карта с высотами да ещё и чтобы
    > GPS не помог даже придумать не могу.

    Вспомните что стало с предыдущим президентом Ирана - вам банальный пример. И GPS не помог. Или просто побывайте где-нибудь за городом. Не в Европе, где до соседнего населённого пункта доплюнуть можно, а где-нибудь ещё (и не в Японии))). И сразу поймёте - зачем вам нормальная карта с указанием естественных объектов. Особенно, если в GPS батарейки сядут, или он внезапно "свистеть" начнёт (такое я тоже видел).

    > Поход по пересечённой местности
    > в глубине северо-западных территорий Канады планировать?

    Большая часть нашей планеты покрыта морями и океанами. И людям их иногда даже приходится пересекать. Другим людям - летать на самолётах. Например. И не в качестве пассажиров. Третьим - вести геологоразведку. И т.д., и т.п.


     
  • 2.22, Аноним (21), 00:07, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для MS и Meta карты вообще не часть приносящего доход бизнеса и при чем тут конкуренция? Да, им эта часть полезна и проще делать ее совместно с теми кому она полезна, но для кого не является частью доходного бизнеса

    MS конкурирует с Amazon и Google Cloud Platform на рынке «облачных» виртуалок и всего связанного, именно это основная часть их бизнеса
    Их игровое подразделение конкурирует с другими игроделами
    Их офисный пакет в браузере тоже конкурирует с Google Docs и прочими

    А карты не бизнес для них

    Но ты всего этого не понимаешь, тебе лишь бы покричать, что якобы ты не видишь реальной конкуренции и все в мире врут, у всех в мире самолеты из фанеры, как у тебя

     

  • 1.10, Аноним (10), 22:45, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И кто же эти загадочные дузеры, которые проверяют данные на соответствие действительности, актуализируют и избавляют от неточностей?
     
     
  • 2.20, EuPhobos (ok), 00:02, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мемберы с OSM, правда они видать сами об этом не знают.
     

  • 1.29, Аноним (29), 02:55, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему такой акцент делается именно на дорогах? Или это влияние американского общества, где культ тачек?
     

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