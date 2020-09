Началось бета-тестирование FreeBSD 12.2

Ну очевидно же, как - в них тоже давно вся производительность принесена в жерту линукс-совместимости. А под фрей они скоро и собираться перестанут, даже те что еще кое-как. Если кто не в курсе - nested C (!) functions до сравнительно недавнего времени реализовывались в gcc через executable stack. Но это же ж небезопастно! А пользователи - ну купят процессор помощнее, sponsored by intel (в случае фри - by Foundation - то есть, интел ни разу не палится).