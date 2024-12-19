Проект Overture Maps опубликовал открытую карту дорожных сетей

2.7 , Вирт ( ? ), 22:36, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Как же так? А где же священная конкуренция без которой все загнется? Так они не конкуренты в рамках картографии. Только TomTom продает именно картографический сервис,

все остальные просто используют картографические данные в рамках своего бизнеса.

2.12 , Аноним ( 12 ), 22:57, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Конкуренция в бизнесе. А артефакты типа сабжа — общее место, как ни крути его, на выходе у всех будет плюс-минус одно и то же. Ну и ещё тебе наврали по капиталистов, готовых за доллар удушить. Какие-то может и готовы, но далеко не каждого, и уж точно не за любой доллар.

3.14 , Аноним ( 5 ), 23:07, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И получается уравниловка, которую многие боятся. Трудятся над одним проектом. Карты почти на халяву.

Так и недолго до коммунизма.

4.18 , Аноним ( 12 ), 23:37, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И получается уравниловка, которую многие боятся. Уравниловка — это равенство результата, а не возможностей. А карты, они должны отражать реальность, которая на всех одна. Поэтому трудятся над общим вместе, а над своим — каждый по отдельности. Коммунизмом даже не пахнет.

4.21 , Аноним ( 21 ), 00:03, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что ты несешь?

Коммунизм это не про халяву, а про запрет собственности на средства производства, читай классиков

Коммунизм это про запрет свободомыслия и про запрет идеологического разнообразия Вот если у тебя отнимут компьютер(средство производства), а за любые сомнения в правильности этого будут отправлять в лагерь на перевоспитание, то это будет коммунизм

5.25 , Аноним ( - ), 00:47, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Коммунизм это не про халяву, а про запрет собственности на средства производства, читай классиков Так читаем. "Критика Готской программы" Маркса - "... и общество сможет написать на своем знамени: «Каждый по способностям, каждому — по потребностям»!" Любой неумеха будет точно так же удовлетворять свои потребности как и профи за счет общеста

И получать все такие же блага. Примерно как "всем инженерам по 120 рублей" с уже почившем. > Вот если у тебя отнимут компьютер(средство производства), а за любые сомнения

> в правильности этого будут отправлять в лагерь на перевоспитание, то это будет коммунизм Это вроде уже особенности реализации.

Хотя чем-то напоминает гнутых адептов, которые готовы все отобрать, поделить, а всех кто против - предать анафеме)))

6.28 , Аноним ( 21 ), 01:46, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это вроде уже особенности реализации. Нет

Это прямо из классиков

Отнять все средства производства это Маркс, все средства производства могут принадлежать только государству

Инакомыслящих истреблять и отправлять в лагеря это Ульянов А коммунизм сформулирован, как доктрина, как раз Марксом и дополнен Ульяновым

2.13 , Анонем ( ? ), 23:06, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так этот проект изначально создан как конкурент Гуглокартам. Просто по отдельности они "не шмогли" и решили затоптать кучей.

3.19 , Аноним ( 12 ), 23:45, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А гуглокарты тоже не гуглом делаются. Гугл — внезапно — покупает геодату и спутниковые снимки как и все, у двух с половиной операторов группировок геодезических спутников и сопутствующих сервисов. Вот что реально у Гугла своего ценного в этой области, так это актуальная база бизнесов, пользовательских фотографий, отзывов и прочего контента, а так же инфа о пробках и алгоритмы роутинга. И конкуренты у гугл мапс не сабж и собравшиеся вокруг сабжа, а Yelp, YP, и тому подобные сервисы (с которыми они, внезапно, сотрудничают и обмениваются данными). Карты (как и навигация по ним) — давно решённый вопрос, настолько же скучный как сервер с линуксом в интернете, то есть доступен буквально каждому за $0 или около того. Дорожные карты вон бесплатно раздают прямо там же у дороги.

4.23 , Аноним ( 21 ), 00:12, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Делаются они Гуглом, как и Яндекс.Карты делались Яндексом

Но для этого и те, и другие закупали разные данные у разных поставщиков, а потом на их базе зачастую строили уже свои(как например это с теми же картами дорог происходило). Само собой никто с нуля их не рожал. Купили у поставщиков в каждой стране у местных, покупают спутниковые снимки у нескольких поставщиков. Но на базе купленных карт потом делались свои и сейчас это уже их собственные продукты

4.24 , ProfessorNavigator ( ok ), 00:28, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Карты (как и навигация по ним) — давно решённый вопрос, настолько же скучный как сервер с линуксом в интернете, то есть доступен буквально каждому за $0 или около того. Спасибо, посмеялся)) Нет, карты, которые по городам - да. Только это не карты, это схемы. И для ситуаций, где реально нужна карта, они не годятся от слова совсем. Настоящие карты, на которых обозначены естественные объекты с указанием высот и т.д., и т.п. - вы попробуйте ещё найдите. Чтобы вам её кто-нибудь продал. Это я уже молчу про сделать самому. В мире далеко не все такое могут даже для собственной страны, не говоря уж про что-то, что находится за её пределами. Более того, настоящие карты зачастую засекречены. Попробуйте достать то, чем пользуется любое Минобороны - хоть наше, хоть "импортное" - вас ждёт сюрприз. Нет что-то левое получить может и получится, но официально - вряд ли. Ну и про "решённый вопрос" - тоже смешно)) Я своими глазами видел настоящие карты (т.е. именно карты, а не схемы), где написано: "Положение острова - сомнительно, реальная позиция может быть смещена на 2 мили к западу". И такого немало ещё на нашем "шарике". Несмотря на всю спутниковую картографию (она сильно упрощает жизнь, но не нужно преувеличивать её возможности).

5.26 , Аноним ( 12 ), 00:53, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это не карты, это схемы Оу, геодезисты в чате, всем прятаться за теодолит! > Настоящие карты, на которых обозначены естественные объекты с указанием высот и т.д., и т.п. - вы попробуйте ещё найдите В девяностые это было легче лёгкого, крупномасштабные карты минобороны, с наспех отрезанными грифами «Совершенно секретно» продавались в ларьке. Потом их подрихтовали чуть и переиздали уже без грифа, и даже вроде без избыточных искажений. А что там дальше с ними стало я не знаю, я к тому времени уже обустроил быт подальше от совков. Но ты прав, да. Это не карта, а схема и довольно неточная географически ещё до искажений проекции. Полагаю, что сейчас — особенно в отдельных странах пост-совка — точно годную карту просто так не купишь, да и не просто так тоже. Другое дело, что особой надобности в быту от такой точности нет. Кому строить те съёмку местности у геодезистов всё равно заказывают, а больше так придумать зачем нужна карта с высотами да ещё и чтобы GPS не помог даже придумать не могу. Поход по пересечённой местности в глубине северо-западных территорий Канады планировать?

6.27 , ProfessorNavigator ( ok ), 01:14, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Оу, геодезисты в чате, всем прятаться за теодолит! Нет - я штурман (точнее - судоводитель, но не суть). Т.е. в общем-то тоже обычный пользователь продукции геодезистов. Только немного... на другом уровне)) > В девяностые это было легче лёгкого, крупномасштабные карты минобороны, с наспех отрезанными

> грифами «Совершенно секретно» продавались в ларьке. Потом их подрихтовали чуть

> и переиздали уже без грифа, и даже вроде без избыточных искажений.

> А что там дальше с ними стало я не знаю, я

> к тому времени уже обустроил быт подальше от совков. Левые карты потому и упомянуты. > Другое дело, что особой надобности в быту от такой точности нет. Быт у людей тоже разный бывает. Один мой знакомый живёт на яхте. Ему, я думаю, хорошие карты о-очень нужны.

> Кому

> строить те съёмку местности у геодезистов всё равно заказывают, а больше

> так придумать зачем нужна карта с высотами да ещё и чтобы

> GPS не помог даже придумать не могу. Вспомните что стало с предыдущим президентом Ирана - вам банальный пример. И GPS не помог. Или просто побывайте где-нибудь за городом. Не в Европе, где до соседнего населённого пункта доплюнуть можно, а где-нибудь ещё (и не в Японии))). И сразу поймёте - зачем вам нормальная карта с указанием естественных объектов. Особенно, если в GPS батарейки сядут, или он внезапно "свистеть" начнёт (такое я тоже видел). > Поход по пересечённой местности

> в глубине северо-западных территорий Канады планировать? Большая часть нашей планеты покрыта морями и океанами. И людям их иногда даже приходится пересекать. Другим людям - летать на самолётах. Например. И не в качестве пассажиров. Третьим - вести геологоразведку. И т.д., и т.п.

2.22 , Аноним ( 21 ), 00:07, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для MS и Meta карты вообще не часть приносящего доход бизнеса и при чем тут конкуренция? Да, им эта часть полезна и проще делать ее совместно с теми кому она полезна, но для кого не является частью доходного бизнеса MS конкурирует с Amazon и Google Cloud Platform на рынке «облачных» виртуалок и всего связанного, именно это основная часть их бизнеса

Их игровое подразделение конкурирует с другими игроделами

Их офисный пакет в браузере тоже конкурирует с Google Docs и прочими А карты не бизнес для них Но ты всего этого не понимаешь, тебе лишь бы покричать, что якобы ты не видишь реальной конкуренции и все в мире врут, у всех в мире самолеты из фанеры, как у тебя

