Проект Overture Maps опубликовал открытую карту дорожных сетей

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|1.1, Аноним (1), 22:09, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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оффтопик:
после предпоследнего обновления гугл хром мобайл, комменты на статьи с основной страницы отображаются увеличенным шрифтом.
В других разделах, например форум все ок.
Настройки сбрасывал...
В гугл отправлял (последнее обновление ничего не поправило)...
Единственное можно обновления откатить... Но вид самого хрома становиться такой, что лучше поискать другое решение...
В фф и фф мобайл все ок...
В обычном хроме тоже все ок...
У всех так ?
Можно как то это исправить ?
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|2.9, Maxim Chirkov (ok), 22:39, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Экспериментальным путём выяснил, что в Chrome 130 для Android поменялось поведение CSS-свойства "text-size-adjust". В списке изменений ничего про это нет, вероятно регрессия. Убрал "text-size-adjust". Посмотрите решилась ли проблема и не стал ли нечитаемым текст в других мобильных браузерах.
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|3.11, Михаил (??), 22:52, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Добрый вечер, Максим!
В хром мобайл стало все ок.
В фф мобайл все ок.
В хром мобайл v99 то же все ок.
Больше спасибо! )).
С уважением,
Михаил.
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|3.16, Аноним (16), 23:35, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда будет нормальный мобильный дизайн? Или вообще нормальный дизайн сайта. Например зачем вот прямо сейчас мне в форме ответа графа заголовок, например?
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|1.5, Аноним (5), 22:19, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Учредителями проекта Overture Maps выступили компании Amazon, Meta, Microsoft и TomTom, которые на нейтральной площадке Linux Foundation решили объединить свои усилия
Как же так? А где же священная конкуренция без которой все загнется?
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|2.7, Вирт (?), 22:36, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Как же так? А где же священная конкуренция без которой все загнется?
Так они не конкуренты в рамках картографии. Только TomTom продает именно картографический сервис,
все остальные просто используют картографические данные в рамках своего бизнеса.
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|2.12, Аноним (12), 22:57, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Конкуренция в бизнесе. А артефакты типа сабжа — общее место, как ни крути его, на выходе у всех будет плюс-минус одно и то же. Ну и ещё тебе наврали по капиталистов, готовых за доллар удушить. Какие-то может и готовы, но далеко не каждого, и уж точно не за любой доллар.
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|3.14, Аноним (5), 23:07, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И получается уравниловка, которую многие боятся. Трудятся над одним проектом.
Карты почти на халяву.
Так и недолго до коммунизма.
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|4.18, Аноним (12), 23:37, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И получается уравниловка, которую многие боятся.
Уравниловка — это равенство результата, а не возможностей. А карты, они должны отражать реальность, которая на всех одна. Поэтому трудятся над общим вместе, а над своим — каждый по отдельности. Коммунизмом даже не пахнет.
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|4.21, Аноним (21), 00:03, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что ты несешь?
Коммунизм это не про халяву, а про запрет собственности на средства производства, читай классиков
Коммунизм это про запрет свободомыслия и про запрет идеологического разнообразия
Вот если у тебя отнимут компьютер(средство производства), а за любые сомнения в правильности этого будут отправлять в лагерь на перевоспитание, то это будет коммунизм
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|5.25, Аноним (-), 00:47, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Коммунизм это не про халяву, а про запрет собственности на средства производства, читай классиков
Так читаем. "Критика Готской программы" Маркса - "... и общество сможет написать на своем знамени: «Каждый по способностям, каждому — по потребностям»!"
Любой неумеха будет точно так же удовлетворять свои потребности как и профи за счет общеста
И получать все такие же блага. Примерно как "всем инженерам по 120 рублей" с уже почившем.
> Вот если у тебя отнимут компьютер(средство производства), а за любые сомнения
> в правильности этого будут отправлять в лагерь на перевоспитание, то это будет коммунизм
Это вроде уже особенности реализации.
Хотя чем-то напоминает гнутых адептов, которые готовы все отобрать, поделить, а всех кто против - предать анафеме)))
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|6.28, Аноним (21), 01:46, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это вроде уже особенности реализации.
Нет
Это прямо из классиков
Отнять все средства производства это Маркс, все средства производства могут принадлежать только государству
Инакомыслящих истреблять и отправлять в лагеря это Ульянов
А коммунизм сформулирован, как доктрина, как раз Марксом и дополнен Ульяновым
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|2.13, Анонем (?), 23:06, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так этот проект изначально создан как конкурент Гуглокартам. Просто по отдельности они "не шмогли" и решили затоптать кучей.
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|3.19, Аноним (12), 23:45, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А гуглокарты тоже не гуглом делаются. Гугл — внезапно — покупает геодату и спутниковые снимки как и все, у двух с половиной операторов группировок геодезических спутников и сопутствующих сервисов. Вот что реально у Гугла своего ценного в этой области, так это актуальная база бизнесов, пользовательских фотографий, отзывов и прочего контента, а так же инфа о пробках и алгоритмы роутинга. И конкуренты у гугл мапс не сабж и собравшиеся вокруг сабжа, а Yelp, YP, и тому подобные сервисы (с которыми они, внезапно, сотрудничают и обмениваются данными). Карты (как и навигация по ним) — давно решённый вопрос, настолько же скучный как сервер с линуксом в интернете, то есть доступен буквально каждому за $0 или около того. Дорожные карты вон бесплатно раздают прямо там же у дороги.
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|4.23, Аноним (21), 00:12, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Делаются они Гуглом, как и Яндекс.Карты делались Яндексом
Но для этого и те, и другие закупали разные данные у разных поставщиков, а потом на их базе зачастую строили уже свои(как например это с теми же картами дорог происходило). Само собой никто с нуля их не рожал. Купили у поставщиков в каждой стране у местных, покупают спутниковые снимки у нескольких поставщиков. Но на базе купленных карт потом делались свои и сейчас это уже их собственные продукты
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|4.24, ProfessorNavigator (ok), 00:28, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Карты (как и навигация по ним) — давно решённый вопрос, настолько же скучный как сервер с линуксом в интернете, то есть доступен буквально каждому за $0 или около того.
Спасибо, посмеялся)) Нет, карты, которые по городам - да. Только это не карты, это схемы. И для ситуаций, где реально нужна карта, они не годятся от слова совсем. Настоящие карты, на которых обозначены естественные объекты с указанием высот и т.д., и т.п. - вы попробуйте ещё найдите. Чтобы вам её кто-нибудь продал. Это я уже молчу про сделать самому. В мире далеко не все такое могут даже для собственной страны, не говоря уж про что-то, что находится за её пределами. Более того, настоящие карты зачастую засекречены. Попробуйте достать то, чем пользуется любое Минобороны - хоть наше, хоть "импортное" - вас ждёт сюрприз. Нет что-то левое получить может и получится, но официально - вряд ли.
Ну и про "решённый вопрос" - тоже смешно)) Я своими глазами видел настоящие карты (т.е. именно карты, а не схемы), где написано: "Положение острова - сомнительно, реальная позиция может быть смещена на 2 мили к западу". И такого немало ещё на нашем "шарике". Несмотря на всю спутниковую картографию (она сильно упрощает жизнь, но не нужно преувеличивать её возможности).
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|5.26, Аноним (12), 00:53, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это не карты, это схемы
Оу, геодезисты в чате, всем прятаться за теодолит!
> Настоящие карты, на которых обозначены естественные объекты с указанием высот и т.д., и т.п. - вы попробуйте ещё найдите
В девяностые это было легче лёгкого, крупномасштабные карты минобороны, с наспех отрезанными грифами «Совершенно секретно» продавались в ларьке. Потом их подрихтовали чуть и переиздали уже без грифа, и даже вроде без избыточных искажений. А что там дальше с ними стало я не знаю, я к тому времени уже обустроил быт подальше от совков. Но ты прав, да. Это не карта, а схема и довольно неточная географически ещё до искажений проекции. Полагаю, что сейчас — особенно в отдельных странах пост-совка — точно годную карту просто так не купишь, да и не просто так тоже.
Другое дело, что особой надобности в быту от такой точности нет. Кому строить те съёмку местности у геодезистов всё равно заказывают, а больше так придумать зачем нужна карта с высотами да ещё и чтобы GPS не помог даже придумать не могу. Поход по пересечённой местности в глубине северо-западных территорий Канады планировать?
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|6.27, ProfessorNavigator (ok), 01:14, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оу, геодезисты в чате, всем прятаться за теодолит!
Нет - я штурман (точнее - судоводитель, но не суть). Т.е. в общем-то тоже обычный пользователь продукции геодезистов. Только немного... на другом уровне))
> В девяностые это было легче лёгкого, крупномасштабные карты минобороны, с наспех отрезанными
> грифами «Совершенно секретно» продавались в ларьке. Потом их подрихтовали чуть
> и переиздали уже без грифа, и даже вроде без избыточных искажений.
> А что там дальше с ними стало я не знаю, я
> к тому времени уже обустроил быт подальше от совков.
Левые карты потому и упомянуты.
> Другое дело, что особой надобности в быту от такой точности нет.
Быт у людей тоже разный бывает. Один мой знакомый живёт на яхте. Ему, я думаю, хорошие карты о-очень нужны.
> Кому
> строить те съёмку местности у геодезистов всё равно заказывают, а больше
> так придумать зачем нужна карта с высотами да ещё и чтобы
> GPS не помог даже придумать не могу.
Вспомните что стало с предыдущим президентом Ирана - вам банальный пример. И GPS не помог. Или просто побывайте где-нибудь за городом. Не в Европе, где до соседнего населённого пункта доплюнуть можно, а где-нибудь ещё (и не в Японии))). И сразу поймёте - зачем вам нормальная карта с указанием естественных объектов. Особенно, если в GPS батарейки сядут, или он внезапно "свистеть" начнёт (такое я тоже видел).
> Поход по пересечённой местности
> в глубине северо-западных территорий Канады планировать?
Большая часть нашей планеты покрыта морями и океанами. И людям их иногда даже приходится пересекать. Другим людям - летать на самолётах. Например. И не в качестве пассажиров. Третьим - вести геологоразведку. И т.д., и т.п.
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|2.22, Аноним (21), 00:07, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для MS и Meta карты вообще не часть приносящего доход бизнеса и при чем тут конкуренция? Да, им эта часть полезна и проще делать ее совместно с теми кому она полезна, но для кого не является частью доходного бизнеса
MS конкурирует с Amazon и Google Cloud Platform на рынке «облачных» виртуалок и всего связанного, именно это основная часть их бизнеса
Их игровое подразделение конкурирует с другими игроделами
Их офисный пакет в браузере тоже конкурирует с Google Docs и прочими
А карты не бизнес для них
Но ты всего этого не понимаешь, тебе лишь бы покричать, что якобы ты не видишь реальной конкуренции и все в мире врут, у всех в мире самолеты из фанеры, как у тебя
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|1.10, Аноним (10), 22:45, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И кто же эти загадочные дузеры, которые проверяют данные на соответствие действительности, актуализируют и избавляют от неточностей?
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|1.29, Аноним (29), 02:55, 20/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему такой акцент делается именно на дорогах? Или это влияние американского общества, где культ тачек?
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