Началось бета-тестирование FreeBSD 12.2

2.5 , funny.falcon ( ? ), 09:40, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это почему? Оно ведь работает не в момент выполнения кода, а когда права на страницу выставляешь. Или раньше было много записи в выполняемые страницы?

3.53 , пох. ( ? ), 11:50, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Это почему? Потому что простой и понятный код теперь вообще работать не будет.

И его пришлось заменить тормозными неуклюжими костылями - зато бебебезопастно, бараны щщасливы. > Или раньше было много записи в выполняемые страницы? Не очень, но, как назло, это были места, вызываемые в наиболее неудобных и критичных к времени исполнения ситуациях. 2.15 , Аноним ( 15 ), 10:20, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Емнип эта технология уже лет 20 используется в линуксе и опнбсд (внезапно) и около 15 в венде, а nxbit уже давно отдельная инструкция процессора как раз из соображений производительности. Т.е. фряха как обычно. https://en.wikipedia.org/wiki/W%5EX

3.22 , Fracta1L ( ok ), 10:39, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как с этой штукой работают всякие интерпретаторы и jit?

4.42 , пох. ( ? ), 11:41, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну очевидно же, как - в них тоже давно вся производительность принесена в жерту линукс-совместимости. А под фрей они скоро и собираться перестанут, даже те что еще кое-как. Если кто не в курсе - nested C (!) functions до сравнительно недавнего времени реализовывались в gcc через executable stack. Но это же ж небезопастно! А пользователи - ну купят процессор помощнее, sponsored by intel (в случае фри - by Foundation - то есть, интел ни разу не палится). 3.39 , пох. ( ? ), 11:37, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Емнип эта технология уже лет 20 используется в линуксе а сколько там еще используется технологий с "20-60% performance hit", даже если их специальным крыжиком _отключить_, не напомните ли? > и опнбсд (внезапно) то есть идеальным сферическим в вакууме тормозом? Может, нам еще и giant lock оттуда позаимствовать, а то что-то своего давно уже не было видно? > Т.е. фряха как обычно. Да, как обычно - белки-истерички норовящие все испортить во имя никому ненужной псевдобезопастности обычно туда тоже добираются, хотя и с опозданием. А я вот теперь то ли успею до релиза уговорить местных нотабагов, то ли так и поедет со сломанной сборкой на немодных процессорах. Ага, из-за очередной копипасты из линукса линуксового ненужно.