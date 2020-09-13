Началось бета-тестирование FreeBSD 12.2

|
|1.1, КО (?), 09:29, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
"Режим W^X позволит" снизить производительность процентов на ндцать
|
|
|
|2.5, funny.falcon (?), 09:40, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это почему? Оно ведь работает не в момент выполнения кода, а когда права на страницу выставляешь.
Или раньше было много записи в выполняемые страницы?
|
|
|
|3.53, пох. (?), 11:50, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Это почему?
Потому что простой и понятный код теперь вообще работать не будет.
И его пришлось заменить тормозными неуклюжими костылями - зато бебебезопастно, бараны щщасливы.
> Или раньше было много записи в выполняемые страницы?
Не очень, но, как назло, это были места, вызываемые в наиболее неудобных и критичных к времени исполнения ситуациях.
|
|2.15, Аноним (15), 10:20, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Емнип эта технология уже лет 20 используется в линуксе и опнбсд (внезапно) и около 15 в венде, а nxbit уже давно отдельная инструкция процессора как раз из соображений производительности. Т.е. фряха как обычно. https://en.wikipedia.org/wiki/W%5EX
|
|
|
|
|
|4.42, пох. (?), 11:41, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну очевидно же, как - в них тоже давно вся производительность принесена в жерту линукс-совместимости. А под фрей они скоро и собираться перестанут, даже те что еще кое-как.
Если кто не в курсе - nested C (!) functions до сравнительно недавнего времени реализовывались в gcc через executable stack. Но это же ж небезопастно! А пользователи - ну купят процессор помощнее, sponsored by intel (в случае фри - by Foundation - то есть, интел ни разу не палится).
|
|3.39, пох. (?), 11:37, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Емнип эта технология уже лет 20 используется в линуксе
а сколько там еще используется технологий с "20-60% performance hit", даже если их специальным крыжиком _отключить_, не напомните ли?
> и опнбсд (внезапно)
то есть идеальным сферическим в вакууме тормозом? Может, нам еще и giant lock оттуда позаимствовать, а то что-то своего давно уже не было видно?
> Т.е. фряха как обычно.
Да, как обычно - белки-истерички норовящие все испортить во имя никому ненужной псевдобезопастности обычно туда тоже добираются, хотя и с опозданием.
А я вот теперь то ли успею до релиза уговорить местных нотабагов, то ли так и поедет со сломанной сборкой на немодных процессорах. Ага, из-за очередной копипасты из линукса линуксового ненужно.
|
|1.3, Аноним (3), 09:34, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
> DRM-драйверы (Direct Rendering Manager) в графической подсистеме синхронизированы с ядром Linux 5.4.
Изучаем BSD-алфавит. Сегодня у нас буква Н:
Н - Независимая от Linux операционная система
|
|
|
|2.12, Кэп (?), 10:04, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Неподобство. Огранизуйте петицию чтобы разработчики BSD немедленно прекратили и писали все драйверы с нуля и наугад.
|
|
|
|3.21, Кайф (?), 10:39, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Радужные фанбои Линукс могут жрать сладких хлеб только лично из рук Торвальдса, а ещё обмазываться им любят и бегать с криком Вендекарец!
|
|2.18, YetAnotherOnanym (ok), 10:31, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Н - неполноценность.
Ощущение, которое побуждает некоторую маргинальную часть линуксоидов писать на форумах гадостные комментарии про ОС семейства BSD, про дистрибутивы Linux, отличные от используемого комментатором, про DE, отличные от используемой комментатором, про броузеры, отличные от используемого комментатором, и так далее.
|
|
|
|3.23, Кайф (?), 10:42, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ещё и модераторы опеннета, которые солидарны со своими братьями по голубому цеху, а все адекватные комменты трутся в угоду куколдов истеричек
|
|2.29, Кайф (?), 11:29, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Перепончатый ты конечно извини но DRI часть которого является DRM это разработка Xorg, а линуксоиды типичные воры, неудивлюсь что как только выйдет полноценный драйвер NTFS линуксоиды за вопят что Windows стырила у них NTFS по секретным документам разумеется
|
|2.30, Аноним (30), 11:30, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они ещё и коряво синхронизируют, будто теряя по пути часть драйверов. Графика на ноутбуке работает со старыми и новыми ядрами Linux, но на FreeBSD – нет.
|
|
|
|3.46, Кайф (?), 11:45, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Синхронизировать корявое коряво это как мыло мыльное, особенно если речь идёт о драйверах амдэшекчи
|
|
|
|
|
|5.61, Кайф (?), 12:00, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Intel для видяхи? А когда оно вообще нормально работало? Помню ещё на серии Intel HD не работало аппаратное ускорение, про OpenGL промолчу одни артефакты
|
|
|
|6.63, Аноним (30), 12:02, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Intel для видяхи? А когда оно вообще нормально работало?
В Linux всегда без проблем.
|
|
|
|3.73, Аноним (-), 12:10, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Н - натуралы
Не угадал. "Н - не въебенные"! БЗДуну нелья въебать по ебалу.
|
|1.6, Аноним (6), 09:43, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Кто-нибудь может расписать отличие веток и разных версий на сайте freebsd? И что из них ставить на ноут, что на десктоп, а что в виртуальную машину для тестов? А то там 10я,11я,12я,13я, такая-то минорная, такая-то минорная. Зачем столько всего? Что за... После слаки стэйбл и девелопмент все это выглядит как какой-то зоопарк.
|
|
|
|2.10, zurapa (ok), 09:59, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Линуксятники такой народ - до чего угодно докопаются.
Там всё предельно просто. Ставь последнюю по цифре версию из помеченных Prodaction, нсли тебе нужна система без лишних сюрпризов.
|
|
|
|3.20, Кайф (?), 10:34, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это типично ЛГБТ комьюнити, им лишь бы инклюзивов и репрезентации да побольше
|
|2.33, Ананимас008 (?), 11:32, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
самая последняя - всегда поле для экспериментов, то бишь разработчиков и на посмотреть.
посему ставить нужно предпоследнюю мажорную точка последнюю минорную. сейчас это 12.1
остальные по-сути нужны если и так "норм", либо наблюдались регрессивные изменения для их целей. Например драйвера от какой-нибудь провайдерской сетевушки или рейда. Лично меня как админа локалхоста практически не задевало. За весь период пользования от четверочки до 12, опечалило лишь убийство ipnat при переходе с 9ки на 10ку. Уж очень удобно было смотреть текущие соединения.
|
|1.19, Кайф (?), 10:33, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Минусуй не минусуй, а инклюзивов под FreeBSD таки меньше, шах и мат перепончатые
|
|
|
|2.25, Кайф (?), 11:02, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Напиши письмо NetApp, Juniper, Sony, Apple и другим стелс-юзерам FreeBSD, что они неправы и Куколдикс лучше
|
|
|
|3.36, Аноним (30), 11:34, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Куколд смотрит со стороны, а пользователи Linux активно его используют. Ну и кто тут у нас сами знаете кто?
|
|
|
|4.40, Кайф (?), 11:38, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
тебя девушка бросила во время компиляции ядра или после?
|
|
|
|5.43, Аноним (30), 11:42, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Пригрозила расставанием, когда упомянул FreeBSD. Больше в сторону этой ОС не смотрю.
|
|
|
|
|
|
|
|8.58, Кайф (?), 11:55, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Перевод стрелок любимое хобби линуксят, даже когда дело доходит до секса с тян ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|
|
|4.41, Кайф (?), 11:41, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Линукс стал зашкваром, ты хоть при людях не говори что этим увлекаешься
|
|
|
|
|
|6.52, Кайф (?), 11:49, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Действительно, как тебе свобода без свободы выбора? Классно наверное
|
|
|
|
|
|8.59, Кайф (?), 11:56, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Значит ты одобряешь и поддерживаешь сжв-снежикок и их борьбу против расизма в яд... текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.28, Аноним (15), 11:27, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Пока в комментах только:
- Your waifu is shit!
- НЕТ ЭТО ТЫ ОВНО ВЫ ВСЕ УРОДЫ И ГЕИ ХВАТИТ ЗАВИДОВАТЬ.
Впрочем, всё как обычно.
|
|
|
|3.56, Кайф (?), 11:52, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ZFS без тормозов и костылей в виде прослойки для запуска OpenZFS из несовместимости лицензий
|
|
|
|
|
|5.72, Кайф (?), 12:09, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Аналог ZFS только один и тот покойник Btrfs, сравнивать с XFS бессмысленно, так как можно также сказать что FAT32 жрет ещё меньше памяти без журналирования и прочих фич
|
|2.34, Кайф (?), 11:32, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Иногда кажется что линуксоиды настолько увлеклись групповым порно с пингвином от студии Linux Foundation, что они реально верят про свадьбу в конце, нужно только потерпеть
|
|1.37, Кайф (?), 11:35, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Эффект FreeBSD на опеннете... А ещё удивляются че пожары в Сибири так это предаки горят в Омской тусовке
|
|
|
|2.47, пох. (?), 11:45, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
9:30-11 msk - что-то не похоже на пожары в омске. По-моему это москальские пердаки горят.
Омским рабам и некогда - опять поднимают сдохший биллинг теледвы.
|
|1.68, Кайф (?), 12:06, 13/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Пингвинята даже не знают что DRM не особенность линукса, впрочем что говорить если только из названия ZoL для них ZFS внезапно стала родной ФС
|
|
|
|2.75, Аноним (30), 12:11, 13/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я вот знаю. Только DRM в FreeBSD у меня не работает, а в Linux работает. А ZFS и для FreeBSD неродная. У Linux есть btrfs (ошибку с потерей данных на raid 5/6 исправили) и lvm.
|